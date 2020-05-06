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Футболісти "Динамо" показали, як могли б спалити траву на полі свого стадіону. ФОТО

Так спортсмени вирішили привернути увагу до проблеми лісових пожеж.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на сторінку ФК "Динамо" у фейсбуці.

"ФК "Динамо" Київ ухвалив рішення випалити траву на своєму домашньому полі, щоб вона краще росла в наступному сезоні. Ми дотримуємося старої доброї традиції палити сухостій, покладаємо на цей процес великі надії і рекомендуємо зробити те саме на стадіонах "Олімпійський" та "Арена-Львів".

Правда, маячня? Ми теж так думаємо!", - йдеться в повідомленні.

Клуб опублікував змонтовані фотографії того, який вигляд могли б мати стадіони, якби на них палили траву.

Футболісти Динамо показали, як могли б спалити траву на полі свого стадіону 01Футболісти Динамо показали, як могли б спалити траву на полі свого стадіону 02Футболісти Динамо показали, як могли б спалити траву на полі свого стадіону 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні впроваджують систему супутникового моніторингу злочинів проти довкілля, вона вже допомогла визначити осередки пожеж у зоні ЧАЕС, - НПУ

"У такий спосіб ми хочемо привернути увагу до підпалів на полях значно більших за футбольні. За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, з початку року в Україні сталося понад 12 000 пожеж в екосистемах. Через випалювання сухостою гинуть люди, живцем згоряють тисячі тварин", - пояснили в клубі.

"Динамо" закликало українців відмовитися від згубної традиції, а про всі підпали повідомляти в поліцію.

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Футболісти Динамо показали, як могли б спалити траву на полі свого стадіону 04

Автор: 

Динамо (238) пожежа (4330) стадіон (99) футбол (1581)


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Топ коментарі
+17
вы поосторожнее )))
некоторые дальше 1-2 предложений не читают...
как пойдут подпалы на стадионах (не дай Боже) скажут Динамовцы присоветовали газон обновить ))))
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06.05.2020 18:10
+14
Футболисты "Динамо" показали, как могли бы сжечь траву на поле своего стадиона - Цензор.НЕТ 4514
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06.05.2020 18:30
+6
Футболисты "Динамо" показали, как могли бы сжечь траву на поле своего стадиона - Цензор.НЕТ 2161
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06.05.2020 18:41
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а что с них взять, кроме анализов.
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06.05.2020 18:09 Відповісти
вы поосторожнее )))
некоторые дальше 1-2 предложений не читают...
как пойдут подпалы на стадионах (не дай Боже) скажут Динамовцы присоветовали газон обновить ))))
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06.05.2020 18:10 Відповісти
лучше бы тренировались футбол играть, чем монтировать фотографии....
совсем на карантине ку-ку....
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06.05.2020 18:10 Відповісти
Им не тренироваться футбол играть надо, а УЧИТЬСЯ!!!
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06.05.2020 18:14 Відповісти
их учить - только портить.
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06.05.2020 18:15 Відповісти
А можно ли испортить то чего нет?
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06.05.2020 18:24 Відповісти
Футболисты "Динамо" показали, как могли бы сжечь траву на поле своего стадиона - Цензор.НЕТ 2161
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06.05.2020 18:41 Відповісти
Да еще месяца 3 гарантирую, не проиграет.
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06.05.2020 18:46 Відповісти
Наверно будут чемпионами.
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06.05.2020 19:11 Відповісти
А чья команда была на поле во время этой акции?
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06.05.2020 18:13 Відповісти
Где ж теперь будут проводить домашние матчи такие конкретно киевские команды как Олимпик Даунецк, Зоря Лоханск и Колос Коваливка?
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06.05.2020 18:19 Відповісти
"Зоря" в Запорожье уже 6 лет
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06.05.2020 19:27 Відповісти
Различее боксера и футболиста, у боксера в детстве были мозги, их отбили, а у футболистов их и не было.
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06.05.2020 18:19 Відповісти
С мозгами боксерами не идут...
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06.05.2020 19:58 Відповісти
Футболисты "Динамо" показали, как могли бы сжечь траву на поле своего стадиона - Цензор.НЕТ 4514
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06.05.2020 18:30 Відповісти
))
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06.05.2020 18:38 Відповісти
Всю цю ситуацію з боротьбою з лісовими пожежами я б назвав "застав дурня богу молитися він і лоба поб'є". Бур'ян на полях спалюють вже навіть не сотні а тисячі років. І правильно роблять ! А що з ним робити ? Випалювати "ураганом", "раундапом" чи іншими гербіцидами ? І це буде більш екологічно ? Ну так може розмірковувати тільки тупий чиновник. Спалювати набагато більш безпечніше і екологічніше. Природа з наслідками такого вогню сама чудово справиться. Будь тільки поряд і не давай вогню розростатися.
А щодо зафіксованих пожеж то це наслідки умисних підпалів в 99.9% випадках. Впевнений на 100%.
https://irk.aif.ru/incidents/chinovnikov_v_ust-kutskom_rayone_podozrevayut_v_podzhoge_lesa Чиновников в Усть-Кутском районе подозревают в поджоге леса

