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Філатов ходив дворами й особисто вітав ветеранів з Великою Перемогою: "У дідів карантин. А я кричав їм у вікна". ФОТОрепортаж

Мер Дніпра Борис Філатов особисто приїхав до ветеранів і привітав їх зі святом Великої Перемоги.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"Нехай мене вб'є моя пресслужба і мої технологи, але я маю це розповісти. Блін, для мене це важливо. Важливо. Просто життєво важливо.

Сьогодні я ходив дворами і махав ветеранам у вікна квітами. Справжнім. Тим, кому від 95 до 100. У дідів карантин. А я кричав їм у вікна. Вітав з прийдешнім Святом Великої Перемоги", - написав він.

Філатов ходив дворами й особисто вітав ветеранів з Великою Перемогою: У дідів карантин. А я кричав їм у вікна 01

Філатов підкреслив, що для нього це важливо, проте "жодна пресслужба не буде про це говорити згідно з її медіапланом".

Також читайте: Масові заходи 8-9 травня не проводитимемо, доручено забезпечити індивідуальне вшанування ветеранів, - Шмигаль

Філатов ходив дворами й особисто вітав ветеранів з Великою Перемогою: У дідів карантин. А я кричав їм у вікна 02
Філатов ходив дворами й особисто вітав ветеранів з Великою Перемогою: У дідів карантин. А я кричав їм у вікна 03
Філатов ходив дворами й особисто вітав ветеранів з Великою Перемогою: У дідів карантин. А я кричав їм у вікна 04
Фото: Філатов/Facebook

Філатов ходив дворами й особисто вітав ветеранів з Великою Перемогою: У дідів карантин. А я кричав їм у вікна 05

Автор: 

ветерани (1069) День Перемоги (438) карантин (18172) Філатов Борис (463) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+18
нажаль, нарІд дійсно тупий.. Інакше нами зараз би не правив віслюк
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07.05.2020 10:39
+15
Молодчина.................. якщо це звичайно правда.
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07.05.2020 10:30
+15
Настоящих Ветеранов которым 95 + осталось несколько десятков, большинство которых прикованы к постели
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07.05.2020 10:36
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Ну яж кажу - совкодрочер. ...клубника! Полуниця, лапоть!
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07.05.2020 13:24 Відповісти
Раб олігархів, ква-ква, їдь, тебе вже чекають.
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07.05.2020 13:32 Відповісти
Що ти мелеш, дибіл номерний? Хто, кого, чекає? Завали хавало, чорт ти незрозумілого роду.
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07.05.2020 13:35 Відповісти
Філатов ходив дворами й особисто вітав ветеранів з Великою Перемогою: "У дідів карантин. А я кричав їм у вікна" - Цензор.НЕТ 9427 https://censor.net/user/450432 А ти що таке, тридвараз? Чи в тебе, в ніку, прізвище, та ім"я? Гнида якась, недорозвинена
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07.05.2020 15:20 Відповісти
Ти знову виліз підшконочник законтачений? Сиди в себе на параші, мурло кацапське і не відсвічуй, падло.
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07.05.2020 15:26 Відповісти
Сейчас самому молодому ветерану 95 лет - кому орал филатов?
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07.05.2020 11:25 Відповісти
Статью прочти...
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07.05.2020 11:28 Відповісти
Чомусь був кращої думки про цього хвілатова. Виявилося, таке ж лайно як і інші. Show Must Go On.
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07.05.2020 11:31 Відповісти
Разгром нацистского режима «не принес свободу народам Центральной и Восточной Европы. Вместо этого на смену одному тоталитарному режиму пришел другой, когда балтийские страны были цинично включены в состав Советского Союза». Об этом говорится в совместном заявлении трех президентов - Эгилса Левитса (Латвия), Гитанаса Науседы (Литва) и Керсти Кальюлайд (Эстония), обнародованном в четверг, 7 мая, и приуроченном к 75-й годовщине окончания Второй мировой войны в Европе, сообщает «Немецкая волна».

