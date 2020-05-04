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Новини Фото Націоналізація "Приватбанку"
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Верховний Суд відклав розгляд справи про вклади Суркісів у "Приватбанку" через тиск з боку деяких осіб, зокрема Венедіктової. ДОКУМЕНТ

Судді Верховного Суду вважають заяви генерального прокурора України Ірини Венедіктової, члена наглядової ради "Приватбанку" Романа Сульжика і членів партії "Демократична сокира" тиском на свою діяльність.

Про це сказано в повідомленні, поданому Великою палатою ВС до Вищої ради правосуддя і оприлюдненому 4 травня, інформує Цензор.НЕТ.

Зокрема, Верховний Суд вказує, що співзасновник і представники партії "Демократична сокира" неодноразово поширювали інформацію, яка дискредитувала роботу суду. Наприклад, Антон Швець повідомляв, що судді "перебувають у змові" з однією зі сторін справи - сім'єю Суркісів.

Також ВС поскаржився на члена наглядової ради "Приватбанку" Романа Сульжика, який у день розгляду судової справи, 25 квітня 2020 року, у Facebook порадив їм "прочитати шикарну статтю" на "Дзеркалі тижня" або "рахувати гроші Суркісів".

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"23 квітня свою позицію як позицію Офісу Генпрокурора озвучила і генеральний прокурор, фактично протиставивши судову владу суспільству і взагалі державі. З виступу створюється враження, що єдиним захисником суспільства і держави виступає прокуратура, яка вже визначила, хто у справі має рацію, а хто ні", - сказано в повідомленні суддів.

Верховний Суд відклав розгляд справи про вклади Суркісів у Приватбанку через тиск з боку деяких осіб, зокрема Венедіктової 01

Верховний Суд відклав розгляд справи про вклади Суркісів у Приватбанку через тиск з боку деяких осіб, зокрема Венедіктової 02
Верховний Суд відклав розгляд справи про вклади Суркісів у Приватбанку через тиск з боку деяких осіб, зокрема Венедіктової 03Верховний Суд відклав розгляд справи про вклади Суркісів у Приватбанку через тиск з боку деяких осіб, зокрема Венедіктової 04
Верховний Суд відклав розгляд справи про вклади Суркісів у Приватбанку через тиск з боку деяких осіб, зокрема Венедіктової 05
Верховний Суд відклав розгляд справи про вклади Суркісів у Приватбанку через тиск з боку деяких осіб, зокрема Венедіктової 06
Верховний Суд відклав розгляд справи про вклади Суркісів у Приватбанку через тиск з боку деяких осіб, зокрема Венедіктової 07
Верховний Суд відклав розгляд справи про вклади Суркісів у Приватбанку через тиск з боку деяких осіб, зокрема Венедіктової 08

Нагадаємо, через підозри в тиску Верховний Суд наприкінці квітня призупинив розгляд касаційної скарги Національного банку України (НБУ), Кабінету міністрів і "Приватбанку"(Київ) на рішення судів нижчих інстанцій за позовом сім'ї Суркісів про скасування рішень НБУ про визнання їх пов'язаними з "Приватбанком" особами і визнання недійсними договорів обміну їхніх коштів у банку на суму понад 1 млрд грн на акції банку (bail-in), пізніше викуплені державою за 1 грн.

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Як відомо, члени сім'ї Суркісів намагаються в суді довести, що є не пов'язаними з ексвласниками "Приватбанку" особами. Також вони хочуть скасувати процедуру bail-in. У рамках цієї процедури, гроші на їхніх рахунках у "Приватбанку" були стягнуті на користь держави при націоналізації банку.

Наслідки розгляду цього процесу масштабніші, ніж здається на перший погляд. Від цього буде залежати хід трирічної судової війни між Ігорем Коломойським і державою за законність націоналізації "Приватбанку". Адже судові процеси за позовами ексвласника про незаконність націоналізації припинені до розгляду "справи сім'ї Суркісів".

Автор: 

Боголюбов Геннадій (302) Верховний Суд (1195) Коломойський Ігор (3127) націоналізація (387) НБУ (10505) Порошенко Петро (15203) Швець (10) Гонтарева Валерія (873) Дубілет Олександр (115) Приватбанк (2439) Сульжик Роман (25) Венедіктова Ірина (829)


