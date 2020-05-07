Прикордонники затримали в зоні ООС пособника терористів "ДНР": ніс "службу" на блокпосту. ВІДЕО+ФОТО

Прикордонники зі складу ООС затримали чоловіка, який був членом проросійського угруповання "ДНР".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Вчора в ході перевірки інформації оперативні співробітники Краматорського прикордонного загону виявили та затримали громадянина України 1982 року народження, жителя міста Краматорськ.

Правоохоронці встановили, що під час окупації міста бойовиками у червні 2014 року, вказаний громадянин вступив до лав незаконних збройних формувань так званої ДНР. Там чоловік ніс службу на одному з блокпостів та виконував завдання з незаконної перевірки документів та транспортних засобів громадян.

За цим фактом до Краматорського відділу Національної поліції направлено повідомлення про виявлення ознак злочину, відповідальність за яке передбачена ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України "Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань". Відомості внесено до ЄРДР. Санкція даної статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з конфіскацією майна.

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