Ресторанний протест під Офісом Зеленського - Банкову заставили столиками з їжею. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

2 травня в Києві, під будівлею Офісу президента, відбулася акція столичних рестораторів, які протестують проти закриття літніх терас через карантин. Для цього безпосередньо під ОП встановили столики і годували гостей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Як заявили організатори акції, всі столики розташовані на відстані понад півтора метра один від одного, офіціанти, вони ж кур'єри, - в масках і рукавичках.











































Фото і відео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