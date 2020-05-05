34-й батальйон ЗСУ 4 травня відзначив шосту річницю з дня свого заснування. ФОТОрепортаж

4 травня 34-й батальйон Збройних сил України відзначив своє заснування.

Про це повідомляє журналіст Михайло Ухман, передає Цензор.НЕТ.

З того моменту уже пройшло 6 років, як підрозділ перебуває на передовій і захищає нашу країну від російських окупантів.

"Цього року бійці батальйону, а саме 2 роти до дня народження свого підрозділу підготували ось таке символічне місце безпосереднього на своїх позиціях. Тепер кожен з бажаючих бійців зможе помолитися на одинці, згадати загиблих побратимів чи просто морально відпочити у вільний від боїв час", - повідомив Ухман і показав фото облаштованого місця для молитов.

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