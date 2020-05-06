УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9861 відвідувач онлайн
Новини Фото
30 841 108

Підозрюваний у крадіжці 1,1 млрд екснардеп Святаш отримав громадянство РФ і оселився з родиною в Липецьку, - ЗМІ. ФОТО

Підозрюваний у крадіжці 1,1 млрд екснардеп Святаш отримав громадянство РФ і оселився з родиною в Липецьку, - ЗМІ. ФОТО

Народний депутат Верховної Ради IV-VIII скликань Дмитро Святаш, який активно підтримував федералізацію України, а пізніше потрапив до поля зору правоохоронців у зв'язку з розкраданням коштів "Укрсиббанку", втік до Росії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це 057.ua повідомило джерело в консульстві РФ у Харкові.

За отриманою інформацією, Святаш скористався програмою "Співвітчизник", запущеною кілька років тому РФ в Україні. Суть її проста - переманити до себе якнайбільше людей, для видачі їм паспортів Росії.

Примітно те, що заяву на отримання громадянства РФ писала дружина Святаша - Анжеліка. Саме вона звернулася в консульство, і заповнила доволі довгий і детальний документ.

"На початку лютого 2020 року дружина Святаша - Святаш Анжеліка Левонівна звернулася до ГК РФ у м. Харків з відповідною заявою про участь у зазначеній державній програмі РФ", - розповіло джерело в консульстві РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нардепа від "Відродження" Святаша закидали яйцями в Харкові

Дружина Святаша згадала, що в РФ вони були частими "гостями". "У РФ я перебувала з приватними візитами в 2016 2017, 2019 роках. Мій чоловік Святаш Дмитро Володимирович відвідував РФ з приватними візитами, міста Москву, Воронеж, Щебекіно з 2003 року по 2019 рік щороку", - написала вона.

При цьому дружина екснардепа у своєму зверненні вказує, що разом з нею в Російську Федерацію на постійне місце проживання планують виїхати її чоловік - Святаш Д.В. і двоє синів - Святаш Д.Д. (2015 р.н.) і Святаш Л.Д. (2017 р.н.).

Зазначається, що нині питання про переселення Святаша і його сім'ї в РФ погоджено владою РФ. Також відомо, що Святаш і його родина не відмовилися від громадянства України, і таким чином порушили закон про подвійне громадянство.

Підозрюваний у крадіжці 1,1 млрд екснардеп Святаш отримав громадянство РФ і оселився з родиною в Липецьку, - ЗМІ 01

Виданню також вдалося дізнатися куди збирається переїхати Святаш із сім'єю. Вибір екснардепа зупинився на місті Липецьк, вул. Гагаріна, 35-А.

Нагадаємо, в жовтні минулого року прокуратура Києва повідомила про підозру колишньому народному депутату Дмитру Святашу в заволодінні 1,1 млрд грн кредитних коштів "Укрсиббанку". За версією слідства, він протягом 2008-2018 років за попередньою змовою з посадовими особами групи АІС, заволодів 1,1 млрд грн, які компанія отримала в кредит від "Укрсиббанку". Святашу оголошено підозру в скоєнні кримінальних злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України (шахрайство) та за ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 358 КК України (підробка документів за попередньою змовою). У межах цієї ж кримінальної справи раніше повідомили про підозру гендиректору корпорації АІС, а також топменеджерам ТОВ "Імпульс-В" ​​(директору і засновнику) за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190 (пособництво в заволодінні чужим майном шляхом шахрайства за попередньою змовою, в особливо великих розмірах).

Уже в листопаді Святаша було оголошено в розшук.

Підозрюваний у крадіжці 1,1 млрд екснардеп Святаш отримав громадянство РФ і оселився з родиною в Липецьку, - ЗМІ 02
Підозрюваний у крадіжці 1,1 млрд екснардеп Святаш отримав громадянство РФ і оселився з родиною в Липецьку, - ЗМІ 03
Підозрюваний у крадіжці 1,1 млрд екснардеп Святаш отримав громадянство РФ і оселився з родиною в Липецьку, - ЗМІ 04
Підозрюваний у крадіжці 1,1 млрд екснардеп Святаш отримав громадянство РФ і оселився з родиною в Липецьку, - ЗМІ 05

Автор: 

розшук (658) росія (66502) Святаш Дмитро (31)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+58
Такие вот они у нас "слуги", улыбчивые кругломордые , щекастые любители Украины и украинцев. Хапонул 1,1 млрд у дебилов, которые его избирали, и смылся к агрессору, показав на ходу дулю. А наши правоохранители что? А ничего.Они ловят тех, кто неугоден власти.
показати весь коментар
06.05.2020 11:21 Відповісти
+42
надеюсь, что наши силовики когда ни будь дорастут до уровня Моссада....., чтобы превращать жизнь подобных ублюдков в АД.....
показати весь коментар
06.05.2020 11:15 Відповісти
+35
если бы этот экс депутат, был от БПП, то журналисты сделали заголовок следующим: "экс нардеп порошенко укравший 1,1 млрд получил гражданство рф". хоть по факту нужно было написать заголовок к этой новости так: "экс соратник бойко, укравший 1,1 лярда получил рос гражданство"
показати весь коментар
06.05.2020 11:16 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Деньги, конечно же, вывез в нараху?
показати весь коментар
07.05.2020 02:46 Відповісти
Ну що ж... Перший пішов.
Другий на старті?
показати весь коментар
07.05.2020 02:47 Відповісти
Да их уже столько развелось что если каждый стыбзит по лярду то Украина на миллион лет наперед будет в долгах тем более что в Украине крупных воров не сажают и имущество не конфисковывают.
показати весь коментар
07.05.2020 09:54 Відповісти
Трошки не так. Тридцять років нашу нещасну країну розграбовують. І ніяк не можуть розграбувати. Виходить, Україна надзвичайно багата.
Щодо злодіїв. За вкрадений велосипед чи мобільний телефон закриють легко. А за вкрадені мільярди - оголосять національним героєм, філантропом, меценатом, благодійником та ін. Важлива деталь: кримінально-процесуальний кодекс імені портнова виписано так, щоб корупціонера не можна було посадити в принципі; в найтяжчому випадку мегазлодій відбудеться заставою, неспівмірно малою порівняно із вкраденим. Приклад - свинарчуки, єрмаки, яценки, мартиненки (імя їм Легіон, бо багато їх).
показати весь коментар
07.05.2020 15:17 Відповісти
А Вы думаете почему создают разные фонды,ведь это общаки из которых выдают заставы и финансируют адвокатов и выделяют деньги на подкупы.К примеру у фонд ,,Защиты марсиан от Марса,,поступает доля от наворованого а ,,пожертвования у фонды налогами не облагаются но наворованое становится легальным.
показати весь коментар
07.05.2020 19:43 Відповісти
Абсолютно вірно.
Сюди ж можна додати фонди накшталт "Відродження", "Фонд Пінчука" та інші їм подібні.
Я не здивуюся, що якщо у Штатах попри все вирішать розслідувати художества Байдена, тут завібрує не одна дупа. І, що найсмішніше, сховатися у Штатах (Канаді, Великобританії інших цивілізованих країнах) уже не вийде.
показати весь коментар
07.05.2020 21:20 Відповісти
В Ли- пецк"е хло построил резервацию по перелицовке биндер в исконных. Принимается оплата в гривнах.
показати весь коментар
07.05.2020 03:00 Відповісти
Липецк - родина украинских барыг
показати весь коментар
07.05.2020 07:43 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 