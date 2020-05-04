Легковик та вантажівка зіткнулися на Дніпропетровщині: двоє людей загинули, ще двоє постраждали. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Вчора пізно ввечері на автодорозі Дніпро - Миколаїв сталася ДТП за участю легкового автомобіля і вантажівки, загинули дві людини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС в Дніпропетровській області.

Повідомляється, що 3 травня о 23:18 до Служби порятунку надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, яка сталася в Софіївському районі на автодорозі Н-11 Дніпро - Миколаїв за межами села Кам'янка.

Прибувши, рятувальники встановили, що внаслідок зіткнення двох автомобілів, а саме: легкового автомобіля "Mazda 3" та вантажного автомобіля МАN загинуло 2 особи та 2 особи травмовано.

Двох постраждалих з легкового автомобіля (жінку 2001 р. н. та чоловіка 1996 р. н) до прибуття пожежно-рятувального підрозділу госпіталізовано із різними травмами працівниками швидкої медичної допомоги до КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2".

Рятувальники за допомогою шанцевого інструменту розігнули деформовані елементи легкового автомобіля "Mazda 3" та вилучили тіла двох загиблих: водія 1990 р. н та пасажирку 2002 р. н. Водій вантажного автомобіля не постраждав.

З проїжджої частини дороги змито пальне.

Також дивіться: Швидка з п'яним водієм за кермом врізалася в мікроавтобус на Київщині. ФОТО

Співробітники поліції проводять слідчі дії щодо встановлення обставин дорожньо-транспортної пригоди.





Фото і відео: пресслужба ДСНС в Дніпропетровській області