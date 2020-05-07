УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13333 відвідувача онлайн
Новини Фото Операція Об'єднаних сил
3 861 23

Прикордонники затримали в зоні ООС пособника терористів "ДНР": ніс "службу" на блокпосту. ВІДЕО+ФОТО

Прикордонники зі складу ООС затримали чоловіка, який був членом проросійського угруповання "ДНР".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Вчора в ході перевірки інформації оперативні співробітники Краматорського прикордонного загону виявили та затримали громадянина України 1982 року народження, жителя міста Краматорськ.

Правоохоронці встановили, що під час окупації міста бойовиками у червні 2014 року, вказаний громадянин вступив до лав незаконних збройних формувань так званої ДНР. Там чоловік ніс службу на одному з блокпостів та виконував завдання з незаконної перевірки документів та транспортних засобів громадян.

Прикордонники затримали в зоні ООС пособника терористів ДНР: ніс службу на блокпосту 01

За цим фактом до Краматорського відділу Національної поліції направлено повідомлення про виявлення ознак злочину, відповідальність за яке передбачена ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України "Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань". Відомості внесено до ЄРДР. Санкція даної статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з конфіскацією майна.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найманця "ДНР" засуджено до 8,5 року позбавлення волі, - прокуратура

Автор: 

бойовик (3414) Держприкордонслужба ДПСУ (5986) Донецька область (8467) операція Об’єднаних сил (6725)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+15
А стріляв тоді хто? Ніхто з бойовиків не стріляв, а війна досі точиться.
За стояння на БП потрібно давати стільки ж, скільки і за держ-зраду, участь у терористичній організації та вчинення злочинної діяльності за змовою. І все це плюсувати, а не перекривати.
показати весь коментар
07.05.2020 13:12
+9
опЯть блокпостовик(((((((((((( блок постов больше чем людей
показати весь коментар
07.05.2020 13:30
+7
А ще він охороняв цех, де шили георгіївські стрічки...
показати весь коментар
07.05.2020 13:16
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
«Джентльмены удачи» Обещает Путлер землю
и алмазы,Через Украину - резво прут Камазы,Убивать нас едут
четверо героев,Мир для них поделен
на жидов и гоев, С новым пулёмётом, на
коленях стоя,Едут те рашисты в
бочке стекломоя,Стекломой ядрёный - жжёт
их хуже перца,Пьют они и терпят,
ведь - « по зову сердца», Всё же здесь воюют, а
не цацки - пецки,Бой идёт
кровавый прямо под Донецком,Рассвистелись
пули возле «гумконвоя»,Сорок пуль, попало в бочку
стекломоя, Вздрогнуть бы рашистам, протрезветь бы сразу-Пулемёт на землю и
под бак КАМАЗу,Но , не стать героям «пулемётной точкой»,Пальцев
не хватает стоя перед бочкой , Пальцами как могут
затыкая дырки,Скачут перед бочкой пьяные утырки...Кто-то обнаружил утром после боя,Четырёх «убитых» , в луже стекломоя.

23.12.2014 г.
показати весь коментар
07.05.2020 13:10 Відповісти
А стріляв тоді хто? Ніхто з бойовиків не стріляв, а війна досі точиться.
За стояння на БП потрібно давати стільки ж, скільки і за держ-зраду, участь у терористичній організації та вчинення злочинної діяльності за змовою. І все це плюсувати, а не перекривати.
показати весь коментар
07.05.2020 13:12 Відповісти
Ані же наші люді...
показати весь коментар
07.05.2020 13:23 Відповісти
А где они столько блокпостов набрали? Кого не поймают - дежурил на блокпосту. Дебилы,бл..дь(@)
показати весь коментар
07.05.2020 14:00 Відповісти
Так отож...
показати весь коментар
07.05.2020 19:38 Відповісти
А ще він охороняв цех, де шили георгіївські стрічки...
показати весь коментар
07.05.2020 13:16 Відповісти
Такое ощущение ,что за бутылку попросили текст сказать)
показати весь коментар
07.05.2020 13:16 Відповісти
Молодцы!
показати весь коментар
07.05.2020 13:17 Відповісти
Почему взяли под стражу этого заблудшего защитника дыныры. Разве таких как он, простых тружеников автомата, не ждут дома?
показати весь коментар
07.05.2020 13:18 Відповісти
Панять і прастіть, нє?
показати весь коментар
07.05.2020 13:24 Відповісти
Да вы что такое говорите Он на блок посту стоял ,кашу варил
показати весь коментар
07.05.2020 13:26 Відповісти
Йшов мирний блокпостівець отримати пенсію і регресні гроші від хунти, десь біля 15 тисяч (там отримують шахтарі), це ви отримуєте 1,5 тис гривень, а безсовісні каратері зловили мальчіка і повели в клітку. Як же несправедливо - мирного та в клітку. Немає ена вас Сівохи і Єрмака.
Це ж "брат", він же мирно йшов за вашими грошима, правда перед цим з рук змив кров ваших побратимів.
показати весь коментар
07.05.2020 14:26 Відповісти
Это похоже на то, когда советы вошли в Германию, во время второй мировой, то когда спрашивали немок, где муж воевал, то оказалось, что никто на Восточном фронте не воевал. Отвечали, что в Африке, Италии, Норвегии..но не на востоке. Так и с сепарами - стоял на блокпосту, мыл посуду, стирал носки, но никто не стрелял.
показати весь коментар
07.05.2020 13:30 Відповісти
опЯть блокпостовик(((((((((((( блок постов больше чем людей
показати весь коментар
07.05.2020 13:30 Відповісти
Потрібні спецбуцегарні для цих зрадників.
показати весь коментар
07.05.2020 14:03 Відповісти
Такі всі святі, хоч до рани прикладай. Цих стояльщиківнаблокпостах, на мою думку, треба ставити в один ряд ворогів України.
показати весь коментар
07.05.2020 14:05 Відповісти
видати пенсію та на обмінний пункт
показати весь коментар
07.05.2020 14:06 Відповісти
Там він ніс службу, а до нас ніс коронавірус. То виходить адмінмежу з ними не закрили? Нам їздити не можна, бо всі автобуси, потяги стоять, а вони можуть сюди везти нам всяку заразу?
показати весь коментар
07.05.2020 14:14 Відповісти
Опять савецкій паставой? Кто ж тогда постоянно оттуда шмаляет?
показати весь коментар
07.05.2020 14:33 Відповісти
бомжик сифилитик ..гадина
показати весь коментар
07.05.2020 15:04 Відповісти
а вони всі "стояли на блок-посту бєз оружія"
показати весь коментар
07.05.2020 15:20 Відповісти
Одна бомжатня инкубатора новороссии.
показати весь коментар
07.05.2020 15:21 Відповісти
облить керосином и поставить в курилке на блокпост!!!
или бетоном..и выставить на стрельбище)))
показати весь коментар
07.05.2020 16:36 Відповісти
 
 