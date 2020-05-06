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У порту "Південний" судно розлило більш ніж 8 тонн пальмової олії: збитки від забруднення понад $2,4 млн. ФОТОрепортаж

Понад 8 тонн пальмової олії розлилося в акваторії порту "Південний". Подія трапилася ще 30 квітня.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Думская", про це заявив т.в.о. голови Державної екологічної інспекції України Єгор Фірсов.

Олію розлило судно Stavanger.

Державна екологічна інспекція розрахувала збитки, завдані державі відповідно до "Положення про порядок обчислення розміру відшкодування та сплати збитків, заподіяних внаслідок забруднення із суден, кораблів та інших плавучих засобів територіальних і внутрішніх морських вод України.

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За інформацією АМПУ, кількість забруднюючих речовин, скинутих у водне середовище, становить 8437 кг. Сума збитків становить 2 мільйони 416 тисяч 557 доларів США.

Згідно з процедурою судно було затримано в порту поки власник не компенсує заподіяні збитки. За попередньою інформацією, важких наслідків для навколишнього середовища вдалося уникнути, більшість робіт з ліквідації наслідків розливу вже завершено.

Судно побудовано в 2004 році. Довжина 183 метра, ширина 32. Водотоннажність понад 45 тисяч тонн, валова місткість 30 тисяч тонн.

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У порту Південний судно розлило більш ніж 8 тонн пальмової олії: збитки від забруднення понад $2,4 млн 01
У порту Південний судно розлило більш ніж 8 тонн пальмової олії: збитки від забруднення понад $2,4 млн 02
У порту Південний судно розлило більш ніж 8 тонн пальмової олії: збитки від забруднення понад $2,4 млн 03

Автор: 

Одеса (5461) екологія (1353) Южний (176) Фірсов Єгор (122) пальмова олія (14)


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Топ коментарі
+14
бо зедрисня знову дозволила її застосовувати?
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06.05.2020 17:55
+12
и тебе рошен в штаны насрал
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06.05.2020 17:57
+12
того кто везет сюда этот концероген нужно заставить его и всю его домовую книгу жрать эту дрянь суки
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06.05.2020 18:04
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хто ще купляє печеньки всяких деліцій та цукерки всяких пошенів?, то ви все їсте оці тони пальмового масла. Від масла там тільки слово "масло".
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06.05.2020 18:58 Відповісти
это пальмовый стеарин. вот его как раз и добавляют. для увеличения срока годности
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06.05.2020 19:10 Відповісти
так пишуть масло! гідронізоване ще чи якесь там.
Вже в Україні практично не лишилося виробників без цієї гидоти. Крім шоколаду, а цукерки і не знайдеш.
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06.05.2020 19:13 Відповісти
ты чего одинаковые комменты ляпаешь? Нероба!
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06.05.2020 19:21 Відповісти
Нет никакого ущерба, сожрут мелкие твари (и будуточень довольными), а "штраф" - это банальгое вымогательство (рекет)!
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06.05.2020 19:20 Відповісти
То не пальмова олія, то комбіжир, пам'ятаю коли в армії служив ще при совку нас таким годували
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06.05.2020 19:26 Відповісти
В порту "Южный" судно разлило более 8 тонн пальмового масла: ущерб от загрязнения более $2,4 млн - Цензор.НЕТ 3272
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06.05.2020 19:42 Відповісти
Как нас кормить,так это полезно,как в море попало,так по ихнему,зто как боевое отравляющее вещество.
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06.05.2020 22:15 Відповісти
ЛЮДИ ДОЛЬШЕ ПОЖИВУТ !)
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07.05.2020 14:26 Відповісти
Це ж скільки тепер печеньків буде без цієї дешевої пальмової гидоти
Воно як і лайно не тоне і не пертравлюється людиною
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07.05.2020 22:24 Відповісти
вы что на украине хотите найти что-т о натуральное??? натуральное умерло в далеком 1995 году после того как власти пришел Кучма и который создал олигархат и фермеров, развалив все колхозы порезали все что двигалось все что построено-развали, теперь жрем один стрихнин((((
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08.05.2020 13:47 Відповісти
"вы что на украине хотите найти что-т о"

Запомни, удмурт, не "на украине", а в Украине.
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09.05.2020 08:20 Відповісти
для младшего удмурта, тут нет такой функции как редактирования, поэтому ошибки нет возможности исправить. Як ви кажете - удмурт, я такий удмурт що мене у дзеркалі пересмикнуло.
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18.05.2020 10:53 Відповісти
Так малесенька історія:В українській літературній мові здавна існує традиційна форма "на Україні", "на Україну". Ця форма існує з того часу, відколи існує й назва "Україна"¹). Але останнім часом в еміграційній пресі штучно запроваджено й форму ''в Україні", "в Україну". Навколо цих двох форм виникла дискусія. Річ у тім, що деякі видавництва чітко дотримуються основної літературної форми "на Україні", "на Україну" (Енциклопедія Українознавства, **********, Нові дні та ін.). Але деякі інші видавництва запровадили форму "в Україні", "в Україну", мотивуючи тим, що ця остання форма "державницька" форма, як свідчення про незалежність України. Перша форма нібито "недержавницька".
Виникає питання: невже ми досі зневажали Україну, вживаючи форми "на Україні"? Невже й Шевченко зневажав Україну, коли вживав, крім "в Україну", і "на Україну"? Тому це питання спірне, бо слово тільки звук і важить не грама, а от любити країну в котрій живеш це зовсім інше!
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18.05.2020 10:59 Відповісти
https://kak-pravilno.net/v-********-chi-na-********-yak-pravilno/ ЛікНеп для недолугої нульовки "https://censor.net/user/77440":
В Україні - єдиний правильний варіант вживання словосполучення в українській мові. За українським правописом з назвами держав завжди використовується прийменник «в»: в Греції, в Угорщині. Прийменник «на» використовується тільки з назвами територій: на Галичині, на Буковині.
Я живу в Україні.
В Україні почалася весна.
Євробачення знову відбудеться в Україні.

Неправильно
На Україні.
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19.05.2020 09:24 Відповісти
Для недолугої нульовки https://censor.net/user/141932. Ви з головою дружите, де я з піною у роту доказую що правильно а що неправильно. Я би виправив але зробити цього не можу. Це вам ясно! Тому ця дискусія не має право на життя як і ваша силка на те що правильно що неправильно! Хто автор того що це є так!
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21.05.2020 16:24 Відповісти
Дырявое корыто с **********, хорошо шо они на АЭС не работают
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11.05.2020 09:28 Відповісти
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