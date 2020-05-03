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На ділянці біля "Олімпійської", де хотіли зробити парк, вирубали майже всі дерева: "Помріяли про "Централ-Парк"? Забудьте". ФОТО

На земельній ділянці біля метро "Олімпійська" у Києві, де хотіли зробити парк, вирубали майже всі дерева.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляться на сторінці в фейсбуці в групі "Центр альтернативного озеленення Києва".

"Помріяли про "Централ-Парк" на Олімпійській? Забудьте. Розслабтеся. Дерева майже вирубали (фото до і після, автор Сергій Рістенко). І всі ці наші петиції до одного місця. Інші способи загравання з владою також. Бо у ділянки є власник. І це не кияни. А проєкт рішення, який передбачає викуп цієї ділянки, завис у Київраді. Після набрання петицією 10 тис. необхідних голосів дерева почали поспіхом вирубувати.Озеленення", -йдеться в повідомленні.

На ділянці біля Олімпійської, де хотіли зробити парк, вирубали майже всі дерева: Помріяли про Централ-Парк? Забудьте 01
На ділянці біля Олімпійської, де хотіли зробити парк, вирубали майже всі дерева: Помріяли про Централ-Парк? Забудьте 02,

Як пише сайт "Хмарочос", що до 2005 року на цьому місці працювало трамвайне депо. Але якраз роком раніше тодішній мер Олександр Омельченко продовжив політику відмови від трамваїв, яку розпочали ще в 1990-х — тож будівлі депо знесли, а ділянку віддали у приватну власність для забудови.

За цей час у ділянки змінилося вже кілька власників — і ще більше проєктів будівництва. Так, у 2007 році тут планували звести 123-метровий житловий будинок і навіть встигли частково вирити для нього котлован. Власне, на цьому всі роботи зупинилися, а наступного року котлован затопило через те, що поряд є притока Либеді – річка Клов. Так він перетворився на штучне озеро, де згодом оселяться качки.

З того часу будівельний майданчик почав заростати зеленню. У 2011 році тодішній власник ділянки, компанія Alacor, перепродає її французькому девелоперу SCC Real Estate. Журналісти писали, що останньому дістався непростий спадок: на той час проєкт будівництва вже декілька років намагалися узгодити з Міністерством регіонального розвитку та будівництва.

"…у міністерстві рекомендували зменшити поверховість та площі об’єкта, змінювалася його концепція (замовники відмовлялися від житлової частини комплексу), успішність проєкту стояла під питанням через найближчого конкурента, що вже зводився — ТРЦ Ocean Plaza".

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Відтак французи зупинилися на ідеї збудувати багатофункціональний комплекс Gorky Park, який мав об’єднати житло, офіси і ТРЦ. Але у 2015 році девелопер виставляє на продаж земельну ділянку — разом із проєктом будівництва. Майбутніх покупців заохочували тим, що "більшість дозволів і узгоджень вже отримана".

На ділянці біля Олімпійської, де хотіли зробити парк, вирубали майже всі дерева: Помріяли про Централ-Парк? Забудьте 03

Втім, на сьогодні девелоперу не вдалося продати ані те, ані інше. Олеся Пинзеник, депутатка Київради і авторка проєкту рішення щодо викупу цієї ділянки під парк, пояснює "Хмарочосу", що ця локація не надто приваблює забудовників, попри її зручне розташування.

"Там (на ділянці. — Ред.) дуже високий рівень поверхневих вод. Тобто, будуватися можна, але це дуже дорого. А у Києві ще багато землі, де можна це зробити набагато дешевше", — каже депутатка.

Пинзеник вже зареєструвала свій проєкт рішення у Київраді, але через карантин він і досі не пройшов більшість депутатських комісій.

"Ще до карантину, на комісії з питань екологічної політики, депутати підтримали мою пропозицію звернутися до мера, щоб він розпочав прямі переговори із власником ділянки. Я вже показувала пану Кличку відео, де я відзняла майбутній парк з квадрокоптера і розповіла, чому він так потрібен містянам — і це йому сподобалося.

Тож місто може викупити цю ділянку, обміняти її на іншу — або ж обміняти з доплатою. Але для голосування ще потрібно провести проєкт через бюджетну та земельну комісії, а коли вони зможуть зібратися — ще невідомо".

Наразі "Хмарочосу" не вдалося зв’язатися з представниками девелопера, щоб з’ясувати, чому з ділянки зникли майже всі дерева — і чому це сталося саме зараз.

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Київ (19793) парк (124) забудова (580)


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Топ коментарі
+35
На участке возле "Олимпийской", где хотели сделать парк, вырубили почти все деревья: "Помечтали о "Централ-Парке"? Забудьте" - Цензор.НЕТ 4988
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03.05.2020 14:05 Відповісти
+24
проект сам по себе - говнище.
это уже не говоря, что парк разбить было бы замечательно.

