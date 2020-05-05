Під Житомиром на знищеній пожежею ділянці лісу висадили 5 тис. саджанців сосни. ФОТОрепортаж

Лісники висадили 5 тис. саджанців сосни на знищеній пожежею ділянці в Богунському лісництві на околиці Житомира.

Про це повідомляє Житомирське обласне управління лісового та мисливського господарства, передає Цензор.НЕТ.

"Наприкінці минулого тижня працівники Богунського лісництва разом з директором підприємства Русланом Карчевським та головним лісничим Сергієм Дубницьким на трьох ділянках загальною площею 1 гектар посадили 5 тисяч штук саджанців сосни звичайної", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що саджанці вирощені за особливою технологією в спеціальних касетах, що дозволяє висаджувати їх протягом усього вегетаційного періоду.

Рослини можуть прижитися на новому місці навіть тоді, коли оптимальні терміни для їхньої посадки минули.

В облуправлінні лісового господарства зауважили, що два тижні тому сильний вітер обірвав електричні дроти, від чого виникла пожежа в лісовому масиві Богунського лісництва неподалік Житомира. Вогонь практично знищив дворічні лісові культури.

Також читайте: Лісівники Житомирщини висадять нові дерева на місці спаленого лісу