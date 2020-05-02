Ресторанний протест під Офісом Зеленського - Банкову заставили столиками з їжею. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
2 травня в Києві, під будівлею Офісу президента, відбулася акція столичних рестораторів, які протестують проти закриття літніх терас через карантин. Для цього безпосередньо під ОП встановили столики і годували гостей.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Як заявили організатори акції, всі столики розташовані на відстані понад півтора метра один від одного, офіціанти, вони ж кур'єри, - в масках і рукавичках.
Фото і відео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ
А вообще-то ржачно получилось : одни чоколятори привезли столики, плакаты подготовили
(всё за деньги Петюни), а доугие начали квакать на чоколятно-помойном "цензоре" (опять же за деньги Петюньки).... По-моему клоуны вы гораздо более тупые чем зелёные...
Огорчу тебя, я выбирал брехливого ворюгу-Петю-парашу в 2014г. и достаточно информирован о его "фокусах" и воровстве во время войны, а поэтому я имею полное право ТРЕБОВАТЬ чтоб его посадили...По закону, с доказами, а не по беспределу... Усёк ?
Какие проблемы ?
И не только в "велюр".
И не один раз.
наверно свалили в презедентскую резиденцию в Гуту ( Карпаты)
Мало того, що на мові ворога для акції у політичному центрі України, так ще й неправильно. Чи це було навмисне перекручування слова?
через неделю будет не 500 в день новых зараженных, а 2500,
начнется вой, что мол нечем лечить,
нехатим умирать в укрбальнице,
конченные дебилы
То на рашці відбувається ?
Що це за вимоги на ізиґє ?
Вєлюровий туман над Банковой витає,
Вєлюровци Слуги гуляють Дєнь труда.
У Бубочки сушняк: - "Прішлітє в охфіс чаю!
І, может, ваш скандал забудєм навсігда!"
У Бубочки сушняк: - "Прішлітє в охфіс чаю!
І, может, ваш скандал забудєм навсігда!"
-"Чєво атвьол глаза? Рукі не пожимаєш?
Ну вип'ю я стакан, а, може бути, й два!
А, єслі нє нальйош, то кришу потєряєш -
Баканову звонок, и бізнєсу... звізда
А, єслі нє нальйош, то кришу потєряєш -
Баканову звонок, и бізнєсу... звізда"
- "Ой, Бубочка, прості!" у Колі з губ злітає,
В очах єво святих тривога і печаль:
- "Возьми вот порошок, занюхай послє чая,
І тіхо улетім в вєлюровую даль!"
- "Возьми вот порошок, занюхай послє чая,
І тіхо улетім в вєлюровую даль!"
... Аваков по Дніпру ганяє іхтіандра,
Сімнадцять тисяч штраф - канєшно, дохера!
А Коля не спішить, бо Коля понімає:
Шо платять лиш лохи - не чєсні фраєра!
А Коля не спішить, бо Коля понімає:
Шо платять лиш лохи - не чєсні фраєра!
02.05.2020
Недалёкий криворожской дурачок, абсолютно не готовый к такому посту, год назад взял на себя ответственность за 40-миллионную страну в сверхтрудное для нее время рашистской агрессии, страну, у которой аннексирована часть территории и которая отражала агрессию рассеи на тот момент уже пять лет. Он думал, что с маху решит все наболевшие вопросы, которые накапливались в государстве не просто годами, а десятилетиями... "раз, раз и порешаем" - прямая речь дурачка.
Идиота предупреждали, что это бремя совершенно неподъемное для него.
Скажу больше, в свое время ему создали комфортные условия его коммерческие, в том числе, и россиянские партнеры. На время его пребывания на посту руководителя телеканала "Интер" прямо с неба, через различные рассейские структуры, на пропутинские проекты поступало 70-80 миллионов долларов в год. В те времена он привык к легкому существованию, покупал квартиры в Лондоне, дом в Италии. Он был распущен в определенной степени такой легкой добычей и решил, что в политике также все будет просто.
Весной 2019 года Зеленский еще был оторван от реальности, однако сейчас начинает понимать, какой груз взял на себя, когда принял предложение украинских олигархов и, вероятно, даже российского Сцарька пуйла. В итоге это оказалось ловушкой - сказал в интервью OBOZREVATEL бывший дипломат Дмитрий Чекалкин.
- Год назад, когда Зеленский выиграл выборы, он, вероятно, и не думал, что его ждет в 2020-м: кроме экономико-политического кризиса, страну накрыла еще и серьезная вирусная угроза и практически остановка всей экономики из-за карантина.
- Вообще, я не суеверный человек, но нельзя игнорировать тот факт, что Зеленский в какой-то степени приносит несчастье. Поехал в Оман - там умер султан, отправился в Соединенные Штаты - там объявили импичмент Трампу, в Париж - сгорел собор Парижской Богоматери. То есть имеются какие-то признаки, что он не совсем фартовый в этом плане. Ранее он хотя бы путешествовал и разносил этот негатив по другим странам, а теперь два месяца не выезжает из Украины, и все проблемы накапливаются здесь у нас. Это так, в шутку. Но в каждой шутке есть доля правды.
більше читайте тут-
https://www.obozrevatel.com/politics/zelenskij-nakonets-ponyal-v-kakuyu-bedu-popal-eks-diplomat.htm
Это имя известнейшего израильского комика, у которого 20 лет подряд была заоблачная популярность. Рейтинг его программы был 51% - невиданно в телевизионной сфере. Его шоу смотрело больше половины страны. Затем он сделал неосторожный шаг - связался с одним контраверсионным политиком и в конце концов потерял рейтинги, телеканалы и свое реноме. Последние годы своей жизни он провел между тюремной камерой и психбольницами, а потом с третьей попытки повесился на шланге в душевой тюрьмы...
в турму ....
Хозяевам кафе конечно пофиг, они будут дома,
а на персонал и посетителей ради денег можно и наплевать!