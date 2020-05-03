Через спалах коронавірусу на в'їзді в село Познань на Рівненщині встановили КПП. ФОТОрепортаж
У селі Познань в Рокитнівському районі Рівненської області встановили контрольно-пропускний пункт і обмежили пересування населеним пунктом через спалах коронавірусу COVID-19.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті обласної державної адміністрації.
"У селі Познань Рокитнівського району, де збільшується кількість хворих на коронавірусну інфекцію, встановлено контрольно-пропускний пункт. Рішення посилити карантинні заходи та встановити блокпост в населеному пункті було прийнято на позачерговому засіданні обласної комісії з питань ТЕБ та НС", - йдеться в повідомленні.
На в’їзді в село в цілодобовому режимі чергують рятувальники, поліцейські, медики та прикордонники.
Вони проводять температурний скринінг громадянам, дезінфекцію транспорту, перевіряють документи та з’ясовують причину приїзду.
Зараз, у населеному пункті на Covid-19 захворіло 6 осіб.
"Крім цього, у селі обмежили пересування людей та рух транспорту з 20:00 до 8:00 в межах населеного пункту. Це потрібно для того, аби не допустити поширення коронавірусної інфекції", - розповідає голова Рокитнівської РДА Віктор Мініч.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Швейцария, Турция, Чехия, Украина - выходят из проекта «коронавирус»
Турция решила сворачивать удочки - убытки с упущенного туристического сезона не могут быть компенсированы доходом из-за участия в проекте «коронавирус». Глава минздрава Турции Фахреттин Коджа заявил, что его страна прошла пик эпидемии коронавируса. Это означает, что за продолжение карантина мировые игроки устраивающую сумму не предложили.
Турция планирует пойти по пути Швеции и Белоруссии, которым тоже не предложили, сколько они хотели. Участие Турции было продиктовано тем, что страна зависимая, и даже если она откроет курорты, то потенциальных туристов могут не выпустить из других стран.
83 миллионная Турция достигла пика, легализовав 110 тыс. зараженных, то есть заразился 1 из 800 человек. Дальше-больше в 9-ти миллионной Швейцарии тоже неожиданно закончился вирус, когда достиг 30 тыс. заражённых. С 11 мая заражённые перестанут заражать, можно открывать кафе и музеи.
Россия пока держит ровную ежедневную статистику. Это говорит о том, что руководство страны ещё не приняло решение, что делать после 11 мая - сворачиваться или продолжать проект коронавирус. Хотя сегодня на удивление Подмосковье вышло на плато по коронавирусу. В Московской области, где проживает 7,7 млн человек, количество зарегистрированных случаев составило - 10 тыс. зараженных. Что же власти раньше не говорили, какие плановые показатели мы должны достигнуть. Мы бы поднатужились и быстрее достигли 10 тысяч больных (для Подмосковья) и стали бы возвращаться к нормальной жизни. Ждем разнарядки по выходу на плато по другим регионам страны.
Да, что тут говорить и Украина пару часов назад вышла на плато эпидемии коронавируса.
Одна за другой страны участницы проекта коронавирус отказываются от дальнейшего участия в проекте в связи с тем, что, несмотря на обильную пропаганду, не удалось убедить жителей в верности выбора в пользу охлаждения экономики. В этих странах накаляется ситуация в связи с тем, что люди начали понимать - дело не в вирусе. Продолжение карантина может привести к массовым протестам и сменам режимов.