УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8175 відвідувачів онлайн
Новини Фото ДТП
6 636 16

Легковик та вантажівка зіткнулися на Дніпропетровщині: двоє людей загинули, ще двоє постраждали. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Вчора пізно ввечері на автодорозі Дніпро - Миколаїв сталася ДТП за участю легкового автомобіля і вантажівки, загинули дві людини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС в Дніпропетровській області.

Повідомляється, що 3 травня о 23:18 до Служби порятунку надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, яка сталася в Софіївському районі на автодорозі Н-11 Дніпро - Миколаїв за межами села Кам'янка.

Прибувши, рятувальники встановили, що внаслідок зіткнення двох автомобілів, а саме: легкового автомобіля "Mazda 3" та вантажного автомобіля МАN загинуло 2 особи та 2 особи травмовано.

Двох постраждалих з легкового автомобіля (жінку 2001 р. н. та чоловіка 1996 р. н) до прибуття пожежно-рятувального підрозділу госпіталізовано із різними травмами працівниками швидкої медичної допомоги до КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2".

Легковик та вантажівка зіткнулися на Дніпропетровщині: двоє людей загинули, ще двоє постраждали 01

Рятувальники за допомогою шанцевого інструменту розігнули деформовані елементи легкового автомобіля "Mazda 3" та вилучили тіла двох загиблих: водія 1990 р. н та пасажирку 2002 р. н. Водій вантажного автомобіля не постраждав.

З проїжджої частини дороги змито пальне.

Також дивіться: Швидка з п'яним водієм за кермом врізалася в мікроавтобус на Київщині. ФОТО

Легковик та вантажівка зіткнулися на Дніпропетровщині: двоє людей загинули, ще двоє постраждали 02

Співробітники поліції проводять слідчі дії щодо встановлення обставин дорожньо-транспортної пригоди.

Легковик та вантажівка зіткнулися на Дніпропетровщині: двоє людей загинули, ще двоє постраждали 03
Легковик та вантажівка зіткнулися на Дніпропетровщині: двоє людей загинули, ще двоє постраждали 04
Фото і відео: пресслужба ДСНС в Дніпропетровській області

Автор: 

ДТП (4496) Дніпропетровська область (3950)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+5
Легковушка и грузовик столкнулись на Днепропетровщине: два человека погибли, еще двое пострадали - Цензор.НЕТ 9500
показати весь коментар
04.05.2020 08:01 Відповісти
+4
быстро едешь - медленно понесут, не берите судьбу на слабо...
показати весь коментар
04.05.2020 08:15 Відповісти
+3
Фрайернулись перед дівками!
показати весь коментар
04.05.2020 07:58 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Фрайернулись перед дівками!
показати весь коментар
04.05.2020 07:58 Відповісти
какая уже разнiца?
показати весь коментар
04.05.2020 08:38 Відповісти
Легковушка и грузовик столкнулись на Днепропетровщине: два человека погибли, еще двое пострадали - Цензор.НЕТ 9500
показати весь коментар
04.05.2020 08:01 Відповісти
"Какіе фаші докозательства? " "Червона жара" мабуть не хотів поступитись шляхом водій мазди... ((( чи закумарив... (((
показати весь коментар
04.05.2020 08:16 Відповісти
быстро едешь - медленно понесут, не берите судьбу на слабо...
показати весь коментар
04.05.2020 08:15 Відповісти
"Женщину" , "мужчину"... бляха муха, та це ж іще зовсім діти, судячи з років...
показати весь коментар
04.05.2020 09:25 Відповісти
30 років діти? 1990 рік народження, зараз 2020.
показати весь коментар
04.05.2020 09:44 Відповісти
Спасатели с помощью специнструмента разогнули деформированные элементы легкового автомобиля "Mazda 3" и изъяли тела двух погибших: водителя 1990 г.р Источник: https://censor.net/p3193096
показати весь коментар
04.05.2020 09:45 Відповісти
Водія не стосується, але решта: 1996, 2001, 2002...
показати весь коментар
04.05.2020 10:18 Відповісти
так автівкою ж водій керує, а ні діти, а йому 30.. А так да, зовсім молоді.
показати весь коментар
04.05.2020 10:25 Відповісти
R.I.P.
Люди, бережіть себе і тих, хто з вами поруч!!
показати весь коментар
04.05.2020 09:46 Відповісти
На той дороге тяжело не погибнуть.Сам там не раз ездил,аж мурашки как вспомню.Та и нет там той дороги вообще
показати весь коментар
04.05.2020 10:14 Відповісти
По молодости всем хочется показать себя шумахером, только не все выживают....некоторым доходит, некоторым нет, у меня вот знакомый гонки как то устроил на узкой улице на гольфе- в итоге кинуло в дерево ,выбил зубы об руль, но остался живой ,машине покупали новый кузов полностью ,вроде как. Меняется ли стиль вождения ,у того кто выжил в таких дтп, так и не ясно до конца. Наверное ,это от характера человека зависит, но это я так думаю.
показати весь коментар
04.05.2020 11:05 Відповісти
Там появилась "автодорога"?
показати весь коментар
04.05.2020 12:40 Відповісти
вот ЭТО на.........ись !!!!! 30 летний НАБРАЛ малолеток и покатал на тот СВЕТ (((( тоже был МОЛОДЫМ и тоже была 08 конец 80х это было ЧТО то , ЛЕКСУС смокчет но НИКОГДА не рисковал особенно НОЧЬЮ !!! Добрались потихоньку в укромное местечко , в салоне передние СПИНКИ откинули , САЛОН ОГРОМНЫЙ покурлыкали в доволь и ДОМОЙ !!! НАРОД , берегите себя !! ЖИЗНЬ прекрасна до старости !!!
показати весь коментар
04.05.2020 17:08 Відповісти
.....спасатели стали ГУРЬБОЙ и рассматривают малую в ЧУЛКАХ , а она бедная лежит РАСТЯНУТАЯ как лягушка (((( горе !!!
показати весь коментар
04.05.2020 17:12 Відповісти
 
 