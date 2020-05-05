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СБУ викрила розкрадання 2,5 млн на реконструкції паркової зони в Дніпрі. ФОТО

Служба безпеки України виявила завдання мільйонних збитків бюджету Дніпра під час реконструкції зони відпочинку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБ України.

За попередньою версією слідства, протягом 2017-2018 років комунальне підприємство оголосило два тендери з виконання капітального ремонту системи освітлення однієї з паркових зон міста загальною вартістю майже 9 мільйонів гривень. Перемогу в обох випадках здобула одна комерційна структура.

Під час виконання замовлення керівник фірми вирішив "зекономити" бюджетні гроші. Він встановив освітлювальну техніку нижчої якості, не дотримуючись технічних стандартів, здійснив її підключення, допустивши порушення норм та правил безпеки. До актів комерсант вніс завідомо неправдиву інформацію про обсяги робіт та їх вартість. Приймання робіт здійснювало підприємство технічного нагляду, яке на постійній основі залучали комунальниками для перевірки якості та повноти виконаних робіт, а також їх відповідності технічним нормам. Керівник цієї структури, незважаючи на очевидні порушення умов тендеру, підписав акт з висновком про належне виконання ремонтних робіт. За висновками будівельно-технічної експертизи, внаслідок зловживань місцевому бюджету завдано збитки на майже 2,5 мільйона гривень.

Також дивіться: Схему привласнення 5,7 млн грн допомоги родичам померлих пенсіонерів викрито на Донеччині, - Офіс генпрокурора. ФОТО

СБУ викрила розкрадання 2,5 млн на реконструкції паркової зони в Дніпрі 01
СБУ викрила розкрадання 2,5 млн на реконструкції паркової зони в Дніпрі 02
СБУ викрила розкрадання 2,5 млн на реконструкції паркової зони в Дніпрі 03

У межах кримінального провадження керівнику комерційної структури повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах; службове підроблення) Кримінального кодексу України, а директору підприємства, що здійснювало технічний нагляд, ‒ за ч. 2 ст. 366 КК України.

Наразі керівнику підрядної організації обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, а керівнику підприємства технічного нагляду – домашній арешт.

Також дивіться: Шахраї вкрали 9,4 млн грн на махінаціях із будівництвом футбольних полів, - поліція. ФОТО

Автор: 

Дніпро (3323) парк (124) реконструкція (331) СБУ (13061) махінації (423)


