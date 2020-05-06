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У Кропивницькому СІЗО систематично знущалися з двох затриманих і погрожували заразити СНІДом і туберкульозом, - Денісова. ФОТОрепортаж

Працівники Кропивницького СІЗО систематично знущалися з двох затриманих, били і шантажували. Увага, новина містить кадри, нерекомендовані до перегляду неповнолітнім, вагітним і людям зі слабкою психікою!

Про це у фейсбуці повідомила Уповноважена ВРУ з прав людини Людмила Денісова, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні за моїм дорученням регіональний координатор взаємодії з громадськістю Уповноваженого ВРУ з прав людини Віктор Жученя у рамках реалізації національного превентивного механізму здійснив моніторинговий візит до Кропивницького слідчого ізолятора, через скаргу двох затриманих осіб на знущання з боку працівників пенітенціарної установи", - поінформувала вона.

За словами Денісової, під час візиту Жучені вдалося поспілкувався з двома потерпілими особами, які розповіли, що, починаючи з 27 квітня, коли їх доставили до СІЗО, працівники пенітенціарної установи систематично над ними знущались, били та шантажували.

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У Кропивницькому СІЗО систематично знущалися з двох затриманих і погрожували заразити СНІДом і туберкульозом, - Денісова 01
У Кропивницькому СІЗО систематично знущалися з двох затриманих і погрожували заразити СНІДом і туберкульозом, - Денісова 02
У Кропивницькому СІЗО систематично знущалися з двох затриманих і погрожували заразити СНІДом і туберкульозом, - Денісова 03
У Кропивницькому СІЗО систематично знущалися з двох затриманих і погрожували заразити СНІДом і туберкульозом, - Денісова 04
У Кропивницькому СІЗО систематично знущалися з двох затриманих і погрожували заразити СНІДом і туберкульозом, - Денісова 05

Омбудсмен зазначила, що синці та сліди від ударів були настільки помітними, що, коли затриманих привозили до ІТТ, їх відмовлялись приймати та повертали назад до СІЗО, де громадян знову піддавали фізичним знущанням.

"Крім того, за словами потерпілих, безпосередньо виконувач обов'язків начальника СІЗО погрожував, що заразить їх СНІДом та туберкульозом, демонструючи при цьому шприц з білою рідиною. Як пояснили затримані, все це робилось з метою вимагання від них та їх рідних грошей", - уточнила Денісова.

Також дивіться: Трьох поліцейських судитимуть за тортури 18-річного хлопця на Донеччині, - ДБР. ФОТО

Вона повідомила, що за встановленими фактами регіональний координатор взаємодії з громадськістю Уповноваженого ВРУ з прав людини повідомив прокуратуру Кіровоградщини, і працівники прокуратури здійснили виїзд в пенітенціарну установу, провели опитування затриманих, а також зібрали інші матеріали, які будуть передані до ДБР.

Денісова зазначила, що тримає цю справу на особистому контролі, бо це не перший випадок морального та фізичного знущання із затриманих у Кропивницькому СІЗО.

У Кропивницькому СІЗО систематично знущалися з двох затриманих і погрожували заразити СНІДом і туберкульозом, - Денісова 06
У Кропивницькому СІЗО систематично знущалися з двох затриманих і погрожували заразити СНІДом і туберкульозом, - Денісова 07

Автор: 

Денісова Людмила (883) побиття (968) Кропивницький (350) катування (615) СІЗО (732)


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Топ коментарі
+9
Вот интересно, сейчас напишет здесь на Цензоре какой нибудь член мусорской семьи привычное - "А в США этих задержанных вообще бы пристрелили...."
или
"Сначала подчиняйся, а потом жалуйся" ?

