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Поліцейські Київщини зі штурмом квартири затримали росіянина, який вчинив низку злочинів та погрожував підірвати багатоповерхівку. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Поліцейські Київської області затримали іноземця, який за пів години вчинив серію злочинів і погрожував підірвати багатоповерховий будинок.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в секторі комунікацій Нацполіції Київщини.

У повідомленні зазначається: "Щоб затримати зловмисника та запобігти ймовірній трагедії, на штурм квартири були задіяні бійці батальйону поліції особливого призначення. Поліція зробила все необхідне і з людей ніхто не постраждав.

Так, учора у с. Святопетрівське невідомий нахабно відібрав мобільні телефони у трьох місцевих жителів. Одній з потерпілих при цьому погрожував ножем.

Після скоєння двох зухвалих грабежів та розбійного нападу, нападник забарикадувався у власній квартирі і з вікна викрикував погрози підірвати багатоповерхівку.

На місце події невідкладно прибула слідчо-оперативна група Києво-Святошинського відділу поліції. Однак злодій жодним чином не погоджувався йти на контакт і вести перемовини із правоохоронцями.

Спецпризаченці штурмували квартиру і там затримали правопорушника. Ним виявився 38-річний громадянин сусідньої держави. Наразі чоловік затриманий у порядку ст. 208 КПК України і перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

У ході невідкладного обшуку в оселі затриманого слідчі поліції виявили та вилучили один із викрадених з телефонів, ніж та інші речові докази.

На місці події також працювала кінологічна служба. В ході огляду квартири жодних вибухових предметів чи речовин не виявлено.

За цим фактом відкриті кримінальні провадження за ч. 1 та ч. 2 ст. 186 (Грабіж), ч. 2 ст. 187 (Розбій) та за ч. 1 ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян) Кримінального кодексу України.

Про затримання іноземця повідомлено посольство Російської Федерації та МЗС України.

Максимальне покарання, яке загрожує зловмиснику, - позбавлення волі на строк від семи до десяти років із конфіскацією майна.

Вирішується питання щодо оголошення підозри та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Слідство триває".

Також дивіться: Озброєне угрупування, яке грабувало фермерів і підприємців, затримали на Київщині, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Поліцейські Київщини зі штурмом квартири затримали росіянина, який вчинив низку злочинів та погрожував підірвати багатоповерхівку 01
Поліцейські Київщини зі штурмом квартири затримали росіянина, який вчинив низку злочинів та погрожував підірвати багатоповерхівку 02

Автор: 

затримання (4357) Київська область (4133) Нацполіція (15327) розбій (206)


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Топ коментарі
+42
Верните россиянина в его зоопарк
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05.05.2020 15:19 Відповісти
+34
судя по фейсу, то он из южных регионов мордора
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05.05.2020 15:21 Відповісти
+31
дэты гор? таких тоже в зоопарк
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05.05.2020 15:27 Відповісти
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Верните россиянина в его зоопарк
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05.05.2020 15:19 Відповісти
по частям?
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05.05.2020 17:12 Відповісти
от пьянь кацапская
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05.05.2020 15:21 Відповісти
судя по фейсу, то он из южных регионов мордора
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05.05.2020 15:21 Відповісти
дэты гор? таких тоже в зоопарк
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05.05.2020 15:27 Відповісти
А почєму би і нє повзривать мудрий нарід!? Он вєть знаєт, што єму за ето нічєво нє будєт. Максімум просідіт в курортних условіях до слєдующєго "обмєна".
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05.05.2020 15:21 Відповісти
Поймут и простят. Это "братушка".
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05.05.2020 15:22 Відповісти
надо написать жалобу в общество защиты животных.
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05.05.2020 15:22 Відповісти
Панаехавший.
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05.05.2020 15:23 Відповісти
Панаехавший.
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05.05.2020 15:24 Відповісти
в собственной квартире...

