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Нацполіція викрила на Київщині злочинну групу, яка видавала себе за поліцейських і вчинила низку злочинів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Група молодиків спортивного типу займалася вчиненням тяжких злочинів на території області. Викрадення людей, вимагання, розбійні напади та збут наркотиків підозрювані здійснювали, представляючись співробітниками поліції. Псевдокопів затримали під час спільної спецоперації Департаменту внутрішньої безпеки НПУ і поліції Київщини.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в департаменті стратегічних розслідувань НПУ.

У повідомленні зазначається: "У березні 2020 року працівники внутрішньої безпеки Національної поліції України одержали оперативну інформацію щодо групи осіб, яка, видаючи себе за співробітників поліції, вчинила низку тяжких злочинів.

Оперативники Управління розкриття злочинів, учинених стосовно поліцейських, ДВБ НПУ провели перевірку і встановили обставини одного з останніх злочинних епізодів групи. З корисливих мотивів п’ятеро осіб влаштували засідку у селі Мартусівка Бориспільського району Київщини. Дочекавшись, коли 18-річний місцевий мешканець у вечірній час повертався додому, зловмисники напали на нього, побили і силоміць посадили до одного зі своїх автомобілів.

Хлопця вивезли в поле, де знову побили, відібрали документи, банківські картки (з яких відразу переказали наявні кошти на свої картки), а потім, погрожуючи застосуванням зброї, змусили на відео телефона обмовити себе – і він зізнався у розповсюдженні наркотиків. Пригрозивши поширенням відеозапису, нападники почали вимагати "відкупні" - 1,5 тисячі доларів США. Під тиском потерпілий погодився. Бранця викрадачі привезли до будинку, де мешкала його бабуся. Щоб онука відпустили, жінка віддала останні гроші – 1100 гривень.

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За результатами заходів встановлено причетних до злочинної діяльності осіб. Це мешканці столиці та міста Бориспіль, що на Київщині, віком від 20-ти до 24-х років, які мають хорошу фізичну підготовку і займаються різними видами спортивних єдиноборств. Жодного стосунку до служби в правоохоронних органах молодики не мали.

Кримінальне провадження розслідується за ч. 2 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 2 ст. 187 (Розбій) та ч. 3 ст. 189 (Вимагання) Кримінального кодексу України.

Крім того, правоохоронці обґрунтовано підозрюють викриту групу у збуті наркотичних засобів і вчиненні інших злочинів, кваліфікація яких буде надана після проведення додаткових заходів.

5 травня 2020 року силами працівників ДВБ НПУ, слідчих Бориспільського ВП ГУНП у Київській області, під процесуальним керівництвом прокуратури, за участі бійців відділу швидкого реагування ДВБ НПУ та поліції особливого призначення Київщини, проведено спецоперацію. П’ятьом учасникам угруповання оголошено про підозру.

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Під час санкціонованих обшуків вилучено знаряддя злочинів, яке використовували молодики: бити, кийки, кайданки, а також балаклави, холодну зброю, наркотичні засоби, готівку, банківські картки, мобільні телефони, чорнові записи, два автомобілі, на яких пересувалися зловмисники.

Підозрюваних затримали та доставили до суду для обрання запобіжного заходу. За вчиненні правопорушення учасникам групи загрожує позбавлення волі на строк до 10 років.

Тривають слідчі дії для встановлення та притягнення до відповідальності інших учасників викритого угруповання".

Нацполіція викрила на Київщині злочинну групу, яка видавала себе за поліцейських і вчинила низку злочинів 01
Нацполіція викрила на Київщині злочинну групу, яка видавала себе за поліцейських і вчинила низку злочинів 02
Нацполіція викрила на Київщині злочинну групу, яка видавала себе за поліцейських і вчинила низку злочинів 03
Нацполіція викрила на Київщині злочинну групу, яка видавала себе за поліцейських і вчинила низку злочинів 04
Нацполіція викрила на Київщині злочинну групу, яка видавала себе за поліцейських і вчинила низку злочинів 05
Нацполіція викрила на Київщині злочинну групу, яка видавала себе за поліцейських і вчинила низку злочинів 06
Нацполіція викрила на Київщині злочинну групу, яка видавала себе за поліцейських і вчинила низку злочинів 07

Автор: 

Київська область (4133) Нацполіція (15327) злочинність (511)


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Топ коментарі
+9
А когда арестуют криворожского окурка который выдает себя за президента?
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05.05.2020 18:20 Відповісти
+8
Выдавали себя за полицейских? Это, что, вот я и не только я, миллионы граждан, знают преступную группировку, которая выдаёт себя за депутатов Верховной Рады. И отличительная черта у них, это тупость и ЗЕлёный цвет.
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05.05.2020 18:39 Відповісти
+7
Никакого отношения к службе в правоохранительных органах молодые люди не имели. -----------------------
уволєни заднім чіслом
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05.05.2020 18:49 Відповісти
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а ещё аваковцы ненавидят мокшансие фильмы про мусоров и не слушают любэ...поголовно.
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05.05.2020 18:16 Відповісти
Улицы разбитых фонарей и бандитский петербург, если мент эти фильмы не смотрит, это не значит что у него внутри пустота
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05.05.2020 19:26 Відповісти
неполноценный мусор неправильной ориентации...
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05.05.2020 19:31 Відповісти
А когда арестуют криворожского окурка который выдает себя за президента?
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05.05.2020 18:20 Відповісти
Нацполіція виявила групу шахраїів у нацполіції, яка видавала себе за ОЗГ)))))
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05.05.2020 18:25 Відповісти
Явное нарушение авторских прав!
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05.05.2020 18:36 Відповісти
Выдавали себя за полицейских? Это, что, вот я и не только я, миллионы граждан, знают преступную группировку, которая выдаёт себя за депутатов Верховной Рады. И отличительная черта у них, это тупость и ЗЕлёный цвет.
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05.05.2020 18:39 Відповісти
Никакого отношения к службе в правоохранительных органах молодые люди не имели. -----------------------
уволєни заднім чіслом
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05.05.2020 18:49 Відповісти
100% как минимум несколько тел
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05.05.2020 19:31 Відповісти
И это стало возможно потому, что аваковская мусорня, те же бандиты, либо тупорылые вчерашние совки, и рошен любил хвастаться такими реформами.
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05.05.2020 18:59 Відповісти
Якісь вони "етнічні", чи що. Та й кілограм Тайду ********* на певні висновки.
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05.05.2020 19:08 Відповісти
Арієль мабуть замовив конкурентів.
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05.05.2020 20:25 Відповісти
Конкурентов устранили?
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05.05.2020 19:40 Відповісти
черные , копы молодцы взяли , но завтра суд отпустит , а может и не суд
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05.05.2020 20:12 Відповісти
Всё смешалось в доме Облонских.
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05.05.2020 20:24 Відповісти
а ещё говорят про 90-е.
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05.05.2020 21:25 Відповісти
н-да... Конкуренцию никто не любит.
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06.05.2020 12:33 Відповісти
https://censor.net.ua/photo_news/3193879/bandu_iz_5_chelovek_v_kotoruyu_vhodili_sotrudniki_natspolitsii_i_sbu_likvidirovali_na_kievschine_prokuratura
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07.05.2020 09:24 Відповісти
 
 