Звільнені з полону найманців РФ українці проходять реабілітацію в лікарні Слов'янська, - глава Донецької ОблВЦА Кириленко. ФОТОрепортаж

На Донеччині 12 українців, які були звільнені з полону 16 квітня, проходять реабілітацію в Слов'янській районній лікарні.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко, передає Цензор.НЕТ.

"Дванадцятеро українців з числа тих, хто був звільнений з полону 16 квітня, проходять реабілітацію у Миколаївці - у Слов’янській районній лікарні", - написав глава області.

Він зазначив, що окрім медичної та психологічної допомоги, вони отримують і соціальний та юридичний супровід. Співробітники департаменту соціального захисту Донецької облдержадміністрації, представники міграційної служби та фахівці Донецького обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді провели анкетування та визначили потреби людей - у відновленні документів, отриманні житла тощо.

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"Окремі документи змогли видати вже на місці - за допомогою мобільного офісу. Ті ж, які потребують додаткової підготовки та детальної обробки інформації, людям видадуть найближчим часом - необхідні запити вже передали до відповідних служб та відомств", - повідомив Кириленеко.







Як повідомлялося, 16 квітня відбувся обмін утримуваними особами, в рамках якого з окупованих територій Донецької і Луганської областей були повернуті 20 громадян України. Всі вони були прийняті на обсервацію на Донеччині. 1 травня закінчився термін їх перебування на обсервації, деякі повернулися додому, більшості потрібна психологічна та медична реабілітація в спеціалізованих медичних установах.