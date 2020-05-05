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Біля заводу "Океан" у Миколаєві регулярно швартуються вантажні судна, правоохоронці мають повідомити, чи не пов'язано це з контрабандою, - активіст Сенченко. ФОТОрепортаж

Біля набережної "Океану" в Миколаєві регулярно швартуються габаритні судна.

Про це в Facebook написав представник ГО "Центр аналітичних досліджень" Андрій Сенченко, передає Цензор.НЕТ.

"У суботу сфотографував лівий берег річки Південний Буг і зауважив, що біля набережної "Океану" були пришвартовані два габаритні судна", - повідомив він, зазначивши, що "якщо постежити за цією набережною, то можна побачити там регулярний "рух".

"Ось, наприклад, 27 квітня там пришвартувався "кораблик" Prince Basel (прапор Панама), що прийшов із Венеції. Порт слідування вказано "Ніка-тера", а "постояло" це судно декілька днів біля набережної "Океану" і пішло ... А на його місце пришвартувалося судно Tuzla (прапор острова Кука). пришвартувалося там же і ще одне дивне на перший погляд судно - Dremora 1 (прапор Федерація Сент-Крістофер і Невіс), сигнал з якого то є, то нема", - зазначив Сенченко.

Активіст припускає, що у всьому вищеописаному може і не бути нічого поганого, а контрабанда на Миколаївщині залишилася далеко в минулому.

"Якщо це справді так, то вже дуже хотілося б це все почути від офіційних органів, наприклад, від СБУ, прикордонників і митниці, щоб, так би мовити, зафіксувати для історії", - підкреслює він, звертаючись, зокрема, до голови колегії - прокурора Миколаївської області Тараса Дунаса, а також глави УСБУ Віталія Герсака.

"Наприклад, прочитали б ми всі офіційне повідомлення від УСБУ з коментарем начальника цієї структури Віталія Герсака про те, що з його приходом на Миколаївщину ще в грудні-січні "поборено" всю контрабанду. І тоді б усім стало ясно, чому глава УСБУ вже четверту сесію обласної ради відвідує і проводить там мінімум по пів дня. А що ж іще робити, якщо всі питання щодо функціоналу закрито", - іронізує Сенченко.

Він також вимагає відповіді щодо заяви Сергія Жолонка, що в українські порти як і раніше заходять кораблі під прапором Російської Федерації.

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Біля заводу Океан у Миколаєві регулярно швартуються вантажні судна, правоохоронці мають повідомити, чи не повязано це з контрабандою, - активіст Сенченко 01
Біля заводу Океан у Миколаєві регулярно швартуються вантажні судна, правоохоронці мають повідомити, чи не повязано це з контрабандою, - активіст Сенченко 02

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Біля заводу Океан у Миколаєві регулярно швартуються вантажні судна, правоохоронці мають повідомити, чи не повязано це з контрабандою, - активіст Сенченко 03
Біля заводу Океан у Миколаєві регулярно швартуються вантажні судна, правоохоронці мають повідомити, чи не повязано це з контрабандою, - активіст Сенченко 04
Біля заводу Океан у Миколаєві регулярно швартуються вантажні судна, правоохоронці мають повідомити, чи не повязано це з контрабандою, - активіст Сенченко 05
Біля заводу Океан у Миколаєві регулярно швартуються вантажні судна, правоохоронці мають повідомити, чи не повязано це з контрабандою, - активіст Сенченко 06

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Біля заводу Океан у Миколаєві регулярно швартуються вантажні судна, правоохоронці мають повідомити, чи не повязано це з контрабандою, - активіст Сенченко 07

Автор: 

контрабанда (1827) Миколаїв (1822) Суднобудівельний завод Океан (13)