На участке возле "Олимпийской", где хотели сделать парк, вырубили почти все деревья: "Помечтали о "Централ-Парке"? Забудьте" - Цензор.НЕТ 1445
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03.05.2020 14:07 Відповісти
+19
Обличчя зелупоголового за рік після виборів

На участке возле "Олимпийской", где хотели сделать парк, вырубили почти все деревья: "Помечтали о "Централ-Парке"? Забудьте" - Цензор.НЕТ 8535
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03.05.2020 14:08 Відповісти
Коментувати
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Сторінка 3 з 3
В людей нема смаку і розуму. Замість того щоб зробити парк для душі, краси і здоров'я, побудують бетонний склеп. Ніколи не зрозумію навіщо купувати в тридорого квартиру з видом на бетонні стіни, але добре розумію що ті хто будує і дає дозволи плювали на людей які живуть поруч.
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03.05.2020 18:03 Відповісти
Люди сначала купили квартиру, а только потом вырубили лес и туда втюхают бетонные стены, вот что не ясно?
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03.05.2020 18:21 Відповісти
Жаль деревья. Просто так вырубить даже одно дерево нельзя в Киеве. Необходим дозвіл! Даже, если ты собственник земли, что тоже довольно сомнительно в правовом поле и уплаченных налогах.
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03.05.2020 18:20 Відповісти
Мутное БАБЛО, скольские типы - всегда грязная история!

Даже прочитав эту статью уже почувствовал себя испачканым в этом дерьме!
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03.05.2020 18:44 Відповісти
Деревья жаль, но нужно сосредоточиться на поиске и наказании преступников, которые рубят деревья в лесу, заповедниках, на общественной территории. Тут речь идет о частной территории, и владелец дал понять, что продавать землю не намерен. Заставить его продать ее?
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03.05.2020 19:52 Відповісти
французька девелоперська компанія "Парк Горького" мала будувати, чи не кацапські вуха торчать у тої хранцузької компанії?
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03.05.2020 21:42 Відповісти
Там с одной стороны прилегает бывшая ул.Горького(Антоновича), и когда французы собирались все было в тему, только это было в 2003, а ща это просто фейк
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03.05.2020 23:09 Відповісти
иожливо й так, не сперечатимусь, але всеодно маю підозри
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04.05.2020 07:31 Відповісти
Спиливая дерево и воздвигая камень, человек убивает себя.
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04.05.2020 01:06 Відповісти
Так это всего маленький кусочек проданной в частную собственность Украины! Не много осталось , скоро в частную собственность распродадут всю Украину! НЕ В аренду, а именно продать территорию Украины. Армию можно распустить тогда. Что им защищать? Частную собственность чию то?
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04.05.2020 01:41 Відповісти
Армия и сейчас защищает частную собственность , мою , твою , свою , миллионов других граждан , которые -платя налоги , содержат её , и сами же идут в неё служить , чтоб защищать свою собственность . Даже государственная земля это по сути - коллективная частная собственность , так как ты не можешь с той землёй, делать что тебе вздумается . У тебя нет на это прав ,, ибо она всё равно - НЕ ТВОЯ личная . .

Далась тебе эта аренда . К земле которая -что в частной собственности , что в аренде , ты всё равно доступа не имеешь и иметь никогда не будешь , тоесть - не сможешь ею распоряжаться на своё усмотрение . Пока она не станет твоей собственностью , или пока не возьмёшь её в ту же аренду .
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04.05.2020 06:42 Відповісти
Ещё бы снести все эти фокстрото-баттерфляи, возведённые на "скоммунизденной" земле у бывшего трамвайного депо - тогда и парк было бы удобно обустраивать...

А что рубят там что-то. Эмм. А что, там ценные исторические деревья эпохи позднего кучмизма, да?

Единственный вопрос, который стоит обсуждать: а не восстановить ли трамвайную сеть, нахер послав тысячи мудаков на джипо-сарайчиках, паркующихся на тротуарах и во вторых рядах улиц.
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04.05.2020 09:15 Відповісти
Тепер потрібно той котлован розкопати у формі українького малого герба і облаштувати там парк.
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04.05.2020 10:37 Відповісти
Як що порівняти фотки то вся ця діяльність будівників нагадує те що вони робили із громадського безкоштовного парку як мінімум платний аквапатк.Чому ніхто не шукає тих хто дав дозвіл на це будівництво і кому.
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04.05.2020 13:11 Відповісти
Твари
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04.05.2020 15:12 Відповісти
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