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Топ коментарі
+17
Пропоную в Лондонський суд. Той, у якому Суркіси стверджують, що саме вони стоять за офшорами.
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04.05.2020 17:29 Відповісти
+14
Тиск на суд є неприпустимим! У нормальній країні по таких заявах Верховного суду вже би проводили службове розслідування і результати передали би незалежному суду!
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04.05.2020 17:20 Відповісти
+12
венедиктова еще и на суд успевает надавить... дааа... портнов должен ею гордиться!
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04.05.2020 17:20 Відповісти
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венедиктова еще и на суд успевает надавить... дааа... портнов должен ею гордиться!
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04.05.2020 17:20 Відповісти
ну если это так, то тут она молодец - браво, венедиктова! не даешь у нас деньги с3,14здить!
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04.05.2020 17:46 Відповісти
Верховний Суд відклав розгляд справи про вклади Суркісів у "Приватбанку" через тиск з боку деяких осіб, зокрема Венедіктової - Цензор.НЕТ 7425
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04.05.2020 18:14 Відповісти
Бедные "честные" судьи?? ублюдки им уже давно бабошки наверное на офшоры запуляли аванс так сказать жаба давит но гласность и вопрос торговать или нет укураиной вот в чем вопрос прямо как у бедного Йорика с Гамлетом...
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04.05.2020 18:16 Відповісти
Ты не понял смысла действий Венедиктовой.Скорее всего, игра на публику. Потому что, она человек Коломойши и Зе, и не будет против них ничего делать.
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04.05.2020 17:53 Відповісти
если такая игра на публику служит правосудию, то хрен с ней - пусть дальше играет хорошо бы, чтобы она таким же образом сыграла на публику в деле Шеремета, Федины-Зверобий, Чорновол и Стерненко. но надежды никакой... ну разве что чудо...
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04.05.2020 18:14 Відповісти
А де ти побачив, що її гра служить правосуддю?
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04.05.2020 18:43 Відповісти
а ти вважаєш, що завадити суду ухвалити неправомірне рішення, яке шкодить державі й народу це не сприяння здійсненню правосуддя?
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04.05.2020 20:01 Відповісти
Тиск на суд є неприпустимим! У нормальній країні по таких заявах Верховного суду вже би проводили службове розслідування і результати передали би незалежному суду!
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04.05.2020 17:20 Відповісти
Пропоную в Лондонський суд. Той, у якому Суркіси стверджують, що саме вони стоять за офшорами.
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04.05.2020 17:29 Відповісти
Непоганий варіант.
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04.05.2020 17:36 Відповісти
тиск на суд неприпустимий, а хабарі давати їм можна
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04.05.2020 18:39 Відповісти
такі вони всі почавлені-пригнічені.
Маєте лпатню 250-300 тис грн, то тримайте той тиск та виносьте рішення.
реформований суд, нічо не скажеш.
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04.05.2020 17:21 Відповісти
судят и расследуют одни и те же .
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04.05.2020 17:23 Відповісти
https://twitter.com/Analytic_center
https://twitter.com/Analytic_center

Влад Борода

@Analytic_center


От ми можемо скільки завгодно ржати, але їх дох&я. І вони голосують на виборах. Читайте коменти іліти насєлєнія.
Верховный Суд отложил рассмотрение дела о вкладах Суркисов в "Приватбанке" из-за давления со стороны ряда лиц, в том числе Венедиктовой - Цензор.НЕТ 3055

