Одеський ринок "Привоз" продовжує працювати на карантині: "намотана плівка додала трохи колориту". ФОТОрепортаж

Знаменитий продуктовий ринок "Привоз" продовжує працювати в Одесі. Продавці не дотримуються необхідних карантинних заходів обережності.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише в фейсбуці одеситка Міла Ернандес.

"Щоб ви розуміли, ось так виглядають карантинні заходи обережності у нас на Привозі.

Намотана плівка додала трохи колориту нудним прилавкам, ну а наявність у багатьох масок на підборіддях надає впевненості, що жодна зараза однозначно не пройде", - написала вона.









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