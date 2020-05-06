Футболісти "Динамо" показали, як могли б спалити траву на полі свого стадіону. ФОТО

Так спортсмени вирішили привернути увагу до проблеми лісових пожеж.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на сторінку ФК "Динамо" у фейсбуці.

"ФК "Динамо" Київ ухвалив рішення випалити траву на своєму домашньому полі, щоб вона краще росла в наступному сезоні. Ми дотримуємося старої доброї традиції палити сухостій, покладаємо на цей процес великі надії і рекомендуємо зробити те саме на стадіонах "Олімпійський" та "Арена-Львів".

Правда, маячня? Ми теж так думаємо!", - йдеться в повідомленні.

Клуб опублікував змонтовані фотографії того, який вигляд могли б мати стадіони, якби на них палили траву.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні впроваджують систему супутникового моніторингу злочинів проти довкілля, вона вже допомогла визначити осередки пожеж у зоні ЧАЕС, - НПУ

"У такий спосіб ми хочемо привернути увагу до підпалів на полях значно більших за футбольні. За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, з початку року в Україні сталося понад 12 000 пожеж в екосистемах. Через випалювання сухостою гинуть люди, живцем згоряють тисячі тварин", - пояснили в клубі.

"Динамо" закликало українців відмовитися від згубної традиції, а про всі підпали повідомляти в поліцію.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Під Житомиром на знищеній пожежею ділянці лісу висадили 5 тис. саджанців сосни. ФОТОрепортаж