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Новини Фото Оборона
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Україна посіла 35 місце зі 169 в рейтингу країн за видатками на оборону SIPRI. ІНФОГРАФІКА

Згідно зі щорічним звітом Стокгольмського інституту проблем миру (SIPRI), торік на оборону держави світу загалом витратили $1917 млрд.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на матеріал Сергія Поліщука для AрміяInform, якщо порівняти з 2018 роком, ця сума зросла на 3,6 відсотка і виявилась найбільшим щорічним зростанням витрат з 2010 року (на 7,2%, якщо порівнювати з 2010 роком).

Загалом торік видатки на оборону на планеті становили 2,2% світового ВВП або приблизно 249 доларів на людину.

Перші 5 позицій у рейтингу видатків на оборону посіли США, Китай, Індія, Росія й Саудівська Аравія. На їхню долю припало 62 відсотки всіх світових витрат.

Військові витрати Сполучених Штатів у 2019 році зросли на 5,3 відсотка до загальної кількості у $732 мільярди, що становить 38 відсотків світових військових витрат. Лише це збільшення еквівалентне сукупності військових витрат, наприклад, Німеччини у 2019 році.

Згідно з даними досліджень SIPRI, 2019 року Україна продовжила нарощувати оборонний бюджет. Так, торік він становив $5,2 мільярда, що на 9,3% більше, аніж 2018 року. Доля військових видатків України становила 3,4% від ВВП. Без урахування Росії, це найвищі показники серед країн Східної Європи. У щорічному рейтингу SIPRI Україна у 2019 році, якщо порівнювати з попереднім, піднялась на 6 позицій і посіла 35 місце серед 169 країн світу (2018-го ми були на 41-му). Доречно додати, що оборонні видатки України відносно 2010 року зросли на 132 відсотки.

Україна посіла 35 місце зі 169 в рейтингу країн за видатками на оборону SIPRI 01

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Україна посіла 35 місце зі 169 в рейтингу країн за видатками на оборону SIPRI 02
Україна посіла 35 місце зі 169 в рейтингу країн за видатками на оборону SIPRI 03

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Автор: 

оборона (4781) витрати (278) рейтинг (1652)


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Топ коментарі
+11
вот только в этой пэрэмоге есть три зашквара: 1. маленькая греция, которая ни скем не воюет имет бюджет больше нашего. 2. ни в одной из стран, которые выше нас в рейтинге, президент не уничтожает собственный впк закрывая стратегически важные предприятия. 3. ни в одной из этих топовых стран, презедент не дает приказ войскам отступать вглубь своей территории.
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06.05.2020 20:23
+8
саудовская аравия в войне вообще не будет учавствовать. индия не прийдет на войну, а у Китая расширится территория где-то до волги.
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06.05.2020 20:27
+5
А готова ли армия ВСУ противодействии полномасштабной российской агрессии??!
Не думаю и это вряд ли... с учетом того что армия на считу 250 тыс...это мало.. для населения 37-40 млн Украины.

С таким коварным врагом, и фашиствующим соседом как РФ, с имперскими замашками.... Армию ВСУ нужно увеличивать....и резерв военной техники тоже увеличить, танков, артиллерии, военная авиация, особенно ракетного вооружения должно быть больше....на случай полномасштабной войны. РФ в покое Украину не оставит, это на долго...если канешно не развалится раньше Рашка, тогда Украина выдохнет спокойно.
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07.05.2020 19:52
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"6 мая 2020
В США застрелен оказавшийся близко к правде о коронавирусе ученый.
В США застрелили оказавшегося близким к правде в исследовании о свойствах коронавируса ученого Бин Лю (Bing Liu). Об этом сообщалось на сайте Питтсбургского университета еще 2 мая, но только сейчас на это обратили внимание СМИ, в частности, издание NBC News.
Известно, что ученый, вероятнее всего, был знаком со своим убийцей - им оказался некий 46-летний Хао Гу, который после произошедшего покончил с собой. Сообщается, что Бин Лю был убит выстрелами в голову и шею. Мотивы преступления пока не известны.
Отмечается, что Бин находился на грани важного прорыва в понимании клеточных механизмов, лежащих в основе коронавирусной инфекции и вызванных ею осложнений. "
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06.05.2020 20:00 Відповісти
выглядит так, как будто исследования господина Лю представляли серьёзную угрозу для чьих-то коммерческих интересов.
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06.05.2020 20:41 Відповісти
А вот интересно, если Китай, Индия, Роисся и Саудовская Аравия совместно нападут на США, кто победит?
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06.05.2020 20:10 Відповісти
сша! а знаешь почему? потому, что в штатах учатся детки всей элиты этих стран.
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06.05.2020 20:19 Відповісти
А если Индия, Роисся и Саудовская Аравия совместно нападут на Китай?
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06.05.2020 20:20 Відповісти
саудовская аравия в войне вообще не будет учавствовать. индия не прийдет на войну, а у Китая расширится территория где-то до волги.
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06.05.2020 20:27 Відповісти
А если к ним присоединятся Япония и Южная Корея?
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06.05.2020 20:34 Відповісти
Эти в сильной связке с США. Сами не полезут.
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06.05.2020 20:42 Відповісти
А если и США присоединятся?
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06.05.2020 20:44 Відповісти
ууу.... за что воюем? до безоговорочной капитуляции?
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06.05.2020 20:48 Відповісти
Допустим да.
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06.05.2020 20:49 Відповісти
не завалят.
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06.05.2020 20:51 Відповісти

