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Новини Фото Агресія Росії проти України
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Найманці РФ запустили по околицях Павлополя некеровану авіаційну ракету, - штаб ОС. ФОТОрепортаж

Вчора, в околицях Павлополя, за кілька десятків метрів від житлових будинків українські військовослужбовці виявили НАР С-8.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє штаб операції Об'єднаних сил, інформує Цензор.НЕТ.

За попередньою інформацією, ракета була випущена напередодні російсько окупаційними військами з напрямку населеного пункту Верхньошироківське. На щастя, ракета не розірвалася. Ніхто з місцевих мешканців не постраждав.

Цей випадок був задокументований відповідними слідчими органами, після чого інженерно-саперні підрозділи Збройних сил України знешкодили ракету на місці шляхом підриву.

Ймовірно, запуск С-8 був здійснений з саморобної наземної пускової установки.

Також читайте: Будинки мирних жителів у Верхньоторецькому і Золотому-4 потрапили під обстріл найманців РФ, - пресцентр ОС. ФОТО

Оскільки ракета є некерованою, очевидним є той факт, що окупанти цілили безпосередньо в напрямку населеного пункту. Такими діями загарбники вкотре продемонстрували своє цинічне ставлення до місцевого населення та свідомо наразили мирних громадян на небезпеку.

Найманці РФ запустили по околицях Павлополя некеровану авіаційну ракету, - штаб ОС 01
Найманці РФ запустили по околицях Павлополя некеровану авіаційну ракету, - штаб ОС 02
Найманці РФ запустили по околицях Павлополя некеровану авіаційну ракету, - штаб ОС 03

Автор: 

обстріл (29575) ракети (4099) Донбас (22358) найманці рф (2068) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+12
а зе все шукає мир в очах *****
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05.05.2020 11:30 Відповісти
+6
И что? На то они и наемники и террористы. А вы хотели чтобы боевики пошли на завод работать и давать стране угля? А вы вместо того чтобы их уничтожать с ними о чем то договариваетесь. Кстати возможно ето сделали даже те кого вы недавно отпустили под предлогом обмена. Так что кушайте...
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05.05.2020 11:34 Відповісти
+6
Коли ж до лохів дійде що він ворог, а не придурок?
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05.05.2020 11:44 Відповісти
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Обсе слепое даже не смотрит на ракету
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05.05.2020 11:28 Відповісти
ниче шо на рукаве флажок ни разу не Европы? ну, то есть Европы, но территориально.
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05.05.2020 11:34 Відповісти
а зе все шукає мир в очах *****
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05.05.2020 11:30 Відповісти
в шоколадном глазе *****)))
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05.05.2020 12:07 Відповісти
И что? На то они и наемники и террористы. А вы хотели чтобы боевики пошли на завод работать и давать стране угля? А вы вместо того чтобы их уничтожать с ними о чем то договариваетесь. Кстати возможно ето сделали даже те кого вы недавно отпустили под предлогом обмена. Так что кушайте...
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05.05.2020 11:34 Відповісти
Вероятно, что запуск С-8 был осуществлен с самодельной наземной пусковой установкиИсточник: https://censor.net.ua/p3193415

А є технічна можливість її запустити з землі..?
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05.05.2020 11:35 Відповісти
если не управляемая то возможно, там только запал двигателя и взрыв на прикосновение, впопучленцы забыли выкрутить предохранитель, так было с градами и не раз, торчали карандаши де не попадя.
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05.05.2020 12:10 Відповісти
Зрозуміло..дяки..
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05.05.2020 12:18 Відповісти
Просто они специально не вкручивали взрыватель(что бы не спутали со 120 или другой..которых прилетает десятки )..что бы узнать куда и как она долетит..какие отклонения были от курса!....А вот после этого уже полетят со взрывателями.....
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05.05.2020 12:33 Відповісти
Общался с парнями, служившими в 14-16х годах на передке. Они рассказывали, что иногда с той стороны СПЕЦИАЛЬНО не ставили ракеты на боевой взвод и когда саперы обезвреживали эти "подарки", то находили записки со словами: "помогаем чем можем".
Среди кадровых солдат России тоже встречаются нормальные люди. Так же как и гавно среди ВСУ.
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05.05.2020 14:44 Відповісти
Такими действиями захватчики еще раз продемонстрировали свое циничное отношение к местному населению и сознательно подвергли мирных граждан опасности.

А можете даже не сомневаться. Обстреливая населенные пункты и убивая мирных они тем самым добиваются отвода ВСУ. И ихняя тактика действует. Они будут делать ето до тех пор пока последний украинский солдат не убежит с Украины. Потому что закон написан кровью, что с террористами нельзя никогда договариваться. Вы же сами способствуете и склоняете террористов к убийствам и обстрелам наших людей и городов. Так что в первую очередь в етом виновата сама украинская власть.
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05.05.2020 11:39 Відповісти
Дамбасня розважається.
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05.05.2020 11:39 Відповісти
https://twitter.com/JuntaChronicles
https://twitter.com/JuntaChronicles

Хроники Хунты

@JuntaChronicles

·https://twitter.com/JuntaChronicles/status/1257587146581594112 15 мин

Когда нефть и доходы Роисси рекордно обвалились, Зеленский "вдруг" решил начать закупать у неё бензин. Кто ж ещё поможет рашистам оккупировать Украину и убивать украинцев, если не украинский **********

Наемники РФ запустили по окрестностям Павлополя неуправляемую авиационную ракету, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 5767
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05.05.2020 11:41 Відповісти
Коли ж до лохів дійде що він ворог, а не придурок?
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05.05.2020 11:44 Відповісти
да ладно вам...
вот это вот - когда наконец то поймут.....?
все все поняли и знали почти с самого начала..... - за него сейчас остались стойкие адепты руського мира...
Вчера на рыбалке попался паренек, лет 20-ти.... - по Яныку скучает - намайданили на хреновую жизнь... - вот это все...
Родители его переехали когда то в Украину с Череповца..
Много таких - встречаю на каждом шагу.....
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05.05.2020 11:51 Відповісти
НУРСы?
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05.05.2020 12:34 Відповісти
КОГДА Ж ИХ ТАМ ВЗОРВУТ ВСЕХ !!!
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05.05.2020 13:23 Відповісти
 
 