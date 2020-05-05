Найманці РФ запустили по околицях Павлополя некеровану авіаційну ракету, - штаб ОС. ФОТОрепортаж
Вчора, в околицях Павлополя, за кілька десятків метрів від житлових будинків українські військовослужбовці виявили НАР С-8.
Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє штаб операції Об'єднаних сил, інформує Цензор.НЕТ.
За попередньою інформацією, ракета була випущена напередодні російсько окупаційними військами з напрямку населеного пункту Верхньошироківське. На щастя, ракета не розірвалася. Ніхто з місцевих мешканців не постраждав.
Цей випадок був задокументований відповідними слідчими органами, після чого інженерно-саперні підрозділи Збройних сил України знешкодили ракету на місці шляхом підриву.
Ймовірно, запуск С-8 був здійснений з саморобної наземної пускової установки.
Оскільки ракета є некерованою, очевидним є той факт, що окупанти цілили безпосередньо в напрямку населеного пункту. Такими діями загарбники вкотре продемонстрували своє цинічне ставлення до місцевого населення та свідомо наразили мирних громадян на небезпеку.
Будь ласка, зачекайте...
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А є технічна можливість її запустити з землі..?
Среди кадровых солдат России тоже встречаются нормальные люди. Так же как и гавно среди ВСУ.
А можете даже не сомневаться. Обстреливая населенные пункты и убивая мирных они тем самым добиваются отвода ВСУ. И ихняя тактика действует. Они будут делать ето до тех пор пока последний украинский солдат не убежит с Украины. Потому что закон написан кровью, что с террористами нельзя никогда договариваться. Вы же сами способствуете и склоняете террористов к убийствам и обстрелам наших людей и городов. Так что в первую очередь в етом виновата сама украинская власть.
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Хроники Хунты
@JuntaChronicles
·https://twitter.com/JuntaChronicles/status/1257587146581594112 15 мин
Когда нефть и доходы Роисси рекордно обвалились, Зеленский "вдруг" решил начать закупать у неё бензин. Кто ж ещё поможет рашистам оккупировать Украину и убивать украинцев, если не украинский **********
вот это вот - когда наконец то поймут.....?
все все поняли и знали почти с самого начала..... - за него сейчас остались стойкие адепты руського мира...
Вчера на рыбалке попался паренек, лет 20-ти.... - по Яныку скучает - намайданили на хреновую жизнь... - вот это все...
Родители его переехали когда то в Украину с Череповца..
Много таких - встречаю на каждом шагу.....