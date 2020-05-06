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Чоловік, намагаючись звести рахунки з життям, стрибнув у Дніпро з пішохідного моста в Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Працівники річкової поліції врятували чоловіка, який стрибнув із пішохідного моста в Дніпро.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва, передає Цензор.НЕТ.

Повідомляється, що до чергової частини столичної поліції від очевидців надійшло повідомлення про те, що невідомий стрибнув із пішохідного моста в річку Дніпро. На виклик негайно прибув наряд річкової поліції міста Києва на службовому катері.

Зараз 34-річний потерпілий перебуває в лікувальному закладі де йому надається медична допомога в умовах стаціонару, його стан стабільний. Поліцейські попередньо з'ясували, що чоловік намагався звести рахунки з життям через особисті проблеми.

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Чоловік, намагаючись звести рахунки з життям, стрибнув у Дніпро з пішохідного моста в Києві 01
Чоловік, намагаючись звести рахунки з життям, стрибнув у Дніпро з пішохідного моста в Києві 02
Чоловік, намагаючись звести рахунки з життям, стрибнув у Дніпро з пішохідного моста в Києві 03

Автор: 

Дніпро (3274) Київ (19469) Нацполіція (15173)


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Топ коментарі
+12
а в лодці лежить сухий чоловік - як с гуся вода? Чи не долетів до води?
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06.05.2020 18:20
+7
-- ти чєго?

-- любімая женщіна бросіла
-- нє убівайся - другую найдьош
-- она мєня с моста бросіла
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06.05.2020 18:42
+6
напевно довго лежить, висох
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06.05.2020 18:23
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que sera sera, whatever will be will be...
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06.05.2020 18:08 Відповісти
молодцы спасатели.
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06.05.2020 18:09 Відповісти
Та ну його нах (!) вода холодна як на льоднику ( подумав він ) поживу ще
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06.05.2020 18:11 Відповісти
а в лодці лежить сухий чоловік - як с гуся вода? Чи не долетів до води?
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06.05.2020 18:20 Відповісти
а може хлопці його у польоті перехопили ?)
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06.05.2020 18:23 Відповісти
напевно довго лежить, висох
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06.05.2020 18:23 Відповісти
Он прямо в лодку прыгнул
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06.05.2020 18:38 Відповісти
Может, еще лед не растаял?
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06.05.2020 19:09 Відповісти
дыпрысняк какой
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06.05.2020 18:24 Відповісти
-- ти чєго?

-- любімая женщіна бросіла
-- нє убівайся - другую найдьош
-- она мєня с моста бросіла
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06.05.2020 18:42 Відповісти
Голосував за ЗЕ і совість замучила.
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06.05.2020 18:33 Відповісти
Голосував за зе і його холодильник переміг у битві з телевізором.
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06.05.2020 18:43 Відповісти
У петякантропов совести вообще нет. Довели страну до ручки, а зелебоба продолжил ваше дело.
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06.05.2020 22:08 Відповісти
В холодной воде тонуть хорошо.
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06.05.2020 19:10 Відповісти
Докарантинился. А Ляшко сроки выхода из карантин продлевает и продлевает. Человек так и не дождался света в конце тоннеля. Карантин убивает
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06.05.2020 19:19 Відповісти
Мне карантин нравится.
Все есть и никого нет.
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06.05.2020 19:27 Відповісти
 
 