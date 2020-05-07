Філатов ходив дворами й особисто вітав ветеранів з Великою Перемогою: "У дідів карантин. А я кричав їм у вікна". ФОТОрепортаж

Мер Дніпра Борис Філатов особисто приїхав до ветеранів і привітав їх зі святом Великої Перемоги.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"Нехай мене вб'є моя пресслужба і мої технологи, але я маю це розповісти. Блін, для мене це важливо. Важливо. Просто життєво важливо.

Сьогодні я ходив дворами і махав ветеранам у вікна квітами. Справжнім. Тим, кому від 95 до 100. У дідів карантин. А я кричав їм у вікна. Вітав з прийдешнім Святом Великої Перемоги", - написав він.

Філатов підкреслив, що для нього це важливо, проте "жодна пресслужба не буде про це говорити згідно з її медіапланом".

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Фото: Філатов/Facebook