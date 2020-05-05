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Понад 53 кг кокаїну вартістю майже 200 млн грн вилучено в порту на Одещині, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Служба безпеки України вилучила в порту "Південний" в Одеській області 53,4 кілограма кокаїну, який учасники українського наркоугруповання намагалися ввезти з однієї з країн Південної Америки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"Співробітники Служби виявили першу партію важкого наркотику під час огляду в порту вантажного контейнера з бананами. 45 брикетів з високоякісним кокаїном були приховані серед легального вантажу. Для підтвердження якості "товару" відправники маркували пакети своїм "фірмовим знаком" - зображенням "міньону", що вказує на належність до одного з південноамериканських наркосиндикатів. Для ускладнення виявлення наркотику сканером кожен брикет був обгорнутий у свинцеве пакування", - йдеться в повідомленні.

Орієнтовна вартість вилученого кокаїну на чорному ринку становить понад 200 млн гривень.

Зараз тривають слідчі дії для встановлення і притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до організації каналу контрабанди наркотиків.

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Понад 53 кг кокаїну вартістю майже 200 млн грн вилучено в порту на Одещині, - СБУ 01
Понад 53 кг кокаїну вартістю майже 200 млн грн вилучено в порту на Одещині, - СБУ 02
Понад 53 кг кокаїну вартістю майже 200 млн грн вилучено в порту на Одещині, - СБУ 03
Понад 53 кг кокаїну вартістю майже 200 млн грн вилучено в порту на Одещині, - СБУ 04
Понад 53 кг кокаїну вартістю майже 200 млн грн вилучено в порту на Одещині, - СБУ 05
Понад 53 кг кокаїну вартістю майже 200 млн грн вилучено в порту на Одещині, - СБУ 06
Понад 53 кг кокаїну вартістю майже 200 млн грн вилучено в порту на Одещині, - СБУ 07

Автор: 

наркотики (1464) Одеська область (3356) СБУ (13061)


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Топ коментарі
+20
да, лучше с мордой Бубочки. Так сказать адрессата
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05.05.2020 14:57 Відповісти
+14
теперь за работу главы государства можно не волноваться
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05.05.2020 14:51 Відповісти
+12
А ещё говорят, что при карантине крупный бизнес не душат.. Лицемеры, ****.
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05.05.2020 14:47 Відповісти
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идиотическая упаковка!!!
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05.05.2020 14:43 Відповісти
А какую надо было?С лохотипом СБУ ?
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05.05.2020 14:52 Відповісти
да, лучше с мордой Бубочки. Так сказать адрессата
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05.05.2020 14:57 Відповісти
Бідні міньони, нашо з ними так
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05.05.2020 15:09 Відповісти
Может это очередная "гуммонитарка"?
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05.05.2020 16:21 Відповісти
Бизнес как бизнес
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05.05.2020 14:45 Відповісти
Зеленского без кокса оставили 😁
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05.05.2020 14:45 Відповісти
наоборот. это подгон
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05.05.2020 14:52 Відповісти
Та ви шо. Зараз друган баканов підгоне все шефу, і тоді всьо турборежим, навіть при карантині.
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05.05.2020 17:13 Відповісти
А ещё говорят, что при карантине крупный бизнес не душат.. Лицемеры, ****.
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05.05.2020 14:47 Відповісти
Это дискриминация потребителей кокаина и давление на бизнес
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05.05.2020 14:49 Відповісти
теперь за работу главы государства можно не волноваться
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05.05.2020 14:51 Відповісти
Даже дети знают, что наркотики в бананах перевозят. Могли б уже как-то видоизмениться.
Потом куда этот кокаин дели? Где видео с утилизацией?
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05.05.2020 14:55 Відповісти
вам же написали. высоко качественный. какая утилизация?
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05.05.2020 14:58 Відповісти
Щас там ЗЕля объявится, запилит видосик и заберет кокс в ОП на экспертизу .))
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05.05.2020 15:08 Відповісти
Петькам не досталось.
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05.05.2020 15:09 Відповісти
Но это не точно
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05.05.2020 15:13 Відповісти
Доверенные источники, но не совсем
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05.05.2020 15:17 Відповісти
Зеленые сопли станут темнее
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05.05.2020 15:09 Відповісти
Ваву без дозы оставили. Вава будет плакать...
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05.05.2020 15:15 Відповісти
Тепер Бубочка викличе Баканова на жорстку розмову.
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05.05.2020 15:16 Відповісти
4000 за грамм, в Украине барыги совсем ахренели)
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05.05.2020 15:21 Відповісти
можно прям рыло в пакет или кушать ложкой за обе щеки ..ай как вкусно
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05.05.2020 15:25 Відповісти
Кто-то застучал и партию ждали. Продайте на лекарства, хоть деньги будут.
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05.05.2020 15:52 Відповісти
Опять ЗЕльцману повезло!
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05.05.2020 16:00 Відповісти
я думал что кокаин нужно проверять на себе )))
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05.05.2020 16:31 Відповісти
странно,что никого не удивило)) Сотрудники Службы обнаружили ПЕРВУЮ партию тяжелого наркотика...то есть сами понимаете)))
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05.05.2020 16:57 Відповісти
НЕ дурно так, по 150 бакинских за гэшку,
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05.05.2020 17:32 Відповісти
Я уверен, что эту партию никто не уничтожит, и она будет распространена среди депутатов,мажоров и бизнесменов. Если кокаин высокого качества. это фактически как золотые слитки, лучше такой нюхать, чем самопалом потравиться. Могут уничтожить только дешевые наркотики, да и то часть себе возьмут на дачу : анашу, герыч, соли и т.д. А иностранный кокс - это как биткоин, ценность его будет высокой всегда и при любой власти. П.С. Я нюхал кокс только один раз в жизни - ощущение просто фантастические, это даже словами не передать.
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05.05.2020 19:13 Відповісти
великий приплив ейфорії?
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05.05.2020 21:00 Відповісти
это сложно обьяснить. Я нюхал один раз, поэтому ощущения были особенно яркими. Похоже на прекрасный розовый детский сон, когда ты просыпаешься солнечным майским утром подходишь к окошку, а там за ним голубое море, тут дверь открывется и входит твоя мама - молодая, красивая ..... Все тебе улыбаются, ты вообще не помнишь ниодной своей проблемы или страха, мозг тупо ставит на негативные воспоминания блокировку....Представь себе настроение полной беззаботности, молодости, здоровья и спокойствия... Кока была чистая и очень дорогая, я нюхнул баксов на 250.... причем на тощак....
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05.05.2020 23:01 Відповісти
ну все, джерело натхнення клоунам перекрили - чекайте на кроки у відповідь
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05.05.2020 20:59 Відповісти
через нос все уничтожат
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06.05.2020 13:41 Відповісти
 
 