Керівництво ферми "Меринос-Захід" у Львівській області захопило 850 елітних овець і морить їх голодом. ДОКУМЕНТ
Вівці були куплені у "Меринос-Захід" за ціною понад 500 євро за кожну і, за договором, передані на утримання.
Як пише Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку Сергія Зубарєва.
"850 елітних овець стали заручниками в результаті рейдерського захоплення з боку керівництва ферми "Меринос-Захід", директором якої є Олексій Шувалов, а власником Дмитро Огнєв", - повідомив він.
За даними Зубарєва, відповідно до договору, вівці мали перебувати на відповідальному утриманні до моменту, поки покупець не побудує свою ферму.
"Були оформлені всі документи і підписані акти передачі тварин. У власника тварин не вийшло реалізувати плани з будівництва ферми і тварин вирішили продати. Коли власник з покупцем приїхали в державне агентство з ідентифікації тварин, то з'ясувалося, що вівці, як і раніше, записані на продавця і крім того, частину він перепродав у 2019 році.
Далі історія стає детективною. Під приводом того, що у власника овець є заборгованість перед "Меринос-Захід", овець закривають в ангарі і не дають можливості надати їм медичну допомогу і привезти їжу і воду. На територію ферми не допускають представників власника. Численні вимоги провести звірку щодо кормів і встановити кількість тварин, що залишилися, і долю зниклих залишалися без відповіді.
Причини зрозумілі, заборгованість по кормах, найімовірніше і близько не покриє вартість зниклих, загиблих і перепроданих тварин. Пан Шувалов, який несе повну відповідальність за утримуваних тварин, вирішив піти ва-банк, і він особисто, разом з помічниками зрізає з овець бирки власника і чіпляє свої бирки. Прізвища всіх, хто міняв бирки і причетний до цього злочину, встановлені і передані в слідчі органи. Коли пану Огнєву повідомили, що ці дії мають ознаки шахрайства та власник має намір звернутися до правоохоронних органів, то тваринам скоротили раціон до соломи, що призводить до щоденної загибелі і мук тварин. Директор "Меринос-Захід" пан Шувалов не виходить на зв'язок. Його шукають", - повідомляє Зубарєв.
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..Ассоциации?
І всьо, - елітні вівці мовчатимуть.
Баранам, щоб відволікти їх увагу, будуть щоразу демонструвати якісь нові ворота.
А навколо, погавкуючи, бігатимуть сабаки Сабакова, заганяючи до отари окремих непослухів.
Сделал совок из нас быдло пожратьпосрачное, не сочувствующее чужой боли, могущее избить и убить животное, как будто это грязь под ногами!
Нечисть - не удивительно что мы так живем.......
75 лет культивирования быдла за несколько лет не изменить.
...повальный дефицит ВСЕГО, жизнь на грани нищеты, ГУЛАГ, наушничество, коррупция, взяточничиство, железный занавес....
Может сможете дополнить?....
Чем больше узнаю людей, тем больше нравятся собаки
(по некотором мнениям - Марк Твен)
Ни содержать ни кормить очень долго никто не собирался.
Сделка не удалась, нового покупателя найти не могут, пошли долги, за них начали забирать овец, посрались компаньоны теперь у овец один путь - сдохнуть.