УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10218 відвідувачів онлайн
Новини Фото Трагедія в Одесі
78 140 174

Закревська відповіла Зеленському: Підозрюваний в організації подій 2 травня в Одесі - росіянин Фомінов. ФОТО

Підозрюваний в організації подій 2 травня в Одесі російський військовий Олексій Фомінов обвинувачується не лише Україною, але і "прокуратурою ЛНР".

Про це нагадала у фейсбуці адвокат Євгенія Закревська, інформує Цензор.НЕТ.

"Фомінов Олексій Олексійович, громадянин РФ... командир незаконного, створеного збройного і контрольованого РФ формування, ОБрОП "Одеса", обвинувачений у вбивстві, розбої та викраденні мирних жителів самою "прокуратурою ЛНР", а не лише Україною", - повідомила вона.

Адвокат додала фото, зроблене на Грецькій площі в Одесі 2 травня 2014 року: "Той же Фомінов - на той час комендант Куликового Поля. У руках - предмет, схожий на пістолет "Беретта". На спині, кажуть, напис "Спецпідрозділ". До пожежі в Будинку профспілок - декілька годин. До того, як йому дозволять піти одеські менти і прокуратура, - декілька днів. До вбивства батьків Валерії Куліш - три місяці. А до оголошення його в розшук в Україні щодо подій 2-го травня - сім".

Дивіться також: "Слуги народу" Дмитрук і Леонов прийшли пом'янути загиблих сепаратистів в Одесі. ФОТО

Закревська відповіла Зеленському: Підозрюваний в організації подій 2 травня в Одесі - росіянин Фомінов 01

Вона також додала посилання на матеріали про Фомінова 2017 року і попросила передати інформацію Зеленському, "бо якось соромно за це бекання".

Закревська відповіла Зеленському: Підозрюваний в організації подій 2 травня в Одесі - росіянин Фомінов 02

Нагадаємо, Олексія Фомінова не було затримано і притягнуто до відповідальності, він утік до окупованого Луганськ, де брав участь у викраденнях, вбивствах мирних жителів Луганської області та мародерстві.

2 травня 2020 року президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні зазначив, що в суспільстві є низка болючих запитань, які потребують чесних відповідей.  Одне з них: "Хто винен у трагедії 2 травня 2014?"  

Читайте також: Одеська облрада просить президента і генпрокурора розслідувати події 2 травня 2014 року

Автор: 

Зеленський Володимир (24552) Одеса (5538) Закревська Євгенія (96)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+107
Это Бубону не понравицца!
показати весь коментар
02.05.2020 20:30 Відповісти
+93
Закревская ответила Зеленскому: Подозреваемый в организации событий 2 мая в Одессе - россиянин Фоминов - Цензор.НЕТ 970
показати весь коментар
02.05.2020 20:31 Відповісти
+92
Зебіл, невже ти не розумієш який ти жалюгідний?
показати весь коментар
02.05.2020 20:34 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
https://www.youtube.com/watch?v=_g2t-3Fj51w Наша Америкаша! "Зеленые человечки" вместе с агентом Зеленским работают на российскую пропаганду.
показати весь коментар
02.05.2020 20:46 Відповісти
шо за маячня графоманська?
показати весь коментар
02.05.2020 20:57 Відповісти
Нардепи від Слуги народу як і колишні регіонали прийшли положити квіти на Куликове, А там, де загинули хлопці за Україну, не прийшов жоден депутат! Такий яскравий маркер партії Слуга народу, на чиємо вони боці!
показати весь коментар
02.05.2020 20:50 Відповісти
жалюгідне чмо, що грає членом на роялі, досі не знає хто винуватий у одеській трагедії
вже за це одне цю потвору треба вішати за яйця
показати весь коментар
02.05.2020 20:53 Відповісти
Якирный бабай! В стране проблем больше нет?
показати весь коментар
02.05.2020 20:53 Відповісти
а які в тебе проблеми, маленький?
показати весь коментар
02.05.2020 20:55 Відповісти
Я про страну, в которой проблема с властью, уважаемый Гундяй. Мои проблемы - это мои проблемы и я не намерен выносить их на обсуждение.
показати весь коментар
02.05.2020 21:55 Відповісти
На жаль, блазень не вчиться, як був малоросом,холуєм кремля, так і залишився.
показати весь коментар
02.05.2020 20:56 Відповісти
Давайте,теперь все, не стесняясь, мокайте это гнусавое в дерьмо публично)))
показати весь коментар
02.05.2020 20:59 Відповісти
Шо, рыло дыровское, не по вашему пошло? Не будет по твоему никогда -сдохнешь ,там где ты сейчас, а все равно не будет)))
показати весь коментар
02.05.2020 21:56 Відповісти
Закревська відповіла Зеленському: Підозрюваний в організації подій 2 травня в Одесі - росіянин Фомінов - Цензор.НЕТ 9456
показати весь коментар
02.05.2020 21:01 Відповісти
Теж подумала, що це про фоміна
показати весь коментар
02.05.2020 23:48 Відповісти
Так Фома этот ***** упоротый сгорел таки 2-го мая или пока только в очереди стоит?
И вообще что оно за дискуссия вокруг 2-го мая развернулась?? Я так понял, что вопрос обсуждается - переносить праздник с 1-го мая на 2-е мая или нет. Вообще есть праздник какой-то народный - на нем казлов картонных сжигают, забыл какого числа.
показати весь коментар
02.05.2020 21:02 Відповісти
Закревська відповіла Зеленському: Підозрюваний в організації подій 2 травня в Одесі - росіянин Фомінов - Цензор.НЕТ 1065
Закревська відповіла Зеленському: Підозрюваний в організації подій 2 травня в Одесі - росіянин Фомінов - Цензор.НЕТ 9307
показати весь коментар
02.05.2020 21:03 Відповісти
еще коптят небо ?
показати весь коментар
02.05.2020 21:19 Відповісти
почему они еще живы?
показати весь коментар
03.05.2020 11:36 Відповісти
начальник МВД Украины в Одесской области Дмитрий Фучеджи фактически способствовал убийствам сторонников единой Украины.

