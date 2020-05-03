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Керівництво ферми "Меринос-Захід" у Львівській області захопило 850 елітних овець і морить їх голодом. ДОКУМЕНТ

Вівці були куплені у "Меринос-Захід" за ціною понад 500 євро за кожну і, за договором, передані на утримання.

Як пише Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку Сергія Зубарєва.

"850 елітних овець стали заручниками в результаті рейдерського захоплення з боку керівництва ферми "Меринос-Захід", директором якої є Олексій Шувалов, а власником Дмитро Огнєв", - повідомив він.

За даними Зубарєва, відповідно до договору, вівці мали перебувати на відповідальному утриманні до моменту, поки покупець не побудує свою ферму.

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"Були оформлені всі документи і підписані акти передачі тварин. У власника тварин не вийшло реалізувати плани з будівництва ферми і тварин вирішили продати. Коли власник з покупцем приїхали в державне агентство з ідентифікації тварин, то з'ясувалося, що вівці, як і раніше, записані на продавця і крім того, частину він  перепродав у 2019 році.

Далі історія стає детективною. Під приводом того, що у власника овець є заборгованість перед "Меринос-Захід", овець закривають в ангарі і не дають можливості  надати їм медичну допомогу і привезти їжу і воду. На територію ферми не допускають представників власника. Численні вимоги провести звірку щодо кормів і встановити кількість тварин, що залишилися, і долю зниклих залишалися без відповіді.

Причини зрозумілі, заборгованість по кормах, найімовірніше і близько не покриє вартість зниклих, загиблих і перепроданих тварин. Пан Шувалов, який несе повну відповідальність за  утримуваних тварин, вирішив піти ва-банк, і він особисто, разом з помічниками зрізає з овець бирки власника і чіпляє свої бирки. Прізвища всіх, хто міняв бирки і причетний до цього злочину, встановлені і передані в слідчі органи. Коли пану Огнєву повідомили, що ці дії мають ознаки шахрайства та власник має намір звернутися до правоохоронних органів, то тваринам скоротили раціон до соломи, що призводить до щоденної загибелі і мук  тварин.  Директор "Меринос-Захід" пан Шувалов не виходить на зв'язок. Його шукають", - повідомляє Зубарєв.

Керівництво ферми Меринос-Захід у Львівській області захопило 850 елітних овець і морить їх голодом 01

Керівництво ферми Меринос-Захід у Львівській області захопило 850 елітних овець і морить їх голодом 02
Керівництво ферми Меринос-Захід у Львівській області захопило 850 елітних овець і морить їх голодом 03
Керівництво ферми Меринос-Захід у Львівській області захопило 850 елітних овець і морить їх голодом 04

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тварини (471) рейдерство (402) Львівська область (2480)


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Топ коментарі
+21
Мрази. Живодеры!
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03.05.2020 00:59 Відповісти
+16
А что уголовная ответственность за издевательство над животными уже отменена?
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03.05.2020 01:01 Відповісти
+11
То же будет и с селянами после продажи земли.
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03.05.2020 01:06 Відповісти
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Мрази. Живодеры!
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03.05.2020 00:59 Відповісти
Вообще-то, у них вздутые животы. А животные действительно сильно истощенные.
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03.05.2020 07:54 Відповісти
Реальные упыри и выродки...
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03.05.2020 04:35 Відповісти
А что уголовная ответственность за издевательство над животными уже отменена?
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03.05.2020 01:01 Відповісти
У нас не уголовная ответственность, а условная.
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03.05.2020 01:08 Відповісти
Овцы этого не хотели в отличии от 73%
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03.05.2020 01:02 Відповісти
Те саме буде з зебобіками.
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03.05.2020 01:02 Відповісти
а также с ПЕСтузиками )))
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03.05.2020 05:48 Відповісти
Точно ні.
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03.05.2020 11:42 Відповісти
От, скотиняки такі.
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03.05.2020 01:03 Відповісти
То же будет и с селянами после продажи земли.
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03.05.2020 01:06 Відповісти
Неправильно названа фирма. Рога-капыта запад, точнее будет.
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03.05.2020 01:12 Відповісти
И вот такие клопы-"предприниматели" уже держат власть почти 30 лет.
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03.05.2020 01:16 Відповісти
Мы бедные овечки, ни кто нас не пасет, мы таем словно свечки....
..Ассоциации?
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03.05.2020 01:29 Відповісти
На коронавірус спишуть. Скажуть, - "Бачте, шо з вами буде, коли не соблюдатимете карантін!".
І всьо, - елітні вівці мовчатимуть.
Баранам, щоб відволікти їх увагу, будуть щоразу демонструвати якісь нові ворота.
А навколо, погавкуючи, бігатимуть сабаки Сабакова, заганяючи до отари окремих непослухів.
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03.05.2020 02:27 Відповісти
Каждый президент грозит извести рейдеров,но рейдеры об этом так и не знают..
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03.05.2020 07:21 Відповісти
В этом сообщении фиг, что поймешь. Кто владелец и при чем здесь Мерино-Захид, если они этих овец продали. Кто-то купил и оставил на передержку? Тогда претензии к покупателю.
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03.05.2020 07:56 Відповісти
Закатувати живе ... Мразота
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03.05.2020 08:13 Відповісти
Сколько же даже на ветке моральных уродов.
Сделал совок из нас быдло пожратьпосрачное, не сочувствующее чужой боли, могущее избить и убить животное, как будто это грязь под ногами!

