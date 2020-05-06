У порту "Південний" судно розлило більш ніж 8 тонн пальмової олії: збитки від забруднення понад $2,4 млн. ФОТОрепортаж
Понад 8 тонн пальмової олії розлилося в акваторії порту "Південний". Подія трапилася ще 30 квітня.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Думская", про це заявив т.в.о. голови Державної екологічної інспекції України Єгор Фірсов.
Олію розлило судно Stavanger.
Державна екологічна інспекція розрахувала збитки, завдані державі відповідно до "Положення про порядок обчислення розміру відшкодування та сплати збитків, заподіяних внаслідок забруднення із суден, кораблів та інших плавучих засобів територіальних і внутрішніх морських вод України.
За інформацією АМПУ, кількість забруднюючих речовин, скинутих у водне середовище, становить 8437 кг. Сума збитків становить 2 мільйони 416 тисяч 557 доларів США.
Згідно з процедурою судно було затримано в порту поки власник не компенсує заподіяні збитки. За попередньою інформацією, важких наслідків для навколишнього середовища вдалося уникнути, більшість робіт з ліквідації наслідків розливу вже завершено.
Судно побудовано в 2004 році. Довжина 183 метра, ширина 32. Водотоннажність понад 45 тисяч тонн, валова місткість 30 тисяч тонн.
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Вже в Україні практично не лишилося виробників без цієї гидоти. Крім шоколаду, а цукерки і не знайдеш.
Воно як і лайно не тоне і не пертравлюється людиною
Запомни, удмурт, не "на украине", а в Украине.
Виникає питання: невже ми досі зневажали Україну, вживаючи форми "на Україні"? Невже й Шевченко зневажав Україну, коли вживав, крім "в Україну", і "на Україну"? Тому це питання спірне, бо слово тільки звук і важить не грама, а от любити країну в котрій живеш це зовсім інше!
В Україні - єдиний правильний варіант вживання словосполучення в українській мові. За українським правописом з назвами держав завжди використовується прийменник «в»: в Греції, в Угорщині. Прийменник «на» використовується тільки з назвами територій: на Галичині, на Буковині.
Я живу в Україні.
В Україні почалася весна.
Євробачення знову відбудеться в Україні.
Неправильно
На Україні.