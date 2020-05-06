Депутатка Львівської міськради підозрюється в укладанні договорів оренди за заниженими ставками, - СБУ. ФОТО

За матеріалами Служби безпеки України повідомлено про підозру депутатці Львівської облради, яка також очолює одне з управлінь Львівської міськради.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

За версією слідства, чиновниця сприяла укладанню договорів оренди з комерційними та громадськими структурами за необґрунтовано заниженими ставками. Задокументовано декілька фактів передачі в оренду комунальної нерухомості у центрі Львова за цінами в рази меншими за ринкові.

У ході проведених експертиз встановлено, що через дії чиновниці міський бюджет недоотримав майже 1,2 мільйона гривень.

Наразі встановлюється причетність інших посадовців Львівської міської ради до протиправної діяльності. Депутатці повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України

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