Мораль сей басни проста малята - Отмудохать мента или вертухая, это не грех а богоугодное дело!
А сидеть за одним столом или товарищевать с мусорами это переводить себя в разряд опущенных...
Аминь...
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06.05.2020 09:12 Відповісти
+8
хіба мусора працюють інакше?
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06.05.2020 09:07 Відповісти
+6
А куда же должны идти работать садисты?
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06.05.2020 09:05 Відповісти
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А куда же должны идти работать садисты?
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06.05.2020 09:05 Відповісти
в сад
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06.05.2020 09:17 Відповісти
хіба мусора працюють інакше?
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06.05.2020 09:07 Відповісти
Вот интересно, сейчас напишет здесь на Цензоре какой нибудь член мусорской семьи привычное - "А в США этих задержанных вообще бы пристрелили...."
или
"Сначала подчиняйся, а потом жалуйся" ?

Мораль сей басни проста малята - Отмудохать мента или вертухая, это не грех а богоугодное дело!
А сидеть за одним столом или товарищевать с мусорами это переводить себя в разряд опущенных...
Аминь...
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06.05.2020 09:12 Відповісти
Смешно... Член бегом на Цензор и давай по клавишам тарабанить... Радость какая члену- есть повод поиспражняться безнаказанно, гадостей понаписывать без последствий, да? США приплел, разряды раздавать погнал... Запомни, сосунок- мусора не контачатся, не опускаются и не западло что нибудь отдать либо взять от мусора. И по понятиям они всегда в этих самых понятиях участвуют, без них никак. А вот таким визгом как у тебя- понтуются фраера, голимые, дешевые "мелкостатейники" желающие примазаться к блатным, казаться крутыми...
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06.05.2020 09:29 Відповісти
мусора не контачатся, не опускаются и не западло что нибудь отдать либо взять от мусора.

