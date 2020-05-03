УКР
"Велюр" заплатить штраф, якщо порушення було, а я готуватиму обіди для київських лікарів до закінчення карантину, - "слуга народу" Тищенко. ФОТО

Ресторан "Велюр" у центрі Києва, який, як з'ясували наприкінці квітня журналісти, продовжує працювати під час карантину, готовий заплатити за це штраф.

Про це написав у фейсбуці депутат Верховної Ради від "Слуги народу" Микола Тищенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Хочу вам офіційно заявити: "Велюр" готовий заплатити штраф, якщо ресторан справді порушив закон. Якщо порушення було зафіксовано, то директор ресторану заплатить штраф в цю ж секунду! І я особисто це проконтролюю. Зі свого боку, я, Микола Тищенко, як громадянин України своїми руками готуватиму обіди для київських лікарів до закінчення карантину. Подробиці пізніше. Руки зайняті на кухні", - написав він.

Дивіться також: "Слуга народу" Холодов: Тищенко має заплатити 17 тисяч гривень штрафу і вибачитися перед народом України. ВIДЕО

Велюр заплатить штраф, якщо порушення було, а я готуватиму обіди для київських лікарів до закінчення карантину, - слуга народу Тищенко 01
Велюр заплатить штраф, якщо порушення було, а я готуватиму обіди для київських лікарів до закінчення карантину, - слуга народу Тищенко 02

Читайте також: Заступник голови ОП Тимошенко про ситуацію з рестораном "слуги народу" Тищенка: "Це погана історія"

Нагадаємо, наприкінці квітня журналісти з’ясували, що ресторан "слуги народу" Миколи Тищенка в центрі Києва приймає ВІП-гостей попри карантин. Сам Тищенко пояснив: "У ресторані відбуваються особисті зустрічі. Це такий штаб".

Депутатська фракція партії "Слуга народу" планує провести засідання, на якому визначиться щодо покарання для заступника фракції Миколи Тищенка через порушення умов карантину його рестораном.

Автор: 

карантин (18172) ресторани (340) штраф (1924) Тищенко Микола (353) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
+79
мразота зелеНая
готов манатки на ростов.вместе с зеЛяй будешь драпать скоро
показати весь коментар
03.05.2020 18:17 Відповісти
+61
"Велюр" заплатит штраф, если нарушение было, а я буду готовить обеды для киевских врачей до окончания карантина, - "слуга народа" Тищенко - Цензор.НЕТ 6482
показати весь коментар
03.05.2020 18:23 Відповісти
+47
Бандюк из 90х Коля Оболонский всегда останется бандюком, как его не прилизывай. Нутро не поменять.
показати весь коментар
03.05.2020 18:20 Відповісти
Коля-котлета и его хозяин блазень в очередной раз считают народ лохами, конченные дебилы.
показати весь коментар
03.05.2020 18:57 Відповісти
"Велюр" заплатить штраф, якщо порушення було, а я готуватиму обіди для київських лікарів до закінчення карантину, - "слуга народу" Тищенко - Цензор.НЕТ 6613
показати весь коментар
03.05.2020 18:57 Відповісти
что это за бред я только что прочитал? оно в шелковой рубашке готовит еду?! ооооо... на помойку истории
показати весь коментар
03.05.2020 18:58 Відповісти
а шо с шолком нє так?
показати весь коментар
03.05.2020 19:19 Відповісти
куда нас ведут коземанды? а вот куда
Макеевка, Луганда
"Велюр" заплатить штраф, якщо порушення було, а я готуватиму обіди для київських лікарів до закінчення карантину, - "слуга народу" Тищенко - Цензор.НЕТ 6079
показати весь коментар
03.05.2020 19:02 Відповісти
Напоминает игру "Синий кит"
показати весь коментар
03.05.2020 19:14 Відповісти
Як вважеєте, підтримають його зєбоби на мерських виборах?
показати весь коментар
03.05.2020 19:03 Відповісти
100% підтримають. Там чим більший треш, тим більше голосів зебілів буде.
показати весь коментар
03.05.2020 19:09 Відповісти
Вартість штрафу,який воно готове оплатити - три чашки чаю...
показати весь коментар
03.05.2020 19:04 Відповісти
фігурально - так, формально - 30
показати весь коментар
03.05.2020 19:22 Відповісти
будет Коля Тищенко драить парашу, а не киевским мером
показати весь коментар
03.05.2020 19:05 Відповісти
Не удивлюсь обратному, откровенно говоря. 😎
показати весь коментар
03.05.2020 19:10 Відповісти
Учитывая предыдущие или предыдущих.. я бы не стал удивляться а воспринимать как норму!! Уже давно складывается впечатление что не Киевляне мэра выбирают , а просто за кулисами кресло мэра уходит с молотка.
показати весь коментар
03.05.2020 19:23 Відповісти
После слуг вонючих туда заходить в западло. Фу зная что там сидели эти мрази и сам клоун как-то брезгливо. Для врачей оно будет готовить, а ******* разрешения спросил у самих врачей. Или думаешь что как вы на халяву и уксус сладкий. Идите друг другу в жопу, слуги мать вашу.
показати весь коментар
03.05.2020 19:06 Відповісти
на халяву нє обєщал, токо готовіть своімі лапамі
показати весь коментар
03.05.2020 19:23 Відповісти
На РАБссии Акция,сдай ФСБ 4 соседей вышедших на улицу без Маски и получи от мэра Собянина Мерседес...
показати весь коментар
03.05.2020 19:06 Відповісти
Лодыри нечиго не делающие в Карантине 56 дней,получат от Зеленского Ламборджини последней модели.Сегодня 55 дней карантина в Украине.Спешите получить подарок от гаранта Протитуции Украины...
показати весь коментар
03.05.2020 19:10 Відповісти
для этого отправь смс на номер 1234 с текстом янелох. стоимость смс 8 гривен. чем больше смс отправишь, тем больше ты не лох
показати весь коментар
03.05.2020 21:32 Відповісти
Такое же Зелёное говно, как и главЗеленоеговно.
показати весь коментар
03.05.2020 19:12 Відповісти
кого ПРиближає до себе та піднімає на посадах ОПа - кришованих бізнесменів, бувших помічників бандюків ПР , (тупоголових ,доречі), безПРинципних долбодятлів-...взгалі усіх, хто на цьому фоні дає шанс Вироку добре виглядати у відосіках .... не дарма ж яскраві особистості там не ПРиживаються , спостерігаємо за експериментом з Мішкою - там вже питаннь багато...
показати весь коментар
03.05.2020 19:18 Відповісти
Россия становится эпицентром COVID-19 в Европе: Путин пошел на радикальный шаг

