На ділянці біля "Олімпійської", де хотіли зробити парк, вирубали майже всі дерева: "Помріяли про "Централ-Парк"? Забудьте". ФОТО

На земельній ділянці біля метро "Олімпійська" у Києві, де хотіли зробити парк, вирубали майже всі дерева.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляться на сторінці в фейсбуці в групі "Центр альтернативного озеленення Києва".

"Помріяли про "Централ-Парк" на Олімпійській? Забудьте. Розслабтеся. Дерева майже вирубали (фото до і після, автор Сергій Рістенко). І всі ці наші петиції до одного місця. Інші способи загравання з владою також. Бо у ділянки є власник. І це не кияни. А проєкт рішення, який передбачає викуп цієї ділянки, завис у Київраді. Після набрання петицією 10 тис. необхідних голосів дерева почали поспіхом вирубувати.Озеленення", -йдеться в повідомленні.



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Як пише сайт "Хмарочос", що до 2005 року на цьому місці працювало трамвайне депо. Але якраз роком раніше тодішній мер Олександр Омельченко продовжив політику відмови від трамваїв, яку розпочали ще в 1990-х — тож будівлі депо знесли, а ділянку віддали у приватну власність для забудови.

За цей час у ділянки змінилося вже кілька власників — і ще більше проєктів будівництва. Так, у 2007 році тут планували звести 123-метровий житловий будинок і навіть встигли частково вирити для нього котлован. Власне, на цьому всі роботи зупинилися, а наступного року котлован затопило через те, що поряд є притока Либеді – річка Клов. Так він перетворився на штучне озеро, де згодом оселяться качки.

З того часу будівельний майданчик почав заростати зеленню. У 2011 році тодішній власник ділянки, компанія Alacor, перепродає її французькому девелоперу SCC Real Estate. Журналісти писали, що останньому дістався непростий спадок: на той час проєкт будівництва вже декілька років намагалися узгодити з Міністерством регіонального розвитку та будівництва.

"…у міністерстві рекомендували зменшити поверховість та площі об’єкта, змінювалася його концепція (замовники відмовлялися від житлової частини комплексу), успішність проєкту стояла під питанням через найближчого конкурента, що вже зводився — ТРЦ Ocean Plaza".

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Відтак французи зупинилися на ідеї збудувати багатофункціональний комплекс Gorky Park, який мав об’єднати житло, офіси і ТРЦ. Але у 2015 році девелопер виставляє на продаж земельну ділянку — разом із проєктом будівництва. Майбутніх покупців заохочували тим, що "більшість дозволів і узгоджень вже отримана".

Втім, на сьогодні девелоперу не вдалося продати ані те, ані інше. Олеся Пинзеник, депутатка Київради і авторка проєкту рішення щодо викупу цієї ділянки під парк, пояснює "Хмарочосу", що ця локація не надто приваблює забудовників, попри її зручне розташування.

"Там (на ділянці. — Ред.) дуже високий рівень поверхневих вод. Тобто, будуватися можна, але це дуже дорого. А у Києві ще багато землі, де можна це зробити набагато дешевше", — каже депутатка.

Пинзеник вже зареєструвала свій проєкт рішення у Київраді, але через карантин він і досі не пройшов більшість депутатських комісій.

"Ще до карантину, на комісії з питань екологічної політики, депутати підтримали мою пропозицію звернутися до мера, щоб він розпочав прямі переговори із власником ділянки. Я вже показувала пану Кличку відео, де я відзняла майбутній парк з квадрокоптера і розповіла, чому він так потрібен містянам — і це йому сподобалося.

Тож місто може викупити цю ділянку, обміняти її на іншу — або ж обміняти з доплатою. Але для голосування ще потрібно провести проєкт через бюджетну та земельну комісії, а коли вони зможуть зібратися — ще невідомо".

Наразі "Хмарочосу" не вдалося зв’язатися з представниками девелопера, щоб з’ясувати, чому з ділянки зникли майже всі дерева — і чому це сталося саме зараз.

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