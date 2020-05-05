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Зливи на Вінниччині: потік води і мулу змив з дороги велосипедиста, чоловік загинув, - ДСНС. ФОТОрепортаж

5 травня підрозділи ДСНС у Вінницькій області виїжджали на ліквідацію наслідків негоди в трьох районах області, а саме: в Гайсинському, Бершадському та Погребищенському.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Зокрема, в с. Круподеринці, під час зливи, великим потоком води і мулу був змитий з дороги місцевий житель, який рухався на велосипеді дорогою.

Прибувши на місце події, співробітники ДСНС витягли тіло загиблого чоловіка з замуленого узбіччя і передали працівникам Нацполіції.

Зливи на Вінниччині: потік води і мулу змив з дороги велосипедиста, чоловік загинув, - ДСНС 01

Унаслідокі зливи в цьому населеному пункті замулено близько 150 м дороги, в'їзд в село тимчасово здійснюється по іншій дорозі.

Також, в смт. Погребище, 4 травня о 18:14 рятувальники надали допомогу населенню з відкачування води з території одного приватного домоволодіння на вул. Чернечій у районному центрі.

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В результаті зливи в місті Гайсин о 19:54 на вул. І. Богуна було підтоплено одне приватне домогосподарство. Співробітники ДСНС, які прибули на допомогу населенню, спеціальним обладнанням відкачали 8 куб.м води і прочистили стічні канави від сміття і бруду.

Зливи на Вінниччині: потік води і мулу змив з дороги велосипедиста, чоловік загинув, - ДСНС 02

Фото: пресслужба ДСНС

На аналогічний виклик того ж вечора виїжджали рятувальники м. Бершадь. Там, в с. Крушенівка через сильний дощ затопило двір і одну присадибну ділянку. Щоб запобігти підтопленню житлового будинку, за допомогою підручних засобів, рятувальники зробили підкоп і відвели воду в долину.

До проведення аварійно-рятувальних робіт від ДСНС залучалися 19 рятувальників особового складу та чотири одиниці спеціальної техніки.

Автор: 

Вінницька область (1034) негода (761) ДСНС (5192)


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Топ коментарі
+10
Тебе він покарав відсутністю мозку.
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05.05.2020 10:58 Відповісти
+9
А почему ты эту новость комментируешь, если она не офигенная?
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05.05.2020 10:40 Відповісти
+1
и что важно велосипедист был абсолютно трезв!
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05.05.2020 10:40 Відповісти
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Офигенно важная новость.. Ну прямо на общегосударственном уровне.. И как страна жила без этой новости?
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05.05.2020 10:29 Відповісти
А почему ты эту новость комментируешь, если она не офигенная?
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05.05.2020 10:40 Відповісти
и что важно велосипедист был абсолютно трезв!
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05.05.2020 10:40 Відповісти
Взагалі то незрозуміло, як на такому ландшафті
https://www.google.com.ua/maps/@49.5043177,29.335495,3a,75y,84.89h,72.87t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipON4mB43G5G0nx6aQDC-dX6PlVqsHicgLZ4EjWY!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipON4mB43G5G0nx6aQDC-dX6PlVqsHicgLZ4EjWY%3Dw203-h100-k-no-pi0-ya243.37624-ro-0-fo100!7i8192!8i4096?hl=ru

міг створитися сель, який збив і втопив людину.
Це ж не гори.
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05.05.2020 12:47 Відповісти
Вот Винницу бог карает по справедливости ..Сель кто б мог подумать ..А еще саранча метеориты язвы в запасе
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05.05.2020 10:45 Відповісти
Тебе він покарав відсутністю мозку.
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05.05.2020 10:58 Відповісти
Горе конечно ,но два дождя в маю агрономы покую .
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05.05.2020 10:59 Відповісти
Дождь как дождь
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05.05.2020 11:23 Відповісти
У підтоплених будинках живуть виборці Зе! Команди. Чекають щоб їм хтось все зробив, в тому числі і водовідведення. Раніше це ніяк не можна було зробити, бо думати ж треба.
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05.05.2020 11:43 Відповісти
Коронавирус не щадит никого.
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05.05.2020 12:42 Відповісти
 
 