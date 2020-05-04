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Рейтинг партій: "Слуга народу" - 32,6%, ОПЗЖ - 15,8%, ЄС - 15,2%, "Батьківщина" - 12%, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Якби вибори до Верховної Ради проходили наприкінці квітня, то подолали б 5-відсотковий бар'єр чотири політичні партії, при цьому чверть виборців ще не визначилися зі своїм вибором.

Про це йдеться в результатах опитування КМІС, передає Цензор.НЕТ.

"Якби вибори до Верховної Ради України відбувалися наприкінці квітня, то за ті чи інші партії проголовував б такий відсоток населення:

18,5% проголосували б за партію "Слуга народу",

9% - за партію "Опозиційна платформа - За Життя",

8,7% - за партію "Європейська Солідарність",

6,8% - за партію "Всеукраїнське об'єднання" Батьківщина ",

2,1% - за "Партію Шарія",

2% - за партію "Голос",

1,9% - за партію "Сила і Честь",

1,5% - за Радикальну партію Олега Ляшка,

1,4% - за партію "Громадянська позиція",

1,2% - за партію "Свобода",

1% - за партію "Опозиційний блок",

за інші партії - всього 2,8%,

4,8% - викреслили б усі партії, зіпсували б бюлетень,

24,5% - не визначилися, за кого голосувати,

3% - відмовилися відповідати на питання,

10,9% - сказали, що не голосуватимуть на виборах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президентський рейтинг: 42,6% українців підтримують Зеленського, 14,9% - Порошенка, 12,2% - Бойка, 9,7% - Тимошенко, - опитування КМІС

Якщо розрахувати відсотки відносно тих, хто визначився (власне, саме ці показники найближчі до можливих результатів виборів, якби вони проводилися в кінці квітня), то отримаємо такі результати:

32,6% проголосували б за партію "Слуга народу",

15,8% - за партію "Опозиційна платформа - За Життя",

15,2% - за партію "Європейська Солідарність",

12% - за партію "Всеукраїнське об'єднання" Батьківщина ",

3,6% - за "Партію Шарія",

3,5% - за партію "Голос",

3,4% - за партію "Сила і Честь",

2,7% - за Радикальну партію Олега Ляшка,

2,5% - за партію "Громадянська позиція",

2% - за партію "Свобода",

1,7% - за партію "Опозиційний блок",

за інші партії - всього 5% ", - говориться в дослідженні.

Рейтинг партій: Слуга народу - 32,6%, ОПЗЖ - 15,8%, ЄС - 15,2%, Батьківщина - 12%, - опитування КМІС 01
Рейтинг партій: Слуга народу - 32,6%, ОПЗЖ - 15,8%, ЄС - 15,2%, Батьківщина - 12%, - опитування КМІС 02
Рейтинг партій: Слуга народу - 32,6%, ОПЗЖ - 15,8%, ЄС - 15,2%, Батьківщина - 12%, - опитування КМІС 03
Рейтинг партій: Слуга народу - 32,6%, ОПЗЖ - 15,8%, ЄС - 15,2%, Батьківщина - 12%, - опитування КМІС 04

З 17 по 25 квітня 2020 року КМІС провів опитування методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assistedtelephoneinterviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України - АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей. В ході опитування проведено 4024 інтерв'ю. Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 1,7% для показників близьких до 50%, 1,5% — для показників близьких до 25%, 1% — для показників близьких до 10%, 0,8% — для показників близьких до 5%, 0,4% — для показників близьких до 1%.

Автор: 

вибори (6725) опитування (1986) партія (371) рейтинг (1668) соціологія (260) КМІС (348) Батьківщина (587) Київський міжнародний інститут соціології (15) Слуга народу (2822) Голос партія (513) Європейська Солідарність (1093) Опозиційна платформа - За життя ОПЗЖ (492)


