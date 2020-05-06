Столична фірма "наварила" 16,5 млн грн на постачанні лікарням обладнання для діагностики COVID-19, - СБУ. ФОТО

У Києві викрили топменеджмент однієї з фірм у розкраданні держкоштів під час постачання медичного обладнання для діагностики коронавірусу.

Про це повідомили в Службі безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

За даними слідства, уклавши договір з державними медичними закладами в Полтавській та Запорізькій областях, комерсанти мали забезпечити їхні лабораторії устаткуванням, необхідним для діагностики коронавірусу.

"Обладнання призначалося, зокрема, для досліджень біологічного матеріалу потенційних хворих. Оперативники спецслужби встановили, що бізнесмени під час формування ціни порушили норми граничної надбавки на обладнання, встановленої урядом", - йдеться в повідомленні спецслужби.

Таким чином, згідно з оцінками експертів, керівництво фірми завдало держбюджету збитків на загальну суму понад 16,5 млн гривень.







Під час обшуків в офісних приміщеннях комерційної структури правоохоронці вилучили документацію, що підтверджує проведення операції.

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У зв'язку з цим її генеральному директору повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.