Під Житомиром на знищеній пожежею ділянці лісу висадили 5 тис. саджанців сосни. ФОТОрепортаж
Лісники висадили 5 тис. саджанців сосни на знищеній пожежею ділянці в Богунському лісництві на околиці Житомира.
Про це повідомляє Житомирське обласне управління лісового та мисливського господарства, передає Цензор.НЕТ.
"Наприкінці минулого тижня працівники Богунського лісництва разом з директором підприємства Русланом Карчевським та головним лісничим Сергієм Дубницьким на трьох ділянках загальною площею 1 гектар посадили 5 тисяч штук саджанців сосни звичайної", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що саджанці вирощені за особливою технологією в спеціальних касетах, що дозволяє висаджувати їх протягом усього вегетаційного періоду.
Рослини можуть прижитися на новому місці навіть тоді, коли оптимальні терміни для їхньої посадки минули.
В облуправлінні лісового господарства зауважили, що два тижні тому сильний вітер обірвав електричні дроти, від чого виникла пожежа в лісовому масиві Богунського лісництва неподалік Житомира. Вогонь практично знищив дворічні лісові культури.
Топ коментарі
+5 Скрепы неизвестно чего
показати весь коментар05.05.2020 09:38 Відповісти Посилання
+4 Скромный Кролик
показати весь коментар05.05.2020 09:42 Відповісти Посилання
+3 Юрий Бойко #439729
показати весь коментар05.05.2020 09:44 Відповісти Посилання
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Может не стоит садить хвойники- они сильно горят из-за смолы
Вот в Венгрии сажают сразу промышленные леса ( акацаия, тополь, бук)
Вопрос не в этих дождях - вопрос в Впереди лето и в жару укорениться и выжить хвойным трудно
Как они сеются в природе? С шишек семенами и обычно до зимы
всі дурні, крім тебе? чи ти теж трускавецьку гімнозію разом із зеленими дурнями закінчив?
Хвойные мало на что годятся , кроме вагонки и поддодонов
Надо выращивать более дорогие породы - земля ведь ещё не у олигархов
Чтобы такого не произошло, применяют искусственные методы восстановления леса. Вначале выращивают саженцы в питомниках, затем их высаживают, одновременно на большой территории. Это значительно ускоряет восстановление лесов. Правда, такой лес отличается от естественного леса, деревья в нём растут ровными рядами. Кроме этого в искусственном лесу можно выращивать деревья с перевесом в сторону ценных пород.
У Лукашенка классная штука была в руках для посадки сосен.
Видно сразу, ... разовая акция.
Смешно и горько.