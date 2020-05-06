Воїни-піхотинці в зоні ООС отримали відомчі нагороди від Міноборони та Генштабу ЗСУ. ФОТОрепортаж

5 і 6 травня командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Сирський у районі проведення операції Об'єднаних Сил вручив відомчі нагороди військовослужбовцям на ротних і взводних опорних пунктах лінії розмежування.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Найкращі військовослужбовці механізованих, мотопіхотних, гірсько-штурмових військових частин і підрозділів отримали відомчі відзнаки Міністерства оборони, Генерального штабу та Командування Сухопутних військ.







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