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Банду з 5 осіб, в яку входили співробітники Нацполіції і СБУ, ліквідували на Київщині, - прокуратура. ФОТОрепортаж

6 травня прокуратура Київської області спільно зі співробітниками Головного управління Національної поліції в Київській області та Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та області проведели масштабну спецоперацію із затримання учасників організованої групи-банди у складі 5 осіб, які займались вимаганням грошових коштів.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі прокуратури Київської області

У повідомленні зазначається: "Встановлено, що до складу банди входили два діючі працівники Національної поліції України, співробітник Служби безпеки України та ще два спільники.

Зловмисники вигадали схему "легкого заробітку".

За версією слідства встановлено, що двоє з учасників банди підшукували жертв та передавали інформацію своїм поплічникам. Ті, в свою чергу, використовуючи професійні навички та можливості, відслідковували "майбутніх потерпілих", вивчали їхній спосіб життя та викрадали з метою примушування віддати грошові кошти.

Після викрадення злочинці представлялись працівниками правоохоронних органів та погрожуючи зброєю і застосовуючи фізичну силу, вимагали та примушували жертв віддавати все до останньої копійки.

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На даний час відомо про заволодіння грошовими коштами на загальну суму 175 000 доларів США".

"Під час проведення санкціонованих обшуків за місцем проживання злочинців правоохоронцями виявлено та вилучено: грошові кошти, мобільні телефони, номерні знаки "прикриття", які використовувались під час спостереження за потерпілими, зброю та набої, чорнові записи, засоби знерухомлення, наркотичні речовини.

Зловмисникам повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 257 (бандитизм), ч. 3 ст. 146 (викрадення людини), ч. 4 ст. 189 (вимагання) КК України.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Учасникам банди загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 15 років з конфіскацією майна", - наголосили в прокуратурі.

Банду з 5 осіб, в яку входили співробітники Нацполіції і СБУ, ліквідували на Київщині, - прокуратура 01
Банду з 5 осіб, в яку входили співробітники Нацполіції і СБУ, ліквідували на Київщині, - прокуратура 02
Банду з 5 осіб, в яку входили співробітники Нацполіції і СБУ, ліквідували на Київщині, - прокуратура 03
Банду з 5 осіб, в яку входили співробітники Нацполіції і СБУ, ліквідували на Київщині, - прокуратура 04
Банду з 5 осіб, в яку входили співробітники Нацполіції і СБУ, ліквідували на Київщині, - прокуратура 05
Банду з 5 осіб, в яку входили співробітники Нацполіції і СБУ, ліквідували на Київщині, - прокуратура 06

Автор: 

Київська область (4026) ОЗУ (155) перевертні в погонах (38)


