Воїн Іноземного легіону ЗС Франції, українець Дмитро Мартинюк, помер від завданих у Малі поранень, - генерал-майор СБУ Ягун. ФОТО

Під час проведення військової операції проти терористів у Малі на саморобному вибуховому пристрої підірвався бронеавтомобіль французького контингенту військ.

Про це повідомляє у фейсбуці генерал-майор СБУ Віктор Ягун, передає Цензор.НЕТ.

За його даними, трагедія сталася ще 23 квітня.

"Трьох людей, які зазнали поранень, вертольотом NH90 Cayman під прикриттям Eurocopter Tiger було евакуйовано в Гао (місто в Малі. - Ред.). Двох із них, стан яких оцінювався як тяжкий, було доставлено у військовий госпіталь у Парижі. Вже там від завданих поранень 1 травня помер військовослужбовець 1-го кавалерійського полку Іноземного легіону ЗС Франції Дмитро Мартинюк", - повідомив Ягун.

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Він уточнив, що Дмитро Мартинюк народився в 1991 році в місті Волочиськ Хмельницької області. Службу в Іноземному легіоні розпочав у вересні 2015 року.





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