СБУ викрила розкрадання 2,5 млн на реконструкції паркової зони в Дніпрі. ФОТО

Служба безпеки України виявила завдання мільйонних збитків бюджету Дніпра під час реконструкції зони відпочинку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБ України.

За попередньою версією слідства, протягом 2017-2018 років комунальне підприємство оголосило два тендери з виконання капітального ремонту системи освітлення однієї з паркових зон міста загальною вартістю майже 9 мільйонів гривень. Перемогу в обох випадках здобула одна комерційна структура.

Під час виконання замовлення керівник фірми вирішив "зекономити" бюджетні гроші. Він встановив освітлювальну техніку нижчої якості, не дотримуючись технічних стандартів, здійснив її підключення, допустивши порушення норм та правил безпеки. До актів комерсант вніс завідомо неправдиву інформацію про обсяги робіт та їх вартість. Приймання робіт здійснювало підприємство технічного нагляду, яке на постійній основі залучали комунальниками для перевірки якості та повноти виконаних робіт, а також їх відповідності технічним нормам. Керівник цієї структури, незважаючи на очевидні порушення умов тендеру, підписав акт з висновком про належне виконання ремонтних робіт. За висновками будівельно-технічної експертизи, внаслідок зловживань місцевому бюджету завдано збитки на майже 2,5 мільйона гривень.

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У межах кримінального провадження керівнику комерційної структури повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах; службове підроблення) Кримінального кодексу України, а директору підприємства, що здійснювало технічний нагляд, ‒ за ч. 2 ст. 366 КК України.

Наразі керівнику підрядної організації обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, а керівнику підприємства технічного нагляду – домашній арешт.

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