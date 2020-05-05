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Під Житомиром на знищеній пожежею ділянці лісу висадили 5 тис. саджанців сосни. ФОТОрепортаж

Лісники висадили 5 тис. саджанців сосни на знищеній пожежею ділянці в Богунському лісництві на околиці Житомира.

Про це повідомляє Житомирське обласне управління лісового та мисливського господарства, передає Цензор.НЕТ.

"Наприкінці минулого тижня працівники Богунського лісництва разом з директором підприємства Русланом Карчевським та головним лісничим Сергієм Дубницьким на трьох ділянках загальною площею 1 гектар посадили 5 тисяч штук саджанців сосни звичайної", - йдеться в повідомленні.
Під Житомиром на знищеній пожежею ділянці лісу висадили 5 тис. саджанців сосни 01

Зазначається, що саджанці вирощені за особливою технологією в спеціальних касетах, що дозволяє висаджувати їх протягом усього вегетаційного періоду.

Під Житомиром на знищеній пожежею ділянці лісу висадили 5 тис. саджанців сосни 02

Рослини можуть прижитися на новому місці навіть тоді, коли оптимальні терміни для їхньої посадки минули.

Під Житомиром на знищеній пожежею ділянці лісу висадили 5 тис. саджанців сосни 03

В облуправлінні лісового господарства зауважили, що два тижні тому сильний вітер обірвав електричні дроти, від чого виникла пожежа в лісовому масиві Богунського лісництва неподалік Житомира. Вогонь практично знищив дворічні лісові культури.

Під Житомиром на знищеній пожежею ділянці лісу висадили 5 тис. саджанців сосни 04

Також читайте: Лісівники Житомирщини висадять нові дерева на місці спаленого лісу

Автор: 

ліс (771) пожежа (4365) Житомирська область (1289)


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Топ коментарі
+5
1 гектар это, прямо сказать, как-то несерьёзно.
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05.05.2020 09:38 Відповісти
+4
так дожди ж идут.
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05.05.2020 09:42 Відповісти
+3
Чомусь мені здається, що Ваш досвід не можна порівнювати з досвідом лісників...
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05.05.2020 09:44 Відповісти
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та пишите уже 5 миллионов. чего уж мелочиться.
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05.05.2020 09:32 Відповісти
1 гектар это, прямо сказать, как-то несерьёзно.
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05.05.2020 09:38 Відповісти
такие маленькие саженцьі - вьіброс денег на ветер. просто показуха, они все засохнут.
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05.05.2020 14:13 Відповісти
В такую жару ?
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05.05.2020 09:39 Відповісти
Они просто до лета могут не укорениться и засохнуть
Может не стоит садить хвойники- они сильно горят из-за смолы
Вот в Венгрии сажают сразу промышленные леса ( акацаия, тополь, бук)
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05.05.2020 09:41 Відповісти
такое маленкое может вообще где-то вьіжить?
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05.05.2020 14:14 Відповісти
так дожди ж идут.
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05.05.2020 09:42 Відповісти
Где? Пока только молнии
Вопрос не в этих дождях - вопрос в Впереди лето и в жару укорениться и выжить хвойным трудно
Как они сеются в природе? С шишек семенами и обычно до зимы
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05.05.2020 09:45 Відповісти
давно уже саженцами размножают
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05.05.2020 09:46 Відповісти
ВОПРОС В СОРТАХ ДРЕВЕСИНЫ
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05.05.2020 09:50 Відповісти
Під Житомиром на знищеній пожежею ділянці лісу висадили 5 тис. саджанців сосни - Цензор.НЕТ 8243
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05.05.2020 09:51 Відповісти
і що це ти доказуєш цим фото? аж нічого.
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05.05.2020 14:16 Відповісти
Під Житомиром на знищеній пожежею ділянці лісу висадили 5 тис. саджанців сосни - Цензор.НЕТ 4054
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05.05.2020 09:58 Відповісти
сосна пісок любить,а пісок воду не затримує
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05.05.2020 09:42 Відповісти
В Житомирському районі ще садити і садити , бо пожежі це лише частина шкоди , а от скільки шкоди нанесено з видобутку Бурштину ? там просто все вимито = місячний пейзаж . І всі ці пилові бурі в Київський області , то є результат знищення лісів при добуту бурштину .
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05.05.2020 13:38 Відповісти
Из моего личного опыта- хвойники хорошо укрепляются если садить в ноябре , октябре - дожди и снег им в пользу
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05.05.2020 09:43 Відповісти
Чомусь мені здається, що Ваш досвід не можна порівнювати з досвідом лісників...
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05.05.2020 09:44 Відповісти
Когда кажеться - креститься надо 😀😀😀
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05.05.2020 09:46 Відповісти
Дебілко, ти хоч якусь мову вивчи Українську тобі щелепа не дозволяє, москальську - і ту не знаєш.
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05.05.2020 11:06 Відповісти
у цивілізації не садять такі маленькі садженці, так що який там у лісників досвід. економія на розмілі садженця, бо чим меньше тим дешевше.
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05.05.2020 14:18 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=rc5ZJHx4OlQ