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Топ коментарі
+10
СБУ стороной обходит Харьков.А там Гепа для себя Клондайк открыл и не только на сортирах за 20 млн.
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05.05.2020 11:46 Відповісти
+8
Гепа и Труханов теперь свои. Своих трогать нельзя. Не по понятиям.
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05.05.2020 11:49 Відповісти
+8
1. С какого хера СБУ расследует экономические дела, притом копеешные?
2. Дана команда "валить" мэра Днепра, для этого СБУ роет носом чтобы нарыть хоть что-то?
2. Какого хера СБУ не роет, как выше правильно заметили, в том же Харькове? Там в метро лавочки не стеснялись ставить по 16 тыс.долл. при цене максимум в 1000 грн., если копнуть там масштаб будет на 2-3 порядка выше. И?
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05.05.2020 11:55 Відповісти
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СБУ стороной обходит Харьков.А там Гепа для себя Клондайк открыл и не только на сортирах за 20 млн.
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05.05.2020 11:46 Відповісти
Гепа и Труханов теперь свои. Своих трогать нельзя. Не по понятиям.
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05.05.2020 11:49 Відповісти
Теперь? Напомните мне, когда это они вышли из тюрьмы, где просидели пооследние 5 лет?
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05.05.2020 11:50 Відповісти
Так это Петя в 2019 с трибуны или Зеля грозно обещал их посадить?
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05.05.2020 13:06 Відповісти
Как можно посадить того, кто так красиво с первой леди вышивает?
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05.05.2020 13:17 Відповісти
Гепа и Труханов ето Петины друзья. Их низзя трогать. Лучше Саакашвили гонять, он самый страшный агент кремля, по словам Пети.
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05.05.2020 11:50 Відповісти
А чому найвеличніший їх не чіпає? Не тому що злигався з ЄС?
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05.05.2020 11:53 Відповісти
то есть Зеленый осознанно не чипае Петиных друзей ?
а як же - приде весна - будемо саджати
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05.05.2020 12:08 Відповісти
Они не друзья,они -вороны.А ворон ворону глаз не выклюет.В поддавки играют.
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05.05.2020 13:06 Відповісти
Они "своими" были ещё в 2019-м когда за гаранта агитировали перед выборами.
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05.05.2020 15:23 Відповісти
подайте заяву на Гепу
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05.05.2020 11:49 Відповісти
Где ты видел нищебродский гальюн за 20 лямов в г.Геповске? В саду Ш., тот, что с рыбками - 50млн. Тут даже домик дедамароза, и тот стоит 6.2 лимона - фанера и профили... гепуций сын адольфа какой-то недоторканный... кто б мог подумать, что это мелкое трехколесное говнецо будет таким вонючим...
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05.05.2020 11:54 Відповісти
И вот как к нам должна Меркель относиться, если у нее "дача"(или дом) - такой шо у нас самый тупой пограничник, увидев жилье, скажет: Эээээ, в этой халабуде че, бомжи живут?
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05.05.2020 11:48 Відповісти
Не понятно что эти фоты илюстрируют!
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05.05.2020 11:51 Відповісти
1. С какого хера СБУ расследует экономические дела, притом копеешные?
2. Дана команда "валить" мэра Днепра, для этого СБУ роет носом чтобы нарыть хоть что-то?
2. Какого хера СБУ не роет, как выше правильно заметили, в том же Харькове? Там в метро лавочки не стеснялись ставить по 16 тыс.долл. при цене максимум в 1000 грн., если копнуть там масштаб будет на 2-3 порядка выше. И?
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05.05.2020 11:55 Відповісти
Похоже, под Филатова ой как коппют... ждет Филатова жесткий разговор с бубочкой...
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05.05.2020 11:55 Відповісти
Когда же, наконец, СБУ будет заниматься безопасностью страны и бороться с сепаратистами и врагамиУкраины, а не с местным самоуправлением? Вон Труханов тихо не высовывается и его не трогают, пусть и дальше морские склоны дерибанит.
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05.05.2020 11:56 Відповісти
Надо было куму Ермака придумать должность в мерии и все было бы в порядке.
Веталя умнее Филатова оказался, хоть и совсем без мозгов.
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05.05.2020 12:01 Відповісти
Это уголовное преступление наверно нанесло непоправимый урон обороноспособности нашей Страны, раз этим занимается целое СБУ, а не райотдел полиции... или аваковские уже совсем "мышей не ловят"?... и если таки не ловят, то это прокуроры должны следить...Служба Безопасности Украины должна заниматься безопасностью Страны, а не ловить "мелких жуликов"!
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05.05.2020 12:20 Відповісти
Каким боком СБУ к коммерсантам? Есть КРУ, есть налоговая полиция, СБУ больше нечем заняться?!
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05.05.2020 12:23 Відповісти
Мабуть це Служба Бабла України, а безпека до цього не причетна..
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05.05.2020 12:29 Відповісти
СБУ не перестає дівувати! Скоро підійде черга продавців на вагових товарах, 150 гр. недовага - кримінальна справа. Жебраки на паперті готуйтеся, ви наступні.
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05.05.2020 12:25 Відповісти
Действительно, может СБУ займется безопасностью, а не парками?
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05.05.2020 12:27 Відповісти
Стоимость и тип светильников наверняка оговорены в тендерных документах и договоре.Что эти гады сделали? Поставили не тот светильник? Поставили тот, но не того качества(как это?). Не туда поставили? Не тому поставили?
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05.05.2020 12:31 Відповісти
зелена шмаркля роє під філатова
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05.05.2020 12:47 Відповісти
Если бы Зе копал под Филатова,он бы его уже давно за лукавый ремонт моста через Днепр закрыл.А Тот обнаглел и тянет всё ,на что глаз положит.Осенью выборы и не только мэров,но иРады.
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05.05.2020 13:10 Відповісти
 
 