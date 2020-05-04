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Два підпільні цехи з виготовлення неякісного алкоголю викрили в Запоріжжі, вартість вилученого фальсифікату - понад 3 млн грн, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Служба безпеки України викрила в Запоріжжі масштабне виробництво неякісного спирту. З нього втробляли небезпечний для життя і здоров'я громадян фальсифікований алкоголь, який постачали до мереж роздрібної торгівлі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

За попередніми даними слідства, група мешканців Мелітополя та Запоріжжя, налагодила незаконне виготовлення спирту. У підпільних цехах, розташованих на території власних домогосподарств та орендованих складах, зловмисники встановили обладнання, яке забезпечувало повний цикл виготовлення сурогату.

Частину готової продукції ділки збували підпільним виробникам алкогольної продукції по всій Україні. З решти самі виготовляли фальсифіковані алкогольні напої та реалізовували до мереж роздрібної торгівлі області. За оперативною інформацією, щомісяця цехи виробляли до 30 тонн алкосурогату. Під час обшуків на підпільних виробництвах правоохоронці виявили понад 28 тисяч літрів спирту, ароматичні добавки та обладнання для виготовлення неякісного алкоголю.

Вартість вилученого фальсифікату становить понад 3 мільйони гривень. Наразі тривають заходи із вилучення контрафактної продукції з мереж роздрібної торгівлі . У межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) Кримінального кодексу України вирішується питання щодо оголошення зловмисникам про підозру.

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Два підпільні цехи з виготовлення неякісного алкоголю викрили в Запоріжжі, вартість вилученого фальсифікату - понад 3 млн грн, - СБУ 01
Два підпільні цехи з виготовлення неякісного алкоголю викрили в Запоріжжі, вартість вилученого фальсифікату - понад 3 млн грн, - СБУ 02
Два підпільні цехи з виготовлення неякісного алкоголю викрили в Запоріжжі, вартість вилученого фальсифікату - понад 3 млн грн, - СБУ 03
Два підпільні цехи з виготовлення неякісного алкоголю викрили в Запоріжжі, вартість вилученого фальсифікату - понад 3 млн грн, - СБУ 04

Автор: 

алкоголь (1253) Запоріжжя (2316) СБУ (13057) фальсифікат (328)


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Топ коментарі
+6
Кто сказал,что алкоголь не качественный? Могу поспорить, СБУшники его и выпьют.
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04.05.2020 11:08 Відповісти
+4
СБУ всегда на острие борьбы с врагом....с наливайками и зеленым змием....заняться им больше нечем
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04.05.2020 11:27 Відповісти
+2
пусть мухоморами не закусуют
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04.05.2020 11:38 Відповісти
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Кто сказал,что алкоголь не качественный? Могу поспорить, СБУшники его и выпьют.
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04.05.2020 11:08 Відповісти
брал такой ни чем не хуже чем в магазине и бодуна не было
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04.05.2020 11:10 Відповісти
не ну Вы же анализа на примеси не делали... "на глаз" хорошо определяется острая токсичность...
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04.05.2020 11:12 Відповісти
"на глаз" хорошо определяется острая токсичность...
Ну да, все остальное определяется пока исключительно "на печень".
Как ни далеко продвинулись современные наука с техникой, а печень до сих пор точнее лучших хроматографов и масс-спектрометров.
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04.05.2020 11:49 Відповісти
вот потому надо легалайз травы.Никто не жаловался.
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04.05.2020 12:11 Відповісти
Ну да. Псилоцибиновые грибы вот тоже чудеса творят. Да и простые красные мухоморчики оччччень непростая, надо сказать, штука, как говорят знатоки. А Кастанеда в свое время кактусам не одну книгу посвятил. Так что зря мы на спирте зациклились.
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04.05.2020 12:16 Відповісти
СБУшники левый алкоголь пить не будут, а отправят на своё предприятие для изготовления левого дезинфектора
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04.05.2020 11:12 Відповісти
Судю по оборудованию, то как раз будут пить.
Этот «некачественный» алкоголь гораздо качественнее магазинного. Фотки с 3 разных мест, и в двух из них представлено оборудование по ГОСТу.
1- самая большая бражная колона непрерывного действия
2 - эпюзаторная колона
3 - метанольная колона.
После такого разделения на утро голова не болит, желудок в норме а печень дает о себе знать только после недельного запоя.
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04.05.2020 12:49 Відповісти
У нас лісники таким потруїлися, ледве відкрапали.
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04.05.2020 11:23 Відповісти
пусть мухоморами не закусуют
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04.05.2020 11:38 Відповісти
Вряд ли от такого, то был спирт из приднестровья
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04.05.2020 12:54 Відповісти
СБУ всегда на острие борьбы с врагом....с наливайками и зеленым змием....заняться им больше нечем
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04.05.2020 11:27 Відповісти
а када-то кантора баролась с дівєрсантамі, тірарістамі і шпіонамі
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04.05.2020 11:49 Відповісти
Ведь кто-то же должен был контролировать это в самом начале и пресечь в зародыше. А нихуя подобного, дали и поработать и развернуть широкую деятельность. Страна, где служба безопасности государства щемит мужиков самогонщиков - обречена на развал и загнивание.
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04.05.2020 12:06 Відповісти
А еще лучше продать лицензию на производство, обязать лабораторно контролировать качество, и взымать налоги. И государству плюс, и лаборатории оживут, и мужики свою марку откроют, а не подделки шлепать будут
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04.05.2020 13:00 Відповісти
Крышевали "бизнес" или прокуроры, или МВД, или СБУ. По другому он процветать не мог.
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04.05.2020 12:20 Відповісти
 
 