Два підпільні цехи з виготовлення неякісного алкоголю викрили в Запоріжжі, вартість вилученого фальсифікату - понад 3 млн грн, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Служба безпеки України викрила в Запоріжжі масштабне виробництво неякісного спирту. З нього втробляли небезпечний для життя і здоров'я громадян фальсифікований алкоголь, який постачали до мереж роздрібної торгівлі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

За попередніми даними слідства, група мешканців Мелітополя та Запоріжжя, налагодила незаконне виготовлення спирту. У підпільних цехах, розташованих на території власних домогосподарств та орендованих складах, зловмисники встановили обладнання, яке забезпечувало повний цикл виготовлення сурогату.

Частину готової продукції ділки збували підпільним виробникам алкогольної продукції по всій Україні. З решти самі виготовляли фальсифіковані алкогольні напої та реалізовували до мереж роздрібної торгівлі області. За оперативною інформацією, щомісяця цехи виробляли до 30 тонн алкосурогату. Під час обшуків на підпільних виробництвах правоохоронці виявили понад 28 тисяч літрів спирту, ароматичні добавки та обладнання для виготовлення неякісного алкоголю.

Вартість вилученого фальсифікату становить понад 3 мільйони гривень. Наразі тривають заходи із вилучення контрафактної продукції з мереж роздрібної торгівлі . У межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) Кримінального кодексу України вирішується питання щодо оголошення зловмисникам про підозру.

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