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Новини Фото Коронавірус і карантин
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Через спалах коронавірусу на в'їзді в село Познань на Рівненщині встановили КПП. ФОТОрепортаж

У селі Познань в Рокитнівському районі Рівненської області встановили контрольно-пропускний пункт і обмежили пересування населеним пунктом через спалах коронавірусу COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті обласної державної адміністрації.

"У селі Познань Рокитнівського району, де збільшується кількість хворих на коронавірусну інфекцію, встановлено контрольно-пропускний пункт. Рішення посилити карантинні заходи та встановити блокпост в населеному пункті було прийнято на позачерговому засіданні обласної комісії з питань ТЕБ та НС", - йдеться в повідомленні.

На в’їзді в село в цілодобовому режимі чергують рятувальники, поліцейські, медики та прикордонники.

Вони проводять температурний скринінг громадянам, дезінфекцію транспорту, перевіряють документи та з’ясовують причину приїзду.

Зараз, у населеному пункті на Covid-19 захворіло 6 осіб.

"Крім цього, у селі обмежили пересування людей та рух транспорту з 20:00 до 8:00 в межах населеного пункту. Це потрібно для того, аби не допустити поширення коронавірусної інфекції", - розповідає голова Рокитнівської РДА Віктор Мініч.

Варто зауважити, що за станом на ранок 3 травня на Рівненщині зафіксовано 733 випадки захворювання на коронавірус. За добу виявлено 39 нових хворих.

Через спалах коронавірусу на вїзді в село Познань на Рівненщині встановили КПП 01
Через спалах коронавірусу на вїзді в село Познань на Рівненщині встановили КПП 02
Через спалах коронавірусу на вїзді в село Познань на Рівненщині встановили КПП 03

карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Рівненська область (1201)


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Топ коментарі
+10
Показной идиотизм за бюджетные ,то есть мои из вашими налогами,средства.
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03.05.2020 15:23 Відповісти
+8
На правах рекламы. Окрылся ресторан "Зеленый клоун" на Банковой. Чайок точно дешевле чем в "Велюре"

Из-за вспышки коронавируса на въезде в село Познань на Ривненщине установили КПП - Цензор.НЕТ 3850
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03.05.2020 15:27 Відповісти
+7
Бунт на корабле!

Швейцария, Турция, Чехия, Украина - выходят из проекта «коронавирус»

Турция решила сворачивать удочки - убытки с упущенного туристического сезона не могут быть компенсированы доходом из-за участия в проекте «коронавирус». Глава минздрава Турции Фахреттин Коджа заявил, что его страна прошла пик эпидемии коронавируса. Это означает, что за продолжение карантина мировые игроки устраивающую сумму не предложили.

Турция планирует пойти по пути Швеции и Белоруссии, которым тоже не предложили, сколько они хотели. Участие Турции было продиктовано тем, что страна зависимая, и даже если она откроет курорты, то потенциальных туристов могут не выпустить из других стран.

83 миллионная Турция достигла пика, легализовав 110 тыс. зараженных, то есть заразился 1 из 800 человек. Дальше-больше в 9-ти миллионной Швейцарии тоже неожиданно закончился вирус, когда достиг 30 тыс. заражённых. С 11 мая заражённые перестанут заражать, можно открывать кафе и музеи.

Россия пока держит ровную ежедневную статистику. Это говорит о том, что руководство страны ещё не приняло решение, что делать после 11 мая - сворачиваться или продолжать проект коронавирус. Хотя сегодня на удивление Подмосковье вышло на плато по коронавирусу. В Московской области, где проживает 7,7 млн человек, количество зарегистрированных случаев составило - 10 тыс. зараженных. Что же власти раньше не говорили, какие плановые показатели мы должны достигнуть. Мы бы поднатужились и быстрее достигли 10 тысяч больных (для Подмосковья) и стали бы возвращаться к нормальной жизни. Ждем разнарядки по выходу на плато по другим регионам страны.

Да, что тут говорить и Украина пару часов назад вышла на плато эпидемии коронавируса.

Одна за другой страны участницы проекта коронавирус отказываются от дальнейшего участия в проекте в связи с тем, что, несмотря на обильную пропаганду, не удалось убедить жителей в верности выбора в пользу охлаждения экономики. В этих странах накаляется ситуация в связи с тем, что люди начали понимать - дело не в вирусе. Продолжение карантина может привести к массовым протестам и сменам режимов.
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03.05.2020 16:12 Відповісти
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Показной идиотизм за бюджетные ,то есть мои из вашими налогами,средства.
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03.05.2020 15:23 Відповісти
и так , столица плавно перемещается в гадюшник под ровно.
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03.05.2020 15:26 Відповісти
Столица,рассадник корупции и идиотических законов?Так пускай она провалится пропадом.Киев должен стать для Украины Садомом и Гамоой и должен исчезнуть с лица земли.Украина большая страна и на Киеве не должен сходится ПУП Украины.
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03.05.2020 15:35 Відповісти
Зе за видосиками в Познань ещё не прилетал? Скоро будет ,значиться, там филиал "Епицентра" открывать
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03.05.2020 15:23 Відповісти
Этим людям включили тумблер терпения.
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03.05.2020 15:25 Відповісти
На правах рекламы. Окрылся ресторан "Зеленый клоун" на Банковой. Чайок точно дешевле чем в "Велюре"

