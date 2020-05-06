Підозрюваний у крадіжці 1,1 млрд екснардеп Святаш отримав громадянство РФ і оселився з родиною в Липецьку, - ЗМІ. ФОТО
Народний депутат Верховної Ради IV-VIII скликань Дмитро Святаш, який активно підтримував федералізацію України, а пізніше потрапив до поля зору правоохоронців у зв'язку з розкраданням коштів "Укрсиббанку", втік до Росії.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це 057.ua повідомило джерело в консульстві РФ у Харкові.
За отриманою інформацією, Святаш скористався програмою "Співвітчизник", запущеною кілька років тому РФ в Україні. Суть її проста - переманити до себе якнайбільше людей, для видачі їм паспортів Росії.
Примітно те, що заяву на отримання громадянства РФ писала дружина Святаша - Анжеліка. Саме вона звернулася в консульство, і заповнила доволі довгий і детальний документ.
"На початку лютого 2020 року дружина Святаша - Святаш Анжеліка Левонівна звернулася до ГК РФ у м. Харків з відповідною заявою про участь у зазначеній державній програмі РФ", - розповіло джерело в консульстві РФ.
Дружина Святаша згадала, що в РФ вони були частими "гостями". "У РФ я перебувала з приватними візитами в 2016 2017, 2019 роках. Мій чоловік Святаш Дмитро Володимирович відвідував РФ з приватними візитами, міста Москву, Воронеж, Щебекіно з 2003 року по 2019 рік щороку", - написала вона.
При цьому дружина екснардепа у своєму зверненні вказує, що разом з нею в Російську Федерацію на постійне місце проживання планують виїхати її чоловік - Святаш Д.В. і двоє синів - Святаш Д.Д. (2015 р.н.) і Святаш Л.Д. (2017 р.н.).
Зазначається, що нині питання про переселення Святаша і його сім'ї в РФ погоджено владою РФ. Також відомо, що Святаш і його родина не відмовилися від громадянства України, і таким чином порушили закон про подвійне громадянство.
Виданню також вдалося дізнатися куди збирається переїхати Святаш із сім'єю. Вибір екснардепа зупинився на місті Липецьк, вул. Гагаріна, 35-А.
Нагадаємо, в жовтні минулого року прокуратура Києва повідомила про підозру колишньому народному депутату Дмитру Святашу в заволодінні 1,1 млрд грн кредитних коштів "Укрсиббанку". За версією слідства, він протягом 2008-2018 років за попередньою змовою з посадовими особами групи АІС, заволодів 1,1 млрд грн, які компанія отримала в кредит від "Укрсиббанку". Святашу оголошено підозру в скоєнні кримінальних злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України (шахрайство) та за ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 358 КК України (підробка документів за попередньою змовою). У межах цієї ж кримінальної справи раніше повідомили про підозру гендиректору корпорації АІС, а також топменеджерам ТОВ "Імпульс-В" (директору і засновнику) за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190 (пособництво в заволодінні чужим майном шляхом шахрайства за попередньою змовою, в особливо великих розмірах).
Уже в листопаді Святаша було оголошено в розшук.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Другий на старті?
Щодо злодіїв. За вкрадений велосипед чи мобільний телефон закриють легко. А за вкрадені мільярди - оголосять національним героєм, філантропом, меценатом, благодійником та ін. Важлива деталь: кримінально-процесуальний кодекс імені портнова виписано так, щоб корупціонера не можна було посадити в принципі; в найтяжчому випадку мегазлодій відбудеться заставою, неспівмірно малою порівняно із вкраденим. Приклад - свинарчуки, єрмаки, яценки, мартиненки (імя їм Легіон, бо багато їх).
Сюди ж можна додати фонди накшталт "Відродження", "Фонд Пінчука" та інші їм подібні.
Я не здивуюся, що якщо у Штатах попри все вирішать розслідувати художества Байдена, тут завібрує не одна дупа. І, що найсмішніше, сховатися у Штатах (Канаді, Великобританії інших цивілізованих країнах) уже не вийде.