=========
Короче Одесса конец 70-х по вокзалу ходит ментовский патруль, и видит что в комнату транспортной милиции заходит их начальник с двумя кавказцами...и долго не выходит...те решили посмотреть в щелочку...и видят один хач начальника имеет в очко, а второй в рот
...Короче состоялся суд, всем троим статья "мужеложество"...ну и судья спрашивает..как же такое могло произойти..."они мне дали деньги большие"
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06.05.2020 10:49 Відповісти
У Кропивницького СІЗО систематично знущалися з двох затриманих і погрожували заразити СНІДом і туберкульозом, - Денісова - Цензор.НЕТ 4067
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06.05.2020 10:56 Відповісти
давай не путать белое с черным, есть много нюансов, которые обязательны в исполнении
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06.05.2020 13:21 Відповісти
Что не путать, в чем нюансы и какие? В том, что обязательно найдется паршивая овца везде и во всем? Офигенный нюанс... В том, что людишки пользуются случаем и давай разбрасывать гадости на всех без разбору? В том, что "мояхатаскрайщики" любят возводить вину на всех и вся, но палец о палец не ударят что то изменить, и уж тем более никогда и ни в чем невиновны? В том, что рядовые полициянты, попкари, врачи и МЧСники, да все госслужащие, не обязаны доказывать всякой швали, что они просто работают? Ведь именно про них горлодеры и карябают "крышуют, подбрасывают, ******, крадут" и прочее? Ещё смешнее нюанс... Так что, какой?
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06.05.2020 14:56 Відповісти
ты аноним, дельные мысли говоришь, хоть представься своим именем, а то не дело вести диалог не пойми с кем
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07.05.2020 08:10 Відповісти
Как мне представляться? Я набрал при регистрации- Сергей, не прокатило. Выбрал так.
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07.05.2020 09:42 Відповісти
приветствуем Вас Сергей
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08.05.2020 12:39 Відповісти
Никогда не имей друзей ментов ,всегда предадут.
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06.05.2020 09:30 Відповісти
Зная наш народ, то при малейшей угрозе полицейскому - сразу пулю в лоб.недалеко от дома видел, как 2 неадеквата прыгали че-то там к ментам, а те стояли и пытались взять словами. Потом полетела граната под полицейскую машину и 2 мента получили оскол.ранения. из-за того, что имея оружие, бездействовали. В Америке давно пристрелили бы
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06.05.2020 10:49 Відповісти
тюрьма должна исправлять человека, а наши тюрьмы делают из людей еще хуже, чем до попадания на зону. Больная система унаследованная еще с совка! этих мосоров посадить надо! Пусть на себе теперь прочухают все тяготы. Как говорится, что посеешь, то и пожнешь! конченные конечно животные эти вертухаи или как их там называют...
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06.05.2020 09:15 Відповісти
ну хз. Если тюрма как в ивропах - санаторий то ну нафик. Тот же брейвик например жирует там лучше наших пенсионеров. По этому переодически заключенных нужно киздить для профилактики. Или бы если бы против вас злоумышленник совершил тяжкое деяние вам бы не было прятно, что его мудохают на зоне?
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06.05.2020 09:25 Відповісти
я думаю, что если мудохать, то выйдет зверь обозленный и будет еще хуже, чем был. думаю нужно людей в тюрьмах исправлять, то бишь создать для них программы по которым они будут книги читать, учиться на специальности разные, работы делали, обучать их этике, реабилитационные центры от наркомании в зонах делать еще с психологами, и т.д. Чтобы человек вышел с зоны лучше, чем до того, как он туда попал. Но что касается всяких маньяков, педофилов, насильников, ганибалов, то это больные на голову люди и их нужно или в дурдом отправлять и там навсегда оставлять или казнить. А обычных преступников не больных на голову, то их нужно исправлять! ИМХО. А вообще возможно даже нужно индивидуально к этому всему подходить и под каждого свои методы подбирать. Тема конечно тут философская и тут можно долго над ней думать и разбирать. Но на это нет времени, ограничимся тем, что уже сказано!
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06.05.2020 09:48 Відповісти
А Малюське может добавить в свой кадровый резерв кроме "талантливых" пожизненников, ещё и садистов их кропивницкого СИЗО - прекрасная зе-команда от юстиции по борьбе за права человека
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06.05.2020 09:17 Відповісти
а за что они задержны? простите но должна быть градация, если к примеру за воровство или мошенничиство то тут какбы через чур прессуют, а если за убийство или причинение инвалидности, или за распространение наркотиков, или сепаров, то тут конечно мало, тут надо в говно убивать по три раза на день, а то что убил человека к примеру лишил отца детей или калекой сделал а его кормить отборными продуктами плейстейшен в камеру и евроремонт? когда будут знать что кара неотвратима и беспощадна подумают в следующий раз
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06.05.2020 09:18 Відповісти
Расскажешь, когда тебя задержат за убийство, которого ты не совершал...
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06.05.2020 09:23 Відповісти
бред не несите
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06.05.2020 09:39 Відповісти
Кстати есть история реальная как мужики бабу в беседке насильничали. А другой мужик проходил мимо - выносил мусор и встал посмотреть. То потом тоже присел на зону короче. Вроде ничего не нарушил, но и помощь не позвал
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06.05.2020 16:58 Відповісти
Будешь расказывать когда тебя, твою жену, твоего ребенка, этот "невинно пострадавший" возьмёт на нож где небудь.
Город у нас маленький все всё знают. Так вот проверяют тут правозащитники после бунта. Бунт устроил человек-армянин-мажор который первый раз с компанией в парке забил битой парня на дискотеке до смерти но его армяне откупили и стал он свидетелем, прямо как ты любишь "за убийство, которого не совершал".

