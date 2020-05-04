Останнім часом у Києві рекорди за кількістю хворих на COVID-19 б'є Дарницький район: там менше дотримуються правил безпеки, - Кличко. КАРТА

Лідерами за кількістю хворих на коронавірус на сьогодні є Печерський і Дарницький райони столиці.

"Також підкреслю тенденцію: останнім часом рекорди за кількістю хворих б'є Дарницький район. Там вже 256 хворих. І він вийшов на друге місце після Печерського, де зареєстровано 333 хворих. Дарницький - район густонаселений, де багато людей перетинаються в публічних місцях. І де, я так розумію, менше дотримуються правил безпеки", - зазначив Кличко під час онлайн-пресконференції в понеділок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

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