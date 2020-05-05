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Новини Фото Агресія Росії проти України
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34-й батальйон ЗСУ 4 травня відзначив шосту річницю з дня свого заснування. ФОТОрепортаж

4 травня 34-й батальйон Збройних сил України відзначив своє заснування.

Про це повідомляє журналіст Михайло Ухман, передає Цензор.НЕТ.

З того моменту уже пройшло 6 років, як підрозділ перебуває на передовій і захищає нашу країну від російських окупантів.

"Цього року бійці батальйону, а саме 2 роти до дня народження свого підрозділу підготували ось таке символічне місце безпосереднього на своїх позиціях. Тепер кожен з бажаючих бійців зможе помолитися на одинці, згадати загиблих побратимів чи просто морально відпочити у вільний від боїв час", - повідомив Ухман і показав фото облаштованого місця для молитов.

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34-й батальйон ЗСУ 4 травня відзначив шосту річницю з дня свого заснування 01
34-й батальйон ЗСУ 4 травня відзначив шосту річницю з дня свого заснування 02
34-й батальйон ЗСУ 4 травня відзначив шосту річницю з дня свого заснування 03

Автор: 

армія (3782) військовослужбовці (4834) Антитерористична операція (6637) ЗСУ (7721) операція Об’єднаних сил (6725) Ухман Михайло (237)


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Молодці!Військового вам щастя!
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05.05.2020 12:12 Відповісти
Спасибо, что вы есть!!!
Удачи и здоровья всем нашим защитникам!!!
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05.05.2020 12:17 Відповісти
И смерть ворогам!!!
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05.05.2020 12:18 Відповісти
Слава Украинским Героям! Украинские вояки, вы лучшие! Успехов в службе, здоровья вам и вашим семьям! Мочите кацапскую заразу!
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05.05.2020 13:05 Відповісти
 
 