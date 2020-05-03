Боєць Об'єднаних сил Пономарчук, якому важке поранення завадило зіграти весілля, узаконив стосунки у військовому госпіталі. ФОТОрепортаж
У Національному військово-медичному клінічному госпіталі в Києві 2 травня провели виїзну церемонію одруження.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяInform, Ігор Пономарчук зазнав важкого поранення 10 квітня в зоні бойових дій біля Авдіївки. Його прооперували на місці, а потім вертольотом доставили в столицю.
Зазначається, що молоді познайомилися ще в 2015 році і планували весілля цієї весни. Пара виховує спільну доньку.
Попереду у бійця ще тривала реабілітація.
Топ коментарі
+44 Hulio
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+44 Vedana
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+35 Владимир Ершов #406127
показати весь коментар03.05.2020 00:03 Відповісти Посилання
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І велика подяка Воїну за те, що він захищає нашу землю і наше життя, а не президенти, генерали, військові прокурори....
Бойцу предстоит длительная реабилитация. Источник: https://censor.net/p3193003
Довгих років щасливого шлюбу І звісно здоровля.
Хай щастить!
Щастя і діточок !