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На Тилігульському лимані в Миколаївській області вперше з'явилися рожеві фламінго. ФОТОрепортаж

На Тилігульському лимані, розташованому на території Миколаївської та Одеської областей, вперше з'явилися рожеві фламінго.

Про це повідомив у Facebook регіональний ландшафтний парк "Тилігульський", передає Цензор.НЕТ.

На Тилігульському лимані в Миколаївській області вперше зявилися рожеві фламінго 01

"Це перша зустріч із цим рідкісним птахом на Тилігульському лимані. Інформацію про це ми отримали від нашого колеги Павла Панченка. І тут же наукові співробітники парку виїхали на акваторію лиману, щоб побачити, поспостерігати за фламінго і сфотографувати їх", - йдеться в повідомленні. На лимані нарахували 5 фламінго.

На Тилігульському лимані в Миколаївській області вперше зявилися рожеві фламінго 02
На Тилігульському лимані в Миколаївській області вперше зявилися рожеві фламінго 03
На Тилігульському лимані в Миколаївській області вперше зявилися рожеві фламінго 04

Водночас, як пише видання "Думська", очевидці нарахували 15 птахів. Зазначається, що це не перша поява рожевих фламінго на півдні України. Уперше цю пташку виявили в грудні 2011 року на Будацькому лимані. Також улітку 2017 року зграя із шести фламінго влаштувала гнізда в Херсонській області, на Сиваші, і повернулася туди у 2018-му.

На Тилігульському лимані в Миколаївській області вперше зявилися рожеві фламінго 05
На Тилігульському лимані в Миколаївській області вперше зявилися рожеві фламінго 06

Ландшафтний парк "Тилігульський" повідомляє, що рожевий фламінго - єдиний вид фламінго, що мешкає на території колишнього Радянського Союзу, в казахстанських озерах Тенгіз, Челкартенгіз і Ащитастисор.

В Європі фламінго гніздяться в заповіднику Камарг, у гирлі річки Рони на півдні Франції, в Лас-Марісмасі - на півдні Іспанії, а також у заповіднику Станьо ді Молентарджіус у Кальярі, на півдні острова Сардинія.

Також читайте: На території лісових угідь Януковича в Сухолуччі створять нацпарк, - Семерак

Автор: 

Миколаївська область (2305) Одеська область (3351) парк (124) птахи (119)


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Топ коментарі
+32
Вот,приятная же новость.Давайте больше таких,а то "карантин,карантин,Шмыгаль,зебил, карантин"
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04.05.2020 14:01 Відповісти
+25
Хоч якась приємна новина
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04.05.2020 14:04 Відповісти
+21
Никому в Украине дела нет ни до этих фламинго,ни до природы в целом,все заняты политикой, важным делом, вышиванием дерьма опоненту на голову,а между тем Причерноморье это уникальное место Украины,где есть остров Тендера с табуном диких лошадей,Егорлыцкмй залив с рыбами скатами, в лимане ещё есть осетровые,на берегу орлы,дикие пляжи
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04.05.2020 14:04 Відповісти
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фотограф и то больше насчитал чем ученые
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04.05.2020 13:56 Відповісти
був у мене товариш, в ато воював під красногоровкою в 15-16му
сидів він якось в лісосмузі і був дуже голодний
тай побачив фазана.
але на той момент у нього не було пістолета чи якоїсь легкої зброї, а їсти хотілося.
то ж був змушений дати кулеметну чергу із свого пкм
нащастя він зміг знайти більшу частину рештків пташки і віддав її поварам аби наготовити бульончику
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04.05.2020 17:14 Відповісти
Фламинго Знают где лучше и заробитчане , то же.
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04.05.2020 13:57 Відповісти
Вот,приятная же новость.Давайте больше таких,а то "карантин,карантин,Шмыгаль,зебил, карантин"
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04.05.2020 14:01 Відповісти
З'їдять...😥
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04.05.2020 14:02 Відповісти
кто видит редкую птицу , а кто то ...
На Тилигульском лимане в Николаевской области впервые появились розовые фламинго - Цензор.НЕТ 3428
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04.05.2020 14:06 Відповісти
А мне они двойки в дневнике напоминают...
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04.05.2020 21:13 Відповісти
или на чучела пустят....
как же им объяснить что тут живут славяне - совки... - что облетать нужно как можно дальше?
жалко птиц...
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04.05.2020 14:06 Відповісти
на польта пайдут, по рабочєму крєдіту
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04.05.2020 14:12 Відповісти
ну да...
https://youtu.be/vRAHmPVzad4
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04.05.2020 14:14 Відповісти
постреляют всякие Шуфричи и ко скорее всего, есть не будут.
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04.05.2020 15:13 Відповісти
Хоч якась приємна новина
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04.05.2020 14:04 Відповісти
на дозаправку сели?
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04.05.2020 14:04 Відповісти
Никому в Украине дела нет ни до этих фламинго,ни до природы в целом,все заняты политикой, важным делом, вышиванием дерьма опоненту на голову,а между тем Причерноморье это уникальное место Украины,где есть остров Тендера с табуном диких лошадей,Егорлыцкмй залив с рыбами скатами, в лимане ещё есть осетровые,на берегу орлы,дикие пляжи
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04.05.2020 14:04 Відповісти
Тендра...
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04.05.2020 14:31 Відповісти
Конечно о.Тендра или как его называли древние греки Ахиловдром
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04.05.2020 16:13 Відповісти
Читав що в березні спіймали рибалок що витягли з Дунаю 150-кг белугу з ікрою, змусили відпустити.
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04.05.2020 14:51 Відповісти
Раньше белуги были по тонне
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04.05.2020 15:38 Відповісти
Вот , пожалуйста , в этих местах " их прописки " и займитесь строгим выпонением карантина - больше пользы будет .
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04.05.2020 14:08 Відповісти
Хороший знак-Экономика страны попрёт.
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04.05.2020 14:09 Відповісти
ананаси там ще не родять?
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04.05.2020 14:11 Відповісти
Ещё нет
но хурма и киви уже плодоносят
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04.05.2020 14:13 Відповісти
инжир
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04.05.2020 14:32 Відповісти
И чем вы хвастаетесь? Наверное лиман стал по екологии подходящим для етих птиц, которые живут в среде не пригодной для обитания остальных животных.
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04.05.2020 14:12 Відповісти
Меньше людей, больше животных
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04.05.2020 14:13 Відповісти
Эх, хорошо что там мой друг Бурма не живет, а то он уже поймай бы пару фламинго на донку, как когда то диких уточек на нашей речке
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04.05.2020 14:14 Відповісти
Щас дебилов из карантина выпустят и они тех фламингов отоварят по самые помидоры.
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04.05.2020 14:18 Відповісти
Розовый фламинго - дитя заката
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04.05.2020 14:27 Відповісти
Це що за утворення таке «бівшій савєтскій саюз» ?
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04.05.2020 14:29 Відповісти
Ще трохи і в нас папуги заведуться.
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04.05.2020 14:32 Відповісти
Та вони ж не мігрують.
Бо дійсно вже можна і папуг розводити, і ананаси вирощувати...
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04.05.2020 14:33 Відповісти
Та знаю, але їх в нас багато. У малої позавчора втік і залетів на черешню, півдня знімали.
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04.05.2020 14:36 Відповісти
Скільки у вас ? Як горобців у полі ? )
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04.05.2020 14:42 Відповісти
Добре, що десь не полетів.
Я коли то у Львові їхала повз Стрийський парк, помітила білого попугая - какаду, сидів собі на землі чи на горбику. Певно, загубився.
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04.05.2020 14:44 Відповісти
Одна, дуже ручна, хоча лише три місяці як взяли, без людей не хоче бути, по хаті без клітки.На Тилігульському лимані в Миколаївській області вперше з'явилися рожеві фламінго - Цензор.НЕТ 1228
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04.05.2020 14:49 Відповісти
"Дуже ручним" потрібно багато уваги і дружба.