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Верховный Суд отложил рассмотрение дела о вкладах Суркисов в "Приватбанке" из-за давления со стороны ряда лиц, в том числе Венедиктовой - Цензор.НЕТ 5507
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04.05.2020 17:23 Відповісти
Да он просто гомойотермный гетеротроф.
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04.05.2020 17:30 Відповісти
Дико ржав з цих коментів зебілів! І ці люди обирають нам владу...
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04.05.2020 17:30 Відповісти
Вот именно. И мне уже не смешно...
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04.05.2020 17:55 Відповісти
нашему стаду можно разрешать голосовать только за деньги..... хочешь голосовать - заплати 5 тысяч гривен..... может быть только так мозги иногда включались бы.......
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04.05.2020 18:03 Відповісти
ну зеля ведь называл Украину "шлюхой"...., вот теперь время платить за эти шуточки и пришло..... не стоит шутить с Кармой.....
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04.05.2020 17:59 Відповісти
А что там обидного написано?)))
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04.05.2020 20:45 Відповісти
для меня - ничего..... напротив - я только радуюсь! ))
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04.05.2020 21:02 Відповісти
Так там и о нем ничего плохого не написано)) Но зебилы это восприняли как оскорбление)) там написано " Человек разумный, сексуально нормально ориентированный")))
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04.05.2020 21:12 Відповісти
на заборе тоже написано..., но зелю ипут все, кому не попадя.....
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04.05.2020 22:39 Відповісти
Незалежний рехформований суд, аггга..
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04.05.2020 17:29 Відповісти
Верховный Суд отложил рассмотрение дела о вкладах Суркисов в "Приватбанке" из-за давления со стороны ряда лиц, в том числе Венедиктовой - Цензор.НЕТ 2091
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04.05.2020 17:30 Відповісти
Скільки живу, чую одне і те ж... "нема з кого вибирати, "інші - будуть ще гірші"... "толку не буде"
Тому спочатку - постулати, а в кінці - "лірика для розуму" щоб "достукатися" врешті до нього.. -чому не слід терпіти, а частіше переобирати владу...
1. В України Бариги крадуть місячно стільки коштів, що вистачило б тричі за рік замінити всі гілки влади.
2. Приклад Японії, Італії, Ізраїлю, де в пошуках ліпших владу міняють частіше від власної краватки ... - результати хіба гірші ніж в Україні, гірше живуть?
3. Питання: а кого обирати ? Якщо кажуть "нема кого "- ознака абсолютної меншовартості і легковажності до глибокого вивчення політсил і особистостей навколо себе (ліньки).
4.Якщо ДІЙСНО нема кого, то ми (українці) - НЕ органічна сім'я.Уявіть собі сім'ю, в якій всі хочуть розкішно жити, але ніхто не хоче думати - як заробити грошей, всі.... бо, мов - хворі (хто на голову, хто на серце) і всі плачуть, що немає навіть що їсти...
5. Якщо дійсно нема кого обирати - то такий народ НЕ заслуговує на якусь власну самостійну державу, чи думку (позицію) в ній... не заслуговує й на міжнародну правосуб'єктність в очах міжнародної спільноти. Тоді Путін правий, розповсюджуючи злу позицію, що Україна - штучне утворення, недодержава, фейк? А українці - мов, здатні лиш на когось працювати і лише - під чиїмсь вмілим керівництвом, але не під власним. Бо самі не здатні самоорганізуватися.
6. Кажуть: в сім'ї не без виродка... Але ж не в кожної і не в більшості сімей. Перестаньте скиглити і обливати брудом самі себе - ліпше активізуйтеся... Потенціал є - в кожної працьовитої і думаючої сім'ї. Розширте його на общину, район, область, державу. Не лінуйтеся.
7. Українці не конгломерат за національною ознакою, бо 86% її національного складу (без Криму і ЛуГандонгії, які не приймають участі в виборах) - українці..... але керують державою НЕ українці, а "проходімці"... Україна складна за менталітетом... І в цьому є доля правди в силу впливу панівного менталітету держав, що загарбували її частини...Але виборці УСІХ держав світу діляться на два табори в фінальній частині виборів президента, на три-чотири - при виборах парламенту. Тому ми - не виключення!
8. Основна проблема менталітету демократизованої частини України - доведена до абсурду конкурентність думок і поглядів, а за ними - неприпустимо роздрібнені дії на виборах ліпшого патріота... Основна проблема НЕ демократизованої частини - бездумна стадність... і ментальна одностайність дій в виборі якнайбільшого антиукраїнця! Дві крайнощі. В результаті - програють ВСІ. Бо істина - завжди посередині. Потрібен оптимум. Має бути як цивілізована і професійна влада, так і опозиція. Але й опозиція - україноцентрична та констуктивна.
9. Народе, якщо лінуватиметеся думати, діяти та обирати, то не лише держава, але і сім'ї розпадатимуться - якщо одного обиратимете для праці на сім'ю , а інші - будуть лише їх споживати, жити на кошти думаючого та працюючого... і ще й "качати права". І це характерно всім таким сім'ям з гнилою психологією , незалежно від рівня доходів працюючого. І за прикладам далеко ходити не слід - сім'ї трудових мігрантів... І не лише - така ж ситуація спостерігається і в Бариг, якщо один тягне в хату і має неналежний контроль за членами-споживачами в сім'ї... І це стосується не лише дружин (чоловіків) , але й дітей -"крутеликів", наркоманів, *********, п'яниць. Одним словом тих, хто звик "палець об палець"..., хто не звик до зусиль, але звик до бездумності - "прожігать жізнь"... Коли відбувається цей перелом і настає такий момент ? Коли в кожного з утриманців появилося по мерседесу, окремому житлу і частка "заробленого кєшу ", яка дістанеться при розлученні буде достатньою для подальшого безбідного існування і без "заробітчанина"... не дивлячись на те, що він - ******** сім'янин...
