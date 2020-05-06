Банду з 5 осіб, в яку входили співробітники Нацполіції і СБУ, ліквідували на Київщині, - прокуратура. ФОТОрепортаж
6 травня прокуратура Київської області спільно зі співробітниками Головного управління Національної поліції в Київській області та Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та області проведели масштабну спецоперацію із затримання учасників організованої групи-банди у складі 5 осіб, які займались вимаганням грошових коштів.
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі прокуратури Київської області
У повідомленні зазначається: "Встановлено, що до складу банди входили два діючі працівники Національної поліції України, співробітник Служби безпеки України та ще два спільники.
Зловмисники вигадали схему "легкого заробітку".
За версією слідства встановлено, що двоє з учасників банди підшукували жертв та передавали інформацію своїм поплічникам. Ті, в свою чергу, використовуючи професійні навички та можливості, відслідковували "майбутніх потерпілих", вивчали їхній спосіб життя та викрадали з метою примушування віддати грошові кошти.
Після викрадення злочинці представлялись працівниками правоохоронних органів та погрожуючи зброєю і застосовуючи фізичну силу, вимагали та примушували жертв віддавати все до останньої копійки.
На даний час відомо про заволодіння грошовими коштами на загальну суму 175 000 доларів США".
"Під час проведення санкціонованих обшуків за місцем проживання злочинців правоохоронцями виявлено та вилучено: грошові кошти, мобільні телефони, номерні знаки "прикриття", які використовувались під час спостереження за потерпілими, зброю та набої, чорнові записи, засоби знерухомлення, наркотичні речовини.
Зловмисникам повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 257 (бандитизм), ч. 3 ст. 146 (викрадення людини), ч. 4 ст. 189 (вимагання) КК України.
Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.
Учасникам банди загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 15 років з конфіскацією майна", - наголосили в прокуратурі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
- Ну и шо, вы вызывали полицию ?
- Вызывали. Говорят, шо не они.
.... проведена масштабная спецоперация по задержанию участников организованной группы-банды в составе 5 человек,Источник: https://censor.net/p3193879
Так "ликвидировали", или "по задержанию"?
Это, вообще-то, немного разные вещи. Ликвидировали, это как бы на ноль умножили и закопали, а задержали - это как бы на некоторое время "отправили с работы в неоплачиваемый отпуск" и, возможно, поместят на некоторое время "на карантин"(но наверное возьмут по 100 гривен и отправят домой, строго-на-строго приказав сидеть на диване ни в коем случае не уезжать в Донецк, в Крым или в Ростов ...)
- пап, а как узнать, какой из оборотней круче?
- такая фигня сына... тут обязательно надо на погоны смотреть...
Не пишіть дурниць! "Ліквідували" це коли "сєкір башка", а тут просто затримали.
Не вижу 5 трупов. Ах не совсем что бы ликвидировали.. просто временно в другое место поселили.. Так это не называется "ликвидировали".
Да вы гоните!
Через пару месяцев портновско-зеленские судьи отправят "старателей" под домашний арест, а там, глядишь, и заграница!
Хотя, такие кадры ещё зелёным послужат...
его соколы.
-Невістка...
-А де вона?
-В полі...