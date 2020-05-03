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Боєць Об'єднаних сил Пономарчук, якому важке поранення завадило зіграти весілля, узаконив стосунки у військовому госпіталі. ФОТОрепортаж

У Національному військово-медичному клінічному госпіталі в Києві 2 травня провели виїзну церемонію одруження.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяInform, Ігор Пономарчук зазнав важкого поранення 10 квітня в зоні бойових дій біля Авдіївки. Його прооперували на місці, а потім вертольотом доставили в столицю.

Зазначається, що молоді познайомилися ще в 2015 році і планували весілля цієї весни. Пара виховує спільну доньку.

Попереду у бійця ще тривала реабілітація.

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Боєць Обєднаних сил Пономарчук, якому важке поранення завадило зіграти весілля, узаконив стосунки у військовому госпіталі 01
Боєць Обєднаних сил Пономарчук, якому важке поранення завадило зіграти весілля, узаконив стосунки у військовому госпіталі 02
Боєць Обєднаних сил Пономарчук, якому важке поранення завадило зіграти весілля, узаконив стосунки у військовому госпіталі 03
Боєць Обєднаних сил Пономарчук, якому важке поранення завадило зіграти весілля, узаконив стосунки у військовому госпіталі 04

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Боєць Обєднаних сил Пономарчук, якому важке поранення завадило зіграти весілля, узаконив стосунки у військовому госпіталі 05

Автор: 

поранення (2824) весілля (76) Донбас (22358)


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Топ коментарі
+44
Хай щастить !
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03.05.2020 00:02 Відповісти
+44
Щастя вам, добра і любові !
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03.05.2020 00:03 Відповісти
+35
Счастья вам!
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03.05.2020 00:03 Відповісти
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Хай щастить !
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03.05.2020 00:02 Відповісти
Раненый на Донбассе боец женился в военном госпитале - Цензор.НЕТ 3572
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03.05.2020 00:03 Відповісти
Счастья вам!
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03.05.2020 00:03 Відповісти
Щастя вам, добра і любові !
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03.05.2020 00:03 Відповісти
поздравляю и желаю счастья..
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03.05.2020 00:03 Відповісти
Щастя, здоров'я, добробуту !
І велика подяка Воїну за те, що він захищає нашу землю і наше життя, а не президенти, генерали, військові прокурори....
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03.05.2020 00:05 Відповісти
Совет да любовь! И спиногрызов побольше
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03.05.2020 00:06 Відповісти
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03.05.2020 00:08 Відповісти
Отмечается, что молодые познакомились еще в 2015 году и планировали свадьбу на эту весну. Пара воспитывает общую дочь.
Бойцу предстоит длительная реабилитация. Источник: https://censor.net/p3193003

Довгих років щасливого шлюбу І звісно здоровля.
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03.05.2020 00:08 Відповісти
это напомнило мне безалкогольные свадьбы времен совка.
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03.05.2020 00:13 Відповісти
А що поганого у весіллі в госпіталі?
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03.05.2020 01:44 Відповісти
Рад за Вас!!!
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03.05.2020 00:13 Відповісти
Молодець!
Хай щастить!
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03.05.2020 00:15 Відповісти
Повного одужання пану Ігорю та щастя молодим у сімейному житті!
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03.05.2020 00:21 Відповісти
Гарні українські молодята!
Щастя і діточок !
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03.05.2020 00:47 Відповісти
воину Игорю, сражавшемуся за Украину, здоровья и счастья.
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03.05.2020 01:22 Відповісти
Пусть война не помешает им быть щасливыми!
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03.05.2020 10:57 Відповісти
 
 