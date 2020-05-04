Прокурор вимагав $5 тис. за закриття провадження про викрадення людини на Одещині, - СБУ. ФОТОрепортаж

В Одеській області прокурор Роздільнянської місцевої прокуратури вимагав від місцевого жителя 5000 доларів США за приховування злочину.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Оперативники Служби безпеки України встановили, що за цю суму прокурор обіцяв закрити кримінальне провадження та не притягувати чоловіка до кримінальної відповідальності за викрадення людини.

Правоохоронці затримали прокурора у Роздільнянському районі згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час одержання першої частини хабаря в розмірі 4000 доларів США.

У межах розпочатого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчі дії щодо встановлення інших можливих фактів отримання хабарів прокурором і притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до вимагання грошей.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Чиновників Держгеокадастру на Луганщині впіймали на хабарі у 100 тис. грн, - СБУ. ФОТО







