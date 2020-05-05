Зливи на Вінниччині: потік води і мулу змив з дороги велосипедиста, чоловік загинув, - ДСНС. ФОТОрепортаж

5 травня підрозділи ДСНС у Вінницькій області виїжджали на ліквідацію наслідків негоди в трьох районах області, а саме: в Гайсинському, Бершадському та Погребищенському.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Зокрема, в с. Круподеринці, під час зливи, великим потоком води і мулу був змитий з дороги місцевий житель, який рухався на велосипеді дорогою.

Прибувши на місце події, співробітники ДСНС витягли тіло загиблого чоловіка з замуленого узбіччя і передали працівникам Нацполіції.

Унаслідокі зливи в цьому населеному пункті замулено близько 150 м дороги, в'їзд в село тимчасово здійснюється по іншій дорозі.

Також, в смт. Погребище, 4 травня о 18:14 рятувальники надали допомогу населенню з відкачування води з території одного приватного домоволодіння на вул. Чернечій у районному центрі.

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В результаті зливи в місті Гайсин о 19:54 на вул. І. Богуна було підтоплено одне приватне домогосподарство. Співробітники ДСНС, які прибули на допомогу населенню, спеціальним обладнанням відкачали 8 куб.м води і прочистили стічні канави від сміття і бруду.

Фото: пресслужба ДСНС

На аналогічний виклик того ж вечора виїжджали рятувальники м. Бершадь. Там, в с. Крушенівка через сильний дощ затопило двір і одну присадибну ділянку. Щоб запобігти підтопленню житлового будинку, за допомогою підручних засобів, рятувальники зробили підкоп і відвели воду в долину.

До проведення аварійно-рятувальних робіт від ДСНС залучалися 19 рятувальників особового складу та чотири одиниці спеціальної техніки.