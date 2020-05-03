Боєць Об'єднаних сил Пономарчук, якому важке поранення завадило зіграти весілля, узаконив стосунки у військовому госпіталі. ФОТОрепортаж

У Національному військово-медичному клінічному госпіталі в Києві 2 травня провели виїзну церемонію одруження.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяInform, Ігор Пономарчук зазнав важкого поранення 10 квітня в зоні бойових дій біля Авдіївки. Його прооперували на місці, а потім вертольотом доставили в столицю.

Зазначається, що молоді познайомилися ще в 2015 році і планували весілля цієї весни. Пара виховує спільну доньку.

Попереду у бійця ще тривала реабілітація.

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