УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9968 відвідувачів онлайн
Новини Фото Оккупированные территории - Крым и Донбасс
9 542 58

Гражданин Чехии Михалу сбежал в Россию от нелегальных мигрантов, сам стал там нелегалом и осел в оккупированном Донецке. ФОТО

Гражданин Чехии Михалу сбежал в Россию от нелегальных мигрантов, сам стал там нелегалом и осел в оккупированном Донецке. ФОТО

Гражданин Чехии Петр Михалу, скучающий о российских танках на улицах Праги, переехал в Москву в попытке спастись от нашествия нелегальных мигрантов. Но россияне не дали ему разрешение на проживание, и Михалу пришлось уехать в оккупированный Донецк.

Историю гражданина Чехии Петра Михалу рассказывает "Радіо Свобода", информирует Цензор.НЕТ.

4 года назад Михалу объявил, что будет просить политического убежища в России. Жить в "капиталистическом рабстве" у него не было сил, сердце разрывалось от того, что развалилась социалистическая Чехословакия, которую "предала фашистская власть", он тосковал по российским танками, которые "спасли" его страну своим вторжением в 1968 году и извинялся перед президентом России Владимиром Путиным за то, что у него на родине "переписывают историю".

Гражданин Чехии Михалу сбежал в Россию от нелегальных мигрантов, сам стал там нелегалом и осел в оккупированном Донецке 01Гражданин Чехии Михалу сбежал в Россию от нелегальных мигрантов, сам стал там нелегалом и осел в оккупированном Донецке 02

Михалу отправился в Россию. "Моя поездка сюда - это как эксперимент. Если все удастся, многие другие чехи последуют моему примеру. Это было бы замечательно - учредить в России чешское село! Здесь много места", - делился он планами с российскими СМИ.

Читайте на Цензор.НЕТ: Путин велел убрать свое изображение с мозаики главного храма вооруженных сил РФ: его размещение "преждевременно". ФОТО

В попытке заработать на кусок хлеба гражданин Чехии продавал нашивки "Агент Кремля", работал массажистом в спа-салоне и пытался собрать средства на то, чтобы объехать на машине УАЗ "Патриот" всю Россию.

Денег постоянно не хватало, и вскоре "русский патриот" уже прямо просил своих сторонников в Чехии, которые страдали в "западном рабстве", чтобы прислали деньги на жизнь в вожделенной России.

Гражданин Чехии Михалу сбежал в Россию от нелегальных мигрантов, сам стал там нелегалом и осел в оккупированном Донецке 03

Михалу продолжал раздавать российским пропагандистам интервью о Европе, страдающей от нашествия нелегальных мигрантов. "Европа будет исламской. Почему мы отступаем? Если кто-то ворвется в мой дом и захочет, чтобы я вдруг жил по их правилам, я буду бороться против этого. Европа уступает. Это намерение уничтожить Европу", - возмущался он.

Также на Цензор.НЕТ: Израильский полицейский усмирил электрошокером русскоязычного хама на улице. ВИДЕО

Но ни статуса политического беженца, ни даже разрешения на проживание Михалу не получил. Чтобы стать гражданином РФ, он даже пытался подыскать себе жену, но и этот вариант не сработал.

Гражданин Чехии Михалу сбежал в Россию от нелегальных мигрантов, сам стал там нелегалом и осел в оккупированном Донецке 04

В январе 2020-го за Михалу задержали. Через несколько дней было принято решение о его депортации из России.

Через Ростов-на-Дону он переправился в оккупированный Донецк. Весной в профилях Петра Михалу в социальных сетях появились фотографии оккупированного Донецка и памятников террористам.

"Бедный, управляемый военной диктатурой Донецк предлагает совсем немного возможностей для индивидуумов вроде Михалу", - считает аналитик чешского Института политики и общества Роман Маца, который отслеживает чешских псевдопатриотов в социальных сетях. По его слова, единственная дальнейшая перспектива для неудачливого патриота РФ - взять в руки оружие и вступить в войну на стороне оккупантов.

Гражданин Чехии Михалу сбежал в Россию от нелегальных мигрантов, сам стал там нелегалом и осел в оккупированном Донецке 05

Автор: 