Закревська відповіла Зеленському: Підозрюваний в організації подій 2 травня в Одесі - росіянин Фомінов - Цензор.НЕТ 9483
показати весь коментар
04.05.2020 02:26 Відповісти
Ну и что? "Какая разница"?
показати весь коментар
02.05.2020 21:03 Відповісти
Закревська відповіла Зеленському: Підозрюваний в організації подій 2 травня в Одесі - росіянин Фомінов - Цензор.НЕТ 351
показати весь коментар
02.05.2020 21:06 Відповісти
***** - ПЕДОФИЛ! И все расяяни тоже зашкварены через Кагана своего, ибо крепостные они его холопи и смерды.
показати весь коментар
02.05.2020 21:05 Відповісти
Закревська відповіла Зеленському: Підозрюваний в організації подій 2 травня в Одесі - росіянин Фомінов - Цензор.НЕТ 5727
показати весь коментар
02.05.2020 21:07 Відповісти
https://twitter.com/UaArtem
https://twitter.com/UaArtem
https://twitter.com/UaArtem
https://twitter.com/UaArtem Пухнастий українобот @UaArtem
https://twitter.com/UaArtem/status/1256603376026034178 2 ч

Удивительно что бабушки не несли сегодня портреты русского имперского "антифашиста" Раевского. Который приезжал в Одессу "защищать" от "украинских фашистов"! С Гитлером на руке.

