Україна посіла 35 місце зі 169 в рейтингу країн за видатками на оборону SIPRI. ІНФОГРАФІКА

Згідно зі щорічним звітом Стокгольмського інституту проблем миру (SIPRI), торік на оборону держави світу загалом витратили $1917 млрд.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на матеріал Сергія Поліщука для AрміяInform, якщо порівняти з 2018 роком, ця сума зросла на 3,6 відсотка і виявилась найбільшим щорічним зростанням витрат з 2010 року (на 7,2%, якщо порівнювати з 2010 роком).

Загалом торік видатки на оборону на планеті становили 2,2% світового ВВП або приблизно 249 доларів на людину.

Перші 5 позицій у рейтингу видатків на оборону посіли США, Китай, Індія, Росія й Саудівська Аравія. На їхню долю припало 62 відсотки всіх світових витрат.

Військові витрати Сполучених Штатів у 2019 році зросли на 5,3 відсотка до загальної кількості у $732 мільярди, що становить 38 відсотків світових військових витрат. Лише це збільшення еквівалентне сукупності військових витрат, наприклад, Німеччини у 2019 році.

Згідно з даними досліджень SIPRI, 2019 року Україна продовжила нарощувати оборонний бюджет. Так, торік він становив $5,2 мільярда, що на 9,3% більше, аніж 2018 року. Доля військових видатків України становила 3,4% від ВВП. Без урахування Росії, це найвищі показники серед країн Східної Європи. У щорічному рейтингу SIPRI Україна у 2019 році, якщо порівнювати з попереднім, піднялась на 6 позицій і посіла 35 місце серед 169 країн світу (2018-го ми були на 41-му). Доречно додати, що оборонні видатки України відносно 2010 року зросли на 132 відсотки.

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