Донецьк (949) россия (66502) Чехия (1661) русский мир (472)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+24
Молодец.Переехал сам,а не стал звать срусский мир в Чехию.
показати весь коментар
06.05.2020 13:18 Відповісти
+18
правильный и честный поступок , любишь жить в говени - туда и едешь , другой вопрос как скоро он от туда сбежит
показати весь коментар
06.05.2020 13:19 Відповісти
+14
Какая-то лажа. Чехия и Польша - 2 страны которые "положили" на евротолерантность и отказались впускать мигрантов. В Чехии есть их очень немного, которых поймали на пути в Германию, и они осели на территории Чехии в качестве беженцев. Но никакого "нашествия" там нет.
Цыган в Чехии на порядки раз больше чем мигрантов.
показати весь коментар
06.05.2020 13:17 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
скоро его там примут , так как он не сможет колебаться с официальной линией Лугандона и Думбабве!!
показати весь коментар
06.05.2020 13:16 Відповісти
Какая-то лажа. Чехия и Польша - 2 страны которые "положили" на евротолерантность и отказались впускать мигрантов. В Чехии есть их очень немного, которых поймали на пути в Германию, и они осели на территории Чехии в качестве беженцев. Но никакого "нашествия" там нет.
Цыган в Чехии на порядки раз больше чем мигрантов.
показати весь коментар
06.05.2020 13:17 Відповісти
Тим більший він ідіот.
показати весь коментар
06.05.2020 13:37 Відповісти
не то чтобы идиот. Он просто врет про мигрантов, потому что даже местным обезьянам объяснить свой дурацкий поступок не может, вот чтоб на него не смотрели как на дурачка начинает втюхивать что сбежал от мигрантов.
показати весь коментар
06.05.2020 13:40 Відповісти
А у Празі кацапні більше ніж циган
показати весь коментар
06.05.2020 13:41 Відповісти
Это да. Меня неприятно удивило как чехи их облизывают.
показати весь коментар
06.05.2020 13:43 Відповісти
Реклама , та об,яви кацапською мовою мене вбивали на вулицях Прагі та Карлових Вар
показати весь коментар
06.05.2020 13:44 Відповісти
Карловы Вары для русни сакральное место. Там их Ленин пытался сифилис залечить.
показати весь коментар
06.05.2020 14:23 Відповісти
А как же засилье каких то узкоглазых в магазинчиках и кафешках. Или это модифицированные чехи?
показати весь коментар
06.05.2020 13:48 Відповісти
Та, да! То кадировцы из мацквы переехали.
показати весь коментар
06.05.2020 14:11 Відповісти
Это не мигранты, это китайцы, они по всей Европе расползлись и очень культурно себя ведут, культурнее чем местные. На пособиях не сидят, ведут бизнес, платят налоги на которые живут такие трутни как этот Михалу.
показати весь коментар
06.05.2020 14:22 Відповісти
Только это не китайцы а вьетнамцы. И они даже разговаривают на чешском, в отличии от тупой срусни. А в остальном все верно.
показати весь коментар
06.05.2020 18:01 Відповісти
Молодец.Переехал сам,а не стал звать срусский мир в Чехию.
показати весь коментар
06.05.2020 13:18 Відповісти
Дальше, я так понимаю, поедет в Абхазию...
показати весь коментар
06.05.2020 15:21 Відповісти
потом в северную корею к Ким Чен Ыну
показати весь коментар
06.05.2020 17:56 Відповісти
Он уже понял,что рузкии своих не бросают
показати весь коментар
06.05.2020 13:18 Відповісти
правильный и честный поступок , любишь жить в говени - туда и едешь , другой вопрос как скоро он от туда сбежит
показати весь коментар
06.05.2020 13:19 Відповісти
И главное, куда? Хотя, вернется в Чехию, на него врядли кто обратит внимание, а он будет посасывать свой любимый Гамбринус как и прежде.
показати весь коментар
06.05.2020 13:37 Відповісти
Теть камраду бояра лепий от фєрнєта хутна.
показати весь коментар
06.05.2020 13:50 Відповісти
Чех Михалу сбежал в Россию от нелегальных мигрантов, сам стал там нелегалом и осел в оккупированном Донецке - Цензор.НЕТ 2974
показати весь коментар
06.05.2020 13:19 Відповісти
Ага, и я о том же.
показати весь коментар
06.05.2020 13:21 Відповісти
угадай страну с трех раз...
показати весь коментар
06.05.2020 13:42 Відповісти
Вот не следили еще за чешской одноклеточной популяцией. Цензор от безделья погибает? Я не пойму.
показати весь коментар
06.05.2020 13:20 Відповісти
дайош! дайош!
наше комунарскоє "дайош!"
показати весь коментар
06.05.2020 13:22 Відповісти
Гражданин Чехии Михалу сбежал в Россию от нелегальных мигрантов, сам стал там нелегалом и осел в оккупированном Донецке - Цензор.НЕТ 8134
показати весь коментар
06.05.2020 13:31 Відповісти
Михалу в дупу палю)
показати весь коментар
06.05.2020 13:24 Відповісти
