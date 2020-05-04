Легковик та вантажівка зіткнулися на Дніпропетровщині: двоє людей загинули, ще двоє постраждали. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Вчора пізно ввечері на автодорозі Дніпро - Миколаїв сталася ДТП за участю легкового автомобіля і вантажівки, загинули дві людини.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС в Дніпропетровській області.
Повідомляється, що 3 травня о 23:18 до Служби порятунку надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, яка сталася в Софіївському районі на автодорозі Н-11 Дніпро - Миколаїв за межами села Кам'янка.
Прибувши, рятувальники встановили, що внаслідок зіткнення двох автомобілів, а саме: легкового автомобіля "Mazda 3" та вантажного автомобіля МАN загинуло 2 особи та 2 особи травмовано.
Двох постраждалих з легкового автомобіля (жінку 2001 р. н. та чоловіка 1996 р. н) до прибуття пожежно-рятувального підрозділу госпіталізовано із різними травмами працівниками швидкої медичної допомоги до КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2".
Рятувальники за допомогою шанцевого інструменту розігнули деформовані елементи легкового автомобіля "Mazda 3" та вилучили тіла двох загиблих: водія 1990 р. н та пасажирку 2002 р. н. Водій вантажного автомобіля не постраждав.
З проїжджої частини дороги змито пальне.
Співробітники поліції проводять слідчі дії щодо встановлення обставин дорожньо-транспортної пригоди.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Люди, бережіть себе і тих, хто з вами поруч!!