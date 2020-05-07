Співробітник СБУ Ситник двічі навідувався в ресторан "слуги народу" Тищенка, який працював під час карантину, - Bihus.info. ФОТОрепортаж
В ресторан "Велюр" нардепа "Слуги народу" Миколи Тищенка як мінімум двічі приїжджав співробітник контррозвідки СБУ Євген Ситник.
Про це пишуть розслідувачі з Bihus.info, повідомляє Цензор.НЕТ.
За інформацією журналістів, Ситник працює в другому управлінні Головного управління контррозвідувального захисту в економічній сфері, (скорочено – ГУ КЗЕ), яке опікується захистом паливно-енергетичного комплексу.
За словами розслідувачів, під час першого візиту Ситника у "Велюр" в закладі також перебував народний депутат Антон Яценко та бізнесмен, близький до оточення олігарха Ігоря Коломойського, Павло Куфтирєв. Під час другого візиту Ситник їхав з Куфтирьовим на одній машині.
Євген Ситник
Павло Куфтирьов
Антон Яценко
Про що спілкувалися ці люди у "Велюрі" - невідомо. В СБУ на запит журналістів про коментарі поки не відповіли.
Нагадаємо, наприкінці квітня журналісти з’ясували, що ресторан "слуги народу" Миколи Тищенка в центрі Києва приймає ВІП-гостей попри карантин. Сам Тищенко пояснив: "У ресторані відбуваються особисті зустрічі. Це такий штаб".
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Но... сами понимаем. Ничего этого не будет. Кабанчик просто сменит место кормушки и получит еще одну звездочку.
Уточнення: "не звільнений" , а повішений. Так буде і правильніше і головне, справедливіше.
А с "мусорами" пили сладкое-мускатное
И даже судьи с прокурором не гнушались
Пожрать "на шару" вместе с нами за столом.
сказано ж: это был ШТАБ.
верные слуги нарида целыми ночами до хрипоты спорили, как осчастливить зубожилого дедушку, который получал от кровавого барыги по пол-пельменя в месяц.
ни о чем другом такие светлые и чесссные люди разговаривать даже и подумать не могут!
Может там конспиративная явка сбу.
И журналисты тока шо её провалили)
Всё очень просто. Сотрудник СБУ с опасностью для жизни проник в логово коронавируса и проводил там оперативную работу, прикрываясь распитием чая.