Национальная гвардия России пустила в небо вертолеты и беспилотники, чтобы усилить контроль за соблюдением карантина. Такое кардинальное решение связано с тем, что 3 мая в России зафиксирован рекорд по количеству заражений коронавирусом.
По официальным данным, число смертей возросло на 58 до 1280. За последние 24 часа было зарегистрировано 10 633 новых случая заболевания, в результате чего общее число таких случаев достигло 134 687, передает https://www.dailymail.co.uk/news/article-8281119/Spainards-flock-outdoors-European-countries-ease-lockdowns.html?ito=push-notification&ci=14318&si=2403652 Daily Mail .
Эти последние данные показывают, что в России сейчас регистрируется больше новых инфекций, чем в любой европейской стране. Власти опасаются, что теплая весенняя погода и череда праздников могут заставить людей массово покидать дома.
Отмечается, что более половины новых смертей были зафиксированы в Москве - около 34. Так, Москва превратилась в горячую точку распространения вируса в России. Как ранее сообщал мер города Сергей Собянин, от СOVID-19 в Москве пострадало 2% населения.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что ситуация остается "очень сложной", в то время, как еще 200 тысяч человек находятся под медицинским наблюдением с подозрением на коронавирус.
Кроме того, представители министерства обороны признали, что вирус распространяется в армии, и в настоящее время более 2900 военнослужащих, включая кадетов и гражданских лиц, поражены.
показати весь коментар
03.05.2020 19:24 Відповісти
Дешевая гнида у которой виноват директор ресторана . Классический представитель партии "СН" сыкунов и недоумков
показати весь коментар
03.05.2020 19:24 Відповісти
Здрасьте... падло.
показати весь коментар
03.05.2020 19:32 Відповісти
"Если нарушения были зафиксированы, директор ресторана оплатит штраф..."

"А ви нічого не доведете! Не спіймали - не крадій!"
показати весь коментар
03.05.2020 19:36 Відповісти
Шо значит если были нарушения?) зебилье, тут вам Коля накакал -жри те
показати весь коментар
03.05.2020 19:42 Відповісти
"Велюр" заплатить штраф, якщо порушення було, а я готуватиму обіди для київських лікарів до закінчення карантину, - "слуга народу" Тищенко - Цензор.НЕТ 772
показати весь коментар
03.05.2020 19:42 Відповісти
Фігня це все. Всі потихеньку працювали і працюють. Срач з нічого. Підпільно стрижуть, лікують зуби і тд. Всі знають і всіх влаштовує.
показати весь коментар
03.05.2020 19:44 Відповісти
Ні, звичайно. Прості підприємці. А це щось змінює?
показати весь коментар
03.05.2020 20:12 Відповісти
Сумніваюсь, що серед київських лікарів були щасливчики нагодовані Тищенком безплатно.
показати весь коментар
03.05.2020 19:46 Відповісти
Як говорять на Львівщині
Бідося- злидні.
Проте вдома можна почути «ти ж моя бідося» не в контексті матеріального становища, а як співчуття.

