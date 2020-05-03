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Новини Фото Коронавірус і карантин
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Одеський ринок "Привоз" продовжує працювати на карантині: "намотана плівка додала трохи колориту". ФОТОрепортаж

Знаменитий продуктовий ринок "Привоз" продовжує працювати в Одесі. Продавці не дотримуються необхідних карантинних заходів обережності.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише в фейсбуці одеситка Міла Ернандес.

"Щоб ви розуміли, ось так виглядають карантинні заходи обережності у нас на Привозі.
Намотана плівка додала трохи колориту нудним прилавкам, ну а наявність у багатьох масок на підборіддях надає впевненості, що жодна зараза однозначно не пройде", - написала вона.

Одеський ринок Привоз продовжує працювати на карантині: намотана плівка додала трохи колориту 01
Одеський ринок Привоз продовжує працювати на карантині: намотана плівка додала трохи колориту 02
Одеський ринок Привоз продовжує працювати на карантині: намотана плівка додала трохи колориту 03
Одеський ринок Привоз продовжує працювати на карантині: намотана плівка додала трохи колориту 04

Читайте на "Цензор.НЕТ": 13 агроринків відновили роботу на Київщині, - ОДА

карантин (18172) Одеса (5544) ринок (460) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+54
ждем видосик с приветом Труханову от зеленого Опарыша и его патрона Авакяна....
Будет видосик...?
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03.05.2020 14:50 Відповісти
+51
Не будет никогда. За 2 месяца карантина "не заметили" открытый Привоз. Выборочная слепота и у Зели, и у Авакова, и у Степанова с Ляшко.
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03.05.2020 14:53 Відповісти
+45
понятно что не будет...
Труханов с рюським паспортом идеологически в доску свой...
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03.05.2020 14:55 Відповісти
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Не знаю как в Одессе, но в Черкассах грядет тотальное тестирование.
Я думаю, что очень многим городам тестов не достанется в связи с этим.
Ну, и показатели будут соответствующие.
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03.05.2020 15:13 Відповісти
Щось сьогодні повилазило багато тролів.Просувають таку думку,щоб українці менше їли.
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03.05.2020 15:14 Відповісти
А хде бычки?
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03.05.2020 15:26 Відповісти
Это разве бички ??? Это же не бички, это воши !!! (с)
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03.05.2020 15:41 Відповісти
В рыбных рядах, фото почему-то только овощных прилавков.
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03.05.2020 15:45 Відповісти
Так будет на всех рынках, если/когда их откроют.
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03.05.2020 15:30 Відповісти
так уже есть. В Киевской области тоже самое.
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03.05.2020 23:39 Відповісти
Треба вове допомогти зробити правильний вибір 😀.
"Чекалкин считает, что Зеленский попал в ловушку"

Популярный израильский комик Дуду Топаз, который с свое время пошел в политику, закончил самоубийством. Сначала он потерял рейтинг и реноме, а в итоге повесился на шланге в душевой кабине тюрьмы. Эту историю напомнил бывший украинский дипломат Дмитрий Чекалкин.

В интервью «Обозревателю» Чекалкин рассказал, что историю карьеры и жизни комика напомнил Владимиру Зеленскому, как только узнал о его решении баллотироваться на должность президента, пытался предупредить об опасности.

«Я попросил общих знакомых прислать ему SMS из двух слов: Дуду Топаз. Это известнейший израильский комик, у которого 20 лет подряд была заоблачная популярность - 51%. Невиданно в телевизионной сфере. Но он связался с одним контраверсионным политиком и потерял не только свои рейтинги. Последние годы своей жизни он провел между тюрьмой и психбольницами, а потом с третьей попытки повесился на шланге в душевой тюрьмы», - уточнил Чекалкин.

Он уверен, что Зеленский до принятия решения идти в политику, не понимал, к чему это приведет. Чекалкин добавил, что и ему в 2005-м предлагали сыграть роль подобного «слуги народа».

«Разные политические силы предлагали миллионы за мое согласие возглавить несколько политических проектов в качестве фронтмена. В случае с Зеленским совпали интересы и украинских олигархов, и даже Путина. Для него это была ловушка», - подытожил Чекалкин.
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03.05.2020 15:43 Відповісти
В чем прикол этой статьи? Показать, что наши журнашлюшки стукачи? Рынкам разрешили работать с 30 апреля, так что в чем проблема?
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03.05.2020 15:46 Відповісти
Привоз это нечто. Все знают, что там обман на весе, но все равно идут.

Да, и колорит классный)))
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03.05.2020 16:12 Відповісти
Ради колорита и идут. Приехать в Одессу и не зайти на Привоз это как то не камильфо.
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03.05.2020 16:26 Відповісти
трибуну в ВРУ также замотать чтоб не было слышно 3.14...болов
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03.05.2020 16:50 Відповісти
Что такое украинский базар сейчас. Это когда идешь уже по более менее приличному каменному тротуару вдоль ресторанчиков и магазинчиков ничуть не хуже европейских, подстриженых газонов и ярких цветников и вдруг повернув в арку попадаешь как будто внутрь цыганского табора. Разноцветные трусы и лифчики висят прямо перед лицом. Ручки продающихся зонтиков цепляют за карманы, пока ты перепрыгиваешь лужи между рядами прилавков сколоченных как будто с остатков строительства бразильских фавел. Какая то бабка тыкает тебе под нос чай из термоса торчащего с кравчучки. Наконец ты добираешься до помидорно-яблочного рая где товар "украинского фермера "с наклейками эквадор и мароко аккуратно сложен среди поломаных ящиков и гнилых ********. Там купив по цене Сильпо , а то и выше,эти дары "прямо со своего огорода" дома обнаруживаешь, что килограмм с украинского базара совсем не равен килограмму с парижской палаты мер и весов.
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03.05.2020 16:52 Відповісти
Уважаемый, вы дико извините. Но гуляя по именитому Монте-Карло, зайдете в расщелину между домами и в,аккурат, увидите там то, что описали здесь. С тем отличием, что рядом еще столики, за которыми, как ненасытные тараканы, сидят жрут и жрут седоволосые старики и бабки)). Естественно, не с украинским пенсионом)). Однако, радуйтесь. Какой у вас будет пенсион, когда деньги за проданные земли, разворуются)) Вот тогда и начнется кирдык.
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04.05.2020 08:13 Відповісти
ну дебилье...ахахаххах
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03.05.2020 17:41 Відповісти
Эта статья прямая ложь!Привоз начал работать со вчерашнего дня.Автор статьи брехун!
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03.05.2020 17:43 Відповісти
Якщо вже в Одесі "скучні прилавки" то де ж вони веселі?..
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03.05.2020 17:51 Відповісти
Я завжди розумів німців!
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03.05.2020 18:28 Відповісти
все хорошо в Германии...
но просыпаешься, а вокруг - немцы))
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04.05.2020 08:09 Відповісти
Скот тупой - это его основное свойство
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03.05.2020 18:37 Відповісти
Кому не нравится - не ходите туда и не покупайте!
Зачем претесь и голосуете гривной за то, что плохо?
Или это национальная игра такая?
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03.05.2020 18:58 Відповісти
вы чо - не трожь Привоз -ОПЛАЧЕНО
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03.05.2020 19:10 Відповісти
" А дешевле...?"
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03.05.2020 20:34 Відповісти
а мне знакомая из мэрии чешет языком - давно закрыли))
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04.05.2020 08:08 Відповісти
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