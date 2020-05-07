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Новини Фото Коронавірус і карантин
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Співробітник СБУ Ситник двічі навідувався в ресторан "слуги народу" Тищенка, який працював під час карантину, - Bihus.info. ФОТОрепортаж

В ресторан "Велюр" нардепа "Слуги народу" Миколи Тищенка як мінімум двічі приїжджав співробітник контррозвідки СБУ Євген Ситник.

Про це пишуть розслідувачі з Bihus.info, повідомляє Цензор.НЕТ.

За інформацією журналістів, Ситник працює в другому управлінні Головного управління контррозвідувального захисту в економічній сфері, (скорочено – ГУ КЗЕ), яке опікується захистом паливно-енергетичного комплексу.

За словами розслідувачів, під час першого візиту Ситника у "Велюр" в закладі також перебував народний депутат Антон Яценко та бізнесмен, близький до оточення олігарха Ігоря Коломойського, Павло Куфтирєв. Під час другого візиту Ситник їхав з Куфтирьовим на одній машині.

Співробітник СБУ Ситник двічі навідувався в ресторан слуги народу Тищенка, який працював під час карантину, - Bihus.info 01Співробітник СБУ Ситник двічі навідувався в ресторан слуги народу Тищенка, який працював під час карантину, - Bihus.info 02

Євген Ситник

Співробітник СБУ Ситник двічі навідувався в ресторан слуги народу Тищенка, який працював під час карантину, - Bihus.info 03

Павло Куфтирьов

Співробітник СБУ Ситник двічі навідувався в ресторан слуги народу Тищенка, який працював під час карантину, - Bihus.info 04

Антон Яценко

Про що спілкувалися ці люди у "Велюрі" - невідомо. В СБУ на запит журналістів про коментарі поки не відповіли.

Також дивіться: Злитий Тищенко. Як "Слуги народу" поховали амбіції про мера Києва. ВIДЕО

Нагадаємо, наприкінці квітня журналісти з’ясували, що ресторан "слуги народу" Миколи Тищенка в центрі Києва приймає ВІП-гостей попри карантин. Сам Тищенко пояснив: "У ресторані відбуваються особисті зустрічі. Це такий штаб".

Автор: 

карантин (18172) СБУ (12821) Бігус Денис (196) Тищенко Микола (351) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+34
Да, и эти снимки должна была опубликовать служба внутренней безопасности СБУ с подписью: этот кабанчик уже у нас не работает. Уволен без права на пенсию. Сейчас у него проводятся обыски, а счета и ячейки в банках арестованы. Идет следствие.
Но... сами понимаем. Ничего этого не будет. Кабанчик просто сменит место кормушки и получит еще одну звездочку.
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07.05.2020 12:58
+27
Нет в Украине никакой СБУ, есть кормушка для сытого, зажравшегося отребья на содержании деПутанов, олигархов. Заранее прошу прощения у тех немногих офицеров, помнящих о присяге, о стране, которая в опасности； и о том, чему учили их родители в семье, я не о них. Они - люди долга и совести - не имеют ни особняков, ни элитных машин （а часто даже своего жилья） и есть слабая надежда, что еще не все пропало и сгнило в этой стране.
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07.05.2020 12:54
+19
и на сколько нажирал этот кабан? ведь не платил же
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07.05.2020 12:51
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надо было прорыть пару подземных ходов...
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07.05.2020 12:50 Відповісти
Да, и эти снимки должна была опубликовать служба внутренней безопасности СБУ с подписью: этот кабанчик уже у нас не работает. Уволен без права на пенсию. Сейчас у него проводятся обыски, а счета и ячейки в банках арестованы. Идет следствие.
Но... сами понимаем. Ничего этого не будет. Кабанчик просто сменит место кормушки и получит еще одну звездочку.
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07.05.2020 12:58 Відповісти
Сотрудник СБУ Сытник дважды наведывался в работавший во время карантина ресторан "слуги народа" Тищенко, - Bihus.info - Цензор.НЕТ 7761
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07.05.2020 13:03 Відповісти
СБУшник явно нарушает законы Украины.Внутреннего отторжения барыг в этом коллективе нет,потому что Сытники там явлются большинством
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07.05.2020 13:18 Відповісти
"...Уволен без права на пенсию..."

