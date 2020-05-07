Співробітник СБУ Ситник двічі навідувався в ресторан "слуги народу" Тищенка, який працював під час карантину, - Bihus.info. ФОТОрепортаж

В ресторан "Велюр" нардепа "Слуги народу" Миколи Тищенка як мінімум двічі приїжджав співробітник контррозвідки СБУ Євген Ситник.

Про це пишуть розслідувачі з Bihus.info, повідомляє Цензор.НЕТ.

За інформацією журналістів, Ситник працює в другому управлінні Головного управління контррозвідувального захисту в економічній сфері, (скорочено – ГУ КЗЕ), яке опікується захистом паливно-енергетичного комплексу.

За словами розслідувачів, під час першого візиту Ситника у "Велюр" в закладі також перебував народний депутат Антон Яценко та бізнесмен, близький до оточення олігарха Ігоря Коломойського, Павло Куфтирєв. Під час другого візиту Ситник їхав з Куфтирьовим на одній машині.

Євген Ситник

Павло Куфтирьов

Антон Яценко

Про що спілкувалися ці люди у "Велюрі" - невідомо. В СБУ на запит журналістів про коментарі поки не відповіли.

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Нагадаємо, наприкінці квітня журналісти з’ясували, що ресторан "слуги народу" Миколи Тищенка в центрі Києва приймає ВІП-гостей попри карантин. Сам Тищенко пояснив: "У ресторані відбуваються особисті зустрічі. Це такий штаб".