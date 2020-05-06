Контррозвідка СБУ затримала агента ФСБ, який збирав відомості про військові розробки в ракетобудівній галузі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Контррозвідники Служби безпеки України запобігли черговій спробі російських спецслужб отримати секретну інформацію про перспективні вітчизняні військові розробки в ракетобудівній галузі.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі СБУ.

У повідомленні зазначається: "Співробітники СБУ встановили, що мешканець Луганщини за завданням російської спецслужби встановив контакти з військовослужбовцями ЗС України у районі проведення операції Об’єднаних сил, які мали доступ до відповідної документації. За передачу відомостей, що цікавлять російську сторону, агент запропонував військовим матеріальну винагороду, про що вони повідомили українську спецслужбу.

Правоохоронці затримали агента 6 травня 2020 року під час спроби передачі месенджером представникам ФСБ РФ секретної технічної документації щодо сучасного ракетного комплексу.

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За висновками експертів, інформація, яка мала потрапити російській спецслужбі, містить відомості, що становлять державну таємницю України. Їх розголошення могло завдати істотної шкоди обороноздатності нашої держави.

Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо обрання агенту запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Наразі під процесуальним керівництвом прокуратури Луганської області проводяться першочергові слідчо-оперативні дії".

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