всі дурні, крім тебе? чи ти теж трускавецьку гімнозію разом із зеленими дурнями закінчив?
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05.05.2020 14:58 Відповісти
да прям круть - в землюборосили и даже не придавили, после днии минутьі видно качество палки-стрьікалки: половина прикорневой части наверху осталось.
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05.05.2020 15:25 Відповісти
ну я ж кажу, жюпі - ще одне "експерт"
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05.05.2020 16:25 Відповісти
«Всякий, кто вместо одного колоса или одного ****** травы сумеет вырастить на том же поле два, окажет человечеству и своей родине бо́льшую услугу, чем все политики, взятые вместе» (Джонатан Свифт)
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05.05.2020 09:44 Відповісти
А де відео від бубочки, як воно ліси висаджувало? Лукашенко своє зняв, не треба відставати від тренду...
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05.05.2020 09:45 Відповісти
УЧИТЬСЯ НАДО У ВЕНГРОВ И АВСТРИЯК как выращивать лес для промышленности

Хвойные мало на что годятся , кроме вагонки и поддодонов
Надо выращивать более дорогие породы - земля ведь ещё не у олигархов
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05.05.2020 09:49 Відповісти
+ засаживание сосной - это отрыжка совка. Если засадить сосну, то через лет 40-50 она одновременно состарится и будут завалы из сухих сосновых деревьев и хвои, которые горят как спички, и там опять повторится пожар. Нельзя сосной засаживать.
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05.05.2020 09:52 Відповісти
Просто никто серьезно этими темами не занимается- ПОСТОЯННО У ВЛАСТИ ВРЕМЕНЩИКИ
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05.05.2020 09:59 Відповісти
Использование древесины постоянно растёт. Для этого вырубают леса. А восстановиться леса быстро не могут, поэтому быстро происходит эрозия почвы, и процесс восстановления замедляется ещё больше. Если леса вырубают, и они не восстанавливаются, значит, это может привести к тому, что у нас лесов скоро вообще не останется.
Чтобы такого не произошло, применяют искусственные методы восстановления леса. Вначале выращивают саженцы в питомниках, затем их высаживают, одновременно на большой территории. Это значительно ускоряет восстановление лесов. Правда, такой лес отличается от естественного леса, деревья в нём растут ровными рядами. Кроме этого в искусственном лесу можно выращивать деревья с перевесом в сторону ценных пород.
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05.05.2020 10:00 Відповісти
бьістоо не получается восстановить, потому что срубить проще уже готовое. посадка и вьіращивние стоит бабла, а єто не в ходит в прадигму обогащения.
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05.05.2020 14:20 Відповісти
можливо на поліссі вже час починати акацію саджати..
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05.05.2020 10:00 Відповісти
Чому акацію, а не скажімо берізки?
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05.05.2020 11:55 Відповісти
Може вже і пальми час висаджувати..клімат міняється..полісся скоро стане лісостепом..
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05.05.2020 12:03 Відповісти
Добре горітимуть. Іде процес опустеніння Полісся, пожежі будуть і надалі. Треба висаджувати породи листових дерев, які погано горять.
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05.05.2020 11:38 Відповісти
В зв'язку з глобальними кліматичними змінами для України зараз більш актуально висаджувати широколистні сорти дерев. А в містах добре було б засаджувати в'юнкими рослинами типу плюща та винограду. Хоча висотні багатоповрхівки ніщо не врятує від перегріву стін.
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05.05.2020 11:49 Відповісти
На карачках долго 400 000 гектаров высаживать.
У Лукашенка классная штука была в руках для посадки сосен.

Видно сразу, ... разовая акция.
Смешно и горько.
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05.05.2020 12:27 Відповісти
срубили-подожгли-посадили.
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05.05.2020 12:54 Відповісти
 
 