ЗЕЛЕНСЬКИЙ - ТИ Ж УКРАЇНСЬКА БІДОСЯ!
показати весь коментар
03.05.2020 19:46 Відповісти
додам - це майже добреньке таке ГОРЄ ТИ МОЙО ЛУКОВОЄ ( так вже думають оті 40 відстоків які ЩЕ за тебе)
показати весь коментар
03.05.2020 19:48 Відповісти
Интересно сколько там обед стоит?
показати весь коментар
03.05.2020 19:47 Відповісти
Лише один чай з лимоном півтисячі.
показати весь коментар
03.05.2020 20:28 Відповісти
после законтаченных в этой харчевне есть никто не будет. Это не по понятиям. Это западло.
показати весь коментар
03.05.2020 19:49 Відповісти
З понеділка дізнаюсь у знайомих лікарів, що там з обідами від Колі Каклєти.
показати весь коментар
03.05.2020 19:51 Відповісти
про "киевских врачей" - это типа степанов будет там харчеваться?
показати весь коментар
03.05.2020 19:52 Відповісти
Готувати котлети лікарям? А працювати нардепом? У вільний від роботи час?
Сам знаю, що фігню сказав. Яка там в дупу робота нардепом???
показати весь коментар
03.05.2020 19:57 Відповісти
Это тот Герус который развалил всю энергетику Украины... Ответит за это Зеленский?

https://censor.net/news/3128206/zelenskiyi_naznachil_gerusa_predstavitelem_prezidenta_v_kabmine_obnovleno
показати весь коментар
03.05.2020 19:58 Відповісти
Абсолютно невменяемый...
показати весь коментар
03.05.2020 20:01 Відповісти
Воно всех за дурныка держит--небось сам и давал распоряжение директору-- работать ресторану на полную. Понятное дело--крайний уже готов(директор),а этот "добряк" врачам будет готовить обеды(правда непонятно,почему это не делал раньше).
показати весь коментар
03.05.2020 20:02 Відповісти
А он не добавил: "падлой буду, век воли не видать..."?
показати весь коментар
03.05.2020 20:11 Відповісти
Фу! Цей коля - котлєта руки в унітазі миє! Та нехай воно саме свої марципани жере! Надувальник гумових тьоток, мля !)))

-
показати весь коментар
03.05.2020 20:21 Відповісти
Одним словом - #51Гривна...
показати весь коментар
03.05.2020 20:22 Відповісти
Эх Коля , Коля благие поступки любят тишину , а не пиар. И чему вас только в том Трускавце учили ?
показати весь коментар
03.05.2020 20:23 Відповісти
причитав спочатку, як ...до конца жиЗни.. здивувався... я помилився
показати весь коментар
03.05.2020 20:25 Відповісти
мразь решила еще попиарится.
показати весь коментар
03.05.2020 20:27 Відповісти
А може правда, ліпше готувати їжу чим позоритися з депутатством.
показати весь коментар
03.05.2020 20:33 Відповісти
А что врачам нечего есть ? Дайте медикам деньги и они сами себя накормят.
Дебилы зеленые.
показати весь коментар
03.05.2020 20:33 Відповісти
Какой же ты с@ка дебил!
показати весь коментар
03.05.2020 20:36 Відповісти
якщо у медиків є гідність, то вони відмовляться від його обідів
показати весь коментар
03.05.2020 20:36 Відповісти
"гуманиратные" обеды по 800 гривен ? )))))))))
а моника будет рекламировать?
показати весь коментар
03.05.2020 20:41 Відповісти
Угадываю с трех раз,почему такие как тищенко идут в депутаты-чтобы украсть у нас еще больше.Иначе зачем в Украине успешный бизнесмен идет во власть???
показати весь коментар
03.05.2020 20:57 Відповісти
Пізно вкакався!
показати весь коментар
03.05.2020 21:37 Відповісти
У тебе такі ціни,що в лікарів не хватить грошей щоб пообідати.Їм влада до зарплати добавила аж 100-200 гривень,а вам мандат на стіл і пенделя в зад.Закон один для всіх.
показати весь коментар
03.05.2020 21:39 Відповісти
все поверили
показати весь коментар
03.05.2020 21:52 Відповісти
От твоей ШРАЧКИ, ****, бомжи РЫГАТЬ будут, а ты ТВАРЬ собрался врачей кормить.
Заплати, ПАДАЛЬ, положенный штраф, а деньги пусть врачам выплатят.
показати весь коментар
03.05.2020 22:26 Відповісти
Николай, вы же на камеру говорили, что ресторан Велюр не ваш? Выходит, вы врали?
показати весь коментар
03.05.2020 22:38 Відповісти
еще один придурок начал показывать видосики как Вы уже задолбали хитровы@банные
показати весь коментар
03.05.2020 22:40 Відповісти
ой... и эпицентру мало-мало.... досталось ))))
хреновый промо-ролик получился ))) неудачный )))) ничего нельзя этому зе доверить )))
"Велюр" заплатить штраф, якщо порушення було, а я готуватиму обіди для київських лікарів до закінчення карантину, - "слуга народу" Тищенко - Цензор.НЕТ 6565

