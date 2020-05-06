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Контррозвідка СБУ затримала агента ФСБ, який збирав відомості про військові розробки в ракетобудівній галузі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Контррозвідники Служби безпеки України запобігли черговій спробі російських спецслужб отримати секретну інформацію про перспективні вітчизняні військові розробки в ракетобудівній галузі.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі СБУ.

У повідомленні зазначається: "Співробітники СБУ встановили, що мешканець Луганщини за завданням російської спецслужби встановив контакти з військовослужбовцями ЗС України у районі проведення операції Об’єднаних сил, які мали доступ до відповідної документації. За передачу відомостей, що цікавлять російську сторону, агент запропонував військовим матеріальну винагороду, про що вони повідомили українську спецслужбу.

Правоохоронці затримали агента 6 травня 2020 року під час спроби передачі месенджером представникам ФСБ РФ секретної технічної документації щодо сучасного ракетного комплексу.

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За висновками експертів, інформація, яка мала потрапити російській спецслужбі, містить відомості, що становлять державну таємницю України. Їх розголошення могло завдати істотної шкоди обороноздатності нашої держави.

Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо обрання агенту запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Наразі під процесуальним керівництвом прокуратури Луганської області проводяться першочергові слідчо-оперативні дії".

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Контррозвідка СБУ затримала агента ФСБ, який збирав відомості про військові розробки в ракетобудівній галузі 01
Контррозвідка СБУ затримала агента ФСБ, який збирав відомості про військові розробки в ракетобудівній галузі 02

Автор: 

контррозвідка (470) ракети (4023) шпигунство (993)


