Верховний Суд відклав розгляд справи про вклади Суркісів у "Приватбанку" через тиск з боку деяких осіб, зокрема Венедіктової. ДОКУМЕНТ

Судді Верховного Суду вважають заяви генерального прокурора України Ірини Венедіктової, члена наглядової ради "Приватбанку" Романа Сульжика і членів партії "Демократична сокира" тиском на свою діяльність.

Про це сказано в повідомленні, поданому Великою палатою ВС до Вищої ради правосуддя і оприлюдненому 4 травня, інформує Цензор.НЕТ.

Зокрема, Верховний Суд вказує, що співзасновник і представники партії "Демократична сокира" неодноразово поширювали інформацію, яка дискредитувала роботу суду. Наприклад, Антон Швець повідомляв, що судді "перебувають у змові" з однією зі сторін справи - сім'єю Суркісів.

Також ВС поскаржився на члена наглядової ради "Приватбанку" Романа Сульжика, який у день розгляду судової справи, 25 квітня 2020 року, у Facebook порадив їм "прочитати шикарну статтю" на "Дзеркалі тижня" або "рахувати гроші Суркісів".

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"23 квітня свою позицію як позицію Офісу Генпрокурора озвучила і генеральний прокурор, фактично протиставивши судову владу суспільству і взагалі державі. З виступу створюється враження, що єдиним захисником суспільства і держави виступає прокуратура, яка вже визначила, хто у справі має рацію, а хто ні", - сказано в повідомленні суддів.













Нагадаємо, через підозри в тиску Верховний Суд наприкінці квітня призупинив розгляд касаційної скарги Національного банку України (НБУ), Кабінету міністрів і "Приватбанку"(Київ) на рішення судів нижчих інстанцій за позовом сім'ї Суркісів про скасування рішень НБУ про визнання їх пов'язаними з "Приватбанком" особами і визнання недійсними договорів обміну їхніх коштів у банку на суму понад 1 млрд грн на акції банку (bail-in), пізніше викуплені державою за 1 грн.

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Як відомо, члени сім'ї Суркісів намагаються в суді довести, що є не пов'язаними з ексвласниками "Приватбанку" особами. Також вони хочуть скасувати процедуру bail-in. У рамках цієї процедури, гроші на їхніх рахунках у "Приватбанку" були стягнуті на користь держави при націоналізації банку.

Наслідки розгляду цього процесу масштабніші, ніж здається на перший погляд. Від цього буде залежати хід трирічної судової війни між Ігорем Коломойським і державою за законність націоналізації "Приватбанку". Адже судові процеси за позовами ексвласника про незаконність націоналізації припинені до розгляду "справи сім'ї Суркісів".