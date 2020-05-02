Закревська відповіла Зеленському: Підозрюваний в організації подій 2 травня в Одесі - росіянин Фомінов. ФОТО
Підозрюваний в організації подій 2 травня в Одесі російський військовий Олексій Фомінов обвинувачується не лише Україною, але і "прокуратурою ЛНР".
Про це нагадала у фейсбуці адвокат Євгенія Закревська, інформує Цензор.НЕТ.
"Фомінов Олексій Олексійович, громадянин РФ... командир незаконного, створеного збройного і контрольованого РФ формування, ОБрОП "Одеса", обвинувачений у вбивстві, розбої та викраденні мирних жителів самою "прокуратурою ЛНР", а не лише Україною", - повідомила вона.
Адвокат додала фото, зроблене на Грецькій площі в Одесі 2 травня 2014 року: "Той же Фомінов - на той час комендант Куликового Поля. У руках - предмет, схожий на пістолет "Беретта". На спині, кажуть, напис "Спецпідрозділ". До пожежі в Будинку профспілок - декілька годин. До того, як йому дозволять піти одеські менти і прокуратура, - декілька днів. До вбивства батьків Валерії Куліш - три місяці. А до оголошення його в розшук в Україні щодо подій 2-го травня - сім".
Вона також додала посилання на матеріали про Фомінова 2017 року і попросила передати інформацію Зеленському, "бо якось соромно за це бекання".
Нагадаємо, Олексія Фомінова не було затримано і притягнуто до відповідальності, він утік до окупованого Луганськ, де брав участь у викраденнях, вбивствах мирних жителів Луганської області та мародерстві.
2 травня 2020 року президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні зазначив, що в суспільстві є низка болючих запитань, які потребують чесних відповідей. Одне з них: "Хто винен у трагедії 2 травня 2014?"
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
вже за це одне цю потвору треба вішати за яйця
И вообще что оно за дискуссия вокруг 2-го мая развернулась?? Я так понял, что вопрос обсуждается - переносить праздник с 1-го мая на 2-е мая или нет. Вообще есть праздник какой-то народный - на нем казлов картонных сжигают, забыл какого числа.
https://twitter.com/UaArtem
https://twitter.com/UaArtem
https://twitter.com/UaArtem Пухнастий українобот @UaArtem
https://twitter.com/UaArtem/status/1256603376026034178 2 ч
Удивительно что бабушки не несли сегодня портреты русского имперского "антифашиста" Раевского. Который приезжал в Одессу "защищать" от "украинских фашистов"! С Гитлером на руке.
от ***** написано другое
Замість Фучеджі став Аваков,
а замість того натовпу - нацдружини?
по-моему предводителю зелебобиков лучше вообще рот не открывать.....
Она также добавила ссылки на https://censor.net/photo_news/439234/grajdanin_rf_fominov_podozrevaemyyi_v_organizatsii_sobytiyi_2_maya_v_odesse_za_2_goda_sledstviya_ne 2017 года и попросила передать информацию Зеленскому, "а то как-то мучительно стыдно за это блеяние". Источник: https://censor.net/p3192994
Просто почитайте коменты под статьей .
Ух ты... Открыто назвать клоуна козлом.. это сильно... В Черкасах мэр почти открыто послал клоуна впешее эротическое путешествие ... тут назвали - козлом.. Похоже скоро ему на спину будут все кому не лень прицеплять тетрадный листик с надписью "мудак".
на вот, прочти само себе о себе " снова тебе Порох в подштаники насрал , доколе?! Он небось и жонку твою пользует, но та тебе не призрнается и прячет за щекой рошенку "
на вот, прочти само себе о себе "Таки женка от тебя это скрывает, и не дает уже год, бо зепил тупой)))"
https://www.facebook.com/sn258/posts/3387681997910854 Юрий Христензен : Минрегионразвития РФ: "Схема территориального планирования Российской Федерации применительно к территориям Республики Крым и города Севастополя".
Документ появился в сети мае 2014 года. Судя по датам, создан предположительно в 2012-2014 гг. В нем указана интересная трасса Новороссийск-Одесса, которую планировалось построить для развития "крымского федерального округа".
посмотрите что творится на фейсбуке Зеленского:
https://www.facebook.com/zelenskiy95
ЗЕидиот !!!!!
он хоть иногда читает что ему пишут люди ?
як швидко "вскрываются" консерви...
https://www.obozrevatel.com/politics/zelenskij-nakonets-ponyal-v-kakuyu-bedu-popal-eks-diplomat.htm
2)
Вы сделали это ВМЕСТЕ.!!!!