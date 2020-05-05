Індія передала Україні 30 тис. таблеток препарату для боротьби з COVID-19, - МЗС. ФОТО
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба офіційно отримав від посла Республіки Індія Партха Сатпатхі партію препарату з гідроксихлорохіном, яку уряд Індії передав Україні як гуманітарну допомогу для боротьби з пандемією коронавірусу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС України.
Урочиста церемонія відбулася у вівторок, 5 травня, в Міністерстві закордонних справ України.
Подальший розподіл партії у 30 тисяч таблеток серед українських медичних закладів та контроль їхнього застосування буде здійснювати Міністерство охорони здоров’я України.
"Це справжній жест дружби з боку індійського народу та Уряду Індії. Цей крок надалі посилює партнерство наших країн і демонструє, що Індія та Україна здатні разом протистояти глобальним викликам", – наголосив Дмитро Кулеба.
Сторони особливо відзначили, що взаємодія України та Індії у фармацевтичній галузі демонструє високу динаміку зростання.
Крім того, у складі індійської гуманітарної допомоги до України прибула також партія вакцин від тифу, менінгіту, холери і малярії, призначених для українського миротворчого контингенту в Конго.
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Покупаешь лекарство от коронавируса на заправке вместо сдачи и смотришь чек:
- НДС 27%
- ОП 30%
- МВС 25%
Кстати, неделю назад Степанов рекламировал очередную панацею, так уже установлено, что для вируса это как щекотка для собаки.
- доктор, а это поможет?
- не знаю. но к земле привыкать прийдется.
приличный и воспитанный человек не назовет лекарство - Имудон, Ибупрофен и Долобене
дя быков - смешно, подыхая
https://nv.ua/ukr/health/medicine/koronavirus-i-gidroksihlorohin-liki-vid-malyariji-viyavilisya-neefektivnimi-ostanni-novini-50082474.html
Лекарств для COVID-19 еще существует.
Вы придурки таблетки от паразитов с тяжелыми побочными и неподтвержденной полезностью "торжественно" принимаете!!!
Сколько пафоса из за говна....