Банду з 5 осіб, в яку входили співробітники Нацполіції і СБУ, ліквідували на Київщині, - прокуратура. ФОТОрепортаж

6 травня прокуратура Київської області спільно зі співробітниками Головного управління Національної поліції в Київській області та Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та області проведели масштабну спецоперацію із затримання учасників організованої групи-банди у складі 5 осіб, які займались вимаганням грошових коштів.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі прокуратури Київської області

У повідомленні зазначається: "Встановлено, що до складу банди входили два діючі працівники Національної поліції України, співробітник Служби безпеки України та ще два спільники.

Зловмисники вигадали схему "легкого заробітку".

За версією слідства встановлено, що двоє з учасників банди підшукували жертв та передавали інформацію своїм поплічникам. Ті, в свою чергу, використовуючи професійні навички та можливості, відслідковували "майбутніх потерпілих", вивчали їхній спосіб життя та викрадали з метою примушування віддати грошові кошти.

Після викрадення злочинці представлялись працівниками правоохоронних органів та погрожуючи зброєю і застосовуючи фізичну силу, вимагали та примушували жертв віддавати все до останньої копійки.

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На даний час відомо про заволодіння грошовими коштами на загальну суму 175 000 доларів США".

"Під час проведення санкціонованих обшуків за місцем проживання злочинців правоохоронцями виявлено та вилучено: грошові кошти, мобільні телефони, номерні знаки "прикриття", які використовувались під час спостереження за потерпілими, зброю та набої, чорнові записи, засоби знерухомлення, наркотичні речовини.

Зловмисникам повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 257 (бандитизм), ч. 3 ст. 146 (викрадення людини), ч. 4 ст. 189 (вимагання) КК України.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Учасникам банди загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 15 років з конфіскацією майна", - наголосили в прокуратурі.











