Поліцейські Київщини зі штурмом квартири затримали росіянина, який вчинив низку злочинів та погрожував підірвати багатоповерхівку. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Поліцейські Київської області затримали іноземця, який за пів години вчинив серію злочинів і погрожував підірвати багатоповерховий будинок.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в секторі комунікацій Нацполіції Київщини.

У повідомленні зазначається: "Щоб затримати зловмисника та запобігти ймовірній трагедії, на штурм квартири були задіяні бійці батальйону поліції особливого призначення. Поліція зробила все необхідне і з людей ніхто не постраждав.

Так, учора у с. Святопетрівське невідомий нахабно відібрав мобільні телефони у трьох місцевих жителів. Одній з потерпілих при цьому погрожував ножем.

Після скоєння двох зухвалих грабежів та розбійного нападу, нападник забарикадувався у власній квартирі і з вікна викрикував погрози підірвати багатоповерхівку.

На місце події невідкладно прибула слідчо-оперативна група Києво-Святошинського відділу поліції. Однак злодій жодним чином не погоджувався йти на контакт і вести перемовини із правоохоронцями.

Спецпризаченці штурмували квартиру і там затримали правопорушника. Ним виявився 38-річний громадянин сусідньої держави. Наразі чоловік затриманий у порядку ст. 208 КПК України і перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

У ході невідкладного обшуку в оселі затриманого слідчі поліції виявили та вилучили один із викрадених з телефонів, ніж та інші речові докази.

На місці події також працювала кінологічна служба. В ході огляду квартири жодних вибухових предметів чи речовин не виявлено.

За цим фактом відкриті кримінальні провадження за ч. 1 та ч. 2 ст. 186 (Грабіж), ч. 2 ст. 187 (Розбій) та за ч. 1 ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян) Кримінального кодексу України.

Про затримання іноземця повідомлено посольство Російської Федерації та МЗС України.

Максимальне покарання, яке загрожує зловмиснику, - позбавлення волі на строк від семи до десяти років із конфіскацією майна.

Вирішується питання щодо оголошення підозри та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Слідство триває".

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