у етого Михалу-явно рожа дебила, не обремененная интеллектом
показати весь коментар
06.05.2020 17:59 Відповісти
Дыра стала отстойником ватного говна международного уровня. Это прорыв.
показати весь коментар
06.05.2020 13:25 Відповісти
Бот. Тема трохи не та. Чи ти у кожній темі про Чехію цю херню постиш? Розкажи ще, що у Солсбері просто чебуреком травонулись.
показати весь коментар
06.05.2020 13:29 Відповісти
Головне не звідки, а куди прямує. Усі ненормальні прямують нарасєю.
показати весь коментар
06.05.2020 15:16 Відповісти
Вот для чего обычному дипломату рицин?
показати весь коментар
06.05.2020 13:44 Відповісти
Кількість колорадок на квадратний метр просто зашкалює))
показати весь коментар
06.05.2020 13:26 Відповісти
мне не верится что такой х@йней можно страдать не за деньги
показати весь коментар
06.05.2020 13:27 Відповісти
Запросто. Куча неудачников, которым в реальной жизни ничего не светило кроме как чужие машины мыть, а девушки с ними на одном гектаре не сядут. А тут оно взяло автомат в руки и сазу чувствует себя не ничтожеством, первый раз за всю жизнь.
показати весь коментар
06.05.2020 13:39 Відповісти
Полностью согласен...
показати весь коментар
06.05.2020 14:03 Відповісти
Вчера он мьіл машишьі,
Она сосала )(ер,
Теперь они іліта
І гордость днр
показати весь коментар
06.05.2020 14:48 Відповісти
Все бы так . Хочешь русского мира , чемодан , вокзал и ты в россиянском раю .
показати весь коментар
06.05.2020 13:45 Відповісти
Шота мне его харя знакома. А так, эпический *******!
показати весь коментар
06.05.2020 13:46 Відповісти
Бузерант с Палмовки, жил в общаге возле театра Біла Лабудь.
показати весь коментар
06.05.2020 13:54 Відповісти
тяжело бузикам в дыре
показати весь коментар
06.05.2020 14:05 Відповісти
А деревню назвать - руске велко-поповице?
показати весь коментар
06.05.2020 13:58 Відповісти
Гражданин Чехии Михалу сбежал в Россию от нелегальных мигрантов, сам стал там нелегалом и осел в оккупированном Донецке - Цензор.НЕТ 8983
показати весь коментар
06.05.2020 13:58 Відповісти
Если в России не нашлось ни одной вечно пьяной Маньки, которая согласилась бы выйти "замуж" за этого ипанутого любителя "освободителей", то совсем плохи дела у чехов.
показати весь коментар
06.05.2020 13:59 Відповісти
Это как везде, таких придурков найдешь в любой стране. Я уже неоднократно писал, что в Чехии, Прага это город, где коммунисты не пройдут, а в регионах ваты, как насрано. Тут коммунисты в правящей коалиции. Гавел сделал ошибку, когда ему предложили запретить компартию, то он сказал шо они сами вымрут и на них будем смотреть в музее, как на динозавров. Надо было их сразу, их методами, ликвидировать. Так и нам, сразу после Майдана, надо было придавить пятую колонну, а то теперь они перья распустили.
показати весь коментар
06.05.2020 14:01 Відповісти
Молодец! Всё правильно сделал! Нехер загнивать у буржуев, маладой республике надо свежие дебилы!
показати весь коментар
06.05.2020 14:16 Відповісти
Помыкается и вернется в Чехию. Если не грохнут.
показати весь коментар
06.05.2020 14:17 Відповісти
Гражданин Чехии Михалу сбежал в Россию от нелегальных мигрантов, сам стал там нелегалом и осел в оккупированном Донецке - Цензор.НЕТ 2715
показати весь коментар
06.05.2020 14:18 Відповісти
Скоро його "на подвал" посадять донецькі "МГБ"істи. )))
показати весь коментар
06.05.2020 14:24 Відповісти
"... Если кто-то ворвется в мой дом и захочет, чтобы я вдруг жил по их правилам, я буду бороться против этого. ..." - ну так і жив би в своєму будинку, чого ж у себе там не борешся, ідіот.
показати весь коментар
06.05.2020 14:40 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=p1AwYoA8Yfo
показати весь коментар
06.05.2020 14:49 Відповісти
Феерический долб....ну, все вы сами понимаете кто!
показати весь коментар
06.05.2020 17:06 Відповісти
Чесна людина:поважаю...от як би ті, що хочуть жити в росії(особливо ті що хочуть Україну грабувати)не виходячи з української хати, теж зробили би такий вчинок і поїхали б в росію......а все через те, що постійно на рос ТБ сидять ...і у себе під сракою горя не бачать.
показати весь коментар
08.05.2020 19:09 Відповісти
Так...так...так вже навіть сім"я з Німеччини спробували росжиття...їм навіть хатинку дали десь у Сибіру (подалі від геїв за росчистоту і справедливість і міролюбіє)...скільки було галасу,інтерв"ю...а втікали так тихо ...на пожертви громадян...ось що робить кисіль-соловейко гівно-мети....
показати весь коментар
08.05.2020 19:17 Відповісти
 
 