Чоловік, намагаючись звести рахунки з життям, стрибнув у Дніпро з пішохідного моста в Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Працівники річкової поліції врятували чоловіка, який стрибнув із пішохідного моста в Дніпро.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва, передає Цензор.НЕТ.

Повідомляється, що до чергової частини столичної поліції від очевидців надійшло повідомлення про те, що невідомий стрибнув із пішохідного моста в річку Дніпро. На виклик негайно прибув наряд річкової поліції міста Києва на службовому катері.

Зараз 34-річний потерпілий перебуває в лікувальному закладі де йому надається медична допомога в умовах стаціонару, його стан стабільний. Поліцейські попередньо з'ясували, що чоловік намагався звести рахунки з життям через особисті проблеми.

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