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Топ коментарі
+30
Рейтинг партій: "Слуга народу" - 32,6%, ОПЗЖ - 15,8%, ЄС - 15,2%, "Батьківщина" - 12%, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 3290
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04.05.2020 13:37 Відповісти
+27
Рейтинг Пороха уже вырос в 2 раза, реальный рейтинг зебилов уже где-то на уровне Пороха или даже ниже
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04.05.2020 13:21 Відповісти
+27
Рейтинг партий: "Слуга народа" - 32,6%, ОПЗЖ - 15,8%, ЕС - 15,2%, "Батькивщина" - 12%, - опрос КМИС - Цензор.НЕТ 7656
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04.05.2020 13:22 Відповісти
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Слуги народа это полное днище я не понимаю почему у них до сих пор такой большой рейтинг ? Не было такого еще в современной истории Украины чтобы правительство торговало своими людьми как скотом на базаре пользуясь его нищетой в пользу других стран.. видимо людям просто стыдно признаться что они совершили глупость проголосовав за Слуг.
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04.05.2020 14:23 Відповісти
А как они *рынок земли* открыли по требованию МВФ вопреки тому что согласно всем соц.опросам что народ Украины против этого.. на фоне реплики Голобородько пославшего МВФ в кино Зеленский опозорился еще раз.
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04.05.2020 14:26 Відповісти
Все справедливо, быдло должно страдать, петуШария на царство!
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04.05.2020 14:25 Відповісти
ага, відбирає голоси у Рабіновча.
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04.05.2020 14:52 Відповісти
А у націоналістів падає. То, може то від націоналістів голоси перетікають до Рабіновича?
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04.05.2020 15:40 Відповісти
Партия Шария это недоразумение, обязанное своим существованием стремительному развитию информационных технологий в 21 веке. И более ничему! Главная догма на которой зиждется "идеология партии" сводится лишь к критике Майдана и постмайданной власти. Это тупиковое направление. Майдан знаковое историческое событие, ревизия оценки которого, грозит самой Украинской государственности. В случае прохождения в Раду, столкнувшись с реалиями, Шарий либо очень быстро сдуется, поменяв риторику, либо убежит обратно за границу.
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04.05.2020 15:08 Відповісти
Глупый тролль.) Как к исторической личности Мазепы относишься? Пан Шарий тебе не объяснил, что это негативный персонаж, предавший братство двух народов?))
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04.05.2020 15:44 Відповісти
АААААААА)) ЕС Опустили до П, а потом Задвинули в Ж
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04.05.2020 14:31 Відповісти
Кількість тупого коритного бидла незмінна. Доведено 30-ма роками голосування.
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04.05.2020 14:34 Відповісти
КМИС-прокацапская контора.Уже начали петуШарика раскручивать.
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04.05.2020 14:44 Відповісти
Рейтинг партій: "Слуга народу" - 32,6%, ОПЗЖ - 15,8%, ЄС - 15,2%, "Батьківщина" - 12%, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 4499
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04.05.2020 14:49 Відповісти
Це ж наскільки потрібно бути долбо№обом щоб голосувати за першу п"ятірку партій!
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04.05.2020 14:50 Відповісти
І ця територія зветься Україною? Хворе суспільство без клепки в голові.
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04.05.2020 14:51 Відповісти
15,8% за ОПЗЖ...на 6м году войны.
Наш народ безнадежен...
Я раньше думала,что дело только во власти
Теперь понимаю,в ком дело...
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04.05.2020 14:51 Відповісти
Влада завжди така, якою їй дозволяє бути народ.
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04.05.2020 14:54 Відповісти
не дозволяє, а заслуговує
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04.05.2020 16:18 Відповісти
Брехня... Цей "опросік" такий правдивий, як і ті обіцянки зеленського перед виборами...
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04.05.2020 15:02 Відповісти
Цей "рейтинг" показує кількість дебілів-халявщиків, ворогів України, адекватних українців
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04.05.2020 15:11 Відповісти
Напевно зебілам подобається те як їх стрижуть)
Середньозважена добова ціна електроенергії на ринку "на добу вперед" (РСВ) в об'єднаній енергосистемі (ОЕС) України станом на 4 травня збільшився на 32,3%, або на 360 гривень/Мвт-год до 1 474 гривні/Мвт-год в порівнянні з 27 квітня.
Про це свідчать дані державного підприємства "Оператор ринку", передають Українські Новини.
У свою чергу середньозважена ціна електроенергії на РСВ в межах "Бурштинського енергоострова" збільшилася на 0,2%, або на 3 гривні/Мвт-год до 1 596 гривень/Мвт-год.
Якщо порівнювати з цінами на європейській энергобирже Nord Pool, ціна в ОЕС перевищує ціни в Норвегії (6,65 євро/ МВт-год) в 7,6 рази, в Швеції (7,97 євро/ МВт-год) - у 6,3 рази, у Данії (19,71 євро/ МВт-год.) - у 2,6 рази, у Франції (16,46 євро/ МВт-год) - в 3 рази, у Німеччині (26,38 євро/ МВт-год) - на 90,7% та Австрії (26,08 євро/ МВт-год) - на 92,9%.