...
показати весь коментар
03.05.2020 22:42 Відповісти
"... Подробности позже. Руки заняты..."

Корефан Ківи?
показати весь коментар
03.05.2020 22:50 Відповісти
шо коле раньше мешало героически готовить медикам обеды?
показати весь коментар
03.05.2020 23:04 Відповісти
Зустрічна пропозиція-Петро і Свинарчуки платять штраф і всім роздають цукерки а Зе-банда розходиться по домах займатись улюбленими справами.
показати весь коментар
03.05.2020 23:04 Відповісти
а за что штраф? хоть кто то может объяснить кроме фуфла из телевизора Г+Г.
показати весь коментар
04.05.2020 00:07 Відповісти
Статистика безпристрастна говорить що з Петром було краще пересічному українцю.Крали і брехали менше і розуміли що і для чого роблять.А як Ви можете охарактеризувати термін-бидло?
показати весь коментар
04.05.2020 10:37 Відповісти
Тобі падло держава зп платить не за те щоб ти салати кришив!!!
показати весь коментар
04.05.2020 00:47 Відповісти
Вон пицца ветерано с самого начала пандемии врачам обеды присылало! А этот только сейчас сподобился. И если его почитать -
Буду лично готовить в перерывах между ВР и лич жизнью!
И много оно наготовит?
Дай бог обед на 3х через 3-5 дней!
показати весь коментар
04.05.2020 02:27 Відповісти
Зеленая обезьяна решила оправдаться?
показати весь коментар
04.05.2020 08:54 Відповісти
Що Тищенко коментує, він же ж на камери журналістам зайвляв, що немає ніякого відношення до Велюрю. Чого розпинається?
показати весь коментар
04.05.2020 09:27 Відповісти
змусили?? ))
А чого ж не готував раніше, до розголосу??
Пристосуванці чортові..
показати весь коментар
04.05.2020 09:29 Відповісти
"... Подробности позже. Руки заняты..."

Ну вы посмотрите на этого эталонного патриота,день и ночь лепящего котлеты для киевских врачей. Слезы умиления мешают мне говорить.
Лицемерная мразота.Такая же как и его жена,рыдающая на весь интернет,что Коленьку незаслуженно обижают.
показати весь коментар
04.05.2020 09:46 Відповісти
Госпа-а-ди!!! Снизошол-то барин - своими руками котлетки для народа лепить будет!!! Чодо-то какое!!! Лепила....
показати весь коментар
04.05.2020 09:53 Відповісти
Обгадился и теперь хочет прикрыться врачами, сейчас среди этих брехунов модно. А доказать - вряд ли будет доказано, ведь это слуги олигархов.
показати весь коментар
04.05.2020 10:40 Відповісти
",,,я - Николай Тищенко, как гражданин Украины, своими руками буду готовить обеды для киевских врачей до окончания карантина ..." - какая мерзкая и отвратительная отмазка!
показати весь коментар
04.05.2020 11:25 Відповісти
Курва, де обіди?
показати весь коментар
04.05.2020 12:29 Відповісти
в ресторане. где ж ещё?
показати весь коментар
04.05.2020 14:59 Відповісти
помнится слуга сброда дегенерат тищенко назвал праздником в Украине аварию на ЧАЭС.
прикиньте уровень айкю этого имбецила. так оказывается эту гниду в парламент привел руководитель членограя дерьмак. воистину осел оманский собирал по подворотням слуг сброда, по приколу))))) теперь эти дегенераты приколисты рулят страной))))
показати весь коментар
04.05.2020 15:06 Відповісти
Циничная брехня для зебилов
показати весь коментар
05.05.2020 13:47 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 