Сейчас он уже типа криминальный авторитет сидит за то, что стрелял в в двух парней (один из которых учасник АТО), результат один из убитый другой тяжело раненый. Парни заступились за девку с которую он толи ****** то тащил куда то около клуба. Есть там ещё

но лень писать.
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06.05.2020 09:41 Відповісти
Есть и такие придурки,как он вообще дожил до тюрьмы. Это какая то недоработка.
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06.05.2020 09:48 Відповісти
Пока человека не осудил суд его вина не доказана! Что б доказать вену человека нужно следователю работать головой и найти доказательства! Полиция поставлена защищать а не нарушать и издеваться, если ты издеваешься и избиваешь а ещё и садистские наклонности то ты уже сам нарушил закон и также должен быть на скамье подсудимых!
От тюрьмы не зарекайся это жизнь и никогда не знаешь что может произойти... Всегда надо оставаться человеком а не зверем!
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06.05.2020 09:29 Відповісти
нит, я жизнь прожил, никого просто так в сизо не сажают, есть очень редкие исключения но 99,9% сидят за дело, небыват такого чтоб менты такие сидели и думают так у нас преступление давайте к алексруду, щас заарестуем изобъем и в сизо отправим там ему еще добавят и он еще на себя дело возьмет, еще раз нит это так не работает, берут виновных а закрывают в сизо более чем виновных
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06.05.2020 09:38 Відповісти
Значит вы еще ничего в жизни не видели. У нас в городе менты в связке с судьей премии получали за раскрыаемость и борьбу с наркотой. Схему рассказывать не буду.Пацанят подлавливали и те откупались если родители с бабасами если нет то в тюрьму. Просто не за что если оказался не в нужном месте не в нужный час.
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06.05.2020 09:45 Відповісти
хорошо допустим менты в связке, каким боком они меня привяжут к наркоте если я вообще к наркотикам дела не имею, рандомно заберут с улицы и выбъют признания подкинув наркоту?, это бред чистейшей воды, это вы в жизни ничего не видели, менты нариков ловили и на них вешали это верю, а просто от фонаря повесить статью про наркотики невозможно от слова совсем, если вы наивно полагаете что судья царь и бог то это не так, ниодин судья неподпишет заведомо провальный приговор ибо его вздрючат если пройдет апеляция а любая апеляция увидит сфабрикованые дела
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06.05.2020 09:52 Відповісти
Подловять или нет это второй вопрос ,не все в жизни битые. А лопуха могут и подловить.
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06.05.2020 10:05 Відповісти
То есть вы хотите чтобы я рассказал как это работает и другим наука?
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06.05.2020 10:07 Відповісти
я думаю нестоит, вы вложите энергию в много букв а на цензоре малолетки и тупые неводятся так что лучше что то интересное а не то как работают подставы
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06.05.2020 10:11 Відповісти
Скажу просто ни у кого даже знакомых в руки ничего подержать не брать и детям передайте.
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06.05.2020 10:14 Відповісти
Вы знаете я тоже не ребенок и достаточно видела что б говорить. Для меня оставаться человеком это самое главное в любой ситуации. Ещё раз если ты пошёл в полицию то закон должен соблюдать вдвойне! Тоже самое касается и судьёй и прокуроров, это адвокат может валять дурака так как ему нужно своего подзащитного оправдать. А вину нужно доказывать!
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06.05.2020 09:48 Відповісти
Менты и человечность это несовместимые вещи. Есть такая пословица :с волками жить по-волчьи выть
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06.05.2020 09:54 Відповісти
"с волками жить по-волчьи выть" це, виправдання власної природи? Нафіг тоді бандюків брати в поліцію? Там треба не вовки, а вовкодави- зовсім інша природа.
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07.05.2020 10:57 Відповісти
нит почемуто считается что милицияполиция должна защищать, это не так, милиция это орган карательный ибо чинит возмездие за правонарушение, армия это вообще п..ц, если армия пришла к вам под дом и в вашем городе военное положение то будьте готовы к мародерству и изнаилованию, это значит что вы неправильно жили раз к вам пожаловала в гости армия, запомните, армия, полиция и прочие силовые структуры изначально заточены на принесение горя в семъю, в белых перчатках там не служат, короче попался отвечай а не ной что подснежники в лесу собирал чтоб на хлебушек обменять