Закревська відповіла Зеленському: Підозрюваний в організації подій 2 травня в Одесі - росіянин Фомінов - Цензор.НЕТ 8174
показати весь коментар
02.05.2020 21:07 Відповісти
Закревська відповіла Зеленському: Підозрюваний в організації подій 2 травня в Одесі - росіянин Фомінов - Цензор.НЕТ 6210
показати весь коментар
02.05.2020 21:19 Відповісти
Все, что нужно знать про подлую и лживую рашкуЗакревська відповіла Зеленському: Підозрюваний в організації подій 2 травня в Одесі - росіянин Фомінов - Цензор.НЕТ 6300
показати весь коментар
02.05.2020 21:08 Відповісти
Можно тільки добавить, що №6 процитував це у своєму сьогоднішньому висеру
показати весь коментар
02.05.2020 21:14 Відповісти
а у зеленого Фуйла в методичке
от ***** написано другое
показати весь коментар
02.05.2020 21:09 Відповісти
Да важно другое,что народ Украины прозрел или прозревает кого он выбрал во власть.И то,что против этой ЗЕбильной власти задействовали ихнее же оружие,которым они травили народ Украины начиная с 2005 г. в ЗЕбильном квартале...
показати весь коментар
02.05.2020 21:34 Відповісти
Закревська відповіла Зеленському: Підозрюваний в організації подій 2 травня в Одесі - росіянин Фомінов - Цензор.НЕТ 3278
показати весь коментар
02.05.2020 21:09 Відповісти
а що змінилося з тих пір?
Замість Фучеджі став Аваков,
а замість того натовпу - нацдружини?
показати весь коментар
04.05.2020 12:20 Відповісти
Я, конєшно, діко ізвіняюсь... А Залєсскій ще не казав, що українська мова - це "діалєкт русскоґо язика", який вигадав австрійський генштаб? Нє? Ну, добре, добре... Возможно, я нєсколько тороплю собитія.
показати весь коментар
02.05.2020 21:10 Відповісти
Тіпун тобі. Якщо таке станеться, то всі малороси які за це зелене лайно голосували подумаєть що їх час прийшов.
показати весь коментар
02.05.2020 21:20 Відповісти
Не потрібно, тут ціла отара дописувачів такої ж думки.
показати весь коментар
02.05.2020 21:23 Відповісти
ну вот..... опять ОНО зашкварилось.....
по-моему предводителю зелебобиков лучше вообще рот не открывать.....
показати весь коментар
02.05.2020 21:15 Відповісти
Настоящій палковнік патамушта.
Закревська відповіла Зеленському: Підозрюваний в організації подій 2 травня в Одесі - росіянин Фомінов - Цензор.НЕТ 1770
показати весь коментар
02.05.2020 21:21 Відповісти
Закревська відповіла Зеленському: Підозрюваний в організації подій 2 травня в Одесі - росіянин Фомінов - Цензор.НЕТ 4020
показати весь коментар
02.05.2020 21:30 Відповісти
шота пани Мендель не видно...неуж-то "сакратили"...?!
показати весь коментар
03.05.2020 19:26 Відповісти
Закревська відповіла Зеленському: Підозрюваний в організації подій 2 травня в Одесі - росіянин Фомінов - Цензор.НЕТ 5114
показати весь коментар
03.05.2020 20:05 Відповісти
Закревська відповіла Зеленському: Підозрюваний в організації подій 2 травня в Одесі - росіянин Фомінов - Цензор.НЕТ 9675
показати весь коментар
02.05.2020 21:22 Відповісти
Закревская дает ссылку на материал 2017 года на Цензоре.
Она также добавила ссылки на https://censor.net/photo_news/439234/grajdanin_rf_fominov_podozrevaemyyi_v_organizatsii_sobytiyi_2_maya_v_odesse_za_2_goda_sledstviya_ne 2017 года и попросила передать информацию Зеленскому, "а то как-то мучительно стыдно за это блеяние". Источник: https://censor.net/p3192994

Просто почитайте коменты под статьей .
показати весь коментар
02.05.2020 21:27 Відповісти
Закревська відповіла Зеленському: Підозрюваний в організації подій 2 травня в Одесі - росіянин Фомінов - Цензор.НЕТ 4727
показати весь коментар
02.05.2020 21:35 Відповісти
Закревська відповіла Зеленському: Підозрюваний в організації подій 2 травня в Одесі - росіянин Фомінов - Цензор.НЕТ 8641
показати весь коментар
02.05.2020 21:38 Відповісти
мучительно стыдно за это блеяние//

Ух ты... Открыто назвать клоуна козлом.. это сильно... В Черкасах мэр почти открыто послал клоуна впешее эротическое путешествие ... тут назвали - козлом.. Похоже скоро ему на спину будут все кому не лень прицеплять тетрадный листик с надписью "мудак".
показати весь коментар
02.05.2020 22:27 Відповісти
Он мудак и с листиком и без оного!
показати весь коментар
03.05.2020 06:17 Відповісти
Тільки козлу Зеленому невідомо хто винен
показати весь коментар
02.05.2020 22:39 Відповісти
А Зеленая шмакля гундосит - "нада разабрацца, хто виновен..." Тфу! Рожа ватная....
показати весь коментар
02.05.2020 22:54 Відповісти
вони розберуться...як в справы Шеремета...аби ляпнути...
показати весь коментар
03.05.2020 19:22 Відповісти
и что делало следствие при папереднике потужном?
показати весь коментар
02.05.2020 23:07 Відповісти
снова тебе Порох в подштаники насрал , доколе?! Он небось и жонку твою пользует, но та тебе не призрнается и прячет за щекой рошенку
показати весь коментар
02.05.2020 23:26 Відповісти
хорошо ты само себе исключительно о себе написало.
на вот, прочти само себе о себе " снова тебе Порох в подштаники насрал , доколе?! Он небось и жонку твою пользует, но та тебе не призрнается и прячет за щекой рошенку "
показати весь коментар
03.05.2020 00:37 Відповісти
Таки женка от тебя это скрывает, и не дает уже год, бо зепил тупой)))
показати весь коментар
03.05.2020 01:04 Відповісти
снова хорошо ты само себе исключительно о себе написало.
на вот, прочти само себе о себе "Таки женка от тебя это скрывает, и не дает уже год, бо зепил тупой)))"
показати весь коментар
03.05.2020 01:59 Відповісти
Зеля из тех правителей, к которым относился муамар каддафи, которому нож крутят в жопе а он всё думает Хто винен у трагедії
показати весь коментар
03.05.2020 00:03 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/25011278.html Коридор к Приднестровью через Херсон, Николаев и Одессу