https://charter97.org/ru/news/2020/5/7/375591/
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07.05.2020 11:57 Відповісти
Конец Второй мировой войны не принес свободу народам Центральной и Восточной Европы: один тоталитарный режим сменил другой, -- то есть ветераны войны живущие в Украине, не принесли свободу народам ? Так зачем таких ветеранов поздравляет и уважать ? Где логика ?
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07.05.2020 12:06 Відповісти
Пиарится, но глупо! Их не поздравлять надо, а выражать соболезнования, что на их тяжелую долю выпало стать пушечным мясом, рабами-винтиками смертоносной ЫМПЕРСКОЙ БОЙНИ первой половины 20-го века (1904-1945). Их подвиги являются одновременно и преступлениями, освобождение-оккупацией и ымперским рабством народов! Они ничем не лучше или хуже ветеранов вермахта (другой имперской армии), порождения своей эпохи, своего времени, своих ымперий и идеологии!
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07.05.2020 11:58 Відповісти
Конец Второй мировой войны не принес свободу народам Центральной и Восточной Европы: один тоталитарный режим сменил другой, -- то есть ветераны войны живущие в Украине, не принесли свободу народам ? Так зачем таких ветеранов поздравляет и уважать ? Где логика ?
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07.05.2020 12:07 Відповісти
культ ветеранов зиждется на политике отдать (бездумно) свою жизнь (воевать) ради интересов тех паразитов и трутней, что ныне при власти! Умирают за СВОИ интересы СВОБОДНЫЕ ЛЮДИ, а за интересы бояр или панов РАБЫ И ХОЛУИ!
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07.05.2020 12:19 Відповісти
А я поздоровлю тещу, яку дитиною звільнили американці з німецького полону і вп'ємо чарку за її визволителів.
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07.05.2020 12:09 Відповісти
последний Ветеран, которого я лично знал, умер в 2012-м. ему было 89 лет. поэтому все эти 70-летние и даже 80-летние "ветераны" - ниочем. галимые симулянты и понтовики ничего не имеющие общего с войной 1939-1945.
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07.05.2020 12:17 Відповісти
"Ну и какого хера вы пляшете??" - пост российского историка о 9 мая

https://postivka.blogspot.com/2020/03/nu-i-kakogo-hera-vy-pljashete.html?m=1&fbclid=IwAR0br5VuoRc_vRa7z8M5p1NhSXXShiUdSUe_y9_BtkOiqS1E8r_rCfWSzKM
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07.05.2020 12:24 Відповісти
Пытался найти статистику по числу населения по возрасту....
Только +65.....
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07.05.2020 12:31 Відповісти
До какого этажа долетает праздничный беляш победителя ?
Могли бы подать на 10 минут водку в кране вместо тёплой воды.
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07.05.2020 12:33 Відповісти
Выжившие в основном ветераны НКВД. Их лучше кормили и в них меньше стреляли...
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07.05.2020 12:33 Відповісти
ветерани, хенде хох!
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07.05.2020 13:10 Відповісти
ну вот можно же по человеческий поздравить
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07.05.2020 13:17 Відповісти
Хай би їхав на Острів Валаам, куди звозили помирати інвалідів і героїв після війни.
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07.05.2020 13:29 Відповісти
Такое впечатление, что ветераны сидят в форме и при наградах и ждут Филатова с поздравлениями.
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07.05.2020 14:15 Відповісти
Наша рубрика «Летопись #поБЕДЫ»😀😀

-Доброго дня, дідусю. А ви пройшли війну?
-Да, синок, я ваєвал.
-А скільки Вам років?
-78 лєт.
-Тобто Ви воювали в три роки?
-Пашол атсюда правакатар фашистскій!
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07.05.2020 15:27 Відповісти
Філатов, як завжди молодчина. Пішов особисто і привітав ветеранів, яким виповнилось за 95 років, а не ряжених по 60-70 років, які ще тоді і не народилися, а надінуть фуфайку і колорадку і куплені на "барахолці" значки і медільки і плентаються по вулицях. Ще поруч з ними вороги українського народу яких вистрілювали за патріотизм. Дякую ветеранам і участникам Другої світової війни за перемогу, і дякую мера Дніпра за їх вітання і головне - зустріч з давно забутими героями. Їх використовували різні Бойки і Вілкули для фотки виключно на 9 травня!
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07.05.2020 15:52 Відповісти
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