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Топ коментарі
+31
- Сема, ты знаешь, что нас вчера обокрали ?
- Ну и шо, вы вызывали полицию ?
- Вызывали. Говорят, шо не они.
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06.05.2020 20:58
+17
Да, люстрацию полицейских окончательно похерили. Те же бандиты, но только в погонах.
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06.05.2020 20:56
+13
Ладно Баканов в СБУ дилетант. А вот Аваков? Каждую неделю ловят оборотней в ментовских погонах, а Авакову все ни почем. Как с гуся вода, весь "белый и пушистый"
Банду из 5 человек, в которую входили сотрудники Нацполиции и СБУ, ликвидировали на Киевщине, - прокуратура - Цензор.НЕТ 6794
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06.05.2020 21:24
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Правила форума Рада форумчан
интересно кто мог нагнуть СБУшника или депутат от СН или олигарх
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06.05.2020 20:55 Відповісти
Зразу вірити інформації зарано. Хто є ху - час покаже.
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06.05.2020 21:19 Відповісти
Главу СБУ нужно давно снимать с должности, еще после того кассетного скандала с крышеванием черного бизнеса. И сегодня зеленая " слуга" рассказала как СБУ крышует незаконный игорный бизнес.Я так поняла, что им за преступной деятельностью некогда заниматься своими прямыми обязанностями.Что скажет Зеленый клоун, Шмыга и Разумков интересно? Или они ждут окончания карантина и митингов против их дрянной обоср-вшейся власти?
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07.05.2020 19:30 Відповісти
Вони працювали під прикриттям, для боротьби з корупцією!
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06.05.2020 20:56 Відповісти
Орлы!!!! Собакова.
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06.05.2020 21:49 Відповісти
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06.05.2020 21:52 Відповісти
Эт вы ещё рюкзаки не видели
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06.05.2020 23:13 Відповісти
СБУ - це орли Потроха.
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07.05.2020 05:52 Відповісти
Казломордый ордынец,пасть заткни, балалаечник
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07.05.2020 09:55 Відповісти
Угу, особенно Бакланов
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07.05.2020 12:17 Відповісти
"что в состав банды входили два действующих сотрудника Национальной полиции Украины, сотрудник Службы безопасности Украины и еще два сообщника Источник: https://censor.net/p3193879" - верхушка бандитского айсберга в рядах органов!!
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06.05.2020 20:56 Відповісти
вже якось і звично шо поліція замішана. хоч і не повинно так бути
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06.05.2020 20:56 Відповісти
Да, люстрацию полицейских окончательно похерили. Те же бандиты, но только в погонах.
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06.05.2020 20:56 Відповісти
https://censor.net/user/333997 Люстрация незаконна и неэффективна, потому суды и восстанавливают всех. Надо увольнять, за проступки и сажать, за преступления. Хотя, там проблема с верха идет.
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06.05.2020 21:23 Відповісти
Так и увольнения неэффективны, суды потом восстанавливают с выплатой зарплаты за весь период. Неэффективны также суды за преступления.
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06.05.2020 22:05 Відповісти
починати треба було з суддівської реформи
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07.05.2020 07:58 Відповісти
та да
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07.05.2020 09:08 Відповісти
Це доказ того, що Потрошенко лише трендів, а не проводив реформи.
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07.05.2020 05:53 Відповісти
це доказ того, що коломойша з мордовією знюхався
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07.05.2020 07:58 Відповісти
- Сема, ты знаешь, что нас вчера обокрали ?
- Ну и шо, вы вызывали полицию ?
- Вызывали. Говорят, шо не они.
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06.05.2020 20:58 Відповісти
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06.05.2020 21:06 Відповісти
А еще говорят, что у нас конфликты СБУ и му...оров
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06.05.2020 20:59 Відповісти
"После похищения преступники представлялись сотрудниками правоохранительных органов и угрожая оружием и применяя физическую силу, требовали и заставляли жертв отдавать все до последней копейки" - даже не скрывали, кто они, думаю для жертв это тоже не было "неожиданостью"! Лишнее подтверждение, что мент это не профессия, а разновидность бандита (только самая мерзкая, коварная и подлая)!
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06.05.2020 21:00 Відповісти
Хто казав,що хозяїн собаки в Одесі був не правий? Банду в погонах треба спочатку знищувати.Авакяшку на гиляку.
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06.05.2020 21:02 Відповісти
колонка JBL Party 200 тоже внезакона ??? ...шлепанцев не хватает для полной картины ..расскажу вам случай из жизни правдивый ...ограбили чечены человека .терпила подключил СБУ и на стрелке чечены чуть не вы...ли сбушников ...СБУ ели замяли ситуацию на мирувую с чеченами
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06.05.2020 21:02 Відповісти
так розказуеш, що прям вірити хоцца
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07.05.2020 08:01 Відповісти
Як підло ! Спершу прикидались чесними бандюками,а потім :"Ми із органов,дєньгі давай !!!"
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06.05.2020 21:06 Відповісти
А хоть одна большая банда в Украине есть в которой нет сотрудников спецслужб или мусоров? Мусора ето и есть бандиты только их главари у власти.
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06.05.2020 21:17 Відповісти
Помню во временя Пети говорили что нельзя распускать мусоров и СБУшников потому что они уйдут в боевики. Хорошо хоть ети в боевики не ушли а остались в Украине, верно?
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06.05.2020 21:18 Відповісти
Точно! Особенно непотопляемый Рюкзаков, Бубочкина - опора и надежда. Кста, странно, нацгвардия "созданная порохом для узурпации власти"(с), верой и правдой служит бубочке. Диссонанс, однако, не находите?
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06.05.2020 21:53 Відповісти
Тут нужно уточнять. * Нацгвардия* созданная бандитом, для бандитских целей и служит бандитам, внезависимости какие бандиты при власти
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06.05.2020 22:14 Відповісти
То есть, вы признаёте что привели бандита к власти? Так и запишем...
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06.05.2020 23:12 Відповісти
Банду из 5 человек, в которую входили сотрудники Нацполиции и СБУ, ликвидировали на Киевщине

.... проведена масштабная спецоперация по задержанию участников организованной группы-банды в составе 5 человек,Источник: https://censor.net/p3193879

