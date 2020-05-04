Рейтинг партій: "Слуга народу" - 32,6%, ОПЗЖ - 15,8%, ЄС - 15,2%, "Батьківщина" - 12%, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Якби вибори до Верховної Ради проходили наприкінці квітня, то подолали б 5-відсотковий бар'єр чотири політичні партії, при цьому чверть виборців ще не визначилися зі своїм вибором.

Про це йдеться в результатах опитування КМІС, передає Цензор.НЕТ.

"Якби вибори до Верховної Ради України відбувалися наприкінці квітня, то за ті чи інші партії проголовував б такий відсоток населення:

18,5% проголосували б за партію "Слуга народу",

9% - за партію "Опозиційна платформа - За Життя",

8,7% - за партію "Європейська Солідарність",

6,8% - за партію "Всеукраїнське об'єднання" Батьківщина ",

2,1% - за "Партію Шарія",

2% - за партію "Голос",

1,9% - за партію "Сила і Честь",

1,5% - за Радикальну партію Олега Ляшка,

1,4% - за партію "Громадянська позиція",

1,2% - за партію "Свобода",

1% - за партію "Опозиційний блок",

за інші партії - всього 2,8%,

4,8% - викреслили б усі партії, зіпсували б бюлетень,

24,5% - не визначилися, за кого голосувати,

3% - відмовилися відповідати на питання,

10,9% - сказали, що не голосуватимуть на виборах.

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Якщо розрахувати відсотки відносно тих, хто визначився (власне, саме ці показники найближчі до можливих результатів виборів, якби вони проводилися в кінці квітня), то отримаємо такі результати:

32,6% проголосували б за партію "Слуга народу",

15,8% - за партію "Опозиційна платформа - За Життя",

15,2% - за партію "Європейська Солідарність",

12% - за партію "Всеукраїнське об'єднання" Батьківщина ",

3,6% - за "Партію Шарія",

3,5% - за партію "Голос",

3,4% - за партію "Сила і Честь",

2,7% - за Радикальну партію Олега Ляшка,

2,5% - за партію "Громадянська позиція",

2% - за партію "Свобода",

1,7% - за партію "Опозиційний блок",

за інші партії - всього 5% ", - говориться в дослідженні.









З 17 по 25 квітня 2020 року КМІС провів опитування методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assistedtelephoneinterviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України - АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей. В ході опитування проведено 4024 інтерв'ю. Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 1,7% для показників близьких до 50%, 1,5% — для показників близьких до 25%, 1% — для показників близьких до 10%, 0,8% — для показників близьких до 5%, 0,4% — для показників близьких до 1%.