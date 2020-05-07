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СБУ припинила роботу охоронних фірм, які передавали "ДНР" інформацію про стратегічні об'єкти. ФОТОрепортаж

Кіберфахівці і слідчі Служби безпеки України припинили діяльність кількох охоронних фірм, які передавали інформацію про об'єкти критичної інфраструктури терористичній організації "ДНР".

Про це повідомили в Службі безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

За даними слідства, зловмисники передавали проросійській терористичній організації "ДНР" відомості про об'єкти критичної інфраструктури.

Засновниками фірм виявилися колишні співробітники правоохоронних органів з Донецька.

"Комерсанти надавали послуги щодо встановлення та забезпечення систем безпеки в Донецькій, Запорізькій, Харківській та Дніпропетровській областях. Серед їхніх клієнтів були підприємства, які належать до об'єктів критичної інфраструктури держави", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ спільно з Нацполіцією блокували на Дніпропетровщині незаконний збут зброї з району проведення ООС. ВІДЕО+ФОТО

Як з'ясували кіберфахівці СБУ, всю інформацію, що проходила через їхню систему, зловмисники передавали у свій "офіс" у Донецьку, через що допуск до неї могли мати також і проросійські терористи.

Нині діяльність зазначених охоронних фірм заблокована.

СБУ припинила роботу охоронних фірм, які передавали ДНР інформацію про стратегічні обєкти 01
СБУ припинила роботу охоронних фірм, які передавали ДНР інформацію про стратегічні обєкти 02
СБУ припинила роботу охоронних фірм, які передавали ДНР інформацію про стратегічні обєкти 03

Автор: 

інформація (291) СБУ (12821) кіберполіція (412) колабораціонізм (1158)


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Топ коментарі
+14
Присечь мало, расстрелять за измену Родины самое то.
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07.05.2020 12:14
+8
этих тварей расстреливать нужно.
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07.05.2020 12:14
+7
Надеюсь вовремя накрыли и ничего плохого на 9 мая или после не произойдет.
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07.05.2020 12:12
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Надеюсь вовремя накрыли и ничего плохого на 9 мая или после не произойдет.
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07.05.2020 12:12 Відповісти
Присечь мало, расстрелять за измену Родины самое то.
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07.05.2020 12:14 Відповісти
це я так розумію, що працювали фірми з реєстрацією головного офісу у окупованому Донецьку?!!
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07.05.2020 12:14 Відповісти
этих тварей расстреливать нужно.
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07.05.2020 12:14 Відповісти
краще спалювати разом з офісами
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07.05.2020 12:21 Відповісти
Зная нашу СБУ, похоже на вымогательство.
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07.05.2020 12:14 Відповісти
даже зная наше СБУ . ты считаешь что это нормально когда фирма работающая здесь имеет центральный офис в Донецке ?
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07.05.2020 12:24 Відповісти
Донбас це Україна?
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07.05.2020 13:15 Відповісти
Донбасс Украина . Донецк сепарский гадюшник . а ты дурак если такие вопросы задаешь
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07.05.2020 14:22 Відповісти
Це ще квіточки. ЗЕ-ОРДА це є агенти Кремля і всю інформацію передають туди братам по крові. А блок ЗАЖОПУ то працює проти України навіть не криючись. Оце зрада так зрада!
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07.05.2020 12:18 Відповісти
Кратос, которая во время ато заклеивала название на офисе, а машины охранного агенства парковала по близлежащим дворам?
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07.05.2020 12:18 Відповісти
Бенядиктова уже возбудилась?
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07.05.2020 12:25 Відповісти
Раз-два мусора!
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07.05.2020 12:27 Відповісти
Коли там черговий обмін ?
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07.05.2020 12:42 Відповісти
В охранную конторку Сириус принимают в основном выходцев из даунбаса.....не пора ли задуматься?
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07.05.2020 13:38 Відповісти
Шэриф шоли.
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07.05.2020 16:49 Відповісти
 
 