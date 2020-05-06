Україна посіла 35 місце зі 169 в рейтингу країн за видатками на оборону SIPRI. ІНФОГРАФІКА
Згідно зі щорічним звітом Стокгольмського інституту проблем миру (SIPRI), торік на оборону держави світу загалом витратили $1917 млрд.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на матеріал Сергія Поліщука для AрміяInform, якщо порівняти з 2018 роком, ця сума зросла на 3,6 відсотка і виявилась найбільшим щорічним зростанням витрат з 2010 року (на 7,2%, якщо порівнювати з 2010 роком).
Загалом торік видатки на оборону на планеті становили 2,2% світового ВВП або приблизно 249 доларів на людину.
Перші 5 позицій у рейтингу видатків на оборону посіли США, Китай, Індія, Росія й Саудівська Аравія. На їхню долю припало 62 відсотки всіх світових витрат.
Військові витрати Сполучених Штатів у 2019 році зросли на 5,3 відсотка до загальної кількості у $732 мільярди, що становить 38 відсотків світових військових витрат. Лише це збільшення еквівалентне сукупності військових витрат, наприклад, Німеччини у 2019 році.
Згідно з даними досліджень SIPRI, 2019 року Україна продовжила нарощувати оборонний бюджет. Так, торік він становив $5,2 мільярда, що на 9,3% більше, аніж 2018 року. Доля військових видатків України становила 3,4% від ВВП. Без урахування Росії, це найвищі показники серед країн Східної Європи. У щорічному рейтингу SIPRI Україна у 2019 році, якщо порівнювати з попереднім, піднялась на 6 позицій і посіла 35 місце серед 169 країн світу (2018-го ми були на 41-му). Доречно додати, що оборонні видатки України відносно 2010 року зросли на 132 відсотки.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
В США застрелен оказавшийся близко к правде о коронавирусе ученый.
В США застрелили оказавшегося близким к правде в исследовании о свойствах коронавируса ученого Бин Лю (Bing Liu). Об этом сообщалось на сайте Питтсбургского университета еще 2 мая, но только сейчас на это обратили внимание СМИ, в частности, издание NBC News.
Известно, что ученый, вероятнее всего, был знаком со своим убийцей - им оказался некий 46-летний Хао Гу, который после произошедшего покончил с собой. Сообщается, что Бин Лю был убит выстрелами в голову и шею. Мотивы преступления пока не известны.
Отмечается, что Бин находился на грани важного прорыва в понимании клеточных механизмов, лежащих в основе коронавирусной инфекции и вызванных ею осложнений. "
Это на уровне "Папа, а если лев подерётся с акулой - кто победит?"
Саудовская Аравия на США???!!! А я думал Джон Леннон был сказочным мечтателем.
Ну що Зе коли там "Оплоти" у ЗСУ почнуть з являтись масово?
Не думаю и это вряд ли... с учетом того что армия на считу 250 тыс...это мало.. для населения 37-40 млн Украины.
С таким коварным врагом, и фашиствующим соседом как РФ, с имперскими замашками.... Армию ВСУ нужно увеличивать....и резерв военной техники тоже увеличить, танков, артиллерии, военная авиация, особенно ракетного вооружения должно быть больше....на случай полномасштабной войны. РФ в покое Украину не оставит, это на долго...если канешно не развалится раньше Рашка, тогда Украина выдохнет спокойно.