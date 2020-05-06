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СБУ ліквідувала нарколабораторію в Маріуполі - вилучено амфетаміну на 400 тис грн. ФОТОрепортаж

Співробітники Служби безпеки України, задіяні в операції Об’єднаних сил, затримали мешканця Маріуполя, який займався виготовленням та збутом амфетаміну на Донеччині.

Про це Цензор.НЕТ повідомили у пресцентрі СБУ.

У повідомленні зазначається: "За даними слідства, нарколабораторії із синтезу психотропів чоловік облаштував у двох орендованих квартирах у центрі міста. Сировину для виготовлення наркотиків він отримував поштою від наркоділків з Києва та Дніпра. Клієнтів зловмисник підшуковував через один із популярних месенджерів та доставляв замовлення особисто і через систему закладок. За оперативною інформацією щомісяця він збував майже півкілограма "товару".

Правоохоронці затримали наркоділка відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час збуту наркотиків. Під час обшуків за місцем виробництва психотропів оперативники вилучили обладнання для виготовлення наркотичних речовин, 18 кілограмів прекурсорів, 50 грамів амфетаміну, зброю, банківські картки, мобільні телефони. Орієнтовна вартість партії вилучених наркотиків становить 400 тисяч гривень за тіньовими розцінками.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України, затриманому повідомлено про підозру в скоєнні злочину та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Триває досудове слідство. Заходи із викриття протиправної діяльності проводились під процесуальним керівництвом прокуратури Донецької області".

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СБУ ліквідувала нарколабораторію в Маріуполі - вилучено амфетаміну на 400 тис грн 01
СБУ ліквідувала нарколабораторію в Маріуполі - вилучено амфетаміну на 400 тис грн 02
СБУ ліквідувала нарколабораторію в Маріуполі - вилучено амфетаміну на 400 тис грн 03
СБУ ліквідувала нарколабораторію в Маріуполі - вилучено амфетаміну на 400 тис грн 04
СБУ ліквідувала нарколабораторію в Маріуполі - вилучено амфетаміну на 400 тис грн 05

Автор: 

Маріуполь (3231) наркотики (1447) СБУ (12821)


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Все и так знали, что дамбасы - конченые наркоты. Потому, что только наркоты могут предать свою Родину!
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06.05.2020 18:18 Відповісти
пошлите эту мразь лесопосадки чистить на целый год за похлёбку
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06.05.2020 18:19 Відповісти
Це по курсу НБУ 400 тисяч? ))) А який сьогодні курс на коноплю?..
Звучить як оголошення про наявність нормальної партії товару? Якось воно по Фрейду такі звіти.
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06.05.2020 18:22 Відповісти
Мабуть не одна людина втратила життя завдяки наркоторгівлі цього маріупільця.
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06.05.2020 18:24 Відповісти
Говнюк.
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06.05.2020 18:27 Відповісти
Так то ж не наркотики,то была научная лаборатория против корановируса таблетки выпускала.
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06.05.2020 18:32 Відповісти
А толку, да никакого! Помните как взяли автобус с 400 кг кокса, и что, кто нибудь сел, да никто, их выпустилипод залог на следующий день, и они продолжат торговать т.к. когда подозреваемый уже раз был пойман, он может после выхода под залог дальше себе торговать и никто ничего ему не сделает, и это по нашим законам! Даже повторно арестовать не могут , хоть тонну кокаина вези... Вот такой он самый справедливый и гуманный суд... А дальше , пока идет следсвие годами, подкупят кого нужно и дело с концом.. И никто никого не посадит...
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06.05.2020 18:38 Відповісти
"Оружие" очень похоже на револьвер флобера stalker! Не оружие короче никакое...
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06.05.2020 20:57 Відповісти
А В КИЕВЕ !?)
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07.05.2020 09:30 Відповісти
 
 