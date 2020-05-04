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МВС ухвалило рішення про закупівлю засобів індивідуального захисту та дезінфекції виключно в українських товаровиробників. ФОТОрепортаж

Своєчасне забезпечення засобами індивідуального захисту, дезінфекції та діагностики поліцейських, рятувальників, прикордонників, гвардійців і медперсоналу системи МВС стало запорукою своєчасного виконання завдань особовим складом Міністерства.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

Щодня на охорону публічного порядку заступає понад 22 тис. поліцейських та гвардійців та близько 2 тис. прикордонних нарядів.

Станом на зараз у Національній поліції 142 лабораторно підтверджені діагнози коронавірусної хвороби (COVID-19), у Державній прикордонній службі – 17, Національна гвардія – 19, Державна служба із надзвичайних ситуацій – 3, Державна міграційна служба – 1. Окрім цього, серед працівників Міністерства внутрішніх справ є 59 випадків захворювання.

Для захисту 350-тисячного колективу МВС в КНР оперативно було закуплено в березні-квітні - 1,5 млн шт. респіраторів, понад 260 тис. шт. костюмів біологічного захисту, 100 650 експрес-тестів, 1000 термометрів, понад 200 тис. пар одноразових рукавичок. Частина цього вантажу – 80 тис. респіраторів та 8 тис. костюмів, було передано МОЗу для забезпечення першочергових потреб закладів охорони здоров’я по всій Україні.

Також Центральною поліклінікою МВС у квітні цього року було закуплено респіратори високого класу захисту моделі 3М 6800М, виробництва відомої транснаціональної компанії "3М".

Респіратори зі змінними фільтрами "3М 6800М" призначені для багаторазового використання. Вони зручні і комфортні у використанні медиків та поліцейських які кожен день ризикують своїм життям, наражаючись на загрозу бути інфікованими. Закупівельна ціна за одиницю респіратора моделі "3М 6800М" становила – 4 тис. гривень, що нижче, ніж середня пропозиція на ринку.

Зараз, коли МВС вже має півторамісячний запас матеріальних ресурсів необхідних для протистояння епідемії коронавірусу, Міністерством ухвалено рішення щодо закупівлі засобів індивідуального захисту та дезінфекції виключно у українських товаровиробників.

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МВС ухвалило рішення про закупівлю засобів індивідуального захисту та дезінфекції виключно в українських товаровиробників 01
МВС ухвалило рішення про закупівлю засобів індивідуального захисту та дезінфекції виключно в українських товаровиробників 02
МВС ухвалило рішення про закупівлю засобів індивідуального захисту та дезінфекції виключно в українських товаровиробників 03

Автор: 

карантин (18172) МВС (3519) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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МВД приняло решение о закупке средств индивидуальной защиты и дезинфекции исключительно у украинских товаропроизводителей - Цензор.НЕТ 5476
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04.05.2020 17:05 Відповісти
Будучи чиновником мвд:
1) оформляешь ооо на тёщу,
2) покупаешь маски на алиэкспресс,
3) переклеиваешь бирку на "мейд ин Юкрейн",
4) делаешь так, что тёщино ооо "выигрывает" тендер на продажу масок
5) продаёшь государству с 300% наваром, из которых 100% откаты проверяющим органам и 100% отдаёшь наверх
6) остальное себе
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04.05.2020 17:07 Відповісти
Рюкзакмен придбав фірму по виробництву деззасобів та масок?
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04.05.2020 17:10 Відповісти
Насяльника, я сделяль.
МВС ухвалило рішення про закупівлю засобів індивідуального захисту та дезінфекції виключно в українських товаровиробників - Цензор.НЕТ 4191
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04.05.2020 17:11 Відповісти
А производством займется сын Авакова. С рюкзаками ведь хорошо получалось.
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04.05.2020 17:11 Відповісти
В связи с опасностью нового коронавируса фразу «Да я чихать на тебя хотел!» следует признать экстремистской.
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04.05.2020 17:12 Відповісти
Блин, похоже бизнес-жены полицейских организовали артели срочненько и перестроились с рюкзаков на маски! Блин, вот только у них еще вертолеты не получаются - летают низехонько и недолго...
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04.05.2020 17:14 Відповісти
Досить народу України содержати ціх падлюк.Толку від них нуль.Можуть тільки цвинтери та пусті церкви охороняти.Можуть також ворогу кордон передати близько 450 км. Погляньте на їх рила,замість них можна 1000 свиноферм содержати та мати прибиль,а не убиток для держави.
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04.05.2020 17:30 Відповісти
правильно.
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04.05.2020 17:39 Відповісти
 
 