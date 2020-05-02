Закревська відповіла Зеленському: Підозрюваний в організації подій 2 травня в Одесі - росіянин Фомінов. ФОТО

Підозрюваний в організації подій 2 травня в Одесі російський військовий Олексій Фомінов обвинувачується не лише Україною, але і "прокуратурою ЛНР".

Про це нагадала у фейсбуці адвокат Євгенія Закревська, інформує Цензор.НЕТ.

"Фомінов Олексій Олексійович, громадянин РФ... командир незаконного, створеного збройного і контрольованого РФ формування, ОБрОП "Одеса", обвинувачений у вбивстві, розбої та викраденні мирних жителів самою "прокуратурою ЛНР", а не лише Україною", - повідомила вона.

Адвокат додала фото, зроблене на Грецькій площі в Одесі 2 травня 2014 року: "Той же Фомінов - на той час комендант Куликового Поля. У руках - предмет, схожий на пістолет "Беретта". На спині, кажуть, напис "Спецпідрозділ". До пожежі в Будинку профспілок - декілька годин. До того, як йому дозволять піти одеські менти і прокуратура, - декілька днів. До вбивства батьків Валерії Куліш - три місяці. А до оголошення його в розшук в Україні щодо подій 2-го травня - сім".

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Вона також додала посилання на матеріали про Фомінова 2017 року і попросила передати інформацію Зеленському, "бо якось соромно за це бекання".

Нагадаємо, Олексія Фомінова не було затримано і притягнуто до відповідальності, він утік до окупованого Луганськ, де брав участь у викраденнях, вбивствах мирних жителів Луганської області та мародерстві.

2 травня 2020 року президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні зазначив, що в суспільстві є низка болючих запитань, які потребують чесних відповідей. Одне з них: "Хто винен у трагедії 2 травня 2014?"

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