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Індія передала Україні 30 тис. таблеток препарату для боротьби з COVID-19, - МЗС. ФОТО

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба офіційно отримав від посла Республіки Індія Партха Сатпатхі партію препарату з гідроксихлорохіном, яку уряд Індії передав Україні як гуманітарну допомогу для боротьби з пандемією коронавірусу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС України.

Урочиста церемонія відбулася у вівторок, 5 травня, в Міністерстві закордонних справ України.

Подальший розподіл партії у 30 тисяч таблеток серед українських медичних закладів та контроль їхнього застосування буде здійснювати Міністерство охорони здоров’я України.

"Це справжній жест дружби з боку індійського народу та Уряду Індії. Цей крок надалі посилює партнерство наших країн і демонструє, що Індія та Україна здатні разом протистояти глобальним викликам", – наголосив Дмитро Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Індія виділила Україні 30 000 таблеток ліків, перспективних у боротьбі з COVID-19, - Кулеба

Сторони особливо відзначили, що взаємодія України та Індії у фармацевтичній галузі демонструє високу динаміку зростання.

Крім того, у складі індійської гуманітарної допомоги до України прибула також партія вакцин від тифу, менінгіту, холери і малярії, призначених для українського миротворчого контингенту в Конго.

Індія передала Україні 30 тис. таблеток препарату для боротьби з COVID-19, - МЗС 01

Автор: 

Індія (692) карантин (18172) ліки (1340) МЗС (4205) Кулеба Дмитро (3604) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+12
Ждем в Эпицентре,или как?
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05.05.2020 14:51 Відповісти
+8
Індія передала Україні 30 тис. таблеток препарату для боротьби з COVID-19, - МЗС - Цензор.НЕТ 7043
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05.05.2020 15:09 Відповісти
+7
Пусть себе Кулеба их и оставит и все выпьет - может заробитчан станут выпускать после этого! Врачи уже сообщали что никакой пользы от этих малярийных таблеток, а часто и убийственные осложнения.
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05.05.2020 14:54 Відповісти
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Дореформировались. Уже цыгане нас спасают.
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05.05.2020 14:50 Відповісти
Кто уже цигане это вопрос
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05.05.2020 15:15 Відповісти
Зелёное быдло само всё выжрет!
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05.05.2020 15:58 Відповісти
Ждем в Эпицентре,или как?
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05.05.2020 14:51 Відповісти
Или на автозаправках. От этих дебилов можно шо угодно ожидать...
Покупаешь лекарство от коронавируса на заправке вместо сдачи и смотришь чек:
- НДС 27%
- ОП 30%
- МВС 25%
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05.05.2020 14:59 Відповісти
Скорее всего будет продавать министр Степанов,черето фирму жёнушки. Эпицентр тоже будет в доле.
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05.05.2020 15:31 Відповісти
Синие или красные?
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05.05.2020 14:52 Відповісти
Так, этой химией травить только слуг народа.
Кстати, неделю назад Степанов рекламировал очередную панацею, так уже установлено, что для вируса это как щекотка для собаки.
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05.05.2020 14:53 Відповісти
Против слуг народа хорошо помогает трубочка из 100- долларовой купюры и порошок дуста белого цвета! После третьего стакана виски пойдет без лишних вопросов... Жалко, шо его почти нельзя достать - запретили ***** видать после потерь в рядах борцунов за народное щастье...
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05.05.2020 15:09 Відповісти
Netu poka lekarstv ot koroni,babaji icet na kogo isprobyvat svoji tabletki i kazetsia nasli
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05.05.2020 14:53 Відповісти
изъяла в порту "Южный" в Одесской области 53,4 килограмма кокаина, который участники украинской наркогруппировки пытались ввезти из одной из стран Южной Америки.Источник: https://censor.net/p3193485, а это не от вируса передали, может тоже лекарство и можно тоже вручить но без особой помпезности.
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05.05.2020 14:54 Відповісти
Кокаин и героин от кашля помогают, когда уже никакие медицинские болтушки не спасают!
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05.05.2020 14:55 Відповісти
еще пурген от кашля самое то.
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05.05.2020 15:02 Відповісти
В тяжелых случаях можно пурген запивать касторкой...
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05.05.2020 15:04 Відповісти
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05.05.2020 15:06 Відповісти
От кашля кодеин самое то.
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05.05.2020 15:22 Відповісти
Пусть себе Кулеба их и оставит и все выпьет - может заробитчан станут выпускать после этого! Врачи уже сообщали что никакой пользы от этих малярийных таблеток, а часто и убийственные осложнения.
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05.05.2020 14:54 Відповісти
- вот, бабуля, пищевая глина. 3 раза в день.
- доктор, а это поможет?
- не знаю. но к земле привыкать прийдется.
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05.05.2020 14:54 Відповісти
испытывать же нужно таблетки на ком-то
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05.05.2020 14:55 Відповісти
В каком супермаркете искать?
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05.05.2020 14:58 Відповісти
30 тыс. не смешите. их уже нет.
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05.05.2020 15:01 Відповісти
Індія передала Україні 30 тис. таблеток препарату для боротьби з COVID-19, - МЗС - Цензор.НЕТ 7043
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05.05.2020 15:09 Відповісти
Лучшие препараты от Ковид это витамин С, и Zn
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05.05.2020 15:10 Відповісти
вони в гангі гімно їдять а тут раптом таблєткі із гімна тож яка **** це організувала щоб бабло на лохах вкрасти...
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05.05.2020 15:12 Відповісти
Вони часом не важать 53 кг? Це не ті, що новиною нижче в Одесі вилучили?
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05.05.2020 15:14 Відповісти
30 тысяч таблеток,это по 10 таблеток на 3 тысяч пациентов🤔
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05.05.2020 15:17 Відповісти
В яких мережах аптек шукати ліки? А то якось добудовувати аптечні ларчики в епіцентрі то вже буде смішно!
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05.05.2020 15:20 Відповісти
Скорее всего придется искать в аптеках Италии или в клиниках пальчевского и радуцкого по заоблачным ценам.
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05.05.2020 15:39 Відповісти
****
приличный и воспитанный человек не назовет лекарство - Имудон, Ибупрофен и Долобене
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05.05.2020 15:22 Відповісти
Лизак, Трахисан 😀
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05.05.2020 15:42 Відповісти
для людей - хоть как назвать.
дя быков - смешно, подыхая
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05.05.2020 18:36 Відповісти
порохоботы на говно исходят - покритиковать, а как заболел - то готовы то говно есть, лишь бы не сдохнуть...
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05.05.2020 15:23 Відповісти
Сказало зедебилльное чмо, которое готово говно есть и без болезни.
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05.05.2020 15:46 Відповісти
Зебіли зібралися лікувати українців черговим фуфломіцином? Жодних ліків від коронарвірусу не існує, а гідроксихлорохін - це взагалі небезпечна отрута.