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06.05.2020 09:57 Відповісти
Нафіг поліція, яка гірше від бандитів? Нафіг армія, яка гірша від окупантів? Нафіг держава, яка говорить про монополію на насильство? Це, все середньовічні теорії, які широко сповідуються на раSSєє.
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07.05.2020 11:01 Відповісти
Когда зарплаты будут достойными, и работники там будут с достоинством и честью,а так,чего вы хотели? Это "простые" парни с улицы,которые плохо учились в школе, не имеют нормального воспитания в семьях,образование у них "липовое", "за сало"(заочное),хорошо, если еще есть. Вот и результат- быдло куражиться над быдлом, хоть так чувствует свою значимость и нужность. Банановая республика , папуасы.
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06.05.2020 09:22 Відповісти
Вы правы!
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06.05.2020 09:29 Відповісти
та это понятно, быдло в милиции, быдло в ато, папуасы, че там еще тролятина рузьке, беги розетку запень билл гейтс хоронякам чипы жидкие внедряет
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06.05.2020 10:00 Відповісти
То, хіба ця мусорня не є яскравими представниками "руSSкого мира"?
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07.05.2020 10:55 Відповісти
Господи, сколько же *********, и пусть меня банят- вот именно самых натуральных ********* в теме отметилось... С какой радостью сами себя дерьмом поливают, мазохисты... Они типа, отдельно от всего, они типа, не часть организма под названием "страна", эдакие паразиты, глисты, живущие своей жизнью...
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06.05.2020 09:38 Відповісти
это ты сейчас про избирателей зеленского, которые проголосовали по приколу?
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06.05.2020 09:53 Відповісти
Да ты знаешь, дружище... Досадно, что не только Зеленского. Но очень близко. Те, кому должны. И страну построить, и мову навязать и в том числе мусоров идеальных набрать и прочее. Их всех объединяет одно- нет и не будет сферы, в которой предусматривается, где хоть как то применится хоть какое нибудь участие этих крикунов в становлении страны... Им должны...
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06.05.2020 10:01 Відповісти
Кто тебе мову навязывает, болезный?
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06.05.2020 11:07 Відповісти
Вы - не из палаты No 6, терапевт вы наш.
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06.05.2020 10:39 Відповісти
Почему не написано за что именно задержаны?
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06.05.2020 09:52 Відповісти
А хіба є різниця за що затримані?
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07.05.2020 10:46 Відповісти
это мой папа их обвенили пришли к нам домой торабанили я встала а у нас 7 месечный братик полоция заходит и орет и бужу папу и маму и папу увезли а мы плаккали это реал наш папа честно говарю
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21.01.2021 15:10 Відповісти
"Дяденька, дай пятачок!
А то в рожу плюну, а у меня сифилис!"
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06.05.2020 10:08 Відповісти
Тю, значит никто бандюкам косточки не перемалывает за их беспредел. а тут чуть шо, менты виноваты.
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06.05.2020 10:36 Відповісти
А хто з них бандюки?
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07.05.2020 10:47 Відповісти
так так спокойно кондратьев мой папа бандюган илья
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21.01.2021 15:11 Відповісти
Чому Начальник Слідчого ізолятора до сих пір не арештований??
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06.05.2020 12:09 Відповісти
на фото ниче особого нет , если ломали отрицалово - то правельно делали
в стране реклама АУЕ почти в каждом выпуске новостей , всплеск бандитизма , грабят
бабушек , убивают за копейки , воров закрыть по нашим законам низя
и нам после этого душегубам печеньки расдавать
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06.05.2020 14:04 Відповісти
Так чим бандюки від закону кращі?
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07.05.2020 10:48 Відповісти
Якось мене вже не дивує що, є достатньо людей, які виправдовують дії бандитів від влади тим що, є просто бандити. Іншими словами: влада бандиться це, нормально тому що, є прості бандити з народу. Типу: сам казел!
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07.05.2020 10:53 Відповісти
 
 