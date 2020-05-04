Верховний Суд відклав розгляд справи про вклади Суркісів у "Приватбанку" через тиск з боку деяких осіб, зокрема Венедіктової. ДОКУМЕНТ
Судді Верховного Суду вважають заяви генерального прокурора України Ірини Венедіктової, члена наглядової ради "Приватбанку" Романа Сульжика і членів партії "Демократична сокира" тиском на свою діяльність.
Про це сказано в повідомленні, поданому Великою палатою ВС до Вищої ради правосуддя і оприлюдненому 4 травня, інформує Цензор.НЕТ.
Зокрема, Верховний Суд вказує, що співзасновник і представники партії "Демократична сокира" неодноразово поширювали інформацію, яка дискредитувала роботу суду. Наприклад, Антон Швець повідомляв, що судді "перебувають у змові" з однією зі сторін справи - сім'єю Суркісів.
Також ВС поскаржився на члена наглядової ради "Приватбанку" Романа Сульжика, який у день розгляду судової справи, 25 квітня 2020 року, у Facebook порадив їм "прочитати шикарну статтю" на "Дзеркалі тижня" або "рахувати гроші Суркісів".
"23 квітня свою позицію як позицію Офісу Генпрокурора озвучила і генеральний прокурор, фактично протиставивши судову владу суспільству і взагалі державі. З виступу створюється враження, що єдиним захисником суспільства і держави виступає прокуратура, яка вже визначила, хто у справі має рацію, а хто ні", - сказано в повідомленні суддів.
Нагадаємо, через підозри в тиску Верховний Суд наприкінці квітня призупинив розгляд касаційної скарги Національного банку України (НБУ), Кабінету міністрів і "Приватбанку"(Київ) на рішення судів нижчих інстанцій за позовом сім'ї Суркісів про скасування рішень НБУ про визнання їх пов'язаними з "Приватбанком" особами і визнання недійсними договорів обміну їхніх коштів у банку на суму понад 1 млрд грн на акції банку (bail-in), пізніше викуплені державою за 1 грн.
Як відомо, члени сім'ї Суркісів намагаються в суді довести, що є не пов'язаними з ексвласниками "Приватбанку" особами. Також вони хочуть скасувати процедуру bail-in. У рамках цієї процедури, гроші на їхніх рахунках у "Приватбанку" були стягнуті на користь держави при націоналізації банку.
Наслідки розгляду цього процесу масштабніші, ніж здається на перший погляд. Від цього буде залежати хід трирічної судової війни між Ігорем Коломойським і державою за законність націоналізації "Приватбанку". Адже судові процеси за позовами ексвласника про незаконність націоналізації припинені до розгляду "справи сім'ї Суркісів".
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Маєте лпатню 250-300 тис грн, то тримайте той тиск та виносьте рішення.
реформований суд, нічо не скажеш.
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Влад Борода
@Analytic_center
От ми можемо скільки завгодно ржати, але їх дох&я. І вони голосують на виборах. Читайте коменти іліти насєлєнія.
Тому спочатку - постулати, а в кінці - "лірика для розуму" щоб "достукатися" врешті до нього.. -чому не слід терпіти, а частіше переобирати владу...
1. В України Бариги крадуть місячно стільки коштів, що вистачило б тричі за рік замінити всі гілки влади.
2. Приклад Японії, Італії, Ізраїлю, де в пошуках ліпших владу міняють частіше від власної краватки ... - результати хіба гірші ніж в Україні, гірше живуть?
3. Питання: а кого обирати ? Якщо кажуть "нема кого "- ознака абсолютної меншовартості і легковажності до глибокого вивчення політсил і особистостей навколо себе (ліньки).
4.Якщо ДІЙСНО нема кого, то ми (українці) - НЕ органічна сім'я.Уявіть собі сім'ю, в якій всі хочуть розкішно жити, але ніхто не хоче думати - як заробити грошей, всі.... бо, мов - хворі (хто на голову, хто на серце) і всі плачуть, що немає навіть що їсти...
5. Якщо дійсно нема кого обирати - то такий народ НЕ заслуговує на якусь власну самостійну державу, чи думку (позицію) в ній... не заслуговує й на міжнародну правосуб'єктність в очах міжнародної спільноти. Тоді Путін правий, розповсюджуючи злу позицію, що Україна - штучне утворення, недодержава, фейк? А українці - мов, здатні лиш на когось працювати і лише - під чиїмсь вмілим керівництвом, але не під власним. Бо самі не здатні самоорганізуватися.
