СБУ припинила роботу охоронних фірм, які передавали "ДНР" інформацію про стратегічні об'єкти. ФОТОрепортаж

Кіберфахівці і слідчі Служби безпеки України припинили діяльність кількох охоронних фірм, які передавали інформацію про об'єкти критичної інфраструктури терористичній організації "ДНР".

Про це повідомили в Службі безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

За даними слідства, зловмисники передавали проросійській терористичній організації "ДНР" відомості про об'єкти критичної інфраструктури.

Засновниками фірм виявилися колишні співробітники правоохоронних органів з Донецька.

"Комерсанти надавали послуги щодо встановлення та забезпечення систем безпеки в Донецькій, Запорізькій, Харківській та Дніпропетровській областях. Серед їхніх клієнтів були підприємства, які належать до об'єктів критичної інфраструктури держави", - йдеться в повідомленні.

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Як з'ясували кіберфахівці СБУ, всю інформацію, що проходила через їхню систему, зловмисники передавали у свій "офіс" у Донецьку, через що допуск до неї могли мати також і проросійські терористи.

Нині діяльність зазначених охоронних фірм заблокована.





