Біля заводу "Океан" у Миколаєві регулярно швартуються вантажні судна, правоохоронці мають повідомити, чи не пов'язано це з контрабандою, - активіст Сенченко. ФОТОрепортаж

Біля набережної "Океану" в Миколаєві регулярно швартуються габаритні судна.

Про це в Facebook написав представник ГО "Центр аналітичних досліджень" Андрій Сенченко, передає Цензор.НЕТ.

"У суботу сфотографував лівий берег річки Південний Буг і зауважив, що біля набережної "Океану" були пришвартовані два габаритні судна", - повідомив він, зазначивши, що "якщо постежити за цією набережною, то можна побачити там регулярний "рух".

"Ось, наприклад, 27 квітня там пришвартувався "кораблик" Prince Basel (прапор Панама), що прийшов із Венеції. Порт слідування вказано "Ніка-тера", а "постояло" це судно декілька днів біля набережної "Океану" і пішло ... А на його місце пришвартувалося судно Tuzla (прапор острова Кука). пришвартувалося там же і ще одне дивне на перший погляд судно - Dremora 1 (прапор Федерація Сент-Крістофер і Невіс), сигнал з якого то є, то нема", - зазначив Сенченко.

Активіст припускає, що у всьому вищеописаному може і не бути нічого поганого, а контрабанда на Миколаївщині залишилася далеко в минулому.

"Якщо це справді так, то вже дуже хотілося б це все почути від офіційних органів, наприклад, від СБУ, прикордонників і митниці, щоб, так би мовити, зафіксувати для історії", - підкреслює він, звертаючись, зокрема, до голови колегії - прокурора Миколаївської області Тараса Дунаса, а також глави УСБУ Віталія Герсака.

"Наприклад, прочитали б ми всі офіційне повідомлення від УСБУ з коментарем начальника цієї структури Віталія Герсака про те, що з його приходом на Миколаївщину ще в грудні-січні "поборено" всю контрабанду. І тоді б усім стало ясно, чому глава УСБУ вже четверту сесію обласної ради відвідує і проводить там мінімум по пів дня. А що ж іще робити, якщо всі питання щодо функціоналу закрито", - іронізує Сенченко.

Він також вимагає відповіді щодо заяви Сергія Жолонка, що в українські порти як і раніше заходять кораблі під прапором Російської Федерації.

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