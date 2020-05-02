Волонтери відправили 5 тисяч продуктових наборів для пенсіонерів, людей з інвалідністю, ветеранів АТО та інших вразливих груп, - "Європейська Солідарність". ФОТОрепортаж

П'ять тисяч продуктових наборів, призначених для підтримки вразливих під час епідемії груп людей, зібрали у Відкритому офісі партії "Європейська Солідарність" активісти ГО "Справа громад", партійці, волонтери та народні депутати.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили, загалом від початку масштабного гуманітарного проєкту на кошти Фонду Порошенка і великої кількості небайдужих людей сформовано 18 тисяч наборів.

Їх розвозять всією країною і доставляють пенсіонерам, людям з інвалідністю, багатодітним сім'ям, ветеранам АТО/ООС і сім'ям загиблих героїв.

"Я з великим задоволенням, як і багато наших однодумців, приходжу сюди щосуботи для того, щоб долучитися до процесу збирання наших наборів. У теперішніх умовах, які склалися в країні, це дуже важлива акція. Вже тривалий час влада показує свою безпорадність, і українське суспільство залишилось наодинці з коронавірусом. Влада заборонила людям працювати і заробляти гроші і не запропонувала жодних альтернативних механізмів для того, щоб їхні сім’ї змогли вижити", - пояснює Марина Порошенко.

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У наборах, які отримують люди, - борошно, три види круп, згущене молоко, тушковане м’ясо, олія, печиво. Також волонтери додають упаковку жарознижувальних ліків, які рекомендовані у випадку захворювання на коронавірус. Як відомо, після початку епідемії в українських аптеках виник дефіцит лікарських засобів. Тож аби людям не довелося шукати у критичній ситуації ліки від гарячки, вони їх отримують разом із продуктовою допомогою.

"Уже ввечері ці набори поїдуть всією Україною. І я дуже сподіваюсь, що вони дійсно допоможуть людям, які виживають, зберегти здоров’я", – каже Марина Порошенко.

"Кожна людина, яка сьогодні здатна долучитися до справи "Солідарності", робить це з великим задоволенням. Сьогоднішній день демонструє справжній дух України – допомагати тим, хто цієї допомоги зараз потребує. А це дуже велика кількість людей. Закінчилися гроші, допомоги потребують літні люди, люди, які залишилися наодинці із кризою. І це - не одиничні акції в Києві, Львові, Черкасах чи в Одесі, це відбувається на території всієї України. Тим, хто сьогодні нужденний, тим, хто сьогодні звернувся по допомогу, ми робимо кроки назустріч", - зазначив п’ятий президент, лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко.

У кожну коробку з допомогою також вкладають інформаційну листівку, де є вся необхідна інформація щодо епідемії і номер гарячої лінії 0-800-501-002. На неї можна звернутися, якщо людині з підозрою на коронавірус, приміром, відмовляють у проведенні тестування. Також на гарячу лінію можуть звертатися лікарі у випадку, якщо порушуються їхні права.

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"Нас жахають ці цифри, що понад 2 200 лікарів сьогодні вже захворіли на коронавірус. Такими темпами українців не буде кому лікувати. Саме тому ми завезли 130 тисяч захисних антивірусних костюмів найкращої і найвищої якості. Завезли для того, щоб захистити наших лікарів. Ми завезли противірусні окуляри, відновили десятки апаратів ШВЛ, завезли нові рентгенапарати для уточненої діагностики. Все це робиться для того, щоб ефективно захистити медиків", - наголошує Петро Порошенко.









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Фото: eurosolidarity.org

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Нагадаємо, станом на 2 травня в Україні зафіксовано 11 411 випадків COVID-19, летальних - 279, одужали 1 498 осіб.