Поліцейського в Покровську затримали за одержання хабаря у 20 тис. грн. Під час обшуку в нього виявили валюту, наркотичні речовини та записи щодо їхнього збуту. ФОТОрепортаж

Співробітник поліції міста Покровська був викритий внутрішньою безпекою Нацполіції на вимаганні 20 000 гривень хабаря за непритягнення особи до відповідальності. За сприяння керівництва ГУНП у Донецькій області поліцейському оголошено про підозру у скоєнні злочину.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України.

Оперативники Донецького управління ДВБ НПУ встановили інформацію щодо протиправних дій одного зі співробітників Покровського ВП ГУНП у Донецькій області.

Оперуповноважений відділу кримінальної поліції затримав мешканця Покровська, в якого було виявлено амфетамін. Однак поліцейський належним чином факт не зареєстрував, а почав вимагати "відкупні" за уникнення покарання – 20 000 гривень. Чоловік погодився і відразу передав капітану поліції наявні у нього 5 тисяч гривень, а решту пообіцяв віддати згодом.

На наступну зустріч з "боржником" співробітник поліції приїхав разом зі своїм знайомим, який і забрав другу частину хабаря - 15 000 гривень. Працівники внутрішньої безпеки поліції, ДБР, за процесуального керівництва прокуратури області та за участю бійців спецпідрозділу патрульної поліції ТОР затримали посередника.

Сам підозрюваний втік з місця злочину на власному автомобілі, на ходу викинувши із салону 76 розфасованих пакетиків з наркотичними засобами.

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В результаті санкціонованих обшуків за місцем несення служби підозрюваного, за місцем проживання та в його автомобілі Nisan Qashqai виявлено та вилучено 1700 доларів США, мобільні термінали, чорнові записи щодо збуту наркотичних речовин, електронні ваги, розфасовану речовину невідомого походження.

38-річному підозрюваному слідчі ТУ ДБР, розташованого у місті Краматорську, під процесуальним керівництвом прокуратури Донецького області оголосили про підозру за ч.3 ст.368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання внесення щодо поліцейського додаткової кваліфікації вчинення злочину, передбаченого ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) КК України.

Підозрюваний затриманий, суд відправив його під варту на 60 діб, з правом внесення застави в розмірі 126 000 гривен.



Фото: сайт Нацполіції