Також на угорській біржі HUPX за аналогічний період середньозважена вартість електроенергії знизилася на 3,2%, або на 1,03 євро/МВт-год до 31,61 євро/МВт-год (925,98 гривень/Мвт-год згідно з курсом НБУ на 4 травня).https://ukranews.com/ua/news/700151-***************-v-ukryane-dorozhe-evropejskoj Ціна на електроенергію в Україні вище, ніж в європейських країнах
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04.05.2020 15:22 Відповісти
ты всё "переживаешь" бедолага … "больно" смотреть как украинцы переплачивают …?
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04.05.2020 16:02 Відповісти
Там же мати і вона виходить переплачує.
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04.05.2020 16:26 Відповісти
З нього такий пан, як з куфайки жупан.
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04.05.2020 16:51 Відповісти
Схоже що народ такий недолугий ,що не збираєтся висновки робити ,за які заслуги такий рейтинг у віртуальних "слуг народу",може за турборежим чи за 16 тисяч поправок до антиколомойського закону ,чи за ресторани "велюр",я вже не кажу про проросійську опзж і вже зовсім не знаю як можна голосувати за якусь партію шарія,немає такої партії є українофоб агент кремля, який десь ховаєтся,що ж який народ така держава.
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04.05.2020 15:31 Відповісти
Проходите вместе с жопоблоком, уроды зелёные!
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04.05.2020 15:48 Відповісти
Мдя... виртуальность Цензора столкнулась с реальностью страны) Только без суицида, граждане!)
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04.05.2020 15:48 Відповісти
Про рейтинг клоуна - смешно. Его рисуют так же, как и подъём экономики в 2019 году. Или как рейтинг *****.
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04.05.2020 15:56 Відповісти
Дивишся на ці рейтинги і згадуєш 2013 рік, коли януковощу ставили високий рівень підтримки, коли рівень людей які вийшли б на протести був десь біля 10 %. Чим це все закінчилось всі пам'ятають , ну а хто ні, то історія має властивість повторюватись...
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04.05.2020 15:59 Відповісти
За рейтинг "слуги бені" не вірю. Їх не те, що не підтримують всі, то ще і готові дати парочку копняків. Кому вішаємо на вуха?
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04.05.2020 16:08 Відповісти
КМИС всегда была карманной конторой рыгов . Удивительно что по её ,так громко называемым - "соцьопытуванням " , мудачуковский ЗАЖОП ,ещё до сих пор не на первом месте . .
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04.05.2020 16:26 Відповісти
второй год все опросы показывают, что украинцы даже в опзж видят меньшее зло, чем в ПЕСе
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04.05.2020 17:44 Відповісти
Згадай скільки разів квартал висміяв Бойка і Медведчука, а скільки Порошенка в Парубій і отримаєш відповідь
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04.05.2020 18:42 Відповісти
Это не украинцы---это уставший нарид так видит, через призму г+г, шмария, дубинско-бужанско-медведчуковсих помоек)))
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04.05.2020 23:05 Відповісти
Рейтинг правильний ! Бо які ще можуть бути результати опитування в психіатричній божевільні ? Тільки такі !
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04.05.2020 18:56 Відповісти
Я з вами згоден. Принаймні, щодо психіатричної божевільні.
Маємо завдячувати цьому великою мірою Петру Олексійовичу і пані Супрун. Адже, саме з їхньої подачі (другий етап медичної рехворми імені Уляни Супрун) в Україні повинні бути ліквідовані психлікарні і тубдиспансери. Психічно хворі і туб-позитивні завдяки їм тепер ходять поруч з нами, пишуть в інтОрнетах скажені коментарі, підвищують загальний рівень агресії в суспільстві... І шо ти їм скажеш? Рехворма, білять...
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05.05.2020 00:46 Відповісти
Звісно, зелено-чмирі аж ніяк не кращі. Те саме гівно, тільки в профіль. Ну, да, - профіль більш усрєдньонно-кацапєйський в ідеологічному форматі. Але по суті, - одно гомно, намазане більш нєравномєрним слоєм, і по краям воняє дуже сильно. Як казали німці під кінець війни про Сталіна і Гітлєра, - байде гут (оба хороши).
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05.05.2020 01:00 Відповісти
Відверта брехня. У Слуги народу лише 15 %.
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04.05.2020 22:48 Відповісти
Це антирейтинг українського народу.
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05.05.2020 00:06 Відповісти
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010578281118&__tn__=%2CdCH-R-R&eid=*******************************************************************************-&hc_ref=ARSq1MNb-RL28fJC4L0itWnHIuBM76pZadzHZRrTUUd-44DTbqyiqkwfRa8QtsXxsTs&fref=nf Alex Noinets
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1119943968368202&id=100010578281118 16 квітня о 17:50

Порохоботи рік тому писали, що якщо обрати Зеленського, то Україну чекає сім кар єгипетських.
І що? Де? Так, дефолт, так, коронавірус, так, Коломойський, так, корупція, Єрмаки, як сарана. Так, піщана буря. Так, легендарний неврожай попереду.

Але!
Де дощ із жаб? Немає? А! А!
Збрехали, значить.
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05.05.2020 09:01 Відповісти
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