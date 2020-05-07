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Новини Фото Обмін полоненими
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Звільнені з полону найманців РФ українці проходять реабілітацію в лікарні Слов'янська, - глава Донецької ОблВЦА Кириленко. ФОТОрепортаж

На Донеччині 12 українців, які були звільнені з полону 16 квітня, проходять реабілітацію в Слов'янській районній лікарні.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко, передає Цензор.НЕТ.

"Дванадцятеро українців з числа тих, хто був звільнений з полону 16 квітня, проходять реабілітацію у Миколаївці - у Слов’янській районній лікарні", - написав глава області.

Він зазначив, що окрім медичної та психологічної допомоги, вони отримують і соціальний та юридичний супровід. Співробітники департаменту соціального захисту Донецької облдержадміністрації, представники міграційної служби та фахівці Донецького обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді провели анкетування та визначили потреби людей - у відновленні документів, отриманні житла тощо.

Також дивіться: Звільнені з полону найманців РФ українці пройшли обсервацію та повертаються додому, - глава Донецької ОДА Кириленко. ФОТОрепортаж

"Окремі документи змогли видати вже на місці - за допомогою мобільного офісу. Ті ж, які потребують додаткової підготовки та детальної обробки інформації, людям видадуть найближчим часом - необхідні запити вже передали до відповідних служб та відомств", - повідомив Кириленеко.

Звільнені з полону найманців РФ українці проходять реабілітацію в лікарні Словянська, - глава Донецької ОблВЦА Кириленко 01
Звільнені з полону найманців РФ українці проходять реабілітацію в лікарні Словянська, - глава Донецької ОблВЦА Кириленко 02
Звільнені з полону найманців РФ українці проходять реабілітацію в лікарні Словянська, - глава Донецької ОблВЦА Кириленко 03

Як повідомлялося, 16 квітня відбувся обмін утримуваними особами, в рамках якого з окупованих територій Донецької і Луганської областей були повернуті 20 громадян України. Всі вони були прийняті на обсервацію на Донеччині. 1 травня закінчився термін їх перебування на обсервації, деякі повернулися додому, більшості потрібна психологічна та медична реабілітація в спеціалізованих медичних установах.

Звільнені з полону найманців РФ українці проходять реабілітацію в лікарні Словянська, - глава Донецької ОблВЦА Кириленко 04

Автор: 

Донбас (22356) лікування (607) реабілітація (326) полонені (2266) Кириленко Павло (907)


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Топ коментарі
+3
Таксисты и маршрутчики проходят курсы повышения квалификации
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07.05.2020 09:34
+3
Повністю протилежні історії - Санжари і таксисти Лугандону.
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07.05.2020 11:28
+2
да чуток подлечатся и обратно в даунецк рванут
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07.05.2020 10:20
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Таксисты и маршрутчики проходят курсы повышения квалификации
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07.05.2020 09:34 Відповісти
да чуток подлечатся и обратно в даунецк рванут
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07.05.2020 10:20 Відповісти
Нехай таксисти відпочинуть, бо їх бізнес на перевезеннях в Україну теж відпочиває.
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07.05.2020 09:35 Відповісти
Наїлись рускаміра?
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07.05.2020 09:38 Відповісти
Стануть тут на ноги,витягнуть все,що зможуть з України - і "додому, до рідних".
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07.05.2020 10:21 Відповісти
Чудо - комментаторы ! Когда первый самолёт с эвакуированными приземлялся в Санжарах, вы наверное также писали - развернуть и отправить туда откуда прилетел, не пускать в Украину, а лучше в воздухе взорвать ! Освобождённые - все наши граждане и даже если кто то из них пытался заработать что бы выжить, посещая лугандон, это не означает что их нужно бросить там гнить! Забирать нужно ВСЕХ !!! А вот то, что за гражданских отдают настоящих военных и просто преступников, так это вопросы не освобождённым !!!
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07.05.2020 10:42 Відповісти
Повністю протилежні історії - Санжари і таксисти Лугандону.
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07.05.2020 11:28 Відповісти
Ну так, ****! Ессесвено ! Особенно если лугандон писать с Заглавной!!!
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07.05.2020 12:25 Відповісти
знаєте,мабуть атоматично- згідно правила про географічні назви.Але ці дві плями на нашій карті для мене-це коли у відомому недруковному слові на три букви зроблено зразу три помилки.
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07.05.2020 22:11 Відповісти
Ага. З урахуванням того,що громадянство рф отримали 200-300 тис.,залишилось обміняти менше мільйона наших громадян.
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07.05.2020 13:02 Відповісти
 
 