"Велюр" заплатить штраф, якщо порушення було, а я готуватиму обіди для київських лікарів до закінчення карантину, - "слуга народу" Тищенко. ФОТО

Ресторан "Велюр" у центрі Києва, який, як з'ясували наприкінці квітня журналісти, продовжує працювати під час карантину, готовий заплатити за це штраф.

Про це написав у фейсбуці депутат Верховної Ради від "Слуги народу" Микола Тищенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Хочу вам офіційно заявити: "Велюр" готовий заплатити штраф, якщо ресторан справді порушив закон. Якщо порушення було зафіксовано, то директор ресторану заплатить штраф в цю ж секунду! І я особисто це проконтролюю. Зі свого боку, я, Микола Тищенко, як громадянин України своїми руками готуватиму обіди для київських лікарів до закінчення карантину. Подробиці пізніше. Руки зайняті на кухні", - написав він.

Нагадаємо, наприкінці квітня журналісти з’ясували, що ресторан "слуги народу" Миколи Тищенка в центрі Києва приймає ВІП-гостей попри карантин. Сам Тищенко пояснив: "У ресторані відбуваються особисті зустрічі. Це такий штаб".

Депутатська фракція партії "Слуга народу" планує провести засідання, на якому визначиться щодо покарання для заступника фракції Миколи Тищенка через порушення умов карантину його рестораном.