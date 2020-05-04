На Тилігульському лимані в Миколаївській області вперше з'явилися рожеві фламінго. ФОТОрепортаж
На Тилігульському лимані, розташованому на території Миколаївської та Одеської областей, вперше з'явилися рожеві фламінго.
Про це повідомив у Facebook регіональний ландшафтний парк "Тилігульський", передає Цензор.НЕТ.
"Це перша зустріч із цим рідкісним птахом на Тилігульському лимані. Інформацію про це ми отримали від нашого колеги Павла Панченка. І тут же наукові співробітники парку виїхали на акваторію лиману, щоб побачити, поспостерігати за фламінго і сфотографувати їх", - йдеться в повідомленні. На лимані нарахували 5 фламінго.
Водночас, як пише видання "Думська", очевидці нарахували 15 птахів. Зазначається, що це не перша поява рожевих фламінго на півдні України. Уперше цю пташку виявили в грудні 2011 року на Будацькому лимані. Також улітку 2017 року зграя із шести фламінго влаштувала гнізда в Херсонській області, на Сиваші, і повернулася туди у 2018-му.
Ландшафтний парк "Тилігульський" повідомляє, що рожевий фламінго - єдиний вид фламінго, що мешкає на території колишнього Радянського Союзу, в казахстанських озерах Тенгіз, Челкартенгіз і Ащитастисор.
В Європі фламінго гніздяться в заповіднику Камарг, у гирлі річки Рони на півдні Франції, в Лас-Марісмасі - на півдні Іспанії, а також у заповіднику Станьо ді Молентарджіус у Кальярі, на півдні острова Сардинія.
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сидів він якось в лісосмузі і був дуже голодний
тай побачив фазана.
але на той момент у нього не було пістолета чи якоїсь легкої зброї, а їсти хотілося.
то ж був змушений дати кулеметну чергу із свого пкм
нащастя він зміг знайти більшу частину рештків пташки і віддав її поварам аби наготовити бульончику
как же им объяснить что тут живут славяне - совки... - что облетать нужно как можно дальше?
жалко птиц...
https://youtu.be/vRAHmPVzad4
но хурма и киви уже плодоносят
Бо дійсно вже можна і папуг розводити, і ананаси вирощувати...
Я коли то у Львові їхала повз Стрийський парк, помітила білого попугая - какаду, сидів собі на землі чи на горбику. Певно, загубився.
https://www.youtube.com/watch?v=hXuF0BMtVVw
https://www.youtube.com/watch?v=1ZnYDu8N8HQ
https://www.youtube.com/watch?v=0stQG_3STlc
Інакше депресняк гарантований https://www.youtube.com/watch?v=xwC3VZlLrzQ
аж до такої клініки https://www.youtube.com/watch?v=CBJdHOLVoFY
Ой, згадала, що на Цензорі є пан, який свого котика назвав Фламінго. Йому ця новина точно сподобається.
Згадалось:
- Як звуть твою собаку?
- Кицька.
- А кицьку як звуть?
- Собака. Це шоб не плутатись,
С учетом того что местное быдло вылавливает и продает каждый год всех креветок даже размером с ноготь, не думаю что фламинго там приживутся. Чтоб они жили, надо местное скотобыдло прижать к ногтю и заставить выполнять законы.
Но власти в стране нет...
раньше хер стоял в кровати, а теперь - в автобусе...
))))