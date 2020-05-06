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Новини Фото Убивство Шеремета
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Справа Шеремета: Правоохоронці прийшли з обшуком до священника, який організував під Києвом реабілітаційний центр для наркозалежних. ФОТО

У священника, який організував в Київській області реабілітаційний центр для людей, які страждають на наркотичну залежність, сьогодні слідчі Нацполіції провели обшук.

Про це в коментарі Цензор.НЕТ розповів адвокат Костянтин Татарченко, який представляє інтереси отця Амвросія.

"Обшук проводився в будинку отця Амвросія і на території реабілітаційного центру, - розповів адвокат. - Мені подзвонили рано-вранці, попросили приїхати. Як я зрозумів, разом зі слідчими і оперативниками, прибули спецпризначенці, заходили жорстко, укладаючи всіх обличчям в підлогу. Шукали флешки, зброю, боєприпаси, вибухові речовини. Нічого з заявленого не знайшли".

Справа Шеремета: Правоохоронці прийшли з обшуком до священника, який організував під Києвом реабілітаційний центр для наркозалежних 01

За його словами, обшук проводився в рамках розслідування справи про вбивство Павла Шеремета, але чому прийшли саме до цього священнослужителя, він не знає.

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"Обґрунтування проведення обшуку в ухвалі суду немає", - зазначив Костянтин Татарченко.

Справа Шеремета: Правоохоронці прийшли з обшуком до священника, який організував під Києвом реабілітаційний центр для наркозалежних 02

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

4 лютого 2020 року Печерський суд продовжив арешт Кузьменко на 2 місяці. 5 лютого Печерський суд продовжив арешт Антоненку на 2 місяці. Цього ж дня суд прийняв рішення залишити Дугарь під нічним домашнім арештом за місцем служби.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року в результаті вибуху машини.

Автор: 

обшук (1986) священник (161) Шеремет Павло (521)


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Топ коментарі
+16
Ну не к этим же БАРЫГАМ ходить с обысками....
Дело Шеремета: Правоохранители пришли с обыском к священнику, организовавшему под Киевом реабилитационный центр для наркозависимых - Цензор.НЕТ 5134
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06.05.2020 12:40 Відповісти
+14
Зовсім вже охрініли!
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06.05.2020 12:33 Відповісти
+10
Всё не так просто. Вдруг там найдут зажигалку, которой подпалили шнур, для взрыва опор, которыми придавило Шеремета...
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06.05.2020 12:35 Відповісти
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Зовсім вже охрініли!
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06.05.2020 12:33 Відповісти
Всё не так просто. Вдруг там найдут зажигалку, которой подпалили шнур, для взрыва опор, которыми придавило Шеремета...
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06.05.2020 12:35 Відповісти
Сидять такі СБУшники карантин робити нехрін

Та й думають в Україні тисячі попів. А підемо найдемо самого "безневинного"

в світі попа обшукаємо а ми зовсім охрініли вже.
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06.05.2020 15:19 Відповісти
Проверяют на благонадёжность, перед назначением Саакашвили?...
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06.05.2020 12:33 Відповісти
Може нехай в тому реабілітаційному центрі залишаться і підлікуються. Таку х..ню вже витворяють, що й на голову не налазить.
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06.05.2020 12:33 Відповісти
Суки.
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06.05.2020 12:37 Відповісти
Ну не к этим же БАРЫГАМ ходить с обысками....
Дело Шеремета: Правоохранители пришли с обыском к священнику, организовавшему под Киевом реабилитационный центр для наркозависимых - Цензор.НЕТ 5134
показати весь коментар
06.05.2020 12:40 Відповісти
Дело Шеремета: Правоохранители пришли с обыском к священнику, организовавшему под Киевом реабилитационный центр для наркозависимых - Цензор.НЕТ 8802
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06.05.2020 12:58 Відповісти
Один з цих "бариг" учасник АТО ну це так для "патріотів".

Ну такі ж самі я і ті що підірвали журналіста, облили кислотою "активістку" Гандзюк, вбили учасника АТО "Сармата", застрелили трьохрічну дитину в Києві.

