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Одеський ринок "Привоз" продовжує працювати на карантині: "намотана плівка додала трохи колориту". ФОТОрепортаж
Знаменитий продуктовий ринок "Привоз" продовжує працювати в Одесі. Продавці не дотримуються необхідних карантинних заходів обережності.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише в фейсбуці одеситка Міла Ернандес.
"Щоб ви розуміли, ось так виглядають карантинні заходи обережності у нас на Привозі.
Намотана плівка додала трохи колориту нудним прилавкам, ну а наявність у багатьох масок на підборіддях надає впевненості, що жодна зараза однозначно не пройде", - написала вона.
Топ коментарі
+54 Лео Кот
показати весь коментар03.05.2020 14:50 Відповісти Посилання
+51 18c49ed2
показати весь коментар03.05.2020 14:53 Відповісти Посилання
+45 Лео Кот
показати весь коментар03.05.2020 14:55 Відповісти Посилання
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Я думаю, что очень многим городам тестов не достанется в связи с этим.
Ну, и показатели будут соответствующие.
"Чекалкин считает, что Зеленский попал в ловушку"
Популярный израильский комик Дуду Топаз, который с свое время пошел в политику, закончил самоубийством. Сначала он потерял рейтинг и реноме, а в итоге повесился на шланге в душевой кабине тюрьмы. Эту историю напомнил бывший украинский дипломат Дмитрий Чекалкин.
В интервью «Обозревателю» Чекалкин рассказал, что историю карьеры и жизни комика напомнил Владимиру Зеленскому, как только узнал о его решении баллотироваться на должность президента, пытался предупредить об опасности.
«Я попросил общих знакомых прислать ему SMS из двух слов: Дуду Топаз. Это известнейший израильский комик, у которого 20 лет подряд была заоблачная популярность - 51%. Невиданно в телевизионной сфере. Но он связался с одним контраверсионным политиком и потерял не только свои рейтинги. Последние годы своей жизни он провел между тюрьмой и психбольницами, а потом с третьей попытки повесился на шланге в душевой тюрьмы», - уточнил Чекалкин.
Он уверен, что Зеленский до принятия решения идти в политику, не понимал, к чему это приведет. Чекалкин добавил, что и ему в 2005-м предлагали сыграть роль подобного «слуги народа».
«Разные политические силы предлагали миллионы за мое согласие возглавить несколько политических проектов в качестве фронтмена. В случае с Зеленским совпали интересы и украинских олигархов, и даже Путина. Для него это была ловушка», - подытожил Чекалкин.
Да, и колорит классный)))
но просыпаешься, а вокруг - немцы))
Зачем претесь и голосуете гривной за то, что плохо?
Или это национальная игра такая?