Уточнення: "не звільнений" , а повішений. Так буде і правильніше і головне, справедливіше.
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07.05.2020 14:45 Відповісти
и на сколько нажирал этот кабан? ведь не платил же
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07.05.2020 12:51 Відповісти
Беня хочет кушать. Вот эти и ходят туда, добывают бене на прокорм...
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07.05.2020 12:52 Відповісти
А стадо пусть сидит без работы и денег на карантине.
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07.05.2020 12:52 Відповісти
И питается лапшой с ушей от минздрава и ВОЗа.
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07.05.2020 12:54 Відповісти
Даже не в этом проблема... и даже не в том, что госслужащий на жалкую сбу-шную зарплату пьет чай за 600 гр... проблема в том, что им ваще зарплату платят из моего кармана, шобы они решали решалово не в мою пользу и не в пользу страны, которой присягали на верность, а в пользу воров и коррупционеров верхнего эшелона... и как зедебил намерен искоренять коррупцию? Похоже, что Украина сохранилась только в окопах, а гламурная верхушка окончательно превратилась в смердящую помойку... ****, сбу-шники... контрразведчики... особисты *****...
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07.05.2020 13:00 Відповісти
И это тоже, конечно.
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07.05.2020 13:04 Відповісти
Нет в Украине никакой СБУ, есть кормушка для сытого, зажравшегося отребья на содержании деПутанов, олигархов. Заранее прошу прощения у тех немногих офицеров, помнящих о присяге, о стране, которая в опасности； и о том, чему учили их родители в семье, я не о них. Они - люди долга и совести - не имеют ни особняков, ни элитных машин （а часто даже своего жилья） и есть слабая надежда, что еще не все пропало и сгнило в этой стране.
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07.05.2020 12:54 Відповісти
Не копайте так глубоко. А то ещё придёте к мысли, что и государства тоже нет
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07.05.2020 13:25 Відповісти
Как Государства по определению общего блага,и комфортности жизни для человека,ради которых и создаются Государства.То Украины нет.Есть кланово-олигархическая Украина,где кланы распределяют блага и комфорт между собой,отгородившись от людей Законом и ментами
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07.05.2020 14:45 Відповісти
Были бы в масках - никто бы и не узнал!
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07.05.2020 12:54 Відповісти
Мы с "фраерами" были внешне деликатные,
А с "мусорами" пили сладкое-мускатное
И даже судьи с прокурором не гнушались
Пожрать "на шару" вместе с нами за столом.
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07.05.2020 12:54 Відповісти
какой еще "ресторан"?!
сказано ж: это был ШТАБ.
верные слуги нарида целыми ночами до хрипоты спорили, как осчастливить зубожилого дедушку, который получал от кровавого барыги по пол-пельменя в месяц.
ни о чем другом такие светлые и чесссные люди разговаривать даже и подумать не могут!
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07.05.2020 12:54 Відповісти
Ресторан "Своеобразный штаб", уточню)
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07.05.2020 13:18 Відповісти
наверное у них там явка? Наверное проводили оперативные встречи с негласными сотрудниками? И Тищенка еще и наградят, а журналистов привлекут...зп разглашение
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07.05.2020 12:58 Відповісти
Как в кафе "Элефант"Співробітник СБУ Ситник двічі навідувався в ресторан "слуги народу" Тищенка, який працював під час карантину, - Bihus.info - Цензор.НЕТ 668
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07.05.2020 17:41 Відповісти
Вот чё мы все на тищенко наезжаем?
Может там конспиративная явка сбу.
И журналисты тока шо её провалили)
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07.05.2020 13:00 Відповісти
Старым языком это называлось "спалили малину".
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07.05.2020 13:06 Відповісти
ций Ситнік і Яценко з Куфтиревим самі винуваті -припустили недбалість.. бо у вікні явки - ресторану був виставлений знак провалу..і не один! У кожнуму вікні явки бачему по кущу якоїсь рослини , схожої на самшіт..Напевне попередній російський розвідник, якого там спалили журналісти бігуса, встиг понавиставляти у вікнах ці знаки провалу. Але Яценко із Ситніком та Ко тупо туди преперлись не помітивши знаку провалу. Це дуже важкий провал ГРУ та ФСБ..перевелися Штирліци (а може їх і не було) залишились лише Петрови Баширови...та Ситніки)))