Видео, на котором местные жители рассказывают о задержании подозреваемых 28 апреля около 17:00, опубликовала на своем YouTube-канале некоммерческая организация «Центр гражданского содействия». Под подозрением в поджоге заместитель мэра района Михаил Барс, начальник сельскохозяйственного отдела Михаил Тышкивский, специалист по ГО и ЧС Сергей Ульянов и пресс-секретарь администрации Екатерина Анисимова. На видео очевидец утверждает, что он застал чиновников, когда один из них поджигал лес, а другой - снимал всё это с квадрокоптера.... https://irk.aif.ru/incidents/chinovnikov_v_ust-kutskom_rayone_podozrevayut_v_podzhoge_lesa читати далі
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06.05.2020 18:33 Відповісти
Ты идиот, пожнивные остатки ли мелко запахиваются или дискуются, а на лугах бурьяна не бывает, иначе это не луг.
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06.05.2020 18:41 Відповісти
На огороді залишки завжди спалюють , вересень-жовтень, потім оранка
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06.05.2020 20:23 Відповісти
Ефективніше закопувати, компостувати. А ці всі дикунські традиції запхати у дупу.
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06.05.2020 21:18 Відповісти
Кучі бур'янів з насінням закопувати, компостувати? Ну-ну...
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10.05.2020 00:27 Відповісти
"запахиваются" ????? Ти пирій будеш "запахивать"???? От ідіот....... Господи і це чудо ще щось пише. Де такі ідіоти беруться.

Вийди, чудо горохове, на грядку і покажи як пирій "запахівать"
Себе "запахай" краще в землю по шию - одним дурнем на землі стане менше.
Як задовбали орди ідіотів на цензорі з своїми "вумними" порадами. Крім клавіатури нічого в житті не бачили і сидять пишуть цілодобово. Воно, чудо горохове, ще мене ідіотом буде називати. Вламати б пару раз по черепку для розуму ...
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07.05.2020 08:38 Відповісти
Про "запахивать" пирій влучно сказано. Але переходити на рівень образ не варто.
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10.05.2020 00:31 Відповісти
зелений електорат? Палити сухостої неможна!!!
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06.05.2020 19:54 Відповісти
"палити сухостої не можна" - оооо..... Так ,так.. Дебіл телевізор надивився - там останні пару тижнів це часто передають. А крім телевізора і комп'ютера чудо нічого в житті не бачило ?
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07.05.2020 08:40 Відповісти
Ти падло смердюче, довбаний кретин, хоча б раз пройщовся по згарищю спаленої біля поля рудки чи біля ріки камишу, по весні і порахував кількість нор та гнізд які там були. Я б пристрелив би на місці такого палія. Коли останній раз таке бачив, рушниця була собою...
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07.05.2020 14:39 Відповісти
Дебіл. Подивись як в інших країнах роблять. Те за зеленсього голосував?
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06.05.2020 21:17 Відповісти
Ти дрібне, слизьке, липке, вонюче, мерзенне створіння.. Твоя мамка алкоголічка ? Так, так , знаю - від нормальної таке не народиться. Тобі їбальник ніколи не розбивали для розуму ? Розбивали напевно і не раз - ти вмієш нарватись. І правильно робили. І ще не раз будуть розбивати - це тобі корисно для розуму.
А по суті - ти чудо дурне, безграмотне, нікчемне відірвись від клавіатури і сам хоч раз прополи грядку. Про "інші країни" телепень безмозглий калякає щось на клавіатурі. Ти там було ? Чудо... Ти там жило ???? Вийди краще на вулиці і попроси кого-небудь щоб тобі розбили дурну клепку для науки, а потім щось пиши....
От чучело. І воно ще буде питати за кого я голосував. Ти в дзеркало свій тупий качан бачило ?
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07.05.2020 08:28 Відповісти
То це смердючий троль. В спам се бидло.
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07.05.2020 14:40 Відповісти
ти ідіот? навіть раніше, при СРСР, і то інколи випалювали стерню тільки при глубокій вспашці під корнеплоди, в основному під буряк цукровий та кормовий, якщо садився після злаків. В інших випадках солому збирали для тваринництва. Коли перестали збирати солому, то її подрібнювали та перепахували, а для швидкого розкладання соломи використовують певні препарати. А запалити попробуй волосся на своїй макітрі, може таракани там запечуться та не будуть бредові ідеї видумувати
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29.07.2020 13:05 Відповісти
А на складах боеприпасов слабо??? В забайкалье такое сделали один раз пьяные господа офицеры....ничего не взорвалось но всех понизили в должности и звании
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06.05.2020 18:34 Відповісти
 
 