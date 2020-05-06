Воїни-піхотинці в зоні ООС отримали відомчі нагороди від Міноборони та Генштабу ЗСУ. ФОТОрепортаж
5 і 6 травня командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Сирський у районі проведення операції Об'єднаних Сил вручив відомчі нагороди військовослужбовцям на ротних і взводних опорних пунктах лінії розмежування.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.
Найкращі військовослужбовці механізованих, мотопіхотних, гірсько-штурмових військових частин і підрозділів отримали відомчі відзнаки Міністерства оборони, Генерального штабу та Командування Сухопутних військ.
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Зельц
ссытопасается, что из его паганых рук не возьмут.
главнокакбыкомандующему некогда... у него ж есть "Мрия"...там же не отойти, даже в кусты...
замотали пасцана.. просто на износ работает...детей не видит...Ленку не...видит...
а это ж еще на карантине...только на вторую сотню дней зашел...а уже в мочалку...
Йому це не потрібно.
Зі святом вас, наші захисники !!! ГЕРОЯМ СЛАВА !!!