Это на уровне "Папа, а если лев подерётся с акулой - кто победит?"
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06.05.2020 21:48 Відповісти
Проиграют все, ибо в ход пойдёт ядерное, химическое, бактериологическое и прочее ОМП.

Саудовская Аравия на США???!!! А я думал Джон Леннон был сказочным мечтателем.
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07.05.2020 10:29 Відповісти
вот только в этой пэрэмоге есть три зашквара: 1. маленькая греция, которая ни скем не воюет имет бюджет больше нашего. 2. ни в одной из стран, которые выше нас в рейтинге, президент не уничтожает собственный впк закрывая стратегически важные предприятия. 3. ни в одной из этих топовых стран, презедент не дает приказ войскам отступать вглубь своей территории.
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06.05.2020 20:23 Відповісти
Греція має давній конфлікт з дуже сильною Туреччиною..Раджу заїхати на один із заводів оборонпрому..Сьогодні не 1940 рік, та не ліси Карела, а степ..тому без яз та авіації з кацапнею бодатися значно важче..
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06.05.2020 22:12 Відповісти
Мы и по разоружению обогнали всех - 5 складов на воздух, на полтриллиона баксов. А что там с патронным заводом-то? Не нужен?
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06.05.2020 20:26 Відповісти
"0,5 триллиона баксов" - это ты на калькуляторе посчитал или у тебя есть свой секретный алгоритм?
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06.05.2020 20:29 Відповісти
https://censor.net/user/455665 Это примерная стоимость, всех боеприпасов, на всех сгоревших складах. Хотя, скорее всего, бОльшая часть их была украдена, до взрывов. А что тебе не нравится? Если пруфы надо - ищи, я же нашел инфу.
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06.05.2020 20:38 Відповісти
США тратит на армию 2 миллиарда долларов в день(!). Это годовой бюджет Грузии. Просто невозможно осмыслить, на что тратятся такие астрономические суммы. Зачем.
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06.05.2020 21:22 Відповісти
https://censor.net/user/468277 Содержание баз, по всему миру.
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06.05.2020 21:29 Відповісти
На то, чтобы русня даже не думала рыпнуться.
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06.05.2020 21:32 Відповісти
Да любой стране дай такие деньги, даже Украина построила бы два, нет три межгалактических флота, импортных.
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06.05.2020 21:34 Відповісти
Чтобы что-то подобное построить, надо иметь мощный научно-технический потенциал и развитую экономику. Дай папуасам хоть триллион - что они построят?
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07.05.2020 08:12 Відповісти
За тем чтобы сохранять мировой порядок. Без этого в мире давно царил бы хаос. А хаос не выгоден их экономике. Они тратят деньги чтобы делать еще большие деньги. Все просто.
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07.05.2020 13:54 Відповісти
Даже Мексика тратит больше у которой нет ни танков, ни САУ ни ударных вертолетов, и есть всего 10 истребителей 60-ых годов. О какой силе нашей армии можно говорить после этого?
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07.05.2020 13:48 Відповісти
Поїдь на пєрєдок, скажи це нашим пацанам з ЗСУ що вони слаба армія, щоб вони тебе підсрачниками ло Київа спровадили
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07.05.2020 14:15 Відповісти
Оця мексиканська армія ?

Україна посіла 35 місце зі 169 в рейтингу країн за видатками на оборону SIPRI - Цензор.НЕТ 7182
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07.05.2020 14:17 Відповісти
Наша латана радянська техніка це вже анохронізм як що брати до уваги розробку лазерної, цифрової, дроїдної зброї на Заході.
Ну що Зе коли там "Оплоти" у ЗСУ почнуть з являтись масово?
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07.05.2020 14:12 Відповісти
А готова ли армия ВСУ противодействии полномасштабной российской агрессии??!
Не думаю и это вряд ли... с учетом того что армия на считу 250 тыс...это мало.. для населения 37-40 млн Украины.

С таким коварным врагом, и фашиствующим соседом как РФ, с имперскими замашками.... Армию ВСУ нужно увеличивать....и резерв военной техники тоже увеличить, танков, артиллерии, военная авиация, особенно ракетного вооружения должно быть больше....на случай полномасштабной войны. РФ в покое Украину не оставит, это на долго...если канешно не развалится раньше Рашка, тогда Украина выдохнет спокойно.
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07.05.2020 19:52 Відповісти
 
 