https://nv.ua/ukr/health/medicine/koronavirus-i-gidroksihlorohin-liki-vid-malyariji-viyavilisya-neefektivnimi-ostanni-novini-50082474.html
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05.05.2020 15:26 Відповісти
ось цим гідроксихлорохіном і добиватимуть хворих.
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05.05.2020 15:34 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=tuvACDShyD0 Устроил КИПИШЬ за маски в СУПЕРМАРКЕТЕ РОСТ!НАЧАЛЬНИК ХАРЬКОВА ПОПУСТИЛ ЗЕленского
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05.05.2020 15:31 Відповісти
Идиоты конченые.
Лекарств для COVID-19 еще существует.
Вы придурки таблетки от паразитов с тяжелыми побочными и неподтвержденной полезностью "торжественно" принимаете!!!
Сколько пафоса из за говна....
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05.05.2020 15:36 Відповісти
Все верно. Только уже не с неподтвержденной полезностью, а с доказонной неэффективностью. В медицинских изданиях уже месяц назад эти исследования были опубликованы.
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05.05.2020 15:45 Відповісти
а шо уже есть волшебная таблетка от коронавируса???
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05.05.2020 15:58 Відповісти
Марьиванна Індія передала Україні 30 тис. таблеток препарату для боротьби з COVID-19, - МЗС - Цензор.НЕТ 7855 прекрасно помогает от всякой респираторной нечисти. Ни грипп ни ему подобные не цепляются.
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05.05.2020 17:28 Відповісти
Правильно писать: "для вызова жёстких побочек у бедных больных COVID-19"
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05.05.2020 18:25 Відповісти
 
 