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Топ коментарі
+31
Зеленский - это кремлевский презерватив надетый на Коломойского, который вот-вот порвётся.
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06.05.2020 16:00
+25
Контрразведка СБУ задержала агента ФСБ/ Цирк Коломойского.Баканов получил лычки лейтенанта чтобы читать секретные документы. Об этом сообщила Мендель. Жена Баканова - гражданка России/ Расследование центра «Миротворец»: Кампания Зеленского финансируется ФСБ России. 7 апр. 2019 г.
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06.05.2020 16:03
+19
Это для прикрытия госизмены Бубочки так сделали? Смешно. 1000 грн за шутку.
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06.05.2020 16:05
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Зеленский - это кремлевский презерватив надетый на Коломойского, который вот-вот порвётся.
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06.05.2020 16:00 Відповісти
Контрразведка СБУ задержала агента ФСБ/ Цирк Коломойского.Баканов получил лычки лейтенанта чтобы читать секретные документы. Об этом сообщила Мендель. Жена Баканова - гражданка России/ Расследование центра «Миротворец»: Кампания Зеленского финансируется ФСБ России. 7 апр. 2019 г.
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06.05.2020 16:03 Відповісти
Баканов Бакановым а казламордым не*** шастать.
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06.05.2020 17:08 Відповісти
Это для прикрытия госизмены Бубочки так сделали? Смешно. 1000 грн за шутку.
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06.05.2020 16:05 Відповісти
я тебе дам 50 штук , приведёшь 50 таких вот "***********" ?
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06.05.2020 16:25 Відповісти
Смотри и читай все заявления и выступление зелёной плесени с апреля прошлого года. Там есть шутки и на 100 тысяч. Например : https://youtu.be/5MgycPX2ggI
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06.05.2020 19:02 Відповісти
я конкретно тебе это предложил, а не зеле …. ты написал, цену выставил, я предложил . Что не так ?
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06.05.2020 19:28 Відповісти
Я НЕЛОХ! Мне 42 года!
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06.05.2020 19:05 Відповісти
тебя поздравить с этим или как ?
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06.05.2020 19:26 Відповісти
иди смотреть 95 квартал, там твоя стихия. Или рассмеши клоуна, ой ПреЗЕдента.
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06.05.2020 20:08 Відповісти
зачем ? тут тебя клоуна хватает на поржать ...
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06.05.2020 20:23 Відповісти
так. ми зацінили постановку
Лайк за відосік і чергову зірку черговому рос агенту в СБУ
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06.05.2020 16:39 Відповісти
І скільки їх ще таких - неміряно. Виходячи з фото, йому від 37 до 50 років. Коли ж ви забудете про совок, поціновувачі баланди
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06.05.2020 16:07 Відповісти
Обличчя не показують, щоб можна було його по декілька раз "ловити"
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06.05.2020 16:40 Відповісти
В начале видео забыли заставку 95 квартала смонтировать. Кино показушное.
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06.05.2020 16:08 Відповісти
Контрразведка СБУ задержала агента ФСБ, который собирал сведения о военных разработках в ракетостроительной отрасли - Цензор.НЕТ 5521
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06.05.2020 16:12 Відповісти
А агента Ермака когда арестуете?
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06.05.2020 16:09 Відповісти
СБУ - респект, професійна робота.
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06.05.2020 16:09 Відповісти
Удалите ему мессенджер по самые гланды и можно менять на наших пленных.
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06.05.2020 16:09 Відповісти
на три вещи можно смотреть бесконечно: как горит огонь, как директор выдает зарплату и как вяжут очередного руцкамирца...... )
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06.05.2020 16:13 Відповісти
Паранджу марно надягли. Ми знаємо чіє там лічікоКонтрразведка СБУ задержала агента ФСБ, который собирал сведения о военных разработках в ракетостроительной отрасли - Цензор.НЕТ 6843
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06.05.2020 16:14 Відповісти
Слава богу что еще не все продано в нашем государстве!
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06.05.2020 16:16 Відповісти
Та не смешіть!
Це "кіно" зняте щоб перевірити нового завербованого на вшивість та підняти по службі когось з СБУ (в інтересах ФСБ)
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06.05.2020 16:42 Відповісти
Агентов фсб полно в окружении ЗЕ,только захотеть глаза открыть.
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06.05.2020 16:17 Відповісти
В #России за последнюю неделю 3 врачей выпали из окна. Двое умерли и еще один находится в критическом состоянии. Всех их объединяет то, что они критиковали правящую в России банду #Путина из-за кризиса в связи с #коронавирусом, сообщает АР.
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06.05.2020 16:19 Відповісти
Читаю коменты и понимаю что 90 % это боты обслуживающие антиукраинские партии ! Позор вам , чмошники платные ! Я общаюсь с людьми - люди своего мнения придерживаются .
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06.05.2020 16:22 Відповісти
У тебя видимо слишком серьезное лицо, а как известно, серьезное лицо еще не признак ума.
Сегодня в Украине невозможно рассказать анекдот, не смеются, думают пересказываешь новости. Тупое криворожское лошье за год превратила страну в посмешище и убило экономику! В 2017 узнавали что из Украины, обнимались и фотографировались, теперь иностранцы о нас думают как о дебилах, брезгливо отворачиваются.
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06.05.2020 16:34 Відповісти
поймали шпиона, а дальше его обменяют на таксиста из оккупированного Донецка.
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06.05.2020 16:26 Відповісти
а когда зеленского задержит сбу, за то что тот забрал деньги у ракетостроителей Павлограда, в результате чего предприятие будет закрыто, а персонал уже уволен?
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06.05.2020 16:26 Відповісти
Пареньок із луганщини не захищаж свою країну, а став поліцаєм і здає українців. А скільки їх там таких? А нам хочуть їх всунути восени на місцевих виборах.
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06.05.2020 16:43 Відповісти
А чого тільки 2 СБУшника? На більшу масовку не вистачило бюджету?
Да і супротив він щось чинив не дуже, на расіє тітки від ментів відбиваються що по 10 тіл їх в автозак грузить, а тут так смірєнно склав ручки ззаду поки "спецназівець" шукає де там в нього кайданки

студія "квартал 95", *****
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06.05.2020 16:49 Відповісти
когда в конце к стенке поставили,не скрою - шевельнулась надежда..
но потом вспомнил лица из опэ - и всё прошло..
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06.05.2020 17:12 Відповісти
Цирк, да и только. Новейшие разработки в ракетостроении, ракеты "Вiльха" и "Нептун" построили ещё в Советском Союзе.
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06.05.2020 17:37 Відповісти
Осел поменяет на таксиста. Поэтому будут бегать и дальше безнаказанно. Если прикопать в ближайшей посадке,то следующие подумают,стоит ли?
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06.05.2020 17:38 Відповісти
А где эти сведения валялись, что он их собирал? А понял. Военнослужащие на передке имели доступ к секретным чертежам перспективных ракетных разработок. Мдя. Или я недооцениваю возможности военнослужащих или агент ФСБ идиот. Типа - Мужики , ракету не продадите?Сколько? Две и техпаспорт. Завтра приходи с тачкой.
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06.05.2020 17:48 Відповісти
рейтинг доверия власти - ниже плинтуса
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06.05.2020 18:25 Відповісти
 
 