10. Чому розлучення в минулому були рідкістю? Бо розлучень не було саме сім'ях де всі працювали. Працювали всі на сім'ю, на спільний інтерес зростання сімейного добробуту і таких була абсолютна більшість. Була спільність інтересів про забезпеченню сім'ї, так і спільність в користуванні надбаними благами.
11. В нинішній Україні сім'ї українців немає. Є ті, хто будує Україну, як і ті, хто незаслужено присвоює, розкрадає створене працюючими. Вони же є одночасно і тими хто її любить, а хто її ненавидить! По суті, Баригам не потрібні не лише патріоти, навіть - їхні однодумці, а взагалі, непотрібні працюючі - як люди з їх протребами, проблемами надіями... з їх життям. Потрібні працюючі до знеможіння - лише як і послушні РАБИ та безмовні виконавці їх волі!
12. Як прискорити "дозрівання" менталітету влади і суспільства? Треба не лінуватися планові вибори проводити частіше всіх гілок влади - 1 раз в чотири роки, Позапланові, або перевибори -ще раніше - в любий час коли влада "не кує, не меле" І проводити так часто доки не оберемо ліпших і продуктивних - щоб потім "розлучення" з нею стало хоча би рідшим - через дві планові каденції...
13. Якшо більшістю опанує позиція "нема з кого вибирати,, "інші - будуть ще гірші"... "толку не буде"... Якщо опустити руки і змиритися з уготованою роллю рабів "господ" - як зовнішніх так і внутрішніх, тоді дійсно, нічого робити не треба... - "чекати від моря погоди"... Бо процес повного перетворення в рабів набирає обертів. Процес пішов... Але, якщо не зникло вікове бажання стати дійсно державним народом, вільним та заможним, , а не колоніальним - не полінуймося.,. - негайно добиваймося зміни владних "еліт". Просніться від літаргії, бо то передсмертя... для прагнучих заможного і щасливого життя людей. Виборюйте цивілізоване життя... хоча б для своїх дітей!
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04.05.2020 18:39 Відповісти
Суд Лондона признал Суркисню соучасниками, а эти питары включая манту и беню и портнова должны пойти по этапу. Спасибо мудрому народу что кражи таких размеров возможны. Сидим дальше на диване, подумаешь 6 лярдов гривен из нашего кармана крадут.
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04.05.2020 17:34 Відповісти
Они оченно просят не мешать получать к зарплате в 10 тыс. баксов еще и премию сурков.
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04.05.2020 17:41 Відповісти
всех этих пидоров по списку надо люстрировать через мусорный бак. "вчинення тиску на суд з метою ухвалення рішення на користь однієї зі сторін" - вот же ж *****!!! эта "сторона" - государство Украина, т.е. мы все, кто мы им зарплату платит из своих карманов, а они норовят поглубже туда свои поганые ручки засунуть.
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04.05.2020 17:43 Відповісти
Венедиктовой/ доктор юридичесих наук Венедиктова пыталась попасть в Верховный суд Украины, но по итогам экзамена не смогла набрать даже минимальный балл.Даже будучи дочерью милицейского генерала.
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04.05.2020 17:35 Відповісти
после такой инфы все эти мрази зеЛеные вместе с венедиктовой должны валить в отставку!
ну ничего..скоро погоним зеЛи и его банду упырей на ростов.дело времени
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04.05.2020 17:40 Відповісти
А ничего, что Венедиктова против возврата Суркисам 250 млн баксов народных денег?
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04.05.2020 17:54 Відповісти
Это не народные деньги, а деньги полученные незаконным путем. Они ставленники запада и их задача уничтожить банковскую систему Украины, чтобы она (банковская система) полностью перешла под контроль запада. Кстати, как в Польше, где нет польских банков.
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04.05.2020 17:58 Відповісти
Похоже суд в Украине постепенно становится независимым от власти.
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04.05.2020 17:56 Відповісти
Еще бы от олигархов не зависеть - вообще бы шикарно было. А так - столбы их заждались...
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04.05.2020 18:11 Відповісти
Не заважайте суддям пакувати чамайдани та набивати кишені? Так?! Скільки вони вже нерухомості по Іспаніях та Лондоні скупили? Суддів на мило, справу передати до Лондонського суду!!!
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04.05.2020 18:10 Відповісти
Я вже все плрахував. Всього потрібно 17 шнурків, 17 гіляк і натхнення🤪
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04.05.2020 18:13 Відповісти
И на фига вы тогда такие хорошие нужны. Заявить на весь свет, что вы боитесь принимать решение из-за давления, тогда как ВС является априори независимым. Или по каждому громкому делу теперь будете бегать по инстанциям и жаловаться на все публикации в СМИ
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04.05.2020 18:20 Відповісти
Бояться вони бідні бо на них тиснуть. Та хер це правда, наші суді коли пахне нормальним баблом нічого і нікого не бояться а тим більше якоїсь сокири. Скоріше вони очікують, щоб підняти ставки і зрозуміти з якого боку попутній вітер дме щоб їхнє рішення було з найменшим ризиком . Наш СУД самий найбільший КРИВОСУД в світі УРА
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04.05.2020 18:39 Відповісти
Это назвается "Одесские мансы". Ну все уже"заряжно", все на мази.... .Эх, если бы не проклятый МВФ! Давно бы уже Суркисы, по решению "самого справедливого суда", чемоданами вывозили из Привата "кровно заработанное"!
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04.05.2020 20:12 Відповісти
 
 