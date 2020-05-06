Підозрюваний у крадіжці 1,1 млрд екснардеп Святаш отримав громадянство РФ і оселився з родиною в Липецьку, - ЗМІ. ФОТО

Народний депутат Верховної Ради IV-VIII скликань Дмитро Святаш, який активно підтримував федералізацію України, а пізніше потрапив до поля зору правоохоронців у зв'язку з розкраданням коштів "Укрсиббанку", втік до Росії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це 057.ua повідомило джерело в консульстві РФ у Харкові.

За отриманою інформацією, Святаш скористався програмою "Співвітчизник", запущеною кілька років тому РФ в Україні. Суть її проста - переманити до себе якнайбільше людей, для видачі їм паспортів Росії.

Примітно те, що заяву на отримання громадянства РФ писала дружина Святаша - Анжеліка. Саме вона звернулася в консульство, і заповнила доволі довгий і детальний документ.

"На початку лютого 2020 року дружина Святаша - Святаш Анжеліка Левонівна звернулася до ГК РФ у м. Харків з відповідною заявою про участь у зазначеній державній програмі РФ", - розповіло джерело в консульстві РФ.

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Дружина Святаша згадала, що в РФ вони були частими "гостями". "У РФ я перебувала з приватними візитами в 2016 2017, 2019 роках. Мій чоловік Святаш Дмитро Володимирович відвідував РФ з приватними візитами, міста Москву, Воронеж, Щебекіно з 2003 року по 2019 рік щороку", - написала вона.

При цьому дружина екснардепа у своєму зверненні вказує, що разом з нею в Російську Федерацію на постійне місце проживання планують виїхати її чоловік - Святаш Д.В. і двоє синів - Святаш Д.Д. (2015 р.н.) і Святаш Л.Д. (2017 р.н.).

Зазначається, що нині питання про переселення Святаша і його сім'ї в РФ погоджено владою РФ. Також відомо, що Святаш і його родина не відмовилися від громадянства України, і таким чином порушили закон про подвійне громадянство.

Виданню також вдалося дізнатися куди збирається переїхати Святаш із сім'єю. Вибір екснардепа зупинився на місті Липецьк, вул. Гагаріна, 35-А.

Нагадаємо, в жовтні минулого року прокуратура Києва повідомила про підозру колишньому народному депутату Дмитру Святашу в заволодінні 1,1 млрд грн кредитних коштів "Укрсиббанку". За версією слідства, він протягом 2008-2018 років за попередньою змовою з посадовими особами групи АІС, заволодів 1,1 млрд грн, які компанія отримала в кредит від "Укрсиббанку". Святашу оголошено підозру в скоєнні кримінальних злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України (шахрайство) та за ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 358 КК України (підробка документів за попередньою змовою). У межах цієї ж кримінальної справи раніше повідомили про підозру гендиректору корпорації АІС, а також топменеджерам ТОВ "Імпульс-В" ​​(директору і засновнику) за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190 (пособництво в заволодінні чужим майном шляхом шахрайства за попередньою змовою, в особливо великих розмірах).

Уже в листопаді Святаша було оголошено в розшук.







