Трьох поліцейських судитимуть за тортури 18-річного хлопця на Донеччині, - ДБР. ФОТО

До суду скеровано обвинувальний акт відносно трьох оперуповноважених відділу кримінальної поліції Краматорського відділу поліції ГУ Нацполіції в Донецькій області. Правоохоронці обвинувачуються у катуванні, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 127 Кримінального кодексу України).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Слідством встановлено, що в грудні 2019 року один з оперуповноважених отримав доручення слідчого на проведення допиту особи у рамках розслідування кримінального провадження за фактом шахрайства. Після того, як 18-річний потерпілий з’явився на виклик, поліцейський провів його до службового кабінету, де на них вже чекали ще двоє оперуповноважених. Без висунення будь-яких вимог правоохоронці почали бити потерпілого, вимагаючи визнати вину у скоєнні злочину, до якого той не причетний.

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З метою здобуття зізнання, примушували громадянина ставати лицем до стіни та били гумовим кийком, погрожували електрошокером, зв’язували йому руки та ноги клейкою стрічкою, позбавляли можливості дихати, притискаючи поліетиленовий пакет до обличчя потерпілого. Катування тривали майже 4 години та не призвели до бажаного для поліцейських результату.

У разі доведення вини, обвинуваченим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.



