СБУ ліквідувала нарколабораторію в Маріуполі - вилучено амфетаміну на 400 тис грн. ФОТОрепортаж

Співробітники Служби безпеки України, задіяні в операції Об’єднаних сил, затримали мешканця Маріуполя, який займався виготовленням та збутом амфетаміну на Донеччині.

Про це Цензор.НЕТ повідомили у пресцентрі СБУ.

У повідомленні зазначається: "За даними слідства, нарколабораторії із синтезу психотропів чоловік облаштував у двох орендованих квартирах у центрі міста. Сировину для виготовлення наркотиків він отримував поштою від наркоділків з Києва та Дніпра. Клієнтів зловмисник підшуковував через один із популярних месенджерів та доставляв замовлення особисто і через систему закладок. За оперативною інформацією щомісяця він збував майже півкілограма "товару".

Правоохоронці затримали наркоділка відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час збуту наркотиків. Під час обшуків за місцем виробництва психотропів оперативники вилучили обладнання для виготовлення наркотичних речовин, 18 кілограмів прекурсорів, 50 грамів амфетаміну, зброю, банківські картки, мобільні телефони. Орієнтовна вартість партії вилучених наркотиків становить 400 тисяч гривень за тіньовими розцінками.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України, затриманому повідомлено про підозру в скоєнні злочину та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Триває досудове слідство. Заходи із викриття протиправної діяльності проводились під процесуальним керівництвом прокуратури Донецької області".

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