Нечисть - не удивительно что мы так живем.......
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03.05.2020 08:26 Відповісти
Убивец Сепаратизма,именно совок и хотел попытаться сделать из быдла людей.Сначала ликбез,потом бесплатное обучение в ВУЗах,в спортивных секциях.Пионерские лагеря,бесплатные путевки на курорты.Но быдло оно всегда останется быдлом,как не старайся его изменить.У власти как раз все время быдло до мозга костей.
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03.05.2020 09:44 Відповісти
Рабы людьми быть не могут... Для этого нужно вытравить из себя раба, но к этому пока в основной массе предпосылок нет!
75 лет культивирования быдла за несколько лет не изменить.
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03.05.2020 09:47 Відповісти
"Пионерские лагеря,бесплатные путевки на курорты...", почему же вы скромно не продолжили ряд?

...повальный дефицит ВСЕГО, жизнь на грани нищеты, ГУЛАГ, наушничество, коррупция, взяточничиство, железный занавес....


Может сможете дополнить?....
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03.05.2020 09:50 Відповісти
Бідні тварини.
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03.05.2020 08:46 Відповісти
Керівництво ферми "Меринос-Захід" у Львівській області захопило 850 елітних овець і морить їх голодом - Цензор.НЕТ 2105
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03.05.2020 09:36 Відповісти
Не уверен,что обычная "спекулянтская" схема тянет на рейдерство.Один хитрожопый,покупая овец по 500 евро,думал,что быстренько скинет их по 700,но покупателей не было.А то,что это живой товар,который хочет есть,это "предприимчевое" говно, по своей тупости, забыло.Вот таких уродов,которые мнят себя фермерами и малым бизнесом в Украине пруд пруди.Но очень жаль животных.
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03.05.2020 09:51 Відповісти
скорее всего не так все однозначно, кто это покупает ЭЛИТНЫХ овец, не имея возможности их содержать?!
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03.05.2020 10:33 Відповісти
Овец жалко, людей - нет.
Чем больше узнаю людей, тем больше нравятся собаки

(по некотором мнениям - Марк Твен)
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03.05.2020 10:46 Відповісти
Шувалови,огнєви,зубарєви...Як то всьо москальство потрапило сюди?..З вівцями прослизнуло?..
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03.05.2020 11:02 Відповісти
... скоріш за все - це бідні бєжєнци з лугандона, подібний стиль ведення бізнесу.
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03.05.2020 18:05 Відповісти
Зубарев,Шувалов, Огнев- єто чиво? Корєнньіе львовяне? С какого года?
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03.05.2020 13:08 Відповісти
Сто пудов была схема перепродажи которая не удалась.
Ни содержать ни кормить очень долго никто не собирался.
Сделка не удалась, нового покупателя найти не могут, пошли долги, за них начали забирать овец, посрались компаньоны теперь у овец один путь - сдохнуть.
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03.05.2020 15:59 Відповісти
 
 