едут. квартиры скупают. в Украине при осле Оманском и беглым рыгоАналам и самим ********* полное раздолье...вконец обнаглевшая кацапсина-*********. тьфу.
понаехали, панимашь...
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05.05.2020 15:27 Відповісти
А вообще очень интересно, каким образом этот кацпский ушлёпок приобрёл в Украине в собственность квартиру и куда смотрят соответствующие органы? Вопрос риторический!
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05.05.2020 15:55 Відповісти
так для кацапсин нет никаких запретов на приобретение недвижимости в Украине.
Разве есть такой закон? Вот и приобретают...
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05.05.2020 17:30 Відповісти
а ви думаєте для кого тут будують мільйони кв м житла?
У вас є на нього кошти?
Ото ж так захопили даунбас - в 2001-2005 та з 2010.
І вже перебираються в Київ.
А Порох в свій час не спромігся візовий режим встановити.
Про клоунську гніду взагалі мовчу
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05.05.2020 17:04 Відповісти
Очень жаль, что герой войны за свободу Чечни у нас свихнулся окончательно.
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05.05.2020 15:31 Відповісти
даже если реально герой войны чеченского народа, в Киеве он в гостях...хозяев нужно уважать. и уж точно не грабить их.
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05.05.2020 15:33 Відповісти
Наши недостатки проистекают из наших достоинств, кабы не было героизма, то и грабить боялся бы. Вот кошка всю жизнь живет у хозяев, а все равно цапается, героическая природа неискоренима.
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05.05.2020 15:39 Відповісти
а откуда такие предположения? или Вы знаете чуть больше, чем в тексте статьи?
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05.05.2020 15:34 Відповісти
и че он геройского сделал ? проясни если знаешь
а у нас че он делает , чехи не работают
пускай валит в мусульманскую страну , че у нас то он забыл , вангую если черный то отпустят завтра-послезавтра , у нас отстойник для бандитов и воров , суды их не судят
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05.05.2020 15:41 Відповісти
Надо было пристрелить на месте .
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05.05.2020 15:37 Відповісти
Ну от чому його не грохнули?
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05.05.2020 15:37 Відповісти
Его заберет к себе на работу министр юстиции
Поліцейські Київщини зі штурмом квартири затримали росіянина, який вчинив низку злочинів та погрожував підірвати багатоповерхівку - Цензор.НЕТ 5275
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05.05.2020 15:38 Відповісти
Коли вже ви, сволочі, запровадите візовий режим з кацапами?!! Поліцейські Київщини зі штурмом квартири затримали росіянина, який вчинив низку злочинів та погрожував підірвати багатоповерхівку - Цензор.НЕТ 929
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05.05.2020 15:45 Відповісти
дякувати зедрисні, що рашистську погань пускають в Україну пачками
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05.05.2020 15:47 Відповісти
Да, да, да, а до этого при ******** 5 лет прям таки железный занавес был и визовый режим
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05.05.2020 16:33 Відповісти
хоча б 3 18 до 60 не пускали
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05.05.2020 17:06 Відповісти
...это то будущее когда донбасня пройдет выборы и мы все заживем в мире и согласии.....
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05.05.2020 15:49 Відповісти
в смысле задержали ? а пристрелить ******* не пробовали ?
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05.05.2020 15:49 Відповісти
Вопрос на вскидку к СБУ и пану Баканову , как ОНО здесь оказалося ? Функция СБУ работать "без шума и пыли", в этом ваша эффективность существования . И что теперь , перед каждой знаменательной датой такие шапито устраиваются для картинки и там и тут ?
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05.05.2020 15:50 Відповісти
ЗЄнєлоху покажіть цього кацапа, він точно мир в його очах знайде.
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05.05.2020 15:53 Відповісти
Група захоплення - гуманісти. Голосний вигук: "Відкривай! Поліція!", - крєндєль проігнорував. За це мінімум - половина ребер поломаних. А тут тільки кайданки за спиною. Гуманісти. Це може бути небезпечним для самих спецназівців. Підкорюватись вимогам поліції треба негайно і без супротиву. Оскаржувати їхні дії - вже потім, в судах. А будьякий супротив має сприйматись, як загроза життю поліціянта.
_____________
Але інша справа, коли за 10 років і дня не проходить без зашквару корумпованих, непрофесійних, непідготовлених і здебільшого дебільних поліціянтів. Хто їх таких бере в поліцію?
Тим не меньш хлопці - молодці. Зробили все чітко, бездоганно, професійно.
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05.05.2020 15:59 Відповісти
аха ха...как наливайки щемить и бордели громить это сбу...а как штурмовать отстреливающегося диверсанта так это полиция
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05.05.2020 16:13 Відповісти
ну до того як пов'язали не знали шо то диверсант
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05.05.2020 17:07 Відповісти
а не легче было просто чурку за@бошить?
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05.05.2020 16:19 Відповісти
Зеленский мир
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05.05.2020 16:28 Відповісти
Обкурился наверное... Отсюда неадекват
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05.05.2020 16:31 Відповісти
кацапы обычно и без трави в неадеквате
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06.05.2020 07:47 Відповісти
1943 год. Милиция со стрельбой задержала немца, который за полчаса совершил серию преступлений и угрожал взорвать многоэтажный дом. Абсурд? Так мы и будем в нем жит, пока не перекроем границу со страной-агрессором в условиях войны.
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05.05.2020 16:41 Відповісти
Зачем ему нужно было сесть? Так пацан старался, и только на третьем эпизоде достиг своей цели . Интересно цель его в сизо , или дальше ?
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05.05.2020 16:45 Відповісти
и снова харю замылили....
или еще сомневаетесь - он ли??
или боитесь осуждения на родине?
или исправится может?
что за хрень?!!
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05.05.2020 16:46 Відповісти
пархатый шлемазл думал будет бой как леон киллер тьху...слабак)
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05.05.2020 16:48 Відповісти
После совершения двух дерзких грабежей и разбойного нападения преступник (гр. с нарасии) забаррикадировался в собственной квартире и из окна выкрикивал угрозы взорвать многоэтажку. Источник: https://censor.net/p3193498
шестой год войны с нарасией....
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05.05.2020 17:05 Відповісти
Хлопці якось так кричать… більше схоже на пацанські розбірки. Поліція в Европі по іншому веде себе. Зовсім інакше. Можете подивитись подібні видиво і це вас здивує.
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05.05.2020 17:19 Відповісти
омонiвська шкiла
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05.05.2020 17:50 Відповісти
Опять раисянин! Голову ему с плеч долой!
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05.05.2020 17:25 Відповісти
Прикладом по черепу разів 15 влупити і викинути за парєбрік , хай забирають .
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05.05.2020 18:00 Відповісти
Лет 35 назад был один интересный случай. Начальником Генштаба Израиля был Рафаэль Эйтан, легендарный Рафуль. Поступили сведения, что на Голаны прорвалась группа террористов. Туда бросили роту спецназа, и все террористы были уничтожены. Приехал Рафуль, и вот один из командиров возмущенно рассказал генералу, что двоих террористов уничтожили уже после того, как они подняли руки. Рафуль был в бешенстве. Вызвав к себе командира роты, он наорал на него: - Почему у террористов оставалось время

Читать далее: https://isralove.org/load/2-1-0-303?utm_source=copy
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05.05.2020 18:34 Відповісти
 
 