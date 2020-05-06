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Воїни-піхотинці в зоні ООС отримали відомчі нагороди від Міноборони та Генштабу ЗСУ. ФОТОрепортаж

5 і 6 травня командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Сирський у районі проведення операції Об'єднаних Сил вручив відомчі нагороди військовослужбовцям на ротних і взводних опорних пунктах лінії розмежування.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Воїни-піхотинці в зоні ООС отримали відомчі нагороди від Міноборони та Генштабу ЗСУ 01

Найкращі військовослужбовці механізованих, мотопіхотних, гірсько-штурмових військових частин і підрозділів отримали відомчі відзнаки Міністерства оборони, Генерального штабу та Командування Сухопутних військ.

Воїни-піхотинці в зоні ООС отримали відомчі нагороди від Міноборони та Генштабу ЗСУ 02
Воїни-піхотинці в зоні ООС отримали відомчі нагороди від Міноборони та Генштабу ЗСУ 03
Воїни-піхотинці в зоні ООС отримали відомчі нагороди від Міноборони та Генштабу ЗСУ 04

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Воїни-піхотинці в зоні ООС отримали відомчі нагороди від Міноборони та Генштабу ЗСУ 05
Воїни-піхотинці в зоні ООС отримали відомчі нагороди від Міноборони та Генштабу ЗСУ 06
Воїни-піхотинці в зоні ООС отримали відомчі нагороди від Міноборони та Генштабу ЗСУ 07

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Воїни-піхотинці в зоні ООС отримали відомчі нагороди від Міноборони та Генштабу ЗСУ 08

Автор: 

армія (3771) нагорода (1260) оборона (4781) Донбас (22356) операція Об’єднаних сил (6725) Сирський Олександр (611)


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награды от Минобороны и Генштаба ВСУ.

Зельц ссыт опасается, что из его паганых рук не возьмут.
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06.05.2020 17:28 Відповісти
ого...на ведомственные награды расщедрились...думал грамотками обойдуться...
главнокакбыкомандующему некогда... у него ж есть "Мрия"...там же не отойти, даже в кусты...
замотали пасцана.. просто на износ работает...детей не видит...Ленку не...видит...
а это ж еще на карантине...только на вторую сотню дней зашел...а уже в мочалку...
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06.05.2020 17:36 Відповісти
А хоч би відосік записав, поздоровив хлопців.
Йому це не потрібно.
Зі святом вас, наші захисники !!! ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
Воїни-піхотинці в зоні ООС отримали відомчі нагороди від Міноборони та Генштабу ЗСУ - Цензор.НЕТ 2816
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06.05.2020 17:51 Відповісти
Обычный день контрактников,когда 73 процента избирателей сказала НАДОЕЛА ВОЙНА,и власть это поняла как то по свойму,что нужно с оккупантами не воевать, .а договариватьься о водном пространстве в Чёрном море.,о подаче Днепровской воды в на российские военные базы в Крым ,ведь все свои советские и чё тут стесняться ,можно ещё наказать зачинщиков Гражданского конфликта на Донбассе,а за Крым и о. Тузла можно тихо и шопотом,чтобы кремлёвского Фюрера не расстроить
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06.05.2020 18:05 Відповісти
А нє льзя лі дєньгамі атблагадаріть ? Га, гавнокамандующій ?
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06.05.2020 18:28 Відповісти
 
 