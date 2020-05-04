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Новини Фото Коронавірус і карантин
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Останнім часом у Києві рекорди за кількістю хворих на COVID-19 б'є Дарницький район: там менше дотримуються правил безпеки, - Кличко. КАРТА

Лідерами за кількістю хворих на коронавірус на сьогодні є Печерський і Дарницький райони столиці.

"Також підкреслю тенденцію: останнім часом рекорди за кількістю хворих б'є Дарницький район. Там вже 256 хворих. І він вийшов на друге місце після Печерського, де зареєстровано 333 хворих. Дарницький - район густонаселений, де багато людей перетинаються в публічних місцях. І де, я так розумію, менше дотримуються правил безпеки", - зазначив Кличко під час онлайн-пресконференції в понеділок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Київ сподівається із 12 травня розпочати поетапний вихід з карантину з урахуванням епідситуації, - Кличко

Останнім часом у Києві рекорди за кількістю хворих на COVID-19 бє Дарницький район: там менше дотримуються правил безпеки, - Кличко 01
Останнім часом у Києві рекорди за кількістю хворих на COVID-19 бє Дарницький район: там менше дотримуються правил безпеки, - Кличко 02

Автор: 

карантин (18172) Київ (19794) Кличко Віталій (3536) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+4
Он реальный дибил, свою голову и мозги, он отбил боксом напрочь
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04.05.2020 13:01 Відповісти
+4
ну, у Дарницькому не те що всім пофігу на карантин - просто там найвища в Києві концентрація людей на кв.км та найбільший коефіцієнт транзитності
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04.05.2020 13:04 Відповісти
+4
Ну не захотели сидеть на жестком карантине месяц - посидят на обычном до конца года.
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04.05.2020 13:06 Відповісти
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до чего ж ты, конь педальный, туп!
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04.05.2020 12:59 Відповісти
Он реальный дибил, свою голову и мозги, он отбил боксом напрочь
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04.05.2020 13:01 Відповісти
Согласен,этот кремлёвский карлик ещё и ботокс.
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04.05.2020 13:01 Відповісти
Зачем его с дремучим педаликом сравниваешь?
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04.05.2020 15:13 Відповісти
ну, у Дарницькому не те що всім пофігу на карантин - просто там найвища в Києві концентрація людей на кв.км та найбільший коефіцієнт транзитності
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04.05.2020 13:04 Відповісти
Кроме того
- он тупо один из наиболее населенных https://100realty.ua/news/nazvany-samye-naselennye-raiony-kieva-naselenie-stolicy-rastet-za-scet-migracii (см. население Киева по районам)
- ему все еще далеко до Печерского (наименее населенного) района.
И вообще, Виталик, кажется, забыл, зачем боксеру голова.
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04.05.2020 13:16 Відповісти
Ну не захотели сидеть на жестком карантине месяц - посидят на обычном до конца года.
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04.05.2020 13:06 Відповісти
А что, по Вашему, "обычный"?
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04.05.2020 15:16 Відповісти
Служба безопасности Украины (СБУ) в период майских праздников зафиксировала увеличение активности со стороны российских интернет-агитаторов с призывами к нарушению https://www.rbc.ua/rus/news/sbu-vyyavila-240-agitatorov-rasprostranyayushchih-1588061914.html карантина в стран е. Об этом сообщили в пресс-службе https://ssu.gov.ua/ua/news/1/category/21/view/7546?fbclid=IwAR0V67s8NsnaHgicAYnBBMtyD0XIj6rof9IvbrB5QMYC9GcwnxrDbyjUaJg#.VJUXXsvk.dpbs СБУ .
Сообщается, что агитаторы, управляемые из России, усилили свои действия для распространения ложной информации для создания хаоса и паники среди населения Украины.
"Служба зафиксировала активизацию российских троле- и ботоферм в призывах к нарушению карантина, информационной поддержки акций протеста. В период майских праздников их активность была частично перенаправлена ​​по теме коронавируса на другие общественно-политические вопросы. Российские спецслужбы используют различные поводы для влияния на информационное пространство Украины, распространение панических и сепаратистских настроений", - сообщили в СБУ.
Всего с начала карантина СБУ заблокировала более 2,1 тысячи сообществ в интернете с общей аудиторией более 900 тысяч пользователей. Также были разоблачены 301 агитатор, который распространял фейки о коронавируса. Из них 14 работали по заданию российской стороны. В их отношении открыты уголовные дела по статьям о посягательстве на территориальную целостность Украины. Такие агитаторы действовали на территории Киева, Одессы, Днепра, Львова, Херсона, Полтавы, Кропивницком и Конотопе.
Информацию о 287 агитаторах СБУ передала в полицию, где в отношении 118 человек уже составлены административные протоколы.
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04.05.2020 13:12 Відповісти
Та на травневі грози були, тому прокололися кацапські агітатори...
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04.05.2020 13:15 Відповісти
Дидовика вже замели? бо щось не видно.
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04.05.2020 13:15 Відповісти
А Павлик Дудра отгул на своей ботоферме получил за старание? Уже несколько дней не показывается.
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04.05.2020 15:26 Відповісти
в дарницком людей больше живёт.
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04.05.2020 13:47 Відповісти
Есть какая то статистика причин или это просто личное умозаключение?
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04.05.2020 13:48 Відповісти
Може там "общаг" дофіга
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04.05.2020 13:56 Відповісти
В Дарницком районе огромное количество дач вдоль Днепра. Естественно народ от безделья туда ломанулся и шашлыки там черта с два остановишь, это сплошь частная собственность.
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04.05.2020 14:28 Відповісти
 
 