МВС ухвалило рішення про закупівлю засобів індивідуального захисту та дезінфекції виключно в українських товаровиробників. ФОТОрепортаж

Своєчасне забезпечення засобами індивідуального захисту, дезінфекції та діагностики поліцейських, рятувальників, прикордонників, гвардійців і медперсоналу системи МВС стало запорукою своєчасного виконання завдань особовим складом Міністерства.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

Щодня на охорону публічного порядку заступає понад 22 тис. поліцейських та гвардійців та близько 2 тис. прикордонних нарядів.

Станом на зараз у Національній поліції 142 лабораторно підтверджені діагнози коронавірусної хвороби (COVID-19), у Державній прикордонній службі – 17, Національна гвардія – 19, Державна служба із надзвичайних ситуацій – 3, Державна міграційна служба – 1. Окрім цього, серед працівників Міністерства внутрішніх справ є 59 випадків захворювання.

Для захисту 350-тисячного колективу МВС в КНР оперативно було закуплено в березні-квітні - 1,5 млн шт. респіраторів, понад 260 тис. шт. костюмів біологічного захисту, 100 650 експрес-тестів, 1000 термометрів, понад 200 тис. пар одноразових рукавичок. Частина цього вантажу – 80 тис. респіраторів та 8 тис. костюмів, було передано МОЗу для забезпечення першочергових потреб закладів охорони здоров’я по всій Україні.

Також Центральною поліклінікою МВС у квітні цього року було закуплено респіратори високого класу захисту моделі 3М 6800М, виробництва відомої транснаціональної компанії "3М".

Респіратори зі змінними фільтрами "3М 6800М" призначені для багаторазового використання. Вони зручні і комфортні у використанні медиків та поліцейських які кожен день ризикують своїм життям, наражаючись на загрозу бути інфікованими. Закупівельна ціна за одиницю респіратора моделі "3М 6800М" становила – 4 тис. гривень, що нижче, ніж середня пропозиція на ринку.

Зараз, коли МВС вже має півторамісячний запас матеріальних ресурсів необхідних для протистояння епідемії коронавірусу, Міністерством ухвалено рішення щодо закупівлі засобів індивідуального захисту та дезінфекції виключно у українських товаровиробників.

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