Так "ликвидировали", или "по задержанию"?
Это, вообще-то, немного разные вещи. Ликвидировали, это как бы на ноль умножили и закопали, а задержали - это как бы на некоторое время "отправили с работы в неоплачиваемый отпуск" и, возможно, поместят на некоторое время "на карантин"(но наверное возьмут по 100 гривен и отправят домой, строго-на-строго приказав сидеть на диване ни в коем случае не уезжать в Донецк, в Крым или в Ростов ...)
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06.05.2020 21:20 Відповісти
це точно, не ліквідували, а презупинили бурхливу діяльність
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07.05.2020 08:02 Відповісти
это такие "робин-гуды" сегодняшние - "кармелюки" и "довбуши"...- такое время впереди...
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07.05.2020 18:11 Відповісти
Сегодня утром женщину задержали с пленником в подвале.Моё предположение .Это развитие утрешнего дела.Суд отпуститна поруки некоторым.
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06.05.2020 21:20 Відповісти
мне интересно...переатестация ментов и сбшников будет???????????
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06.05.2020 21:21 Відповісти
Нет, и нет, всё уже успешно реформавоно ще при святом Петре.
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07.05.2020 18:01 Відповісти
Ладно Баканов в СБУ дилетант. А вот Аваков? Каждую неделю ловят оборотней в ментовских погонах, а Авакову все ни почем. Как с гуся вода, весь "белый и пушистый"
Банду из 5 человек, в которую входили сотрудники Нацполиции и СБУ, ликвидировали на Киевщине, - прокуратура - Цензор.НЕТ 6794
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06.05.2020 21:24 Відповісти
оборотни...
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06.05.2020 21:26 Відповісти
Полицейских надо тестировать раз в год на детекторе. И все. 1. Вы ездили в этом году бухим за рулём. 2. Сколько раз брали деньги и контрольный 3. Вы зеленского поддерживаете?
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06.05.2020 21:26 Відповісти
це не банда це її філіали(сбу+мвд) під кураторством російської фсб розкидані по всій Україні...
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06.05.2020 21:36 Відповісти
Это ещё не все, надо тщательней "поскребти по сусекам".
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06.05.2020 21:40 Відповісти
так сейчас главные бандиты -это сбу и менты
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06.05.2020 21:41 Відповісти
***
- пап, а как узнать, какой из оборотней круче?
- такая фигня сына... тут обязательно надо на погоны смотреть...
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06.05.2020 21:42 Відповісти
Цирк, тай годі, так там, одна взагалі суцільна банда...
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06.05.2020 21:46 Відповісти
Ликвидировали банду....Насмерть ...
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06.05.2020 21:47 Відповісти
не верю я. это же нова полиция-очьень важьно.
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06.05.2020 21:54 Відповісти
"Банду из 5 человек, в которую входили сотрудники Нацполиции и СБУ, ликвидировали на Киевщине, - прокуратура..."

Не пишіть дурниць! "Ліквідували" це коли "сєкір башка", а тут просто затримали.
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06.05.2020 21:57 Відповісти
Судя по всему, совместная преступная деятельность, это то немногое, что объединяет наших силовиков...
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06.05.2020 21:58 Відповісти
Банду из 5 человек ... ликвидировали.

Не вижу 5 трупов. Ах не совсем что бы ликвидировали.. просто временно в другое место поселили.. Так это не называется "ликвидировали".
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06.05.2020 22:01 Відповісти
Було б набагато краще,якби їх дійсно ліквідували.При затриманні.А то зараз набіжать адвокати,і все піде так,як і повинно бути- спочатку відпустять під заставу,потім пару років справу будуть тіпа розслідувать,ще стільки ж вона буде валятись по судам,ну і т.д...
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06.05.2020 22:09 Відповісти
Их задержали потому что они в Киеве видимо не на того наехали, а сколько таких ещё по регионам ?
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06.05.2020 22:30 Відповісти
Вот вроде кто не знает что в любой банде больше половины это сотрудники органов.
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06.05.2020 22:32 Відповісти
Ликвидировали банду?!
Да вы гоните!
Через пару месяцев портновско-зеленские судьи отправят "старателей" под домашний арест, а там, глядишь, и заграница!
Хотя, такие кадры ещё зелёным послужат...
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06.05.2020 22:44 Відповісти
Банду з 5 осіб, в яку входили співробітники Нацполіції і СБУ, ліквідували на Київщині, - прокуратура - Цензор.НЕТ 8582
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06.05.2020 23:09 Відповісти
картинка из 90-х, видимо мы уже на пороге новых 90-х
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07.05.2020 00:49 Відповісти
Случайно взяли не тех...
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06.05.2020 23:10 Відповісти
Авакова-в ОТСТАВКУ!
его соколы.
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06.05.2020 23:36 Відповісти
Да, создал Потрох систему.
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07.05.2020 05:54 Відповісти
-Хто всрався?

-Невістка...
-А де вона?
-В полі...
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07.05.2020 08:39 Відповісти
А що в Україні діють банди без участі поліцаїв і сбушників?
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07.05.2020 07:18 Відповісти
Ждите, скоро мусорам повысят зарплату.
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07.05.2020 08:10 Відповісти
А буде нести відповідальність головний їх начальник? Бо колись була "братська могила". Як правило командири і начальники звільнялися. А що пан рюкзак ов? Немає бажання піти у відставку? Бо перебили всі японські автомобілі, вже закупили європейські, а вони їх знищують і знищують, та що не день, то не того почадили, то щось підмінили, то вже діючі працівники поліції очолили банду. Такі ж питання і до СБУ. Що пан Бакан ов половив всіх моцкальських шпійонів? Що агенти ФСБ жолуді в буцигарні?
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07.05.2020 12:41 Відповісти
Ликвидировали - это физическое уничтожение. А тут просто задержали, чтобы отпустить под залог! Спортивная рыбалка на деньзнаки.
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07.05.2020 19:21 Відповісти
 
 