Індія передала Україні 30 тис. таблеток препарату для боротьби з COVID-19, - МЗС. ФОТО

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба офіційно отримав від посла Республіки Індія Партха Сатпатхі партію препарату з гідроксихлорохіном, яку уряд Індії передав Україні як гуманітарну допомогу для боротьби з пандемією коронавірусу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС України.

Урочиста церемонія відбулася у вівторок, 5 травня, в Міністерстві закордонних справ України.

Подальший розподіл партії у 30 тисяч таблеток серед українських медичних закладів та контроль їхнього застосування буде здійснювати Міністерство охорони здоров’я України.

"Це справжній жест дружби з боку індійського народу та Уряду Індії. Цей крок надалі посилює партнерство наших країн і демонструє, що Індія та Україна здатні разом протистояти глобальним викликам", – наголосив Дмитро Кулеба.

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Сторони особливо відзначили, що взаємодія України та Індії у фармацевтичній галузі демонструє високу динаміку зростання.

Крім того, у складі індійської гуманітарної допомоги до України прибула також партія вакцин від тифу, менінгіту, холери і малярії, призначених для українського миротворчого контингенту в Конго.