https://www.youtube.com/watch?v=hXuF0BMtVVw
https://www.youtube.com/watch?v=1ZnYDu8N8HQ
https://www.youtube.com/watch?v=0stQG_3STlc
Інакше депресняк гарантований https://www.youtube.com/watch?v=xwC3VZlLrzQ
аж до такої клініки https://www.youtube.com/watch?v=CBJdHOLVoFY
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04.05.2020 17:46 Відповісти
хорошая новость )
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04.05.2020 14:33 Відповісти
Яка краса!

Ой, згадала, що на Цензорі є пан, який свого котика назвав Фламінго. Йому ця новина точно сподобається.

Згадалось:
- Як звуть твою собаку?

- Кицька.
- А кицьку як звуть?

- Собака. Це шоб не плутатись,
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04.05.2020 14:45 Відповісти
Фламинго питаются ракообразными, в основном креветками.
С учетом того что местное быдло вылавливает и продает каждый год всех креветок даже размером с ноготь, не думаю что фламинго там приживутся. Чтоб они жили, надо местное скотобыдло прижать к ногтю и заставить выполнять законы.
Но власти в стране нет...
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04.05.2020 14:46 Відповісти
Извините...но в отношении фламинго я ватник...какого хера они тут делают их место в Америке...да и что с уровнем воды в лимане????
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04.05.2020 14:53 Відповісти
Рід поширений на півдні https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0 Південної Америки , в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0 Центральній Америці , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0 Африці , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0 Південній Європі та тропічній https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D1%96%D1%8F Азії .
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04.05.2020 14:55 Відповісти
глобальное потепление на глобусе...
раньше хер стоял в кровати, а теперь - в автобусе...

))))
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04.05.2020 15:47 Відповісти
Класс!! Надо бы съездить посмотреть
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04.05.2020 16:03 Відповісти
На острове тендера есть табун диких лошадей,их в войну от немцев спрятали на острове и они там одичали и размножились,приходят на водопой к маяку ,ещё километры диких песчаных пляжей
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04.05.2020 16:11 Відповісти
Перебралися з Криму. Їм западло жити на окупованій території!
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04.05.2020 16:06 Відповісти
Теж мені дивина... В Закарпатті природа настільки очистилась, що там з'явилися крокодили!
На Тилігульському лимані в Миколаївській області вперше з'явилися рожеві фламінго - Цензор.НЕТ 4463
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04.05.2020 16:16 Відповісти
шо то они серенькие, а не розовые
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04.05.2020 16:45 Відповісти
чтобы стать розовенькими, они должны поесть креветок и рачков.
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04.05.2020 22:34 Відповісти
треба заборонити проїзд туди туристів - зараз як всі туди ломануться фоткатись так ті фламінго і втечуть. по факту карантин для природи як свято
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04.05.2020 16:46 Відповісти
И о птицах.Армен Джигарханян: мы недобрая страна https://youtu.be/t6ppj3o2cE0
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04.05.2020 17:58 Відповісти
Щас ыпздарасы охотники начнут охотиться.
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05.05.2020 10:05 Відповісти
 
 