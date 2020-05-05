Понад 53 кг кокаїну вартістю майже 200 млн грн вилучено в порту на Одещині, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Служба безпеки України вилучила в порту "Південний" в Одеській області 53,4 кілограма кокаїну, який учасники українського наркоугруповання намагалися ввезти з однієї з країн Південної Америки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"Співробітники Служби виявили першу партію важкого наркотику під час огляду в порту вантажного контейнера з бананами. 45 брикетів з високоякісним кокаїном були приховані серед легального вантажу. Для підтвердження якості "товару" відправники маркували пакети своїм "фірмовим знаком" - зображенням "міньону", що вказує на належність до одного з південноамериканських наркосиндикатів. Для ускладнення виявлення наркотику сканером кожен брикет був обгорнутий у свинцеве пакування", - йдеться в повідомленні.

Орієнтовна вартість вилученого кокаїну на чорному ринку становить понад 200 млн гривень.

Зараз тривають слідчі дії для встановлення і притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до організації каналу контрабанди наркотиків.

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