Рейтинг партій: "Слуга народу" - 32,6%, ОПЗЖ - 15,8%, ЄС - 15,2%, "Батьківщина" - 12%, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА
Якби вибори до Верховної Ради проходили наприкінці квітня, то подолали б 5-відсотковий бар'єр чотири політичні партії, при цьому чверть виборців ще не визначилися зі своїм вибором.
Про це йдеться в результатах опитування КМІС, передає Цензор.НЕТ.
"Якби вибори до Верховної Ради України відбувалися наприкінці квітня, то за ті чи інші партії проголовував б такий відсоток населення:
18,5% проголосували б за партію "Слуга народу",
9% - за партію "Опозиційна платформа - За Життя",
8,7% - за партію "Європейська Солідарність",
6,8% - за партію "Всеукраїнське об'єднання" Батьківщина ",
2,1% - за "Партію Шарія",
2% - за партію "Голос",
1,9% - за партію "Сила і Честь",
1,5% - за Радикальну партію Олега Ляшка,
1,4% - за партію "Громадянська позиція",
1,2% - за партію "Свобода",
1% - за партію "Опозиційний блок",
за інші партії - всього 2,8%,
4,8% - викреслили б усі партії, зіпсували б бюлетень,
24,5% - не визначилися, за кого голосувати,
3% - відмовилися відповідати на питання,
10,9% - сказали, що не голосуватимуть на виборах.
Якщо розрахувати відсотки відносно тих, хто визначився (власне, саме ці показники найближчі до можливих результатів виборів, якби вони проводилися в кінці квітня), то отримаємо такі результати:
32,6% проголосували б за партію "Слуга народу",
15,8% - за партію "Опозиційна платформа - За Життя",
15,2% - за партію "Європейська Солідарність",
12% - за партію "Всеукраїнське об'єднання" Батьківщина ",
3,6% - за "Партію Шарія",
3,5% - за партію "Голос",
3,4% - за партію "Сила і Честь",
2,7% - за Радикальну партію Олега Ляшка,
2,5% - за партію "Громадянська позиція",
2% - за партію "Свобода",
1,7% - за партію "Опозиційний блок",
за інші партії - всього 5% ", - говориться в дослідженні.
З 17 по 25 квітня 2020 року КМІС провів опитування методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assistedtelephoneinterviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України - АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей. В ході опитування проведено 4024 інтерв'ю. Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 1,7% для показників близьких до 50%, 1,5% — для показників близьких до 25%, 1% — для показників близьких до 10%, 0,8% — для показників близьких до 5%, 0,4% — для показників близьких до 1%.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Наш народ безнадежен...
Я раньше думала,что дело только во власти
Теперь понимаю,в ком дело...
Середньозважена добова ціна електроенергії на ринку "на добу вперед" (РСВ) в об'єднаній енергосистемі (ОЕС) України станом на 4 травня збільшився на 32,3%, або на 360 гривень/Мвт-год до 1 474 гривні/Мвт-год в порівнянні з 27 квітня.
Про це свідчать дані державного підприємства "Оператор ринку", передають Українські Новини.
У свою чергу середньозважена ціна електроенергії на РСВ в межах "Бурштинського енергоострова" збільшилася на 0,2%, або на 3 гривні/Мвт-год до 1 596 гривень/Мвт-год.
Якщо порівнювати з цінами на європейській энергобирже Nord Pool, ціна в ОЕС перевищує ціни в Норвегії (6,65 євро/ МВт-год) в 7,6 рази, в Швеції (7,97 євро/ МВт-год) - у 6,3 рази, у Данії (19,71 євро/ МВт-год.) - у 2,6 рази, у Франції (16,46 євро/ МВт-год) - в 3 рази, у Німеччині (26,38 євро/ МВт-год) - на 90,7% та Австрії (26,08 євро/ МВт-год) - на 92,9%.
Також на угорській біржі HUPX за аналогічний період середньозважена вартість електроенергії знизилася на 3,2%, або на 1,03 євро/МВт-год до 31,61 євро/МВт-год (925,98 гривень/Мвт-год згідно з курсом НБУ на 4 травня).https://ukranews.com/ua/news/700151-***************-v-ukryane-dorozhe-evropejskoj Ціна на електроенергію в Україні вище, ніж в європейських країнах
Маємо завдячувати цьому великою мірою Петру Олексійовичу і пані Супрун. Адже, саме з їхньої подачі (другий етап медичної рехворми імені Уляни Супрун) в Україні повинні бути ліквідовані психлікарні і тубдиспансери. Психічно хворі і туб-позитивні завдяки їм тепер ходять поруч з нами, пишуть в інтОрнетах скажені коментарі, підвищують загальний рівень агресії в суспільстві... І шо ти їм скажеш? Рехворма, білять...
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1119943968368202&id=100010578281118 16 квітня о 17:50
Порохоботи рік тому писали, що якщо обрати Зеленського, то Україну чекає сім кар єгипетських.
І що? Де? Так, дефолт, так, коронавірус, так, Коломойський, так, корупція, Єрмаки, як сарана. Так, піщана буря. Так, легендарний неврожай попереду.
Але!
Де дощ із жаб? Немає? А! А!
Збрехали, значить.