Через спалах коронавірусу на в'їзді в село Познань на Рівненщині встановили КПП. ФОТОрепортаж

У селі Познань в Рокитнівському районі Рівненської області встановили контрольно-пропускний пункт і обмежили пересування населеним пунктом через спалах коронавірусу COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті обласної державної адміністрації.

"У селі Познань Рокитнівського району, де збільшується кількість хворих на коронавірусну інфекцію, встановлено контрольно-пропускний пункт. Рішення посилити карантинні заходи та встановити блокпост в населеному пункті було прийнято на позачерговому засіданні обласної комісії з питань ТЕБ та НС", - йдеться в повідомленні.

На в’їзді в село в цілодобовому режимі чергують рятувальники, поліцейські, медики та прикордонники.

Вони проводять температурний скринінг громадянам, дезінфекцію транспорту, перевіряють документи та з’ясовують причину приїзду.

Зараз, у населеному пункті на Covid-19 захворіло 6 осіб.

"Крім цього, у селі обмежили пересування людей та рух транспорту з 20:00 до 8:00 в межах населеного пункту. Це потрібно для того, аби не допустити поширення коронавірусної інфекції", - розповідає голова Рокитнівської РДА Віктор Мініч.

Варто зауважити, що за станом на ранок 3 травня на Рівненщині зафіксовано 733 випадки захворювання на коронавірус. За добу виявлено 39 нових хворих.





