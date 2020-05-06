У дворі підприємця в Новій Одесі вибухнула граната, - поліція. ФОТОрепортаж

У Новій Одесі поліцейські встановлюють осіб, які кинули у двір місцевого підприємця вибуховий пристрій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Миколаївській області.

"Сьогодні, 6 травня, о 3:45 до Новоодеського відділу поліції надійшло повідомлення від мешканця районного центру про те, що на території його подвір’я пролунав вибух. З місця події співробітники слідчо-оперативної групи та вибухотехнічної служби ГУНП вилучили уламки від, попередньо, від РГД-5, які направлені на експертизу", - сказано в повідомленні.

Внаслідок вибуху пошкоджено фасад будівлі та віконне скло, ніхто з мешканців будинку не постраждав.

За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 194 "Умисне знищення або пошкодження майна", санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до десяти років.

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Встановлюються усі обставини злочину, особи, причетні до його вчинення, а також свідки події.

Корисну для слідства інформацію прохання повідомляти до Новоодеського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області за тел. (05167) 2-13-02 або 102.





