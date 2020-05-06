Справа Шеремета: Правоохоронці прийшли з обшуком до священника, який організував під Києвом реабілітаційний центр для наркозалежних. ФОТО
У священника, який організував в Київській області реабілітаційний центр для людей, які страждають на наркотичну залежність, сьогодні слідчі Нацполіції провели обшук.
Про це в коментарі Цензор.НЕТ розповів адвокат Костянтин Татарченко, який представляє інтереси отця Амвросія.
"Обшук проводився в будинку отця Амвросія і на території реабілітаційного центру, - розповів адвокат. - Мені подзвонили рано-вранці, попросили приїхати. Як я зрозумів, разом зі слідчими і оперативниками, прибули спецпризначенці, заходили жорстко, укладаючи всіх обличчям в підлогу. Шукали флешки, зброю, боєприпаси, вибухові речовини. Нічого з заявленого не знайшли".
За його словами, обшук проводився в рамках розслідування справи про вбивство Павла Шеремета, але чому прийшли саме до цього священнослужителя, він не знає.
"Обґрунтування проведення обшуку в ухвалі суду немає", - зазначив Костянтин Татарченко.
Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.
4 лютого 2020 року Печерський суд продовжив арешт Кузьменко на 2 місяці. 5 лютого Печерський суд продовжив арешт Антоненку на 2 місяці. Цього ж дня суд прийняв рішення залишити Дугарь під нічним домашнім арештом за місцем служби.
Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року в результаті вибуху машини.
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Та й думають в Україні тисячі попів. А підемо найдемо самого "безневинного"
в світі попа обшукаємо а ми зовсім охрініли вже.
Ну такі ж самі я і ті що підірвали журналіста, облили кислотою "активістку" Гандзюк, вбили учасника АТО "Сармата", застрелили трьохрічну дитину в Києві.
Другому повезло ще менше, він не тільки родич учасника АТО а щей в ОП працює
Воевал ли Ермак и имеет ли право на статус участника боевых действий?
Андрей Ермак предъявил справку о контузии брата 27 сентября 2014-го года. Однако, были ли действительно контузия, при каких обстоятельствах это произошло, и получена ли эта контузия в ходе боевых действий - достоверной информации нет.
В 2015-16-м годах Денис Ермак действительно неоднократно выезжал по своей инициативе в зону АТО как многие, его пребывания у села Пески подтверждается рядом ветеранов и волонтеров. Денис не воевал в составе ВСУ, НГУ, МВД или добровольческих отрядов, однако приезжал к своим знакомым и друзьям на несколько дней, и принимал участие в окопной войне.
не занимаются, порошок не за это бабки не платит.
Поподробней ему ... иш пиндос выискался. Ты нам ещё за Севастополь ответишь