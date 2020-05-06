Чоловік, намагаючись звести рахунки з життям, стрибнув у Дніпро з пішохідного моста в Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Працівники річкової поліції врятували чоловіка, який стрибнув із пішохідного моста в Дніпро.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва, передає Цензор.НЕТ.
Повідомляється, що до чергової частини столичної поліції від очевидців надійшло повідомлення про те, що невідомий стрибнув із пішохідного моста в річку Дніпро. На виклик негайно прибув наряд річкової поліції міста Києва на службовому катері.
Зараз 34-річний потерпілий перебуває в лікувальному закладі де йому надається медична допомога в умовах стаціонару, його стан стабільний. Поліцейські попередньо з'ясували, що чоловік намагався звести рахунки з життям через особисті проблеми.
Топ коментарі
+12 oqobo
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-- любімая женщіна бросіла
-- нє убівайся - другую найдьош
-- она мєня с моста бросіла
Все есть и никого нет.