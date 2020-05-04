На Тилігульському лимані в Миколаївській області вперше з'явилися рожеві фламінго. ФОТОрепортаж

На Тилігульському лимані, розташованому на території Миколаївської та Одеської областей, вперше з'явилися рожеві фламінго.

Про це повідомив у Facebook регіональний ландшафтний парк "Тилігульський", передає Цензор.НЕТ.

"Це перша зустріч із цим рідкісним птахом на Тилігульському лимані. Інформацію про це ми отримали від нашого колеги Павла Панченка. І тут же наукові співробітники парку виїхали на акваторію лиману, щоб побачити, поспостерігати за фламінго і сфотографувати їх", - йдеться в повідомленні. На лимані нарахували 5 фламінго.







Водночас, як пише видання "Думська", очевидці нарахували 15 птахів. Зазначається, що це не перша поява рожевих фламінго на півдні України. Уперше цю пташку виявили в грудні 2011 року на Будацькому лимані. Також улітку 2017 року зграя із шести фламінго влаштувала гнізда в Херсонській області, на Сиваші, і повернулася туди у 2018-му.





Ландшафтний парк "Тилігульський" повідомляє, що рожевий фламінго - єдиний вид фламінго, що мешкає на території колишнього Радянського Союзу, в казахстанських озерах Тенгіз, Челкартенгіз і Ащитастисор.

В Європі фламінго гніздяться в заповіднику Камарг, у гирлі річки Рони на півдні Франції, в Лас-Марісмасі - на півдні Іспанії, а також у заповіднику Станьо ді Молентарджіус у Кальярі, на півдні острова Сардинія.

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