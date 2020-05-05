Нацполіція викрила на Київщині злочинну групу, яка видавала себе за поліцейських і вчинила низку злочинів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Група молодиків спортивного типу займалася вчиненням тяжких злочинів на території області. Викрадення людей, вимагання, розбійні напади та збут наркотиків підозрювані здійснювали, представляючись співробітниками поліції. Псевдокопів затримали під час спільної спецоперації Департаменту внутрішньої безпеки НПУ і поліції Київщини.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в департаменті стратегічних розслідувань НПУ.

У повідомленні зазначається: "У березні 2020 року працівники внутрішньої безпеки Національної поліції України одержали оперативну інформацію щодо групи осіб, яка, видаючи себе за співробітників поліції, вчинила низку тяжких злочинів.

Оперативники Управління розкриття злочинів, учинених стосовно поліцейських, ДВБ НПУ провели перевірку і встановили обставини одного з останніх злочинних епізодів групи. З корисливих мотивів п’ятеро осіб влаштували засідку у селі Мартусівка Бориспільського району Київщини. Дочекавшись, коли 18-річний місцевий мешканець у вечірній час повертався додому, зловмисники напали на нього, побили і силоміць посадили до одного зі своїх автомобілів.

Хлопця вивезли в поле, де знову побили, відібрали документи, банківські картки (з яких відразу переказали наявні кошти на свої картки), а потім, погрожуючи застосуванням зброї, змусили на відео телефона обмовити себе – і він зізнався у розповсюдженні наркотиків. Пригрозивши поширенням відеозапису, нападники почали вимагати "відкупні" - 1,5 тисячі доларів США. Під тиском потерпілий погодився. Бранця викрадачі привезли до будинку, де мешкала його бабуся. Щоб онука відпустили, жінка віддала останні гроші – 1100 гривень.

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За результатами заходів встановлено причетних до злочинної діяльності осіб. Це мешканці столиці та міста Бориспіль, що на Київщині, віком від 20-ти до 24-х років, які мають хорошу фізичну підготовку і займаються різними видами спортивних єдиноборств. Жодного стосунку до служби в правоохоронних органах молодики не мали.

Кримінальне провадження розслідується за ч. 2 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 2 ст. 187 (Розбій) та ч. 3 ст. 189 (Вимагання) Кримінального кодексу України.

Крім того, правоохоронці обґрунтовано підозрюють викриту групу у збуті наркотичних засобів і вчиненні інших злочинів, кваліфікація яких буде надана після проведення додаткових заходів.

5 травня 2020 року силами працівників ДВБ НПУ, слідчих Бориспільського ВП ГУНП у Київській області, під процесуальним керівництвом прокуратури, за участі бійців відділу швидкого реагування ДВБ НПУ та поліції особливого призначення Київщини, проведено спецоперацію. П’ятьом учасникам угруповання оголошено про підозру.

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Під час санкціонованих обшуків вилучено знаряддя злочинів, яке використовували молодики: бити, кийки, кайданки, а також балаклави, холодну зброю, наркотичні засоби, готівку, банківські картки, мобільні телефони, чорнові записи, два автомобілі, на яких пересувалися зловмисники.

Підозрюваних затримали та доставили до суду для обрання запобіжного заходу. За вчиненні правопорушення учасникам групи загрожує позбавлення волі на строк до 10 років.

Тривають слідчі дії для встановлення та притягнення до відповідальності інших учасників викритого угруповання".