Другому повезло ще менше, він не тільки родич учасника АТО а щей в ОП працює
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06.05.2020 15:25 Відповісти
Це ти брешеш про Єрмака-молодшего, що він ніби то "учасник АТО"? Так це не відповідає дійсності, вже все відомо, він звичайний шахрай. Втім, як і усі "шлюхі на роту" скопом...
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06.05.2020 15:35 Відповісти
Распространяя фуфло, ты такая же мразь как и эти твари.
Воевал ли Ермак и имеет ли право на статус участника боевых действий?
Андрей Ермак предъявил справку о контузии брата 27 сентября 2014-го года. Однако, были ли действительно контузия, при каких обстоятельствах это произошло, и получена ли эта контузия в ходе боевых действий - достоверной информации нет.
В 2015-16-м годах Денис Ермак действительно неоднократно выезжал по своей инициативе в зону АТО как многие, его пребывания у села Пески подтверждается рядом ветеранов и волонтеров. Денис не воевал в составе ВСУ, НГУ, МВД или добровольческих отрядов, однако приезжал к своим знакомым и друзьям на несколько дней, и принимал участие в окопной войне.
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06.05.2020 15:52 Відповісти
А более подробно можно? А то сильно сомневаюсь, что следаки сидят в своем кабинете, тыкают пальцем в рандомный объект на карте и говорят "сегодня будем обыскивать их просто так".
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06.05.2020 12:40 Відповісти
Достаточно только того, что он не "священник" РПЦвУ.
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06.05.2020 12:46 Відповісти
Why are you here? What state are you from?
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06.05.2020 12:51 Відповісти
Нe`s a russian troll.He doesn`t understad English
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06.05.2020 13:12 Відповісти
Май нэйм из Витья. Ай эм он дьюти тудей.
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06.05.2020 14:02 Відповісти
из Канзаса оно, точнее из Казани...
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06.05.2020 14:48 Відповісти
тайна следствия...
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06.05.2020 12:58 Відповісти
Поподробней... та ты *****. Иди на другой сайт, тут такой ****** как поподробней

не занимаются, порошок не за это бабки не платит.

Поподробней ему ... иш пиндос выискался. Ты нам ещё за Севастополь ответишь
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06.05.2020 15:30 Відповісти
Очень интересный ход расследования.
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06.05.2020 12:40 Відповісти
У Зели кокс закончился.Думал - может хоть там найдут.
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06.05.2020 12:41 Відповісти
Реально уже не знают у кого что искать, чтоб хоть как-то свой цирк оправдать.
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06.05.2020 12:42 Відповісти
а поп чей будет, наш аль мацковский?
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06.05.2020 12:53 Відповісти
вообще все эти центры реабилитации, очень мутные конторы, не принимая во внимание данный случай
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06.05.2020 12:54 Відповісти
Оо да, наркоторговцам эти центры как кость в горле... Прибыли падают...
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06.05.2020 14:31 Відповісти
В Лавру наведаться смелости/совести не хватило?
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06.05.2020 12:55 Відповісти
у себя поискать не пробовали?
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06.05.2020 13:09 Відповісти
Собака в поисках своего хвоста.
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06.05.2020 13:11 Відповісти
К дохлому делу пристегивают все больше мутных фигурантов. Трагедия превращается в паскудный фарс.
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06.05.2020 13:12 Відповісти
Последняя стадия, когда нет улик, а дело надо шить. Авакову давно пора на нары.
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06.05.2020 13:16 Відповісти
Это напоминает анекдот : А почему ты ищешь ключи возле этого фонаря, мы же их потеряли в другом месте. - А потому что здесь горит свет, а там где мы потеряли темно.
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06.05.2020 13:25 Відповісти
Якщо хто не знає - цей священик пов'язаний з Корчинським і Братством. А ті в свою чергу вже подумайте самі з ким.
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06.05.2020 14:50 Відповісти
А я думав, що накінець то, прийшли в Лавру шукати диверсантів, які допомагали поліцаям і заразили велику кількість мешканців Києва, Тернополя і тих областей.
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06.05.2020 15:15 Відповісти
 
 