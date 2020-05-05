Поліцейські Київщини зі штурмом квартири затримали росіянина, який вчинив низку злочинів та погрожував підірвати багатоповерхівку. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Поліцейські Київської області затримали іноземця, який за пів години вчинив серію злочинів і погрожував підірвати багатоповерховий будинок.
Про це Цензор.НЕТ повідомили в секторі комунікацій Нацполіції Київщини.
У повідомленні зазначається: "Щоб затримати зловмисника та запобігти ймовірній трагедії, на штурм квартири були задіяні бійці батальйону поліції особливого призначення. Поліція зробила все необхідне і з людей ніхто не постраждав.
Так, учора у с. Святопетрівське невідомий нахабно відібрав мобільні телефони у трьох місцевих жителів. Одній з потерпілих при цьому погрожував ножем.
Після скоєння двох зухвалих грабежів та розбійного нападу, нападник забарикадувався у власній квартирі і з вікна викрикував погрози підірвати багатоповерхівку.
На місце події невідкладно прибула слідчо-оперативна група Києво-Святошинського відділу поліції. Однак злодій жодним чином не погоджувався йти на контакт і вести перемовини із правоохоронцями.
Спецпризаченці штурмували квартиру і там затримали правопорушника. Ним виявився 38-річний громадянин сусідньої держави. Наразі чоловік затриманий у порядку ст. 208 КПК України і перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.
У ході невідкладного обшуку в оселі затриманого слідчі поліції виявили та вилучили один із викрадених з телефонів, ніж та інші речові докази.
На місці події також працювала кінологічна служба. В ході огляду квартири жодних вибухових предметів чи речовин не виявлено.
За цим фактом відкриті кримінальні провадження за ч. 1 та ч. 2 ст. 186 (Грабіж), ч. 2 ст. 187 (Розбій) та за ч. 1 ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян) Кримінального кодексу України.
Про затримання іноземця повідомлено посольство Російської Федерації та МЗС України.
Максимальне покарання, яке загрожує зловмиснику, - позбавлення волі на строк від семи до десяти років із конфіскацією майна.
Вирішується питання щодо оголошення підозри та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Слідство триває".
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едут. квартиры скупают. в Украине при осле Оманском и беглым рыгоАналам и самим ********* полное раздолье...вконец обнаглевшая кацапсина-*********. тьфу.
понаехали, панимашь...
Разве есть такой закон? Вот и приобретают...
У вас є на нього кошти?
Ото ж так захопили даунбас - в 2001-2005 та з 2010.
І вже перебираються в Київ.
А Порох в свій час не спромігся візовий режим встановити.
Про клоунську гніду взагалі мовчу
а у нас че он делает , чехи не работают
пускай валит в мусульманскую страну , че у нас то он забыл , вангую если черный то отпустят завтра-послезавтра , у нас отстойник для бандитов и воров , суды их не судят
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Але інша справа, коли за 10 років і дня не проходить без зашквару корумпованих, непрофесійних, непідготовлених і здебільшого дебільних поліціянтів. Хто їх таких бере в поліцію?
Тим не меньш хлопці - молодці. Зробили все чітко, бездоганно, професійно.
или еще сомневаетесь - он ли??
или боитесь осуждения на родине?
или исправится может?
что за хрень?!!
шестой год войны с нарасией....
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