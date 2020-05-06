Справа Шеремета: Правоохоронці прийшли з обшуком до священника, який організував під Києвом реабілітаційний центр для наркозалежних. ФОТО

У священника, який організував в Київській області реабілітаційний центр для людей, які страждають на наркотичну залежність, сьогодні слідчі Нацполіції провели обшук.

Про це в коментарі Цензор.НЕТ розповів адвокат Костянтин Татарченко, який представляє інтереси отця Амвросія.

"Обшук проводився в будинку отця Амвросія і на території реабілітаційного центру, - розповів адвокат. - Мені подзвонили рано-вранці, попросили приїхати. Як я зрозумів, разом зі слідчими і оперативниками, прибули спецпризначенці, заходили жорстко, укладаючи всіх обличчям в підлогу. Шукали флешки, зброю, боєприпаси, вибухові речовини. Нічого з заявленого не знайшли".

За його словами, обшук проводився в рамках розслідування справи про вбивство Павла Шеремета, але чому прийшли саме до цього священнослужителя, він не знає.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Доказів у справі Шеремета було достатньо для переслідування, але недостатньо для суду. Мене запросили на брифінг з ініціативи міністра МВС", - Рябошапка. ВIДЕО

"Обґрунтування проведення обшуку в ухвалі суду немає", - зазначив Костянтин Татарченко.

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

4 лютого 2020 року Печерський суд продовжив арешт Кузьменко на 2 місяці. 5 лютого Печерський суд продовжив арешт Антоненку на 2 місяці. Цього ж дня суд прийняв рішення залишити Дугарь під нічним домашнім арештом за місцем служби.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року в результаті вибуху машини.