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Топ коментарі
+9
Это нормальное явление - контрабанда - для воспитанников Васи Федина (холопа Вадика Новинского - «суки православной»), коим является пресмыкающееся директор этого завода Трубач (ранее был начальником отдела маркетинга на ликвидированном от «успешной производственной деятельности» в 2016 году орденоносном Херсонском судостроительном заводе). Знаю его папу - был директором производства во времена, когда этот завод выпускал по 8 полнокомплектных судов ежегодно - наследник не такой умный, точнее сказать - сраколиз. Вот и похвастался недовеча, что сдали два недоделанных корыта типа несамоходных барж - помпезно и с фанфарами - типа, возрождает судостроение. Мероприятие собрало Николаевских чинуш, которые дружно и тесно нарушая карантин, фоткались стадом возле этого чуда нечеловеческих усилий и дебилизма.
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05.05.2020 23:28 Відповісти
+6
та ні, панове, яка контрабанда, все законно))) трошки українського зерна візмем та додому...
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05.05.2020 23:10 Відповісти
+5
Возле завода "Океан" в Николаеве регулярно швартуются грузовые суда, правоохранители должны сообщить, не связано ли это с контрабандой, - активист Сенченко - Цензор.НЕТ 9182
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05.05.2020 23:06 Відповісти
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Возле завода "Океан" в Николаеве регулярно швартуются грузовые суда, правоохранители должны сообщить, не связано ли это с контрабандой, - активист Сенченко - Цензор.НЕТ 9182
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05.05.2020 23:06 Відповісти
визробили це разом сенёбсенченки, топили против пороха - кушай.Те
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05.05.2020 23:08 Відповісти
В принципе, зная номер, можно узнать принадлежность судов... Хотя... зафрахтовать можно любое... И всё же флаг обязан быть...
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05.05.2020 23:08 Відповісти
та ні, панове, яка контрабанда, все законно))) трошки українського зерна візмем та додому...
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05.05.2020 23:10 Відповісти
Океан не перевалює. Там поруч, Ніка-Терра. Порт Октябрьск ще є, але цей під патронатом держави, так просто туді не зайдеш.
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06.05.2020 06:44 Відповісти
Такие утонченные и законспирированные "схемы", что СБУ в упор не замечает ( или не хочет?). Это как с контейнерами с бананами , в которых случайно нашли кокаин . Грандиозный успех или случайный залет ? Вопросы без ответов , как и куда смотрит СБУ .
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05.05.2020 23:14 Відповісти
Опять Порошенко падла
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05.05.2020 23:21 Відповісти
Полюбе Порох, бо він ото робив кораблики, а кораблик це прямий зв'язок з іншими корабликами
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05.05.2020 23:33 Відповісти
Это нормальное явление - контрабанда - для воспитанников Васи Федина (холопа Вадика Новинского - «суки православной»), коим является пресмыкающееся директор этого завода Трубач (ранее был начальником отдела маркетинга на ликвидированном от «успешной производственной деятельности» в 2016 году орденоносном Херсонском судостроительном заводе). Знаю его папу - был директором производства во времена, когда этот завод выпускал по 8 полнокомплектных судов ежегодно - наследник не такой умный, точнее сказать - сраколиз. Вот и похвастался недовеча, что сдали два недоделанных корыта типа несамоходных барж - помпезно и с фанфарами - типа, возрождает судостроение. Мероприятие собрало Николаевских чинуш, которые дружно и тесно нарушая карантин, фоткались стадом возле этого чуда нечеловеческих усилий и дебилизма.
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05.05.2020 23:28 Відповісти
А какая разница! Сгорел сарай, гори и хата
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05.05.2020 23:34 Відповісти
Слуги народа контрабанду гонят,бизнес делают.Мрия уже не справляется.
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05.05.2020 23:36 Відповісти
А Зебил там случаем со своей бандой их там не встречает? Флаг там у них не израильский случаем?
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05.05.2020 23:37 Відповісти
борошно буде стоити в 10 раз ...з 1 липня...
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06.05.2020 02:40 Відповісти
Я не знаю шо там насчет контрабанды, допускаю, что так оно и есть, но...

Бутусов, не позорься! Какой же Сенченко активист? Этот подлец открывает свой поганый рот только в двух случаях: если ему заплатили, и в отместку за то, что ему не заплатили. Так что, судя по всему, контрабанда волнует его именно сейчас по какому-то очень шкурному вопросу.

Сенченко это слуга и правая рука вот этого вот Карабаса-Барабаса, о котором есть свежее и достаточно правдивое журналистское расследование: http://ord-ua.com/2020/04/15/prestupnosti-net-moshenniku-prisposoblentsu-psevdopatriotu-i-**********-farmatsii-mozhet-byit-tozhe-net-ili--/
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06.05.2020 02:42 Відповісти
Шумиху поднимают те, кто еще не в доле (в надежде, что с ними поделятся, если заткнутся)!
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06.05.2020 06:43 Відповісти
Начальник местного СБУ - Виталий Герсак уже давно довольно известная личность:
http://nashigroshi.org/2020/02/26/rodyna-nachal-nyka-usbu-*******-mayna-na-20-mil-*****/
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06.05.2020 10:37 Відповісти
Кокаинум
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06.05.2020 10:54 Відповісти
Я не здивуюсь,якщо виявится що кацапи таким чином завозять зброю і спецназ.Потрохи,по кількадесят голів,але напихують,а потім раз,і все,моря в нас нема,але є нова лінія фронту
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06.05.2020 11:52 Відповісти
Не підказуйте кацапам
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06.05.2020 16:39 Відповісти
как же увязать эти факты с тем, что таможня при Зеленском провалила план надходжень в бюджет на 85%?
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07.05.2020 08:36 Відповісти
ТАМ 100% КОНТРАБАНДА С 1990 Х ГОДОВ !!!
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07.05.2020 09:23 Відповісти
Действительно, это очччень очень странно, что морское судно зашло в порт и стало к причалу. Це зрада.
Это конечно более странно чем автомобили на парковке или люди в маршрутке.
А вот если бы морское судно оказалось посреди центральной улицы портового города Николаев, то это было не так странно, как стоять у причала.
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07.05.2020 11:02 Відповісти
Логика у активиста просто железная - морское судно стоит в порту, значит контрабанда.
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07.05.2020 11:03 Відповісти
 
 