Депутатка Львівської міськради підозрюється в укладанні договорів оренди за заниженими ставками, - СБУ. ФОТО
За матеріалами Служби безпеки України повідомлено про підозру депутатці Львівської облради, яка також очолює одне з управлінь Львівської міськради.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
За версією слідства, чиновниця сприяла укладанню договорів оренди з комерційними та громадськими структурами за необґрунтовано заниженими ставками. Задокументовано декілька фактів передачі в оренду комунальної нерухомості у центрі Львова за цінами в рази меншими за ринкові.
У ході проведених експертиз встановлено, що через дії чиновниці міський бюджет недоотримав майже 1,2 мільйона гривень.
Наразі встановлюється причетність інших посадовців Львівської міської ради до протиправної діяльності. Депутатці повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України
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Свистун Інна Василівна
Об'єднання "Самопоміч"(привіт пану Андрійкові !)
Начальник управління комунальної власності
/Львівська міська рада
З цією "людиною Садового" на "схемі" давно треба було розібратись ,а змогло лише СБУ,бо прокуратура Львівщини куплена Садовим давно 'з потрохами"
Депутати Львівської міської ради висловили невдоволення роботою начальниці управління комунальної власності ЛМР Інни Свистун. Як розповіла депутатам чиновниця, діяло злочинне угруповання, яке привласнювало комунальні приміщення. На окремі об'єкти право власності реєстрували недобросовісні нотаріуси. Втім депутати заявили, що причина у стилі роботи управління, передає ІА Дивись.info
. «Ваша проблема набагато глибша. Ви намалювали собі образ королеви, надягнули корону У вас відсутні принципи комунікації. Ви маєте здатність привертати до себе злість. Ви умудрилися опустити депутатську комісії до такого рівня, до якого не дозволяв собі навіть мер Буняк. Ви не маєте поваги до волонтерів.
Ви не маєте поваги до військкомату, який просять приміщення.
Мене зараз не стільки цікавить скільки вкрали і скільки знайшли а скільки ще вкрадуть», - заявив депутат Григорій Козловський. «У місті немає господаря. Якби він був, то б у нас не крали з-під носа. Треба ставити питання про відповідальність керівництва міста в цілому», - заявив депутат Тарас Чолій.
Своєю чергою міський голова Андрій Садовий заступився за підлеглу.
Дивись.info - https://dyvys.info/2017/05/18/lvivski-deputaty-zvynuvatyly-svystun-u-bezgospodarnosti-cherez-vkradene-majno/