https://www.facebook.com/sn258/posts/3387681997910854 Юрий Христензен : Минрегионразвития РФ: "Схема территориального планирования Российской Федерации применительно к территориям Республики Крым и города Севастополя".

Документ появился в сети мае 2014 года. Судя по датам, создан предположительно в 2012-2014 гг. В нем указана интересная трасса Новороссийск-Одесса, которую планировалось построить для развития "крымского федерального округа".
Закревська відповіла Зеленському: Підозрюваний в організації подій 2 травня в Одесі - росіянин Фомінов - Цензор.НЕТ 687
показати весь коментар
03.05.2020 01:27 Відповісти
https://censor.net/user/434180
посмотрите что творится на фейсбуке Зеленского:
https://www.facebook.com/zelenskiy95

ЗЕидиот !!!!!
он хоть иногда читает что ему пишут люди ?
показати весь коментар
03.05.2020 04:17 Відповісти
"Чукча не читатель! Чукча пИсатель..."- старый анекдот с небольшим исправлением
показати весь коментар
04.07.2020 06:09 Відповісти
Ненавижу клоунов с детства !
показати весь коментар
03.05.2020 09:04 Відповісти
походу в стране только один мудак, который не знает кто виноват.
показати весь коментар
03.05.2020 11:41 Відповісти
Коли блазень при владі,то тоді вже якось і не до сміху...
показати весь коментар
03.05.2020 14:22 Відповісти
https://fakty.ua/342545-kazhdyj-iz-nas-dolzhen-sdelat-vse-chtoby-podobnoe-nikogda-ne-povtorilos-zelenskij-o-tragedii-2-maya-v-odesse Заявление президента Владимира Зеленского, посвященное шестой годовщине трагических событий в Одессе 2 мая , в котором глава государства задал вопрос: «Кто виновен?», вызвало неоднозначную реакцию в украинском обществе. В частности, бывший политузник Кремля Олег Сенцов написал, что скоро у Зеленского возникнет вопрос о том, кто начал войну на Донбассе и кто убил Небесную Сотню.
показати весь коментар
03.05.2020 16:43 Відповісти
а дальше в Раду от СН внесут предложение о "снятии санкций с рф в связи с гуманитарной ситуацией"...ровно как и подачи воды в Крым с той же "хвормулировкой"...
як швидко "вскрываются" консерви...
показати весь коментар
03.05.2020 19:20 Відповісти
цікава стаття..."зепаклонники"-і не кажіть що то не так...
https://www.obozrevatel.com/politics/zelenskij-nakonets-ponyal-v-kakuyu-bedu-popal-eks-diplomat.htm
показати весь коментар
03.05.2020 19:17 Відповісти
1) 2 мая 2019 г. - Дом профсоюзов в огне, Одесса, 2 мая 2014 года

2)Закревська відповіла Зеленському: Підозрюваний в організації подій 2 травня в Одесі - росіянин Фомінов - Цензор.НЕТ 1343
показати весь коментар
03.05.2020 20:08 Відповісти
Гамно.
показати весь коментар
03.05.2020 21:34 Відповісти
Но - **********
показати весь коментар
03.05.2020 22:08 Відповісти
Мда..
показати весь коментар
04.05.2020 14:19 Відповісти
А кому щас лехко
показати весь коментар
04.05.2020 14:43 Відповісти
Изловить и повесить!
показати весь коментар
04.05.2020 06:20 Відповісти
И куда делись те ,которые его выбрал-то???
Вы сделали это ВМЕСТЕ.!!!!
показати весь коментар
04.07.2020 06:13 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 