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Останнім часом у Києві рекорди за кількістю хворих на COVID-19 б'є Дарницький район: там менше дотримуються правил безпеки, - Кличко. КАРТА
Лідерами за кількістю хворих на коронавірус на сьогодні є Печерський і Дарницький райони столиці.
"Також підкреслю тенденцію: останнім часом рекорди за кількістю хворих б'є Дарницький район. Там вже 256 хворих. І він вийшов на друге місце після Печерського, де зареєстровано 333 хворих. Дарницький - район густонаселений, де багато людей перетинаються в публічних місцях. І де, я так розумію, менше дотримуються правил безпеки", - зазначив Кличко під час онлайн-пресконференції в понеділок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Топ коментарі
+4 Володимир Мик
показати весь коментар04.05.2020 13:01 Відповісти Посилання
+4 olele
показати весь коментар04.05.2020 13:04 Відповісти Посилання
+4 Виктор Сухоруков
показати весь коментар04.05.2020 13:06 Відповісти Посилання
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- он тупо один из наиболее населенных https://100realty.ua/news/nazvany-samye-naselennye-raiony-kieva-naselenie-stolicy-rastet-za-scet-migracii (см. население Киева по районам)
- ему все еще далеко до Печерского (наименее населенного) района.
И вообще, Виталик, кажется, забыл, зачем боксеру голова.
Сообщается, что агитаторы, управляемые из России, усилили свои действия для распространения ложной информации для создания хаоса и паники среди населения Украины.
"Служба зафиксировала активизацию российских троле- и ботоферм в призывах к нарушению карантина, информационной поддержки акций протеста. В период майских праздников их активность была частично перенаправлена по теме коронавируса на другие общественно-политические вопросы. Российские спецслужбы используют различные поводы для влияния на информационное пространство Украины, распространение панических и сепаратистских настроений", - сообщили в СБУ.
Всего с начала карантина СБУ заблокировала более 2,1 тысячи сообществ в интернете с общей аудиторией более 900 тысяч пользователей. Также были разоблачены 301 агитатор, который распространял фейки о коронавируса. Из них 14 работали по заданию российской стороны. В их отношении открыты уголовные дела по статьям о посягательстве на территориальную целостность Украины. Такие агитаторы действовали на территории Киева, Одессы, Днепра, Львова, Херсона, Полтавы, Кропивницком и Конотопе.
Информацию о 287 агитаторах СБУ передала в полицию, где в отношении 118 человек уже составлены административные протоколы.