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07.05.2020 13:12 Відповісти
Протокол за нарушение оформить хотел,но не стал,ограничился устным замечанием
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07.05.2020 13:08 Відповісти
СБУ навчилось використовувати ІНЕТ для збору інформації, але не враховують, що він має "реверс" і нема чарівної афірмації: "Тєбє нє нравітся ЗЄсовєтская власть?" Та й безмежного Сибіру теж нема.
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07.05.2020 13:09 Відповісти
такие у нас" контрразведчики"))ездят на самых крутых машинах )))кушают в самых дорогих ресторанах))поэтому неудивительно что вычислить их не составляет никакого труда для любого!!!!как это уже было не раз!!!!
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07.05.2020 13:09 Відповісти
Дивний нарід у нас. А куди ще має ходити прикормлений кабанчик? Просто ненормально якось трохи. Скотобаза розвела скотобазу..... .
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07.05.2020 13:09 Відповісти
Вони якісь нормативи з фізо здають?
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07.05.2020 13:11 Відповісти
лохи все здають, та навіть пишуть рапорти про дозвіл щоб залишити гарнізон, і що ознаймолені про заборону зустрічатися із ....та заборону купатися під час відпустки))
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07.05.2020 13:23 Відповісти
Слежка за работником контрразведки СБУ, куда могут попасть эти фотографии? Нужно привлечь за госизмену!!
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07.05.2020 13:13 Відповісти
"Весьма неправы были те сотрудники СБУ, которые называли Баканова «Алешей Карамазовым на мрачной гей-тусовке». Не такой уж он и «алеша». Просто лицо такое наивное и честное. А на самом деле весьма прожженый мошенник и казнокрад. Впрочем, для некоторых сотрудников это не было неожиданностью, так как в 2011 году Баканов был фигурантом расследования уголовного дела о разворовывании 3,888 миллионов гривен подконтрольными Баканову кампаниями."
Співробітник СБУ Ситник двічі навідувався в ресторан "слуги народу" Тищенка, який працював під час карантину, - Bihus.info - Цензор.НЕТ 7698
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07.05.2020 13:18 Відповісти
Продавал секреты Родины за похлёбку. Однозначно плахишь.
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07.05.2020 13:19 Відповісти
Терли .как по-дороже Родину продавать !
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07.05.2020 13:21 Відповісти
"О чем общались эти люди в "Велюре" - неизвестно. В СБУ на запрос журналистов о комментарии пока не ответили." - и не ответят. То о чём говорят в штабе, это государственная тайна.
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07.05.2020 13:36 Відповісти
В СБУ очень большие зарплаты . Посмотрите на дома , черные машины , жен и детей . Неужели ресторан - это роскошь ? Вон какой пузан сбушник контрэкономист отъел . А для нищебродов - гречка . Социальная справедливость называется .
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07.05.2020 13:48 Відповісти
Скорее всего - всей компанией вместе с тищенко готовили еду для украинских медиков
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07.05.2020 13:59 Відповісти
О чем общались эти люди в "Велюре" - неизвестно. Источник: https://censor.net/p3193992
Всё очень просто. Сотрудник СБУ с опасностью для жизни проник в логово коронавируса и проводил там оперативную работу, прикрываясь распитием чая.
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07.05.2020 14:31 Відповісти
Баканов! Візьми того чорта "за яйця"!
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07.05.2020 14:46 Відповісти
Хоч раз може підтягнутися цей офіцір?
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07.05.2020 14:54 Відповісти
Гебня з 1917 року ходить в кожаних пальто. Тому пандемія це для тупих і бідних, щоб їх ще більше пограбувати.
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07.05.2020 15:16 Відповісти
Явка проваленаСпівробітник СБУ Ситник двічі навідувався в ресторан "слуги народу" Тищенка, який працював під час карантину, - Bihus.info - Цензор.НЕТ 4075
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07.05.2020 17:44 Відповісти
 
 