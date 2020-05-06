У Кропивницькому СІЗО систематично знущалися з двох затриманих і погрожували заразити СНІДом і туберкульозом, - Денісова. ФОТОрепортаж
Працівники Кропивницького СІЗО систематично знущалися з двох затриманих, били і шантажували. Увага, новина містить кадри, нерекомендовані до перегляду неповнолітнім, вагітним і людям зі слабкою психікою!
Про це у фейсбуці повідомила Уповноважена ВРУ з прав людини Людмила Денісова, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні за моїм дорученням регіональний координатор взаємодії з громадськістю Уповноваженого ВРУ з прав людини Віктор Жученя у рамках реалізації національного превентивного механізму здійснив моніторинговий візит до Кропивницького слідчого ізолятора, через скаргу двох затриманих осіб на знущання з боку працівників пенітенціарної установи", - поінформувала вона.
За словами Денісової, під час візиту Жучені вдалося поспілкувався з двома потерпілими особами, які розповіли, що, починаючи з 27 квітня, коли їх доставили до СІЗО, працівники пенітенціарної установи систематично над ними знущались, били та шантажували.
Омбудсмен зазначила, що синці та сліди від ударів були настільки помітними, що, коли затриманих привозили до ІТТ, їх відмовлялись приймати та повертали назад до СІЗО, де громадян знову піддавали фізичним знущанням.
"Крім того, за словами потерпілих, безпосередньо виконувач обов'язків начальника СІЗО погрожував, що заразить їх СНІДом та туберкульозом, демонструючи при цьому шприц з білою рідиною. Як пояснили затримані, все це робилось з метою вимагання від них та їх рідних грошей", - уточнила Денісова.
Вона повідомила, що за встановленими фактами регіональний координатор взаємодії з громадськістю Уповноваженого ВРУ з прав людини повідомив прокуратуру Кіровоградщини, і працівники прокуратури здійснили виїзд в пенітенціарну установу, провели опитування затриманих, а також зібрали інші матеріали, які будуть передані до ДБР.
Денісова зазначила, що тримає цю справу на особистому контролі, бо це не перший випадок морального та фізичного знущання із затриманих у Кропивницькому СІЗО.
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"Сначала подчиняйся, а потом жалуйся" ?
Мораль сей басни проста малята - Отмудохать мента или вертухая, это не грех а богоугодное дело!
А сидеть за одним столом или товарищевать с мусорами это переводить себя в разряд опущенных...
Аминь...
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Короче Одесса конец 70-х по вокзалу ходит ментовский патруль, и видит что в комнату транспортной милиции заходит их начальник с двумя кавказцами...и долго не выходит...те решили посмотреть в щелочку...и видят один хач начальника имеет в очко, а второй в рот
...Короче состоялся суд, всем троим статья "мужеложество"...ну и судья спрашивает..как же такое могло произойти..."они мне дали деньги большие"
Город у нас маленький все всё знают. Так вот проверяют тут правозащитники после бунта. Бунт устроил человек-армянин-мажор который первый раз с компанией в парке забил битой парня на дискотеке до смерти но его армяне откупили и стал он свидетелем, прямо как ты любишь "за убийство, которого не совершал".
Сейчас он уже типа криминальный авторитет сидит за то, что стрелял в в двух парней (один из которых учасник АТО), результат один из убитый другой тяжело раненый. Парни заступились за девку с которую он толи ****** то тащил куда то около клуба. Есть там ещё
но лень писать.
От тюрьмы не зарекайся это жизнь и никогда не знаешь что может произойти... Всегда надо оставаться человеком а не зверем!
А то в рожу плюну, а у меня сифилис!"
в стране реклама АУЕ почти в каждом выпуске новостей , всплеск бандитизма , грабят
бабушек , убивают за копейки , воров закрыть по нашим законам низя
и нам после этого душегубам печеньки расдавать