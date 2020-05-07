Прикордонники затримали в зоні ООС пособника терористів "ДНР": ніс "службу" на блокпосту. ВІДЕО+ФОТО
Прикордонники зі складу ООС затримали чоловіка, який був членом проросійського угруповання "ДНР".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.
Вчора в ході перевірки інформації оперативні співробітники Краматорського прикордонного загону виявили та затримали громадянина України 1982 року народження, жителя міста Краматорськ.
Правоохоронці встановили, що під час окупації міста бойовиками у червні 2014 року, вказаний громадянин вступив до лав незаконних збройних формувань так званої ДНР. Там чоловік ніс службу на одному з блокпостів та виконував завдання з незаконної перевірки документів та транспортних засобів громадян.
За цим фактом до Краматорського відділу Національної поліції направлено повідомлення про виявлення ознак злочину, відповідальність за яке передбачена ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України "Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань". Відомості внесено до ЄРДР. Санкція даної статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з конфіскацією майна.
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и алмазы,Через Украину - резво прут Камазы,Убивать нас едут
четверо героев,Мир для них поделен
на жидов и гоев, С новым пулёмётом, на
коленях стоя,Едут те рашисты в
бочке стекломоя,Стекломой ядрёный - жжёт
их хуже перца,Пьют они и терпят,
ведь - « по зову сердца», Всё же здесь воюют, а
не цацки - пецки,Бой идёт
кровавый прямо под Донецком,Рассвистелись
пули возле «гумконвоя»,Сорок пуль, попало в бочку
стекломоя, Вздрогнуть бы рашистам, протрезветь бы сразу-Пулемёт на землю и
под бак КАМАЗу,Но , не стать героям «пулемётной точкой»,Пальцев
не хватает стоя перед бочкой , Пальцами как могут
затыкая дырки,Скачут перед бочкой пьяные утырки...Кто-то обнаружил утром после боя,Четырёх «убитых» , в луже стекломоя.
23.12.2014 г.
За стояння на БП потрібно давати стільки ж, скільки і за держ-зраду, участь у терористичній організації та вчинення злочинної діяльності за змовою. І все це плюсувати, а не перекривати.
Це ж "брат", він же мирно йшов за вашими грошима, правда перед цим з рук змив кров ваших побратимів.
или бетоном..и выставить на стрельбище)))