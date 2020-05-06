Футболісти "Динамо" показали, як могли б спалити траву на полі свого стадіону. ФОТО
Так спортсмени вирішили привернути увагу до проблеми лісових пожеж.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на сторінку ФК "Динамо" у фейсбуці.
"ФК "Динамо" Київ ухвалив рішення випалити траву на своєму домашньому полі, щоб вона краще росла в наступному сезоні. Ми дотримуємося старої доброї традиції палити сухостій, покладаємо на цей процес великі надії і рекомендуємо зробити те саме на стадіонах "Олімпійський" та "Арена-Львів".
Правда, маячня? Ми теж так думаємо!", - йдеться в повідомленні.
Клуб опублікував змонтовані фотографії того, який вигляд могли б мати стадіони, якби на них палили траву.
"У такий спосіб ми хочемо привернути увагу до підпалів на полях значно більших за футбольні. За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, з початку року в Україні сталося понад 12 000 пожеж в екосистемах. Через випалювання сухостою гинуть люди, живцем згоряють тисячі тварин", - пояснили в клубі.
"Динамо" закликало українців відмовитися від згубної традиції, а про всі підпали повідомляти в поліцію.
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некоторые дальше 1-2 предложений не читают...
как пойдут подпалы на стадионах (не дай Боже) скажут Динамовцы присоветовали газон обновить ))))
совсем на карантине ку-ку....
А щодо зафіксованих пожеж то це наслідки умисних підпалів в 99.9% випадках. Впевнений на 100%.
https://irk.aif.ru/incidents/chinovnikov_v_ust-kutskom_rayone_podozrevayut_v_podzhoge_lesa Чиновников в Усть-Кутском районе подозревают в поджоге леса
Видео, на котором местные жители рассказывают о задержании подозреваемых 28 апреля около 17:00, опубликовала на своем YouTube-канале некоммерческая организация «Центр гражданского содействия». Под подозрением в поджоге заместитель мэра района Михаил Барс, начальник сельскохозяйственного отдела Михаил Тышкивский, специалист по ГО и ЧС Сергей Ульянов и пресс-секретарь администрации Екатерина Анисимова. На видео очевидец утверждает, что он застал чиновников, когда один из них поджигал лес, а другой - снимал всё это с квадрокоптера.... https://irk.aif.ru/incidents/chinovnikov_v_ust-kutskom_rayone_podozrevayut_v_podzhoge_lesa читати далі
Вийди, чудо горохове, на грядку і покажи як пирій "запахівать"
Себе "запахай" краще в землю по шию - одним дурнем на землі стане менше.
Як задовбали орди ідіотів на цензорі з своїми "вумними" порадами. Крім клавіатури нічого в житті не бачили і сидять пишуть цілодобово. Воно, чудо горохове, ще мене ідіотом буде називати. Вламати б пару раз по черепку для розуму ...
А по суті - ти чудо дурне, безграмотне, нікчемне відірвись від клавіатури і сам хоч раз прополи грядку. Про "інші країни" телепень безмозглий калякає щось на клавіатурі. Ти там було ? Чудо... Ти там жило ???? Вийди краще на вулиці і попроси кого-небудь щоб тобі розбили дурну клепку для науки, а потім щось пиши....
От чучело. І воно ще буде питати за кого я голосував. Ти в дзеркало свій тупий качан бачило ?