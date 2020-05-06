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Новини Фото Коронавірус і карантин
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Столична фірма "наварила" 16,5 млн грн на постачанні лікарням обладнання для діагностики COVID-19, - СБУ. ФОТО

У Києві викрили топменеджмент однієї з фірм у розкраданні держкоштів під час постачання медичного обладнання для діагностики коронавірусу.

Про це повідомили в Службі безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

За даними слідства, уклавши договір з державними медичними закладами в Полтавській та Запорізькій областях, комерсанти мали забезпечити їхні лабораторії устаткуванням, необхідним для діагностики коронавірусу.

"Обладнання призначалося, зокрема, для досліджень біологічного матеріалу потенційних хворих. Оперативники спецслужби встановили, що бізнесмени під час формування ціни порушили норми граничної надбавки на обладнання, встановленої урядом", - йдеться в повідомленні спецслужби.

Таким чином, згідно з оцінками експертів, керівництво фірми завдало держбюджету збитків на загальну суму понад 16,5 млн гривень.

Столична фірма наварила 16,5 млн грн на постачанні лікарням обладнання для діагностики COVID-19, - СБУ 01
Столична фірма наварила 16,5 млн грн на постачанні лікарням обладнання для діагностики COVID-19, - СБУ 02
Столична фірма наварила 16,5 млн грн на постачанні лікарням обладнання для діагностики COVID-19, - СБУ 03

Під час обшуків в офісних приміщеннях комерційної структури правоохоронці вилучили документацію, що підтверджує проведення операції.

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У зв'язку з цим її генеральному директору повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Автор: 

карантин (18172) СБУ (13070) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+5
а сколько "наварили" зебилы на гос закупках мед оборудования и лекарств против COVID-19? жаль, журналисты об этом не делают расследования - там адский зашквар. все, кто в теме просто в шоке, от зеленых мародеров.
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06.05.2020 14:09 Відповісти
+2
кто у нас там занимается государственными закупками в медицинской отрасли? Уж не знатный порохобот ли Жумадилов Арсен Куатович по образованию политолог который?
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06.05.2020 14:29 Відповісти
+2
С 2018 года,он самый до сих пор.
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06.05.2020 15:47 Відповісти
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Коронавирус. Шерше ля доктор.
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06.05.2020 14:06 Відповісти
а сколько "наварили" зебилы на гос закупках мед оборудования и лекарств против COVID-19? жаль, журналисты об этом не делают расследования - там адский зашквар. все, кто в теме просто в шоке, от зеленых мародеров.
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06.05.2020 14:09 Відповісти
А там воруют все, кто имеет доступ, и зебилы, и барыжники, но больше всего ОПЗЖ оппые.
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06.05.2020 14:36 Відповісти
Игорек фукает только на "зеленое говно", все остальное для него вполне сьедобно
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06.05.2020 19:26 Відповісти
Игорек Родину продал, и нефиг ему вообще фукать, пускай ест любое.
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06.05.2020 21:07 Відповісти
ай...ай...ай....и типа никому не занесло
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06.05.2020 14:09 Відповісти
Цензор не дописал ключевую фразу с сайта СБУ - "Операція проводилась співробітниками Головного управління контррозвідувального захисту держави у сфері економічної безпеки СБ України під процесуальним керівництвом Київської місцевою прокуратури № 7." Именно по этой схеме - сбу - прокуратура 7 на протяжении 2015-2017гг. возбуждено более 100 проваджень. которые потом закрывались "орлами семочко" за 150-200 тыс. долл. Поэтому - не смешите носки))) http://nashigroshi.org/2018/11/27/vidkat_dlia_semochka/
а также http://nashigroshi.org/2019/12/25/yurfirmy-rodyny-sbushnyka-obsluhovuiut-farmkompanii-iaki-vin-maie-kontroliuvaty-po-sluzhbi/
Сколько можно пудрить мозги?
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06.05.2020 14:10 Відповісти
та ладно, знаем как "правоохранители" дела "шьют"...и, главное, для чего!
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06.05.2020 14:13 Відповісти
кто у нас там занимается государственными закупками в медицинской отрасли? Уж не знатный порохобот ли Жумадилов Арсен Куатович по образованию политолог который?
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06.05.2020 14:29 Відповісти
С 2018 года,он самый до сих пор.
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06.05.2020 15:47 Відповісти
вцепился зубами в доходное местечко
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06.05.2020 16:55 Відповісти
Продали "зеленим" дебілам товар на свою голову...
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06.05.2020 14:40 Відповісти
"разоблачили топ-менеджмент одной из фирм"(с) "если кто-то кое-где у нас порой"(с)
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06.05.2020 14:47 Відповісти
А хто ці короновірусні свинарчуки?
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06.05.2020 15:04 Відповісти
Юля, вернись, при твоем свином грипе и Тамифлю в коробочке такого б**дства не было.
Верните эпидемию свиного гриппа, гады.
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06.05.2020 15:43 Відповісти
Кому пандемия, а кому "нагреть" руки на этой беде.....
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06.05.2020 15:51 Відповісти
В советское время таких бы расстреляли!
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06.05.2020 15:51 Відповісти
Совдепская статья о спекуляции, отрицание элементарных рыночных отношений. У вас там и сейчас советское время.
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06.05.2020 16:10 Відповісти
Не совсем так. Согласно постановлению Кабмина импортное медоборудование для Covid-19 было ограничено в наценке к таможенной стоимости. Взамен там были преференции по регитсрации, ввозу, НДС. Но суть дела же не в этом! Именно контрразведка экономики СБУ "курирует" все эти схемы - т.е. если импортер недостаточно "поделился", ему выкручивают руки и заставляют "выкупить" уголовное дело против себя за 150-200 тыс. долл. Простым языком - те, кто по долгу службы должен стоять на защите экономических интересов государства по-сути, заставляет импортера завыить цену на офшоре, красть бюджетные деньги и отдать потом рэкетирам из СБУ. Чтоб вас удавило уже. мрази....
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06.05.2020 17:24 Відповісти
Ок, про советские времена я конечно занул, но такие дела против
предпринимателей, где им клеют ни больше ни меньше "хищении госсредств"
только за то, что он пытается продать товар подороже, попахивают
попыткой проигнорировать и саботировать элементарные законы
предпринимательства. Я уверен, что "потерпевшим" госучреждениям никто
руки не заламывал в этих сделках, а значит это и есть рынок в действии.
Регулировать законом наценку - это конечно круто, но всё-таки совдепия и
абсолютно непродуктивный подход. Ну а про всякие СБУшные схемы вообще
молчу
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06.05.2020 18:56 Відповісти
 
 