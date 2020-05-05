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Трьох поліцейських судитимуть за тортури 18-річного хлопця на Донеччині, - ДБР. ФОТО

До суду скеровано обвинувальний акт відносно трьох оперуповноважених відділу кримінальної поліції Краматорського відділу поліції ГУ Нацполіції в Донецькій області. Правоохоронці обвинувачуються у катуванні, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 127 Кримінального кодексу України).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Слідством встановлено, що в грудні 2019 року один з оперуповноважених отримав доручення слідчого на проведення допиту особи у рамках розслідування кримінального провадження за фактом шахрайства. Після того, як 18-річний потерпілий з’явився на виклик, поліцейський провів його до службового кабінету, де на них вже чекали ще двоє оперуповноважених. Без висунення будь-яких вимог правоохоронці почали бити потерпілого, вимагаючи визнати вину у скоєнні злочину, до якого той не причетний.

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З метою здобуття зізнання, примушували громадянина ставати лицем до стіни та били гумовим кийком, погрожували електрошокером, зв’язували йому руки та ноги клейкою стрічкою, позбавляли можливості дихати, притискаючи поліетиленовий пакет до обличчя потерпілого. Катування тривали майже 4 години та не призвели до бажаного для поліцейських результату.

У разі доведення вини, обвинуваченим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.

Трьох поліцейських судитимуть за тортури 18-річного хлопця на Донеччині, - ДБР 01
Трьох поліцейських судитимуть за тортури 18-річного хлопця на Донеччині, - ДБР 02

Автор: 

Нацполіція (15327) катування (615) Донецька область (8954) ДБР (3591)


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Топ коментарі
+16
"У разі доведення провини" - ключова фраза.
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05.05.2020 15:56 Відповісти
+8
За долгие годы отрицательного отбора в ментовке большинство работают люди с садистскими наклонностями.
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05.05.2020 16:10 Відповісти
+5
Одних уже отпустили за убийство 5-летнего мальчика. Тут та же история будет. Или не допустим?
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05.05.2020 16:29 Відповісти
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"У разі доведення провини" - ключова фраза.
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05.05.2020 15:56 Відповісти
По принципу: "ихтамнебыло"
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05.05.2020 16:59 Відповісти
Це реформа Авакова?
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05.05.2020 16:08 Відповісти
За долгие годы отрицательного отбора в ментовке большинство работают люди с садистскими наклонностями.
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05.05.2020 16:10 Відповісти
та шо их судить...в пиндоссии,кстати,мусора сидят в тех же учреждениях...
тому у мырыканськых аваковцев на допросах даже мыслей не возникает куды засунуть дубинку гумову...
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05.05.2020 16:10 Відповісти
https://censor.net/user/359417 Не несите бред. В США полно полицейских, которые осуждены за пытки, продажу наркотиков и неправомерное применение оружия.
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05.05.2020 18:25 Відповісти
бенедиктовы в меньшинстве в пиндоссии...
тобто мусор там будет наказан в любом случае.
про бред прощаю.
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05.05.2020 18:36 Відповісти
Ок, я больше не буду, барин.
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05.05.2020 18:42 Відповісти
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05.05.2020 18:48 Відповісти
Востановятся с повышением
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05.05.2020 16:11 Відповісти
Та что с этих половцев взять?
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05.05.2020 16:18 Відповісти
Орлы Авакова!
Задним числом их уже уволили?
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05.05.2020 16:23 Відповісти
Одних уже отпустили за убийство 5-летнего мальчика. Тут та же история будет. Или не допустим?
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05.05.2020 16:29 Відповісти
У синіх рукавичках проктолог?
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05.05.2020 16:37 Відповісти
Реформа по авако-рюкзаку под крышей рошен, сделать из дремучего совка европейца, то же самое, что из мусоров, европейскую полицию.
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05.05.2020 17:04 Відповісти
Эти садисты продолжают "работать"??? И что тут доказывать если в крови даже стол? Везде вытерли а там не заметили. Сволочи! Парень ещё совсем ребёнок! Выгнать их нахрен из органов, с "волчьим" билетом. Пускай идут щебень разбрасывать на строительстве дорог, за 6 тыс в месяц, не зря же наше заботливое правительство создаёт такие заманчивые рабочие места...
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05.05.2020 23:55 Відповісти
 
 