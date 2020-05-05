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Новини Фото Хабарники
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Поліцейського в Покровську затримали за одержання хабаря у 20 тис. грн. Під час обшуку в нього виявили валюту, наркотичні речовини та записи щодо їхнього збуту. ФОТОрепортаж

Співробітник поліції міста Покровська був викритий внутрішньою безпекою Нацполіції на вимаганні 20 000 гривень хабаря за непритягнення особи до відповідальності. За сприяння керівництва ГУНП у Донецькій області поліцейському оголошено про підозру у скоєнні злочину.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України.

Оперативники Донецького управління ДВБ НПУ встановили інформацію щодо протиправних дій одного зі співробітників Покровського ВП ГУНП у Донецькій області.

Оперуповноважений відділу кримінальної поліції затримав мешканця Покровська, в якого було виявлено амфетамін. Однак поліцейський належним чином факт не зареєстрував, а почав вимагати "відкупні" за уникнення покарання – 20 000 гривень. Чоловік погодився і відразу передав капітану поліції наявні у нього 5 тисяч гривень, а решту пообіцяв віддати згодом.

Поліцейського в Покровську затримали за одержання хабаря у 20 тис. грн. Під час обшуку в нього виявили валюту, наркотичні речовини та записи щодо їхнього збуту 01

На наступну зустріч з "боржником" співробітник поліції приїхав разом зі своїм знайомим, який і забрав другу частину хабаря - 15 000 гривень. Працівники внутрішньої безпеки поліції, ДБР, за процесуального керівництва прокуратури області та за участю бійців спецпідрозділу патрульної поліції ТОР затримали посередника.

Поліцейського в Покровську затримали за одержання хабаря у 20 тис. грн. Під час обшуку в нього виявили валюту, наркотичні речовини та записи щодо їхнього збуту 02

Сам підозрюваний втік з місця злочину на власному автомобілі, на ходу викинувши із салону 76 розфасованих пакетиків з наркотичними засобами.

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В результаті санкціонованих обшуків за місцем несення служби підозрюваного, за місцем проживання та в його автомобілі Nisan Qashqai виявлено та вилучено 1700 доларів США, мобільні термінали, чорнові записи щодо збуту наркотичних речовин, електронні ваги, розфасовану речовину невідомого походження.

Поліцейського в Покровську затримали за одержання хабаря у 20 тис. грн. Під час обшуку в нього виявили валюту, наркотичні речовини та записи щодо їхнього збуту 03

38-річному підозрюваному слідчі ТУ ДБР, розташованого у місті Краматорську, під процесуальним керівництвом прокуратури Донецького області оголосили про підозру за ч.3 ст.368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Поліцейського в Покровську затримали за одержання хабаря у 20 тис. грн. Під час обшуку в нього виявили валюту, наркотичні речовини та записи щодо їхнього збуту 04

Вирішується питання внесення щодо поліцейського додаткової кваліфікації вчинення злочину, передбаченого ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) КК України.

Підозрюваний затриманий, суд відправив його під варту на 60 діб, з правом внесення застави в розмірі 126 000 гривен.

Поліцейського в Покровську затримали за одержання хабаря у 20 тис. грн. Під час обшуку в нього виявили валюту, наркотичні речовини та записи щодо їхнього збуту 05
Фото: сайт Нацполіції

Автор: 

хабар (4750) Нацполіція (15327) Правоохоронні органи (2709) силовики (2515) Донецька область (8954) Покровськ (698)


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Топ коментарі
+7
Оце так реформа від Порошенко-Авакова.
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05.05.2020 11:41 Відповісти
+5
это Донбасс, тут всегда это было завязано на ментах. В Луганске наркотой занимался "Беркут" - все знали адреса, пароли, явки где можно было без проблем купить дозу.
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05.05.2020 11:51 Відповісти
+3
Усыпить его и дело с концом!
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05.05.2020 11:50 Відповісти
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Оце так реформа від Порошенко-Авакова.
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05.05.2020 11:41 Відповісти
это Донбасс, тут всегда это было завязано на ментах. В Луганске наркотой занимался "Беркут" - все знали адреса, пароли, явки где можно было без проблем купить дозу.
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05.05.2020 11:51 Відповісти
Один плюс во всем этом - если покупать у него наркоту, он тебя не арестует.
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05.05.2020 17:20 Відповісти
Багато Ти бачив до цієї реформи, щоб ментів на наркоті брали?
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05.05.2020 12:29 Відповісти
Як же так? Бубочка зе казав, що авакян то найкращий і найефективніший міністр.
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05.05.2020 12:58 Відповісти
Яка несподіванка...
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05.05.2020 11:41 Відповісти
нужно было ему помочь уничтожить улики путём их поедания … на одного бы аваковца было бы меньше.
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05.05.2020 11:44 Відповісти
надо бы с ним очень жестко поговорить, чтобы его предприятие не работало...
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05.05.2020 11:47 Відповісти
Усыпить его и дело с концом!
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05.05.2020 11:50 Відповісти
вот та мразота в которую так верит аваков, возглавляет, координирует, покрывает или участвует во всем криминале без исключения. без ментов не происходит НИЧЕГО. кроме обычного гопстоп и жлобских преступлений.
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05.05.2020 11:51 Відповісти
Нічого дивного не відбувається аваківська ОЗУ деградує шаленими темпами. Але обшуки потрібно проводити у міністра, його оточення, Шкуряків, Антох брехливих. А то все наслідки корупції і покривання злочинів керівництвом МВС. У нас не иіснує поліції. В наявності банда.
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05.05.2020 12:18 Відповісти
Вішати поліцаїв як у війну.
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05.05.2020 12:40 Відповісти
этот полицай напомнил Шуру Балаганова!!

Помутил разум ему Бог!!
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05.05.2020 12:47 Відповісти
 
 