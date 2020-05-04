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Новини Фото Хабарники
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Прокурор вимагав $5 тис. за закриття провадження про викрадення людини на Одещині, - СБУ. ФОТОрепортаж

В Одеській області прокурор Роздільнянської місцевої прокуратури вимагав від місцевого жителя 5000 доларів США за приховування злочину.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Оперативники Служби безпеки України встановили, що за цю суму прокурор обіцяв закрити кримінальне провадження та не притягувати чоловіка до кримінальної відповідальності за викрадення людини.

Правоохоронці затримали прокурора у Роздільнянському районі згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час одержання першої частини хабаря в розмірі 4000 доларів США.

У межах розпочатого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчі дії щодо встановлення інших можливих фактів отримання хабарів прокурором і притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до вимагання грошей.

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Прокурор вимагав $5 тис. за закриття провадження про викрадення людини на Одещині, - СБУ 01
Прокурор вимагав $5 тис. за закриття провадження про викрадення людини на Одещині, - СБУ 02
Прокурор вимагав $5 тис. за закриття провадження про викрадення людини на Одещині, - СБУ 03
Прокурор вимагав $5 тис. за закриття провадження про викрадення людини на Одещині, - СБУ 04

Автор: 

хабар (4750) викрадення (824) прокуратура (3709) СБУ (13057) прокурор (627)


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Топ коментарі
+4
ставка в 5 тонн, подтверждает, что человек ни чего не стоит!!!
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04.05.2020 17:19 Відповісти
+3
а треба так: попався прокурор з районної прокуратури - всю прокуратура района - звільнити. Області - всю обласну звільнити.
Вони дуже заздрять комерсантам, адвокатам - нехай ідуть бізнесують, або адвокатствують.
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04.05.2020 17:17 Відповісти
+1
по поводу всех разогнать это очень правильное решение, потому как прокуроры всегда работают в связке!!! если не с областью такое согласовывают, то в районе они там давно эту сумму между собой поделили!!
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04.05.2020 17:22 Відповісти
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Идиот .
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04.05.2020 17:11 Відповісти
а треба так: попався прокурор з районної прокуратури - всю прокуратура района - звільнити. Області - всю обласну звільнити.
Вони дуже заздрять комерсантам, адвокатам - нехай ідуть бізнесують, або адвокатствують.
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04.05.2020 17:17 Відповісти
по поводу всех разогнать это очень правильное решение, потому как прокуроры всегда работают в связке!!! если не с областью такое согласовывают, то в районе они там давно эту сумму между собой поделили!!
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04.05.2020 17:22 Відповісти
ставка в 5 тонн, подтверждает, что человек ни чего не стоит!!!
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04.05.2020 17:19 Відповісти
каков поп таков и приход/Недавно назначенного заместителя Венедиктовой Любовича считают человеком, близким к главе Днепропетровского облсовета Олийныку, связанному с Коломойским/ Любович своей карьерой обязан отцу, экс-заместителю губернатора Днепропетровской области. Дела они тоже «вели» вместе - оба подвергались критике(нежной? ласковой?) за разворовывание сельхозпредприятий
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04.05.2020 17:19 Відповісти
Цікаво,а як на все це відраегує недодєланий доктор наук? Яка не пройшла по конкурсу в Верховний суд?Це я генпрокуроршу маю на увазі...
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04.05.2020 17:29 Відповісти
В такой работе самое сложное получить санкцию, что бы не "протекло"... Возможно в другой области брали.
А так норм, молодцы.
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04.05.2020 17:35 Відповісти
"Цензор", хто ще, як не Ви? Ми вже навчили кацяпів говорити і писати " В Україні". Красиве українське слово - ОДЕЩИНА. Мене нудить, коли, наприклад, на радіо НВ, замість українського "Тайна ВечЄря" - піплу втовкмачують кацяпску пропаганду ніби то вірно - "Тайная вЕчеря". Все робиться, що би люди не впізнали українське походження історичного слова. Слова ОДЕЩИНА, ПОЛТАВЩИНА, КИЄВЩИНА не повинні змінюватися при перекладі, як не змінюється російською на "Гетьманщина", або "Колиивщина"!
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04.05.2020 17:54 Відповісти
Причому, з'явилася ця безглузда мода писати "Одесчина" не так давно. Вже за часи Кучми.
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04.05.2020 18:03 Відповісти
Цука кто первый , кому тут можно верить всё прогнило в гавно!
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05.05.2020 09:34 Відповісти
 
 