6. Кажуть: в сім'ї не без виродка... Але ж не в кожної і не в більшості сімей. Перестаньте скиглити і обливати брудом самі себе - ліпше активізуйтеся... Потенціал є - в кожної працьовитої і думаючої сім'ї. Розширте його на общину, район, область, державу. Не лінуйтеся.
7. Українці не конгломерат за національною ознакою, бо 86% її національного складу (без Криму і ЛуГандонгії, які не приймають участі в виборах) - українці..... але керують державою НЕ українці, а "проходімці"... Україна складна за менталітетом... І в цьому є доля правди в силу впливу панівного менталітету держав, що загарбували її частини...Але виборці УСІХ держав світу діляться на два табори в фінальній частині виборів президента, на три-чотири - при виборах парламенту. Тому ми - не виключення!
8. Основна проблема менталітету демократизованої частини України - доведена до абсурду конкурентність думок і поглядів, а за ними - неприпустимо роздрібнені дії на виборах ліпшого патріота... Основна проблема НЕ демократизованої частини - бездумна стадність... і ментальна одностайність дій в виборі якнайбільшого антиукраїнця! Дві крайнощі. В результаті - програють ВСІ. Бо істина - завжди посередині. Потрібен оптимум. Має бути як цивілізована і професійна влада, так і опозиція. Але й опозиція - україноцентрична та констуктивна.
9. Народе, якщо лінуватиметеся думати, діяти та обирати, то не лише держава, але і сім'ї розпадатимуться - якщо одного обиратимете для праці на сім'ю , а інші - будуть лише їх споживати, жити на кошти думаючого та працюючого... і ще й "качати права". І це характерно всім таким сім'ям з гнилою психологією , незалежно від рівня доходів працюючого. І за прикладам далеко ходити не слід - сім'ї трудових мігрантів... І не лише - така ж ситуація спостерігається і в Бариг, якщо один тягне в хату і має неналежний контроль за членами-споживачами в сім'ї... І це стосується не лише дружин (чоловіків) , але й дітей -"крутеликів", наркоманів, *********, п'яниць. Одним словом тих, хто звик "палець об палець"..., хто не звик до зусиль, але звик до бездумності - "прожігать жізнь"... Коли відбувається цей перелом і настає такий момент ? Коли в кожного з утриманців появилося по мерседесу, окремому житлу і частка "заробленого кєшу ", яка дістанеться при розлученні буде достатньою для подальшого безбідного існування і без "заробітчанина"... не дивлячись на те, що він - ******** сім'янин...
10. Чому розлучення в минулому були рідкістю? Бо розлучень не було саме сім'ях де всі працювали. Працювали всі на сім'ю, на спільний інтерес зростання сімейного добробуту і таких була абсолютна більшість. Була спільність інтересів про забезпеченню сім'ї, так і спільність в користуванні надбаними благами.
11. В нинішній Україні сім'ї українців немає. Є ті, хто будує Україну, як і ті, хто незаслужено присвоює, розкрадає створене працюючими. Вони же є одночасно і тими хто її любить, а хто її ненавидить! По суті, Баригам не потрібні не лише патріоти, навіть - їхні однодумці, а взагалі, непотрібні працюючі - як люди з їх протребами, проблемами надіями... з їх життям. Потрібні працюючі до знеможіння - лише як і послушні РАБИ та безмовні виконавці їх волі!
12. Як прискорити "дозрівання" менталітету влади і суспільства? Треба не лінуватися планові вибори проводити частіше всіх гілок влади - 1 раз в чотири роки, Позапланові, або перевибори -ще раніше - в любий час коли влада "не кує, не меле" І проводити так часто доки не оберемо ліпших і продуктивних - щоб потім "розлучення" з нею стало хоча би рідшим - через дві планові каденції...
13. Якшо більшістю опанує позиція "нема з кого вибирати,, "інші - будуть ще гірші"... "толку не буде"... Якщо опустити руки і змиритися з уготованою роллю рабів "господ" - як зовнішніх так і внутрішніх, тоді дійсно, нічого робити не треба... - "чекати від моря погоди"... Бо процес повного перетворення в рабів набирає обертів. Процес пішов... Але, якщо не зникло вікове бажання стати дійсно державним народом, вільним та заможним, , а не колоніальним - не полінуймося.,. - негайно добиваймося зміни владних "еліт". Просніться від літаргії, бо то передсмертя... для прагнучих заможного і щасливого життя людей. Виборюйте цивілізоване життя... хоча б для своїх дітей!
ну ничего..скоро погоним зеЛи и его банду упырей на ростов.дело времени