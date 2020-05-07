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Філатов ходив дворами й особисто вітав ветеранів з Великою Перемогою: "У дідів карантин. А я кричав їм у вікна". ФОТОрепортаж
Мер Дніпра Борис Філатов особисто приїхав до ветеранів і привітав їх зі святом Великої Перемоги.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав на своїй сторінці в Facebook.
"Нехай мене вб'є моя пресслужба і мої технологи, але я маю це розповісти. Блін, для мене це важливо. Важливо. Просто життєво важливо.
Сьогодні я ходив дворами і махав ветеранам у вікна квітами. Справжнім. Тим, кому від 95 до 100. У дідів карантин. А я кричав їм у вікна. Вітав з прийдешнім Святом Великої Перемоги", - написав він.
Філатов підкреслив, що для нього це важливо, проте "жодна пресслужба не буде про це говорити згідно з її медіапланом".
Топ коментарі
+18 Вла
показати весь коментар07.05.2020 10:39
+15 Евген Степняков
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+15 Zemer
показати весь коментар07.05.2020 10:36
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Только +65.....
Могли бы подать на 10 минут водку в кране вместо тёплой воды.
-Доброго дня, дідусю. А ви пройшли війну?
-Да, синок, я ваєвал.
-А скільки Вам років?
-78 лєт.
-Тобто Ви воювали в три роки?
-Пашол атсюда правакатар фашистскій!