Из-за вспышки коронавируса на въезде в село Познань на Ривненщине установили КПП - Цензор.НЕТ 3850
показати весь коментар
03.05.2020 15:27 Відповісти
Оставьте кафешку на Банковой. Включите в меню шаурму..Кретин Карантин время от времени будет обедать.
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03.05.2020 16:29 Відповісти
дезинфекция колес Коронапсихозники слетят с катушек на каких людей это шоу расчитано?
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03.05.2020 15:37 Відповісти
каждый свидетель Ковид-19 обьязан дезенфицировать колеса своего автомобиля! минимум 2 раза в сутки
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03.05.2020 15:39 Відповісти
На ментів тієї ж рівненщини звалилося величезне щастя під назвою "коронавірус". Їздять по віддалених селах, затримують біля магазинів місцевих мешканців без масок, що прийшли випити пива і "штрафують" собі в кишеню.
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03.05.2020 16:00 Відповісти
Колеса наше все: хочеш відремонтувати авто - постукай ногою по колесах, а побризкавши якоюсь хернею на них - знищиш епідемію.
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03.05.2020 16:03 Відповісти
Бунт на корабле!

Швейцария, Турция, Чехия, Украина - выходят из проекта «коронавирус»

Турция решила сворачивать удочки - убытки с упущенного туристического сезона не могут быть компенсированы доходом из-за участия в проекте «коронавирус». Глава минздрава Турции Фахреттин Коджа заявил, что его страна прошла пик эпидемии коронавируса. Это означает, что за продолжение карантина мировые игроки устраивающую сумму не предложили.

Турция планирует пойти по пути Швеции и Белоруссии, которым тоже не предложили, сколько они хотели. Участие Турции было продиктовано тем, что страна зависимая, и даже если она откроет курорты, то потенциальных туристов могут не выпустить из других стран.

83 миллионная Турция достигла пика, легализовав 110 тыс. зараженных, то есть заразился 1 из 800 человек. Дальше-больше в 9-ти миллионной Швейцарии тоже неожиданно закончился вирус, когда достиг 30 тыс. заражённых. С 11 мая заражённые перестанут заражать, можно открывать кафе и музеи.

Россия пока держит ровную ежедневную статистику. Это говорит о том, что руководство страны ещё не приняло решение, что делать после 11 мая - сворачиваться или продолжать проект коронавирус. Хотя сегодня на удивление Подмосковье вышло на плато по коронавирусу. В Московской области, где проживает 7,7 млн человек, количество зарегистрированных случаев составило - 10 тыс. зараженных. Что же власти раньше не говорили, какие плановые показатели мы должны достигнуть. Мы бы поднатужились и быстрее достигли 10 тысяч больных (для Подмосковья) и стали бы возвращаться к нормальной жизни. Ждем разнарядки по выходу на плато по другим регионам страны.

Да, что тут говорить и Украина пару часов назад вышла на плато эпидемии коронавируса.

Одна за другой страны участницы проекта коронавирус отказываются от дальнейшего участия в проекте в связи с тем, что, несмотря на обильную пропаганду, не удалось убедить жителей в верности выбора в пользу охлаждения экономики. В этих странах накаляется ситуация в связи с тем, что люди начали понимать - дело не в вирусе. Продолжение карантина может привести к массовым протестам и сменам режимов.
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03.05.2020 16:12 Відповісти
Цирк розформували, клоуни окремими локаціями влаштовують шоу.
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03.05.2020 16:18 Відповісти
Їх, що, бояться випустити в Черкаси?
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03.05.2020 16:24 Відповісти
Таких бордюров раскидали во всем городам Украины, с палатками зелеными. Остановитесь и за гляньте в палатку. Там сторож алкаш, бухает. Может хватит зеленых понтов?
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03.05.2020 16:36 Відповісти
Ну, не по всем)... Только по избранным)
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03.05.2020 16:48 Відповісти
Понти ці вилізуть нам боком...маладая дєгєнєрація трєнєруєтса і відпрацьовує схєми. Вовка в 1917 учіл...каждая власть должна умєть сєбя защіщать..Жремо разом. Ще мабуть 4 рочки в пєрєді ой в пєрдє...
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03.05.2020 19:07 Відповісти
Случай это что бессимптомные или госпитализированые. Клоуны это уже не смешно. Сколько в больницах говорите и сколько грипом заболело и общая забалеваемость по годам ОРВИ
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03.05.2020 19:54 Відповісти
 
 