Найманці РФ запустили по околицях Павлополя некеровану авіаційну ракету, - штаб ОС. ФОТОрепортаж

Вчора, в околицях Павлополя, за кілька десятків метрів від житлових будинків українські військовослужбовці виявили НАР С-8.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє штаб операції Об'єднаних сил, інформує Цензор.НЕТ.

За попередньою інформацією, ракета була випущена напередодні російсько окупаційними військами з напрямку населеного пункту Верхньошироківське. На щастя, ракета не розірвалася. Ніхто з місцевих мешканців не постраждав.

Цей випадок був задокументований відповідними слідчими органами, після чого інженерно-саперні підрозділи Збройних сил України знешкодили ракету на місці шляхом підриву.

Ймовірно, запуск С-8 був здійснений з саморобної наземної пускової установки.

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Оскільки ракета є некерованою, очевидним є той факт, що окупанти цілили безпосередньо в напрямку населеного пункту. Такими діями загарбники вкотре продемонстрували своє цинічне ставлення до місцевого населення та свідомо наразили мирних громадян на небезпеку.





